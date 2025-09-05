Oana Mizil a obținut ordin de protecție împotriva lui Marian Vanghelie timp de 6 luni! Decizie de ultimă oră

15:20

Oja semipermanentă reprezintă o inovație în lumea manichiurii, oferind femeilor posibilitatea de a se bucura de unghii impecabile pentru perioade extinse. Spre deosebire de oja clasică, aceasta are o rezistență de până la trei săptămâni, fără să se ciobească sau să-și piardă din intensitate. Aceasta înseamnă că îți poți desfășura activitățile zilnice, fie că sunt ele de birou sau casnice, fără teama de a-ți deteriora manichiura. Rezultatul? Unghii care arată proaspăt și elegant indiferent de circumstanțe.