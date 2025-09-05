Piața muncii din SUA încetinește puternic, sporind așteptările ca Fed să taie dobânzile

16:00

Autoritățile publice din cadrul Forțelor Sistemului Național de Apărare (MApN, MAI și serviciile de informații) ar putea căpăta posibilitatea legală de a angaja fiecare până la 10 oameni, care să se ocupe de achizițiile de armament ale României prin intermediul instrumentului UE de împrumut ″Acțiunea pentru securitatea Europei″ (SAFE), menit să consolideze industria europeană de apărare, inclusiv prin achiziții în comun ale mai multor state membre ale Uniunii, potrivit unui document oficial analizat de Profit.ro.