„Ce idiot e tipul ăsta” – Jos Verstappen, reacție vehementă la adresa tatălui lui Sergio Perez. Declarația de la care a pornit scandalul din F1
G4Media, 5 septembrie 2025 16:50
Jos Verstappen, tatăl multiplului campion mondial Max Verstappen, l-a numit „idiot” pe Antonio Perez (părintele lui Sergio Perez), după ce acesta a spus că fiul... G4Media.ro.
• • •
Acum 10 minute
17:10
Serviciile secrete din Kazahstan au anunţat vineri confiscarea a peste 13 tone de cocaină, o cantitate semnificativă chiar pe plan internaţional şi un record naţional... G4Media.ro.
17:10
Turul cetăților în week-end: Noaptea muzeelor în satele din Constanța, pentru pasionații de istorie / Intrare gratuită pentru vizitatori, la Capidava, Adamclisi, Histria și Topalu # G4Media
Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie (MINA) Constanţa participă cu trei obiective la „Noaptea Muzeelor la Sate”, eveniment care se va desfăşura pe 6 septembrie,... G4Media.ro.
Acum 30 minute
16:50
16:50
Pentru şase din 10 părinţi din România, pregătirile de şcoală aduc mai mult stres decât bucurie, arată un studiu de specialitate # G4Media
Pregătirile pentru anul şcolar 2025-2026, care începe pe 8 septembrie, aduc pentru şase din zece părinţi mai mult stres decât bucurie, cheltuielile cu începerea şcolii... G4Media.ro.
16:50
Polonia a înregistrat în vara acestui an o nouă creştere a numărului tentativelor de intrare ilegală în ţară via Belarus, informează vineri agenția de știri... G4Media.ro.
Acum o oră
16:40
Pastele de vineri seara. Spaghetti cu fileuri de anșoa în unt și pesmet crocant în loc de parmezan. Rețetă rapidă și plină de gust, care ține vara pe loc # G4Media
Dacă te-ai întrebat vreodată, la cumpărături fiind, la ce folosesc acele mici fileuri de anșoa din acele borcănele frumos expuse, iată un posibil răspuns. Dau... G4Media.ro.
16:40
Comisia Europeană, nici o sancțiune pentru rețeaua Tiktok la 9 luni de la declanșarea investigației legate de alegerile din România / Tiktok a devenit teren de luptă pentru propaganda rusă și în Republica Moldova # G4Media
Comisia Europeană nu a anunțat nici o sancțiune pentru rețeaua Tiktok, fondată de o companie cu legături în China, la 9 luni de la declanșarea... G4Media.ro.
16:40
Guvernul polonez va prelungi plafonarea preţurilor la electricitate până la finalul anului, a declarat vineri ministrul Energiei, Milosz Motyka, ceea ce ar putea elimina un... G4Media.ro.
16:40
Proiect: Amenzi de până la 20.000 de lei pentru persoanele care agresează funcționari publici # G4Media
Mai mulți parlamentari de la UDMR și minorități au depus un proiect de lege la Senat prin care introduc amenzi cuprinse între 5.000 și 20.000... G4Media.ro.
16:40
Iarcurile de la Cornești, cea mai întinsă fortificație preistorică din Europa (reportaj Agerpres) # G4Media
Patru imense cercuri din pământ, asemeni unor medalioane, brăzdează câmpia din zona Cornești – Orțișoara – Seceani – Murani, în apropierea Timișoarei. Pentru cei care... G4Media.ro.
16:20
Ministrul Mediului: Doar în ultimii doi ani, 13 directori Romsilva au reuşit să cumuleze bonusuri de pensionare în valoare de un milion de euro. Vorbim de nişte discrepanţe uriaşe, bani cu nemiluita care ajung la o mână foarte mică de oameni # G4Media
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat vineri că, doar în ultimii doi ani, 13 directori Romsilva au reuşit să cumuleze bonusuri de pensionare în valoare... G4Media.ro.
Acum 2 ore
16:10
Patru bărbați au fost arestaţi în Marea Britanie în cadrul unei anchete ce vizează acte de terorism # G4Media
Patru bărbaţi au fost arestaţi vineri sub bănuiala de complot în vederea comiterii de acte teroriste, în cadrul unor percheziţii efectuate de poliţia britanică în... G4Media.ro.
16:00
F1: Lewis Hamiton, cel mai rapid – Surpriză neplăcută pentru McLaren în primul antrenament liber de la Monza # G4Media
Lewis Hamilton a stabilit timpul de referință în primul antrenament liber de pe circuitul de la Monza, în weekendul Marelui Premiu al Italiei. Spre bucuria... G4Media.ro.
16:00
Ciolacu: România are nevoie, pe lângă tăieri legitime de privilegii şi de control eficient al costurilor publice, de un Plan de Stimulare a Economiei. Doar aşa, această guvernare probează că are încredere în economia României / Fostul șef al PSD a produs deficitul bugetar record al României în perioada în care a fost prim ministru # G4Media
Fostul premier Marcel Ciolacu comentează vineri, cele mai noi date europene despre al doilea trimestru din 2025, care, spune el, dovedesc că, la finalul mandatului... G4Media.ro.
15:50
Atenție, șoferi: parcări interzise pe mari bulevarde din București pentru fluidizarea traficului. Sunt vizate Șoseaua Mihai Bravu, Șoseaua Ștefan cel Mare, Bd. Ferdinand I și Bd. Pache Protopopescu, Bd. Ion Mihalache # G4Media
Primăria Municipiului București anunță că a luat mai multe măsuri pentru siguranța elevilor și pentru fluidizarea traficului rutier înainte de începutul anului școlar 2025–2026. Polițiștii... G4Media.ro.
15:50
Poliţiştii de frontieră de la Giurgiu au depistat un belgian care transporta ilegal cinci irakieni / Doi erau în portbagaj # G4Media
Un bărbat a fost arestat preventiv după ce a încercat să introducă ilegal în România cinci migranţi ascunşi într-un autoturism, informează Inspectoratul General al Poliţiei... G4Media.ro.
15:40
Petiție pentru închiderea Grădinii Zoologice din Aalborg, după ce a cerut donații de animale de companie ca hrană pentru prădători # G4Media
Grădina Zoologică din Aalborg, Danemarca, este în centrul unui scandal internațional, iar consecințele încep să se contureze într-o mișcare globală de protest. O petiție lansată... G4Media.ro.
15:40
CNA: Realitatea Plus-cel mai sancţionat post în perioada 18 mai – 27 august / Amenzi de 110.000 de lei și 10 somații publice # G4Media
Realitatea Plus este cel mai sancţionat post de televiziune de către Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) în perioada 18 mai – 27 august, înregistrând amenzi... G4Media.ro.
15:30
Jandarmii au surprins o femeie în timp ce tăia frânele unei trotinete electrice în Centrul Vechi # G4Media
Jandarmii bucureşteni au surprins o femeie, joi seară, în timp ce tăia frânele unei trotinete electrice în Centrul Vechi al Capitalei, transmite Agerpres. „Seara trecută,... G4Media.ro.
15:30
Selecția oficială Astra Film Festival 2025. Doza necesară de documentar din fiecare an (Parteneriat) # G4Media
Într-o perioadă marcată de războaie, manipulare informațională și ascensiunea extremismului, ediția Astra Film Festival 2025 (Sibiu, 17-26 octombrie) oferă publicului doza necesară de film documentar... G4Media.ro.
15:30
Ministra mediului: Avem dorinţa uriaşă de a merge mai departe cu proiectul de a declara Pădurea Băneasa arie naturală protejată # G4Media
Ministerul Mediului are o dorinţă uriaşă de a reuşi să meargă mai departe cu un proiect de protecţie a Pădurii Băneasa, pentru a fi în... G4Media.ro.
15:30
Preşedintele SUA, Donald Trump, are, vineri, un comentariu sarcastic şi critic la adresa Rusiei şi Indiei, într-o postare pe reţeaua sa Truth Social, constatând că... G4Media.ro.
15:20
Rușii au reușit să strângă din nou 1.000 de tancuri în Ucraina, în ciuda pierderilor masive / La ce le-ar putea folosi, după ofensiva eșuată din vară? # G4Media
Regimentele rusești au desfășurat foarte puține vehicule blindate în Ucraina în acest an. Principalele ofensive ale rușilor – în regiunea Sumî din nord, în jurul... G4Media.ro.
15:20
Avertismentul Estoniei: Pregătiți-vă pentru o posibilă reducere a trupelor americane din Europa # G4Media
Țările europene care se învecinează cu Rusia ar trebui să se pregătească pentru posibilitatea ca Washingtonul să reducă numărul trupelor din zonă, consolidându-și propria capacitate... G4Media.ro.
15:20
Pasta de dinţi a devenit teren de luptă în contextul tensiunilor comerciale dintre SUA şi India # G4Media
Dabur, rivalul indian al gigantului american Colgate-Palmolive, a făcut din pasta sa de dinţi o dovadă de naţionalism, cerând consumatorilor indieni să renunţe la mărcile... G4Media.ro.
15:20
Doar patru din zece germani ies la pensie la 66 de ani, vârsta legală de pensionare, potrivit datelor Fondului german de Asigurări de Pensii # G4Media
Doar patru din zece germani, care s-au pensionat în anul 2024, au lucrat până la 66 de ani, vârsta legală de pensionare, arată o serie... G4Media.ro.
Acum 4 ore
15:00
Zece avioane F-35, desfăşurate de SUA în Puerto Rico în cadrul operaţiunilor împotriva cartelurilor de droguri # G4Media
Statele Unite au dispus desfăşurarea a 10 avioane de vânătoare F-35 pe un aerodrom din Puerto Rico pentru a efectua operaţiuni împotriva cartelurilor de droguri,... G4Media.ro.
14:50
O anchetă este în desfăşurare la grădina zoologică din localitatea Zăhăreşti, judeţul Suceava, unde un copil ar fi fost muşcat de un ligru, o încrucişare... G4Media.ro.
14:40
Ziua marelui meci dintre Djokovic și Alcaraz: Cine transmite la tv duelul din semifinalele US Open 2025 # G4Media
Cel mai așteptat meci al acestei perioade de la US Open este cel din semifinale dintre Novak Djokovic și Carlos Alcaraz. Dacă sârbul speră să... G4Media.ro.
14:40
Octavian Berceanu anunţă că demisionează de la șefia Partidului REPER după doar 6 zile de la alegeri. El pleacă și din partid și renunță și la candidatura la Primăria București # G4Media
Octavian Berceanu a anunţat vineri că demisionează din Partidul REPER și de la șefia partidului după doar 6 zile de când a fost ales, potrivit... G4Media.ro.
14:40
Povestea afacerii cu papuși Labubu, cu imitații Lafufu și Lagogo. Cum a ajuns China îngrozită de propriile fake-uri # G4Media
Pe o piață aglomerată dintr-un mic oraș din provincia Hebei, China, Labubu nu mai este colecția râvnită expusă în vitrine. Aici, sunt tratate ca varza... G4Media.ro.
14:30
CCR va judeca pe 24 septembrie sesizarea de neconstituționalitate depusă de Curtea Supremă la legea care taie pensiile speciale ale magistraților # G4Media
Curtea Constituțională (CCR) va judeca pe 24 septembrie sesizarea de neconstituționalitate depusă de Înalta Curte de Casație și Justiție la legea care taie pensiile speciale... G4Media.ro.
14:30
Departamentul american al Justiției ia în calcul interzicerea dreptului persoanelor transgender de a deține arme de foc # G4Media
Înalți oficiali ai Departamentului american al Justiției analizează propuneri de limitare a dreptului persoanelor transgender de a deține arme de foc, potrivit a doi oficiali... G4Media.ro.
14:20
VIDEO | Cristina Bragarencu, psiholog: „Emoțiile nerezolvate se transformă în boli reale și duc adesea la mâncat compulsiv” # G4Media
Somatizarea emoțiilor și mâncatul emoțional au fost temele discutate de psihologul clinician și psihoterapeut Cristina Bragarencu în cel mai recent episod al podcastului „Fântâna de Sănătate”,... G4Media.ro.
14:10
Ministerul Justiţiei din Grecia a acceptat extrădarea omului de afaceri fugar Vladimir Plahotniuc, informaţia fiind confirmată pentru IPN de avocatul acestuia, Lucian Rogac, relatează Radio... G4Media.ro.
14:10
Seceta a obligat un oraş din Coreea de Sud să impună restricţii drastice în ceea ce privește consumul de apă, să închidă toaletele publice şi să amâne evenimentele sportive # G4Media
O secetă fără precedent a obligat un oraş din Coreea de Sud să limiteze considerabil consumul de apă pentru multe locuinţe, să închidă toaletele publice... G4Media.ro.
14:00
Finlanda trimite o divizie de grăniceri în Letonia, în contextul afluxului de migranţi din Belarus # G4Media
Agenţia Grănicerilor din Finlanda a anunţat vineri că trimite o divizie în Letonia pentru a sprijini naţiunea baltică, care încearcă să limiteze afluxul de migranţi... G4Media.ro.
13:50
Cercetătorii francezi au reconstituit „arborele genealogic” al meteoriţilor descoperiți pe Pământ # G4Media
Cercetătorii dintr-o echipă franceză au reconstituit „arborele genealogic” al condritelor de tip L, unii dintre cei mai comuni meteoriţi descoperiţi pe Pământ , care ar... G4Media.ro.
13:50
SUA sancţionează trei ONG-uri palestiniene acuzate că sunt apropiate de Curtea Penală Internaţională # G4Media
Statele Unite au impus joi sancţiuni împotriva a trei ONG-uri palestiniene acuzate că lucrează cu Curtea Penală Internaţională (CPI), care a emis un mandat de... G4Media.ro.
13:40
De ce pisicile nu răspund atunci când sunt strigate: Ce spune un expert în comportamenul felin # G4Media
Pisicile sunt considerate animale independente, care oferă atenție doar în anumite momente. Atunci când stăpânul își strigă pisica și aceasta nu răspunde, putem înțelege că... G4Media.ro.
13:40
O profesoară a fost rănită într-o şcoală din orașul german Essen într-un atac cu cuțitul / Atacatorul este elev al școlii unde a avut loc agresiunea și a fost rănit prin împușcare de polițiști # G4Media
Un profesor a fost rănit vineri dimineaţa într-un atac cu cuţitul într-o şcoală de formare profesională din Essen, în vestul Germaniei, iar în urma unei... G4Media.ro.
13:30
VIDEO Messi, lacrimi și magie la „ultimul dans” în fața fanilor argentinieni: „Așa am visat mereu să-mi iau rămas bun” # G4Media
Lionel Messi (38 de ani) și-a luat rămas bun de la fanii Argentinei, în ceea ce a reprezentat ultimul său meci de calificare jucat pe... G4Media.ro.
13:30
Alexandru Bâlcu, condamnat la un an de închisoare cu suspendare pentru că a lipit simboluri ale Mişcării Legionare pe uşile unei sinagogi. Sentința nu e definitivă # G4Media
Alexandru Bâlcu, un bucureștean trimis în judecată în luna martie 2025 de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti pentru că a lipit simboluri... G4Media.ro.
13:30
ANAF: Persoanele aflate în întreţinerea unei persoane asigurate nu mai sunt exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, de la 1 august # G4Media
O serie de modificări cu privire la contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS) au fost aduse prin Legea 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, a... G4Media.ro.
13:20
Impactul tăierilor din educație operate de Legea Bolojan este de doar 0,02% din PIB în 2025, marginal pentru bugetul României – arată Romanian Economic Monitor de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, care confirmă calculele Consiliului Fiscal # G4Media
Impactul real al tăierilor din educație operate prin Legea Bolojan este marginal pentru bugetul României – doar 0,02% din PIB în 2025 și 0,20% în... G4Media.ro.
13:20
Vicepreşedintele Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, spune că este nevoie urgentă de parcări securizate pentru camioane / Doar 5000 din cele 380.000 de locuri de parcare din UE sunt certificate ca fiind sigure # G4Media
Vicepreşedintele executiv pentru drepturi sociale şi competenţe, locuri de muncă de calitate şi pregătire, Roxana Mînzatu, a vizitat în cursul acestei săptămâni mai multe parcări... G4Media.ro.
13:20
Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Germane au survolat zona din proximitatea frontierei cu Ucraina după detectarea unui grup de drone aeriene în apropiere de Sulina # G4Media
În cursul serii de joi, 4 septembrie, sistemele de supraveghere radar ale MApN au detectat un grup de drone aeriene, la 36 mile marine nord-est... G4Media.ro.
13:20
2.100 hectare sunt scoase la licitație de catre ADS, pentru tinerii fermieri / Durata concesiunii este de 20 de ani / Documentele necesare # G4Media
Agenția Domeniilor Statului (ADS) a anunțat organizarea unei licitații publice pentru concesionarea unor suprafețe de teren agricol, pentru tinerii fermieri, cu vârsta până în 40... G4Media.ro.
Acum 6 ore
13:00
Peste 1,5 milioane de litri de benzină din România, importați ilegal în Grecia / Suspecții foloseau un software care fura 25% din combustibil la pompe # G4Media
O rețea de contrabandă cu combustibil, care a fost destructurată de autoritățile din Grecia, avea legături cu România, Polonia, Bulgaria și Albania, transmite Ekathimerini.com. G4Media.ro.
13:00
Pas cu pas spre redobândirea libertății de mișcare, la Spitalul de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava cel Sfințit” # G4Media
După un accident rutier care i-a provocat o fractură de bazin, domnul Rai a ajuns la Spitalul de Recuperare Medicală „Sfântul Sava cel Sfințit”. O... G4Media.ro.
