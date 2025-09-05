Animalele de companie au primit acces la instituţiile publice din Cluj, dacă respectă anumite reguli
ObservatorNews, 5 septembrie 2025 19:50
Cu pisica, la ghişeu, cu câinele, la taxe. Iubitorii de animale din Cluj-Napoca nu mai sunt nevoiţi să le lase la intrarea instituţiilor la care au treabă. Primăria a decis azi că dacă sunt ţinute în lesă şi au vaccinurile la zi, pot intra şi patrupedele.
