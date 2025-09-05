Denis Haruţ a revenit după o accidentare şi a decis la ce echipă va juca în acest sezon
Primasport.ro, 5 septembrie 2025 16:50
• • •
Acum 10 minute
17:10
"M-am simţit rău". Joao Pedro a vomitat după ce s-a ciocnit cu un coechipier la meciul Braziliei cu Chile
”M-am simţit rău”. Joao Pedro a vomitat după ce s-a ciocnit cu un coechipier la meciul Braziliei cu Chile
Acum 30 minute
16:50
Acum o oră
16:40
Simeon Tochukwu Nwankwo nu mai ajunge la CFR Cluj. Va juca într-un campionat de top
16:30
Informaţia zilei! Matei Ilie, la un pas de o altă echipă din SuperLiga
16:20
Isack Hadjar vrea să păstreze trofeul spart de la GP-ul Ţărilor de Jos. "Voi primi unul nou
Isack Hadjar vrea să păstreze trofeul spart de la GP-ul Ţărilor de Jos. "Voi primi unul nou
16:20
Costel Căsuneanu revine pe macadam la Raliul Iaşului după şase ani
Acum 2 ore
16:10
Dragoş Nedelcu a ajuns la o echipă din România! "Un club mare, cu nişte condiţii excelente"
Dragoş Nedelcu a ajuns la o echipă din România! "Un club mare, cu nişte condiţii excelente"
Acum 4 ore
14:30
Dinamo continuă ofensiva pe piaţa transferurilor! „Câinii" au bătut palma cu jucătorul marii rivale din Bucureşti chiar în ultimele zile de mercato
Dinamo continuă ofensiva pe piaţa transferurilor! „Câinii” au bătut palma cu jucătorul marii rivale din Bucureşti chiar în ultimele zile de mercato
14:20
Pur şi simplu terifiant! Imagini desprinse din filme: Vladislav Blănuţă, ameninţat de ultraşii lui Dinamo Kiev! Atacantul român, „împuşcat" în cap: „Diavolul ăsta nu va avea viaţă aici!"
Pur şi simplu terifiant! Imagini desprinse din filme: Vladislav Blănuţă, ameninţat de ultraşii lui Dinamo Kiev! Atacantul român, „împuşcat” în cap: „Diavolul ăsta nu va avea viaţă aici!"
13:50
Surpriză mare! Unul dintre cei mai experimentaţi jucători din SuperLiga e OUT: „Mult succes în continuare"
Surpriză mare! Unul dintre cei mai experimentaţi jucători din SuperLiga e OUT: „Mult succes în continuare”
13:40
„Tricolorul" care l-a dat pe spate pe Mircea Lucescu: „De astfel de jucători avem nevoie"
„Tricolorul” care l-a dat pe spate pe Mircea Lucescu: „De astfel de jucători avem nevoie”
13:20
Simone Tempestini, mare favorit pentru a şasea victorie în Raliul Iaşului
Acum 6 ore
12:10
Vlad Chiricheş, de la FCSB la altă echipă din SuperLiga? Giovanni Becali a făcut anunţul: „Poate merge acolo, au nevoie de el"
Vlad Chiricheş, de la FCSB la altă echipă din SuperLiga? Giovanni Becali a făcut anunţul: „Poate merge acolo, au nevoie de el"
11:40
Tenis de masă: Aur şi bronz pentru România la Campionatele Balcanice de seniori
11:40
Meci demonstrativ între legendele boxului Floyd Mayweather Jr. şi Mike Tyson! Când va avea loc
Meci demonstrativ între legendele boxului Floyd Mayweather Jr. şi Mike Tyson! Când va avea loc
11:30
O echipă de tradiţie din fotbalul românesc, în pragul dispariţiei?! Patronul a anunţat retragerea definitivă a finanţării clubului: „O să fie treaba lor cum şi de unde vor mai face rost de bani"
O echipă de tradiţie din fotbalul românesc, în pragul dispariţiei?! Patronul a anunţat retragerea definitivă a finanţării clubului: „O să fie treaba lor cum şi de unde vor mai face rost de bani”
Acum 8 ore
11:00
Rapid, aproape de un nou transfer! Giuleştenii forţează aducerea mijlocaşului dorit de Costel Gâlcă
Rapid, aproape de un nou transfer! Giuleştenii forţează aducerea mijlocaşului dorit de Costel Gâlcă
10:00
Vladislav Blănuţă, pe făraş la Dinamo Kiev?! Patronul echipei, anunţ cutremurător după scandalul provocat de atacant: „Asta e decizia mea finală"
Vladislav Blănuţă, pe făraş la Dinamo Kiev?! Patronul echipei, anunţ cutremurător după scandalul provocat de atacant: „Asta e decizia mea finală”
09:50
VIDEO | Leo Messi a strălucit la ultimul său meci în Argentina! „Puricele" a reuşit o dublă de senzaţie în victoria cu 3-0 în faţa Venezuelei
VIDEO | Leo Messi a strălucit la ultimul său meci în Argentina! „Puricele” a reuşit o dublă de senzaţie în victoria cu 3-0 în faţa Venezuelei
09:30
Deţinătoarea trofeului, Aryna Sabalenka, o va înfrunta pe Amanda Anisimova în finala feminină de la US Open
Deţinătoarea trofeului, Aryna Sabalenka, o va înfrunta pe Amanda Anisimova în finala feminină de la US Open
Acum 12 ore
09:00
LIVE TEXT | România U21 - Kosovo U21, ASTĂZI, de la 18:30, pe PrimaSport.ro! „Tricolorii" mici încep parcursul către Campionatul European în faţa propriilor suporteri
LIVE TEXT | România U21 - Kosovo U21, ASTĂZI, de la 18:30, pe PrimaSport.ro! „Tricolorii” mici încep parcursul către Campionatul European în faţa propriilor suporteri
09:00
LIVE TEXT | România - Canada, astăzi, de la ora 21:00! "Tricolorii" joacă un meci amical foarte interesant
LIVE TEXT | România - Canada, astăzi, de la ora 21:00! "Tricolorii" joacă un meci amical foarte interesant
09:00
VIDEO | Lupta pentru calificarea la Campionatul Mondial se vede la Prima Sport. Franţa lui Kyllian Mbappe intră în joc astăzi! Programul complet
VIDEO | Lupta pentru calificarea la Campionatul Mondial se vede la Prima Sport. Franţa lui Kyllian Mbappe intră în joc astăzi! Programul complet
Acum 24 ore
00:30
Debut nefast pentru Laurenţiu Reghecampf pe banca sudanezilor de la Al-Hilal Omdurman
Debut nefast pentru Laurenţiu Reghecampf pe banca sudanezilor de la Al-Hilal Omdurman
00:20
Dinamo vrea să transfere un jucător de la CFR Cluj. ”Suntem interesaţi”
00:10
Arnold Garita, aproape de revenirea în Superliga. E dorit de un club cu pretenţii
00:10
VIDEO | Slovacia - Germania 2-0. Lecţie de fotbal aplicată ”Die Mannschaftului”
00:10
VIDEO | Ţările de Jos – Polonia 1-1. Oaspeţii s-au ţinut tare şi au marcat un gol superb
VIDEO | Ţările de Jos – Polonia 1-1. Oaspeţii s-au ţinut tare şi au marcat un gol superb
4 septembrie 2025
23:50
VIDEO | Spectacol total în preliminariile Campionatului Mondial! Spania face recital în Bulgaria. Slovacia produce şocul serii şi o bate pe Germania! Olanda, doar remiză cu Polonia. Toate rezultatele zilei
VIDEO | Spectacol total în preliminariile Campionatului Mondial! Spania face recital în Bulgaria. Slovacia produce şocul serii şi o bate pe Germania! Olanda, doar remiză cu Polonia. Toate rezultatele zilei
23:00
Daniel Levy a demisionat din funcţia de preşedinte executiv al celor de la Tottenham. El a condus aproape 25 de ani clubul la care este legitimat Radu Drăguşin
Daniel Levy a demisionat din funcţia de preşedinte executiv al celor de la Tottenham. El a condus aproape 25 de ani clubul la care este legitimat Radu Drăguşin
22:50
Kurt Zouma, transferul secolului în SuperLiga care a uimit o lume întreagă: „Este cel mai şocant transfer din istoria fotbalului românesc!" / „ Mai bine te relansai în Arabia" | EXCLUSIV
Kurt Zouma, transferul secolului în SuperLiga care a uimit o lume întreagă: „Este cel mai şocant transfer din istoria fotbalului românesc!” / „ Mai bine te relansai în Arabia” | EXCLUSIV
22:40
Cu cine a semnat Mattia Montini, jucătorul ce a impresionat în tricoul lui Dinamo
22:10
Nu s-a putut abţine când a fost întrebat de transferul lui Ianis Hagi în Turcia: „Eu n-am mai văzut ca la 27 de ani să vină tatăl la prezentare" | VIDEO EXCLUSIV
Nu s-a putut abţine când a fost întrebat de transferul lui Ianis Hagi în Turcia: „Eu n-am mai văzut ca la 27 de ani să vină tatăl la prezentare” | VIDEO EXCLUSIV
21:50
Brigadă de arbitri din Turcia pentru meciul naţionalei U21 cu Kosovo
21:50
L’Equipe anunţă următorul transfer de răsunet pregătit de CFR Cluj
21:50
VIDEO | Preliminariile Campionatului Mondial se văd la Prima Sport! Cinci dueluri se joacă ACUM. Olanda - Polonia este capul de afiş al zilei
VIDEO | Preliminariile Campionatului Mondial se văd la Prima Sport! Cinci dueluri se joacă ACUM. Olanda - Polonia este capul de afiş al zilei
21:20
VIDEO | Georgia - Turcia 2-3. Finalul de meci a fost palpitant
21:10
Laszlo Balint a fost operat. ”Îi urăm să se recupereze cât mai curând”
21:10
VIDEO | Preliminariile Campionatului Mondial se văd la Prima Sport! Olanda - Polonia, de la 21:45, este capul de afiş al zilei. Programul complet
VIDEO | Preliminariile Campionatului Mondial se văd la Prima Sport! Olanda - Polonia, de la 21:45, este capul de afiş al zilei. Programul complet
20:40
"Bucureştiul este un oraş frumos, foarte modern". Selecţionerul Canadei, discurs la superlativ despre ţara noastră
”Bucureştiul este un oraş frumos, foarte modern”. Selecţionerul Canadei, discurs la superlativ despre ţara noastră
20:40
Bjorn Borg, o legendă a tenisului, a dezvăluit că suferă de cancer la prostată
20:30
VIDEO | Preliminariile Campionatului Mondial se văd la Prima Sport! Georgia - Turcia şi Lituania - Malta se joacă ACUM. Programul complet
VIDEO | Preliminariile Campionatului Mondial se văd la Prima Sport! Georgia - Turcia şi Lituania - Malta se joacă ACUM. Programul complet
20:10
Mircea Lucescu a numit jucătorul care nu mai are ce căuta la echipa naţională: „Prefer să nu-l mai chem"
Mircea Lucescu a numit jucătorul care nu mai are ce căuta la echipa naţională: „Prefer să nu-l mai chem”
19:50
Imnul României va fi cântat de MIRA la meciul tricolorilor cu Canada
19:10
VIDEO | Kazahstan - Ţara Galilor 0-1. Gazdele puteau salva remiza la ultima fază
19:10
VIDEO | Preliminariile Campionatului Mondial se văd la Prima Sport! Georgia - Turcia se joacă ACUM. Programul complet
VIDEO | Preliminariile Campionatului Mondial se văd la Prima Sport! Georgia - Turcia se joacă ACUM. Programul complet
19:00
Echipele româneşti joacă şi în acest sezon de Liga Campionilor la handbal pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro
Echipele româneşti joacă şi în acest sezon de Liga Campionilor la handbal pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro
19:00
VIDEO | Preliminariile Campionatului Mondial se văd la Prima Sport! Urmează Georgia - Turcia. Programul complet
VIDEO | Preliminariile Campionatului Mondial se văd la Prima Sport! Urmează Georgia - Turcia. Programul complet
18:40
VIDEO | Preliminariile Campionatului Mondial se văd la Prima Sport! Kazahstan - Ţara Galilor se joacă ACUM. Programul complet
VIDEO | Preliminariile Campionatului Mondial se văd la Prima Sport! Kazahstan - Ţara Galilor se joacă ACUM. Programul complet
18:30
Patronul lui CFR Cluj s-a decis! La ce jucător vrea să renunţe după meciurile cu Hacken
Patronul lui CFR Cluj s-a decis! La ce jucător vrea să renunţe după meciurile cu Hacken
