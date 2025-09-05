Statul, care deţine 70% din producţia de energie, face preţul în piaţă şi a făcut miliarde de euro din scumpirea energiei, caută soluţii pentru a scădea preţul energiei pe care o produc chiar companiile de stat. Cine produce energia din România. Lista producătorilor de energie din Romånia cu cotele aferente anului 2024
Ziarul Financiar, 5 septembrie 2025 20:00
Într-o nouă intervenţia publică pe tema preţurilor la energie, Bogdan Ivan, ministrul energiei, a explicat că mecanisme „complexe, fine” vor fi aplicate în folosul românilor în scopul reducerii facturilor care au explodat în iulie, dar că aceste mecanisme relativ greu de înţeles îşi vor produce efectul în circa doi ani de zile, deşi termenul avansat anterior era de un an de zile.
• • •
Alte ştiri de Ziarul Financiar
Acum 10 minute
20:15
Mathieu Bauduin, CEO al Leroy Merlin România: Piaţa de bricolaj va ajunge la 8 miliarde de euro în trei ani. Ne aşteptăm să crească şi procentul de vânzări alături de servicii, iar noi pregătim trei noi magazine şi în 2026 # Ziarul Financiar
Leroy Merlin România accelerează ritmul investiţiilor într-un context în care piaţa locală de bricolaj dă semne clare de maturizare, iar consumatorii români investesc tot mai mult în modernizarea locuinţelor pentru reducerea consumurilor energetice.
Acum 30 minute
20:00
Statul, care deţine 70% din producţia de energie, face preţul în piaţă şi a făcut miliarde de euro din scumpirea energiei, caută soluţii pentru a scădea preţul energiei pe care o produc chiar companiile de stat. Cine produce energia din România. Lista producătorilor de energie din Romånia cu cotele aferente anului 2024 # Ziarul Financiar
Într-o nouă intervenţia publică pe tema preţurilor la energie, Bogdan Ivan, ministrul energiei, a explicat că mecanisme „complexe, fine” vor fi aplicate în folosul românilor în scopul reducerii facturilor care au explodat în iulie, dar că aceste mecanisme relativ greu de înţeles îşi vor produce efectul în circa doi ani de zile, deşi termenul avansat anterior era de un an de zile.
Acum o oră
19:45
„Bunica“ a strâns în 2024 cea mai mare zestre: 10% din 2 mld. lei, vânzările anuale de ulei de consum din România, se duc la brandul lider de piaţă # Ziarul Financiar
Untdelemn de la Bunica, brandul companiei franceze Expur, s-a menţinut în 2024 pe primul loc în topul celor mai vândute mărci de ulei de consum din România, o piaţă care generează vânzări de 2 miliarde de lei în retail.
19:30
19:30
Acum 2 ore
19:15
Leadership în vremuri dificile. Anul 2025 cere lideri transparenţi, coerenţi şi care să se concentreze pe implicarea reală a angajaţilor în muncă # Ziarul Financiar
Volatilitatea economică, crizele care bat la uşă şi necesitatea unor decizii rapide fac din 2025 un an de test pentru leadershipul organizaţiilor. Astfel, întrun climat marcat de restructurări şi de schimbări de strategie, liderii trebuie să fie transparenţi, coerenţi şi să se concentreze pe implicarea reală a angajaţilor în muncă, este de părere Mihaela Feodorof, executive coach şi business consultant la Performanceway:
19:00
Andreea Mocofan, country director, Johnson & Johnson România: Observăm un grad semnificativ de subdiagnosticare în multiple arii terapeutice # Ziarul Financiar
Piaţa românească de medicamente este una de nivel mediu (mid-sized) pentru compania farmaceutică Johnson & Johnson, care are o prezenţă locală de peste 30 de ani.
19:00
18:45
Cel mai mare bonus din istoria omenirii: 1.000 mld. de dolari. Acţionarii Tesla i-au promis lui Elon Musk că va primi un bonus fără precedent dacă atinge anumite ţinte care acum par de neatins – Un profit de 400 de mld. de dolari pe an şi o creştere a valorii companiei de 8 ori, până la 8.000 mld. de dolari # Ziarul Financiar
18:45
Simultan, cel mai mare procesator român de lactate, a deschis noua fabrică din Sânandrei, judeţul Timiş, cu o capacitate de procesare de 150.000 de litri de lapte pe zi # Ziarul Financiar
Simultan cu creşterea deficitului de produse lactate din România, compania Simultan, deţinută de familia Herbai, care are brandul Lactate SIM, a deschis o fabrică nouă la Sânandrei, localitate aflată la mică distanţă de oraşul Timişoara, la circa 10 kilometri. Investiţia de peste 25 de milioane de euro este una dintre cele mai mari făcute în ultimii ani în industria locală a lactatelor, dominată de jucători internaţionali.
18:30
ZF Live. Cagri Alkaya, Global Chairman şi Managing Partner, Stanton Chase London: Consultanţa în leadership este în creştere în România, deşi începutul de an a fost provocator. Sunt precaut optimist # Ziarul Financiar
Consultanţa în leadership câştigă teren pe piaţa locală, chiar dacă primul trimestru al anului a fost unul dificil, urmat de o uşoară revenire în trimestrul doi al acestui an şi semne clare de îmbunătăţire în trimestrul trei, susţine Cagri Alkaya, managing partner, Stanton Chase London, companie de executive search şi servicii de consultanţă de leadership.
18:30
18:30
Acum 4 ore
18:15
18:15
ZF Live. Cagri Alkaya, managing partner, Stanton Chase London: Consultanţa în leadership este în creştere în România, deşi începutul de an a fost provocator. Sunt precaut optimist # Ziarul Financiar
Consultanţa în leadership câştigă teren pe piaţa locală, chiar dacă primul trimestru al anului a fost unul dificil, urmat de o uşoară revenire în trimestrul doi al acestui an şi semne clare de îmbunătăţire în trimestrul trei, susţine Cagri Alkaya, managing partner, Stanton Chase London, companie de executive search şi servicii de consultanţă de leadership.
17:45
ZF LIVE. Cornelia Năstase, CEO al CC Tax Advisory: Conversia obligatorie a împrumuturilor acţionarilor în capital social este o simplă cosmetizare contabilă, fără impact real asupra viabilităţii economice a companiilor. Dacă o firmă nu are cash flow, capitalizarea forţată nu schimbă situaţia # Ziarul Financiar
Conversia obligatorie a împrumuturilor acţionarilor în capital social, una dintre cele mai discutate prevederi din Pachetul Fiscal 2, este „o simplă cosmetizare contabilă, fără impact real asupra viabilităţii economice a companiilor.
17:45
17:45
17:45
17:30
17:30
17:15
17:15
17:00
Afacerile companiei de curierat DPD România au crescut cu 11% în 2024, ajungând la peste 432 mil. lei # Ziarul Financiar
DPD (Dynamic Parcel Distribution) România, unul dintre cei mai mari jucători din piaţa de curierat, membră a grupului internaţional Geopost, a raportat pentru 2024 o cifră de afaceri de peste 432 mil. lei (86,8 mil. euro), în creştere cu 11% faţă de anul anterior, când compania a realizat afaceri de 389 mil. lei (78,6 mil. euro), potrivit calculelor ZF pe baza informaţiilor disponibile pe site-ul Ministerului Finanţelor.
17:00
Criză politică în Marea Britanie: Angela Rayner, vicepremier şi secretar pentru locuinţe, şi-a dat demisia din Guvernul Laburist condus de Keir Starmer, în urma unei controverse majore. Ministra nu şi-a plătit toate taxele datorate, în timp ce guvernul intenţionează să majoreze impozitele pentru cetăţeni # Ziarul Financiar
16:45
Afacerile Eaton Electro Producţie, care deţine două fabrici de tablouri electrice şi confecţii metalice în Maramureş, au scăzut cu 4,4% în 2024, la 1,417 mld. lei # Ziarul Financiar
Eaton Electro Producţie, subsidiara locală a gigantului american Eaton, care deţine două fabrici în judeţul Maramureş (Sârbi şi Buşag) unde produce tablouri electrice şi confecţii metalice, a raportat pentru 2024 o cifră de afaceri de 1,417 mld. lei (285 mil. euro), în scădere cu 4,4% faţă de anul anterior, când compania a avut afaceri de 1,484 mld. lei (300 mil. euro), potrivit calculelor ZF pe baza datelor de la Ministerul Finanţelor.
16:45
16:30
Topul băncilor mari după numărul de angajaţi în 2024. Trei din zece bănci şi-au mărit echipele anul trecut # Ziarul Financiar
Într-un context marcat de incertitudini de tot felul şi de încetinire a economiei, doar trei bănci din cele 10 cele mai mari de pe piaţa românească au recrutat oameni noi anul trecut, în timp ce celelalte instituţii de credit şi-au diminuat numărul angajaţilor în 2024 faţă de 2023, procesul de restructurare a sistemului bancar continuând, după cum reiese din rapoartele băncilor.
16:30
Acum 6 ore
16:15
Clinica de Obstetrică şi Ginecologie „Dominic Stanca” din Cluj-Napoca a fost modernizată complet printr-o investiţie de peste 1,4 milioane de euro, realizată de o fundaţie cu sprijinul mai multor sponsori privaţi.
16:15
Stomatologia, la raport: Cele 11.000 de companii din piaţa locală au generat 6,4 miliarde de lei business. Ultimii ani au adăugat fiecare câte 1 miliard de lei la afacerile pieţei dentare # Ziarul Financiar
Piaţa stomatologică din România a ajuns la aproape 6,4 miliarde de lei cifră de afaceri în 2024, în creştere cu 16% faţă de anul anterior, arată datele agregate de platforma Bridge to Information.
15:45
Acum 12 ore
12:15
12:00
12:00
11:30
11:30
10:30
10:00
09:45
08:45
Cristian Popa, CFA, membru CA al BNR: Există o corelaţie clară între studii şi venituri, însă o diplomă nu garantează, de una singură, venituri ridicate sau competitivitate # Ziarul Financiar
România are cea mai mică pondere de absolvenţi de studii superioare, în segmentul 25–34 de ani, din UE (23%), mult sub media Uniunii de 44%, însă problema educaţiei în România începe mult mai devreme.
08:15
ZF IT Generation. Daniel Boangiu, CEO Smart ID: Dacă factura ta lunară pentru inteligenţa artificială este de 20 de euro, nu poţi spune că foloseşti AI, ci că te ajuţi de AI # Ziarul Financiar
Un simplu abonament de 20-30 de dolari pe lună la o platformă bazată pe inteligenţa artificială (AI) nu înseamnă că o companie foloseşte cu adevărat AI - pentru că o implementare de substanţă presupune şi costuri şi mai mari şi instrumente mai complexe decât un abonament la ChatGPT sau altă platformă asemănătoare.
08:15
07:45
Bursă. Business internaţional. De ce au scăzut cu 21% acţiunile gigantului din industria produselor de lux LVMH de la începutul anului # Ziarul Financiar
Grupul LVMH, cel mai important actor din industria luxului din lume, care deţine branduri precum Louis Vuitton, Tiffany’s, Moët şi Hennessy, înregistrează o depreciere de 20,8% a preţului acţiunilor în 2025, confruntându-se cu o deteriorare simultană a indicatorilor externi şi interni.
07:45
Acum 24 ore
07:15
Bursă. Omer Tetik, CEO: Suntem încrezători că vom atinge bugetul cu multă muncă, dar totuşi fără probleme. Dublarea taxei bancare, cu un impact estimat de ZF la 500 mil. lei, şi măsurile fiscale care vor diminua consumul nu schimbă planurile Băncii Transilvania pentru 2025 # Ziarul Financiar
Dublarea taxei bancare în a doua jumătate a anului, cu un impact estimat de ZF la circa 500 mil. lei pentru liderul sistemului bancar, la care se adaugă o cerere mai scăzută de credite pe fondul poverii fiscale mai mari şi presiunea provizioanelor, nu schimbă planurile Băncii Transilvania în ceea ce priveşte atingerea ţintelor bugetate pentru 2025, pentru care conducerea se declară „încrezătoare că vor fi realizate“.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.