BMW lansează iX3 cu inteligență artificială și vrea să „bată” modelele din China. Costă 68.900€

Newsweek.ro, 5 septembrie 2025 16:50

„Noua Clasă” a salvat BMW o dată – în anii 1960, a scos compania cu sediul la München din criză. Acu...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 10 minute
17:10
Cătălin Osiceanu: Analiza factorilor care au condus la erodarea statutului profesorului în societate Newsweek.ro
Societatea românească se confruntă cu o criză profundă: profesorii nu mai sunt respectați, spune pro...
Acum 30 minute
16:50
BMW lansează iX3 cu inteligență artificială și vrea să „bată” modelele din China. Costă 68.900€ Newsweek.ro
„Noua Clasă” a salvat BMW o dată – în anii 1960, a scos compania cu sediul la München din criză. Acu...
Acum o oră
16:30
13.000 lei pentru închirierea unui loc de parcare în Brașov. De ce este așa de scumpă? Newsweek.ro
O brașoveancă a plătit nu mai puțin de 13.000 de lei pe an pentru un loc de parcare în cartierul Ast...
16:20
Ducesa de Kent a Marii Britanii a murit la vârsta de 92 de ani. Palatul Buckingham anunță Newsweek.ro
Ducesa de Kent a Marii Britanii, soția vărului defunctei regine Elisabeta a II-a, a murit la vârsta ...
Acum 2 ore
16:10
Donald Trump a comentat sarcastic la adresa Rusiei și Indiei. Care a fost motivul? Newsweek.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a avut, vineri, un comentariu sarcastic şi critic la adresa Rusiei ş...
15:50
Octavian Morariu, membru CIO, despre abuzurile din gimnastica ritmică: E necesară o anchetă serioasă Newsweek.ro
Octavian Morariu, membru în Comitetul Executiv al Comitetului Internațional Olimpic, a consideră că ...
15:30
Consumatorii nu trebuie să verifice contractele producătorilor pentru a lua garanția ambalajelor SGR Newsweek.ro
Consumatorii nu trebuie să verifice contractele producătorilor de băuturi pentru a-și putea recupera...
15:30
Sectorul unde 40% din angajați vor ieși la pensie în curând. „Vom asista la blocaje uriașe” Newsweek.ro
O categorie de angajați vor ieși la pensie mult mai devreme. Sindicatele trag un semnal de alarmă st...
15:20
Când vor crește pensiile militare? Bolojan vrea să le adopte pe „modelul” pensiilor speciale Newsweek.ro
Un răspuns pe care vor să îl afle mulți pensionari militari, rezerviști, din poliție Când vor crește...
Acum 4 ore
14:50
Tăierea pensiei speciale la 18.000 lei, judecată în 2 săptămâni. Ce șanse sunt să se adopte? Newsweek.ro
Tăierea pensiei speciale la 18.000 lei va fi judecată de către Curtea Constituțională a României pe ...
14:40
Armata digitală a Kremlinului din spatele lui Georgescu plătită de la Moscova. "Operațiunea Moldova" Newsweek.ro
După ce Newsweek România a dezvăluit legătura strânsă dintre mașinăria monstruoasă de propagandă rus...
14:20
Drone detectate în zona Deltei Dunării. Avioane Eurofighter, ridicate de la Baza Mihail Kogălniceanu Newsweek.ro
Drone aeriene au fost detectate la 36 mile marine NE de Sulina. Două aeronave de luptă Eurofighter T...
14:10
Putin va trage în orice soldat care vine să mențină pacea în Ucraina. SUA ar putea trimite avioane Newsweek.ro
Vladimir Putin a promis că orice trupe occidentale desfășurate în Ucraina vor fi tratate ca o țintă ...
13:50
Guvernul a adoptat proiectul pentru reorganizarea Romsilva. Buzoianu: „Mai mulți oameni pe teren” Newsweek.ro
Guvernul a adoptat proiectul pentru reorganizarea Romsilva. Ministra Mediului, Diana Buzoianu a spus...
13:40
2.350 lei de în plus pentru firmele care angajează persoane vulnerabile. Cum se dau banii? Newsweek.ro
Firmele care angajează persoanele vulnerabile primesc suma de 2.250 de lei, potrivit unui proiect de...
13:30
Restricții de trafic, în București, weekendul acesta. Care străzi sunt închise Newsweek.ro
Restricții de trafic vor fi instituite în București, weekendul acesta, pentru buna desfășurare a pro...
Acum 6 ore
12:30
Proiect AUR: Elevii și profesorii, "forțați" de Simion să cânte imnul și să zică rugăciuni la ore Newsweek.ro
Partidul extremist AUR reînvie spiritul comunist în școala românească. George Simion vrea ca elevii ...
12:30
Doi bărbați au băgat în spital reprezentantul unei firme de construcții. Starea victimei Newsweek.ro
Un bărbat din judeţul Cluj, reprezentant al unei firme de construcţii, a ajuns la spital, după ce a ...
12:30
Director în primăria Cluj: 8.700 lei pensie, 30.000 salariu. Are 71 de ani Newsweek.ro
Ion Pantelimon, directorul Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca are 8.700 lei pensie, 30...
12:20
SUA denunţă survolarea unei nave americane de avioane de luptă din Venezuela Newsweek.ro
Departamentul american al Apărării a denunţat joi survolarea de către două avioane militare venezuel...
12:00
Cum vor arăta influencerii în 2050? De ce înfățișarea lor va fi parcă luată din filmele de groază? Newsweek.ro
Numeroși influenceri din ziua de azi sunt cunoscuți pentru aspectul lor sclipitor, îngrijit, precum ...
11:50
Școala a pierdut 1.000.000 de elevi și 35.000 de profesori în 20 ani. Cauzele unui dezastru național Newsweek.ro
Dezastru național. Școala a „pierdut” 1.000.000 de elevi și 35.000 de profesori în 20 ani. Natalitat...
11:40
Lotul 1 al A0, Autostrada Bucureștiului, gata în primăvară. Lucrările de 815.000.000 lei, în avans Newsweek.ro
Șeful Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, a vrut...
Acum 8 ore
11:10
Trump redenumeşte Departamentul Apărării în Departamentul de Război Newsweek.ro
Preşedintele american Donald Trump va semna vineri un ordin executiv pentru a redenumi Departamentul...
10:40
O fată de 17 ani poate călători în timp mental. Vede viitorul ca amintiri și retrăiește trecutul Newsweek.ro
A călători în timp este una dintre fanteziile umane ispititoare. O fată de 17 ani din Franța, cu o m...
10:30
Biden, operat de cancer de piele. A fost diagnosticat și cu cancer de prostată, acum câteva luni Newsweek.ro
Fostul președinte al SUA, Joe Biden, a fost operat de cancer de piele. A fost diagnosticat și cu can...
10:20
VIDEO Momentul când un șofer depășește 2 camioane pe banda de urgență. Ce amendă va lua? Newsweek.ro
VIDEO Un șofer a fost surprins depășind 2 camioane pe banda de urgență. Ce amendă riscă? Imaginile s...
10:20
Masacru în Canada: o tânără ucisă și șapte persoane rănite într-un atac cu cuțitul Newsweek.ro
O fată de 18 ani a fost ucisă și alte șapte persoane au fost rănite într-un atac cu cuțitul produs î...
09:50
Meteo. Temperaturi de vară în prima lună de toamnă. Cum va fi vremea până în octombrie Newsweek.ro
România va traversa o perioadă cu temperaturi mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perio...
09:30
VIDEO Scandalul Greenfield. Primele proteste după apariția unui drum de mașini în pădure Newsweek.ro
VIDEO Locuitorii din cartierul Greenfield folosesc un drum forestier din Pădurea Băneasa. Asociațiil...
09:30
Putin anunță "rescrierea" ordinii mondiale: „Securitatea Europei nu va mai fi niciodată la fel” Newsweek.ro
Dictatorul Vladimir Putin a defilat la Beijing alături de Xi Jinping, Masoud Pezeshkian și Kim Jong ...
09:20
Primul campus multifuncţional din România dedicat adolescenţilor şi adulţilor cu autism Newsweek.ro
În România trăiesc zeci de mii de adolescenţi şi adulţi cu autism, însă după vârsta de 14 ani majori...
Acum 12 ore
08:50
Rusia, despre de planul Coaliției Voinței: Securitatea Ucrainei nu poate fi oferită de forțe străine Newsweek.ro
Kremlinul a respins ideea ca Ucraina să fie protejată prin contingente militare străine, susținând c...
08:40
Caz de antrax în România. Un bărbat a fost izolat și dus la spitalul de boli infecțioase Newsweek.ro
Focar de antrax, într-o localitate din județul Vrancea. Un bărbat a fost diagnosticat cu aceastã boa...
08:30
Ministrul Educației, optimist că școala va începe pe 8 septembrie. Profesorii anunță un boicot Newsweek.ro
Ministrul Educației, Daniel David, le-a transmis părinților că este optimist în privința începerii c...
08:20
Istoricul Mădălin Hodor confirmă Newsweek. Fundația Titulescu a lui Adrian Năstase, hub antidemocrat Newsweek.ro
Adrian Năstase s-a pozat cu dictatorii Putin și Kim Jong Un. Newsweek a arătat că la Fundația Titule...
08:10
1,8 milioane de lei despăgubiri pentru Centura Rutieră a Capitalei. A crescut valoarea Newsweek.ro
Suma necesară pentru despăgubiri în baza exproprierilor pentru Centura Rutieră a Capitalei a fost su...
07:50
Ministrul muncii schimbă regulile pentru pensiile de handicap. Cum vot fi evaluați 930.000 români? Newsweek.ro
Ministrul muncii, Florin Manole a anunțat că se schimbă regulile de acordare a pensiilor - indemziza...
07:50
Nereguli la firmele care vând panouri fotovoltaice. Ce a descoperit ANAF? Newsweek.ro
Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) are în curs o investigaţie demarată anul trecut, care vi...
07:30
Trump, iritat de deciziile Coaliției Voinței. Oprește programele militare în țările vecine cu Rusia Newsweek.ro
SUA intenționează să reducă finanțarea programelor menite să ajute la antrenarea și echiparea armate...
07:30
Singura româncă ajunsă sultană a Imperiului Otoman. A fost soția nepotului lui Suleyman Magnificul Newsweek.ro
Singura româncă ajunsă sultană a Imperiului Otoman a fost fiica unuia dintre cei mai cruzi domnitori...
07:20
Horoscop 6 septembrie. Luna în Vărsător aduce o zi imprevizibilă Fecioarelor. Taurii impresionează Newsweek.ro
Horoscop 6 septembrie. Luna în Vărsător aduce o zi imprevizibilă Fecioarelor. Taurii impresionează. ...
07:10
Judecători CCR cu pensie între 30.000 și 60.000 lei decid tăierea pensii speciale. Ce șanse sunt? Newsweek.ro
Tăierea pensiilor speciale se va decide la CCR. Înalta Curte a decis să conteste la CCR tăierea pens...
Acum 24 ore
22:40
COP 17 la Erevan: o alegere dificilă pentru o țară aflată în fața propriilor provocări ecologice Newsweek.ro
În octombrie 2026, Armenia va deveni gazda COP 17 – cel mai mare forum internațional dedicat conserv...
22:00
Nicuşor Dan, despre schimbarea şefilor din parchete: Să faci o schimbare, fără să zgâlţâi inutil Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat despre schimbarea şefilor din parchete că mandatele expiră în pr...
21:50
Rusia a atacat o misiune de deminare a Consiliului Danez pentru Refugiați. Doi morți și cinci răniți Newsweek.ro
Ministerul Apărării din Rusia a susținut că a atacat „unități de drone ucrainene” în apropiere de Ce...
21:20
Procurorii din furtul brăţărilor dacice renunţă la urmărirea penală contra celor trei suspecţi Newsweek.ro
Procurorii olandezi din dosarul penal al furtului brăţărilor dacice, de la Muzeul Drents, renunţă la...
20:50
Nicuşor Dan spune că nu se va implica în campania pentru alegerile de la Primăria Capitalei Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan spune că nu se va implica în campania electorală care va avea loc pentru al...
20:30
Legendarul tenisman Bjorn Borg luptă cu o boală incurabilă. O româncă a fost prima lui mare dragoste Newsweek.ro
Legenda tenisului Bjorn Borg, în vârstă de 69 de ani, a „dezvăluit lupta lui secretă cu cancerul” în...
20:00
Nicuşor Dan, despre reforma în Administraţia Locală: Vor fi 10% tăieri de posturi. în primării Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat despre reforma în Administraţia Locală că vor fi 10% tăieri de p...
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.