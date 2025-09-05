Dezvoltatorul imobiliar Impact anunţă strategia pentru 2026–2034: investiţii de peste 1 mld. euro şi lansarea unor noi proiecte rezidenţiale majore
Ziarul Financiar, 5 septembrie 2025 18:30
Dezvoltatorul imobiliar Impact anunţă strategia pentru 2026–2034: investiţii de peste 1 mld. euro şi lansarea unor noi proiecte rezidenţiale majore
• • •
Alte ştiri de Ziarul Financiar
Acum 5 minute
18:45
Cel mai mare bonus din istoria omenirii: 1.000 mld. de dolari. Acţionarii Tesla i-au promis lui Elon Musk că va primi un bonus fără precedent dacă atinge anumite ţinte care acum par de neatins – Un profit de 400 de mld. de dolari pe an şi o creştere a valorii companiei de 8 ori, până la 8.000 mld. de dolari # Ziarul Financiar
18:45
Simultan, cel mai mare procesator român de lactate, a deschis noua fabrică din Sânandrei, judeţul Timiş, cu o capacitate de procesare de 150.000 de litri de lapte pe zi # Ziarul Financiar
Simultan cu creşterea deficitului de produse lactate din România, compania Simultan, deţinută de familia Herbai, care are brandul Lactate SIM, a deschis o fabrică nouă la Sânandrei, localitate aflată la mică distanţă de oraşul Timişoara, la circa 10 kilometri. Investiţia de peste 25 de milioane de euro este una dintre cele mai mari făcute în ultimii ani în industria locală a lactatelor, dominată de jucători internaţionali.
Acum 30 minute
18:30
ZF Live. Cagri Alkaya, Global Chairman şi Managing Partner, Stanton Chase London: Consultanţa în leadership este în creştere în România, deşi începutul de an a fost provocator. Sunt precaut optimist # Ziarul Financiar
Consultanţa în leadership câştigă teren pe piaţa locală, chiar dacă primul trimestru al anului a fost unul dificil, urmat de o uşoară revenire în trimestrul doi al acestui an şi semne clare de îmbunătăţire în trimestrul trei, susţine Cagri Alkaya, managing partner, Stanton Chase London, companie de executive search şi servicii de consultanţă de leadership.
18:30
18:30
Acum o oră
18:15
18:15
ZF Live. Cagri Alkaya, managing partner, Stanton Chase London: Consultanţa în leadership este în creştere în România, deşi începutul de an a fost provocator. Sunt precaut optimist # Ziarul Financiar
Consultanţa în leadership câştigă teren pe piaţa locală, chiar dacă primul trimestru al anului a fost unul dificil, urmat de o uşoară revenire în trimestrul doi al acestui an şi semne clare de îmbunătăţire în trimestrul trei, susţine Cagri Alkaya, managing partner, Stanton Chase London, companie de executive search şi servicii de consultanţă de leadership.
Acum 2 ore
17:45
ZF LIVE. Cornelia Năstase, CEO al CC Tax Advisory: Conversia obligatorie a împrumuturilor acţionarilor în capital social este o simplă cosmetizare contabilă, fără impact real asupra viabilităţii economice a companiilor. Dacă o firmă nu are cash flow, capitalizarea forţată nu schimbă situaţia # Ziarul Financiar
Conversia obligatorie a împrumuturilor acţionarilor în capital social, una dintre cele mai discutate prevederi din Pachetul Fiscal 2, este „o simplă cosmetizare contabilă, fără impact real asupra viabilităţii economice a companiilor.
17:45
17:45
17:45
17:30
17:30
17:15
17:15
17:00
Afacerile companiei de curierat DPD România au crescut cu 11% în 2024, ajungând la peste 432 mil. lei # Ziarul Financiar
DPD (Dynamic Parcel Distribution) România, unul dintre cei mai mari jucători din piaţa de curierat, membră a grupului internaţional Geopost, a raportat pentru 2024 o cifră de afaceri de peste 432 mil. lei (86,8 mil. euro), în creştere cu 11% faţă de anul anterior, când compania a realizat afaceri de 389 mil. lei (78,6 mil. euro), potrivit calculelor ZF pe baza informaţiilor disponibile pe site-ul Ministerului Finanţelor.
17:00
Criză politică în Marea Britanie: Angela Rayner, vicepremier şi secretar pentru locuinţe, şi-a dat demisia din Guvernul Laburist condus de Keir Starmer, în urma unei controverse majore. Ministra nu şi-a plătit toate taxele datorate, în timp ce guvernul intenţionează să majoreze impozitele pentru cetăţeni # Ziarul Financiar
Acum 4 ore
16:45
Afacerile Eaton Electro Producţie, care deţine două fabrici de tablouri electrice şi confecţii metalice în Maramureş, au scăzut cu 4,4% în 2024, la 1,417 mld. lei # Ziarul Financiar
Eaton Electro Producţie, subsidiara locală a gigantului american Eaton, care deţine două fabrici în judeţul Maramureş (Sârbi şi Buşag) unde produce tablouri electrice şi confecţii metalice, a raportat pentru 2024 o cifră de afaceri de 1,417 mld. lei (285 mil. euro), în scădere cu 4,4% faţă de anul anterior, când compania a avut afaceri de 1,484 mld. lei (300 mil. euro), potrivit calculelor ZF pe baza datelor de la Ministerul Finanţelor.
16:45
16:30
Topul băncilor mari după numărul de angajaţi în 2024. Trei din zece bănci şi-au mărit echipele anul trecut # Ziarul Financiar
Într-un context marcat de incertitudini de tot felul şi de încetinire a economiei, doar trei bănci din cele 10 cele mai mari de pe piaţa românească au recrutat oameni noi anul trecut, în timp ce celelalte instituţii de credit şi-au diminuat numărul angajaţilor în 2024 faţă de 2023, procesul de restructurare a sistemului bancar continuând, după cum reiese din rapoartele băncilor.
16:30
16:15
Clinica de Obstetrică şi Ginecologie „Dominic Stanca” din Cluj-Napoca a fost modernizată complet printr-o investiţie de peste 1,4 milioane de euro, realizată de o fundaţie cu sprijinul mai multor sponsori privaţi.
16:15
Stomatologia, la raport: Cele 11.000 de companii din piaţa locală au generat 6,4 miliarde de lei business. Ultimii ani au adăugat fiecare câte 1 miliard de lei la afacerile pieţei dentare # Ziarul Financiar
Piaţa stomatologică din România a ajuns la aproape 6,4 miliarde de lei cifră de afaceri în 2024, în creştere cu 16% faţă de anul anterior, arată datele agregate de platforma Bridge to Information.
15:45
Acum 6 ore
Acum 8 ore
12:15
12:00
12:00
11:30
11:30
Acum 12 ore
10:30
10:00
09:45
08:45
Cristian Popa, CFA, membru CA al BNR: Există o corelaţie clară între studii şi venituri, însă o diplomă nu garantează, de una singură, venituri ridicate sau competitivitate # Ziarul Financiar
România are cea mai mică pondere de absolvenţi de studii superioare, în segmentul 25–34 de ani, din UE (23%), mult sub media Uniunii de 44%, însă problema educaţiei în România începe mult mai devreme.
08:15
ZF IT Generation. Daniel Boangiu, CEO Smart ID: Dacă factura ta lunară pentru inteligenţa artificială este de 20 de euro, nu poţi spune că foloseşti AI, ci că te ajuţi de AI # Ziarul Financiar
Un simplu abonament de 20-30 de dolari pe lună la o platformă bazată pe inteligenţa artificială (AI) nu înseamnă că o companie foloseşte cu adevărat AI - pentru că o implementare de substanţă presupune şi costuri şi mai mari şi instrumente mai complexe decât un abonament la ChatGPT sau altă platformă asemănătoare.
08:15
07:45
Bursă. Business internaţional. De ce au scăzut cu 21% acţiunile gigantului din industria produselor de lux LVMH de la începutul anului # Ziarul Financiar
Grupul LVMH, cel mai important actor din industria luxului din lume, care deţine branduri precum Louis Vuitton, Tiffany’s, Moët şi Hennessy, înregistrează o depreciere de 20,8% a preţului acţiunilor în 2025, confruntându-se cu o deteriorare simultană a indicatorilor externi şi interni.
07:45
07:15
Bursă. Omer Tetik, CEO: Suntem încrezători că vom atinge bugetul cu multă muncă, dar totuşi fără probleme. Dublarea taxei bancare, cu un impact estimat de ZF la 500 mil. lei, şi măsurile fiscale care vor diminua consumul nu schimbă planurile Băncii Transilvania pentru 2025 # Ziarul Financiar
Dublarea taxei bancare în a doua jumătate a anului, cu un impact estimat de ZF la circa 500 mil. lei pentru liderul sistemului bancar, la care se adaugă o cerere mai scăzută de credite pe fondul poverii fiscale mai mari şi presiunea provizioanelor, nu schimbă planurile Băncii Transilvania în ceea ce priveşte atingerea ţintelor bugetate pentru 2025, pentru care conducerea se declară „încrezătoare că vor fi realizate“.
Acum 24 ore
00:15
Business sportiv. Peste 2.500 de ciclişti amatori şi profesionişti, veniţi din peste 20 de ţări, au luat startul la L’Étape România by Tour de France, aflată în top trei curse din circuitul mondial # Ziarul Financiar
Ediţia a patra L’Etape România by Tour de France, care a avut loc pe 31 august în Bucureşti, a adunat la start peste 2.500 de ciclişti amatori şi profesionişti, veniţi din peste 20 de ţări precum Bulgaria, Polonia, Portugalia, Austria, Emiratele Arabe Unite, SUA, Grecia, Elveţia sau chiar Malaezia, India ori Norvegia.
00:15
#superstories. Business sportiv. Pariul ZF pe viitorii campioni. Cum au crescut. Albert Mihail Ghiţă, 13 ani, înot: Le-aş spune copiilor să încerce orice sport care le place: înot, fotbal, gimnastică, scrimă. Important e să fie serioşi, să muncească şi să nu renunţe. Rezultatele vin cu timpul # Ziarul Financiar
00:15
Liceenii au dus România în top 15 mondial la economie. „Performanţele elevilor români sunt excepţionale“ # Ziarul Financiar
Loturile României au câştigat în această vară 20 de distincţii la cele mai importante competiţii internaţionale de economie, potrivit datelor transmise de Centrul Român de Excelenţă în Economie (RECE).
00:15
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Matej Rigelnik, CEO al Equinox, administrator de active din Slovenia: Am început să cumpărăm în urmă cu două luni acţiuni la Fondul Proprietatea, singura noastră investiţie la BVB # Ziarul Financiar
Equinox, administrator sloven de investiţii cu active de 150 mil. euro, a început recent să achiziţioneze acţiuni la Fondul Proprietatea (FP), atras de discountul semnificativ şi de potenţialul strategic al companiei. Intrarea pe piaţa românească face parte din strategia grupului de a se expune pe active cu valoare pe termen lung, spune Matej Rigelnik, director general al Equinox, invitat la emisiunea ZF Deschiderea de Astăzi.
00:15
Trei ani să identifici persoanele vinovate pentru un faliment în asigurări. Managementul Euroins ar urma să fie tras în sfârşit la răspundere şi riscă să suporte toate sau o parte din datoriile asigurătorului intrat în faliment. Acţiunea privind atragerea răspunderii a fost depusă în instanţă în august 2025 # Ziarul Financiar
00:15
După un salt al creditării cu 17%, la 46 mld. lei, ING Bank România şi-a majorat activele cu 11%, la 79 mld. lei. Profitul: plus 5%. Mihaela Bîtu, CEO: Rămânem acelaşi jucător implicat în economia românească şi un partener de cursă lungă pentru clienţii noştri # Ziarul Financiar
ING Bank, sucursala din România a grupului olandez cu acelaşi nume, a majorat portofoliul creditelor cu 17,2% în primul semestru (S1) din acest an, până la un sold de 45,9 mld. lei.
00:15
Ediţie specială Afaceri de la Zero susţinută de 5 to go. Cum se împacă programarea cu servitul cafelei în dimineţile aglomerate? „Astăzi dacă ar fi să fiu în locul oricărui angajat din cele două zone, aş putea să fac acel lucru. E bine să ştii domeniul înainte să fii antreprenor“ # Ziarul Financiar
Irinel Nicoară deţine astăzi şase cafenele 5 to go în franciză şi rămâne apropiat de domeniul în care a început să lucreze încă din liceu. În paralel însă, el dezvoltă şi proiecte în zona de IT, domeniu despre care spune că este marea sa pasiune.
00:15
ZF Live. Radu Pavel, avocat coordonator, Pavel Mărgărit şi Asociaţii: Pachetul 2 de măsuri fiscale este un plus pentru economia locală, reglementările mai stricte vin să facă ordine şi să facă mai multe venituri la buget # Ziarul Financiar
Pachetul 2 de măsuri fiscale care aduce modificări importante în mediul de afaceri vine cu un plus pentru economie, cu măsuri benefice, , chiar dacă implică eforturi suplimentare pentru antreprenori, susţine Radu Pavel, avocat coordonator la Pavel, Mărgărit şi Asociaţii.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.