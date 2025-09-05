Statul, care deţine 70% din producţia de energie, face preţul în piaţă şi a făcut miliarde de euro din scumpirea energiei, caută soluţii pentru a scădea preţul energiei pe care o produc chiar companiile de stat. Cine produce energia din România. Lista producătorilor de energie din Romånia cu cotele aferente anului 2024

19:15

Volatilitatea economică, crizele care bat la uşă şi necesitatea unor decizii rapide fac din 2025 un an de test pentru leadershipul organizaţiilor. Astfel, într­un climat marcat de restructurări şi de schimbări de strategie, liderii trebuie să fie transparenţi, coerenţi şi să se concentreze pe implicarea reală a angajaţilor în muncă, este de părere Mihaela Feodorof, executive coach şi business consultant la Performanceway: