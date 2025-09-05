Ce avere colosală avea Ducesa de Kent înainte de a muri. Ce se va întâmpla cu milioanele ei
Cancan.ro, 5 septembrie 2025 21:30
Decesul Ducesei de Kent scoate la suprafață lupta pentru moștenire în familia regală britanică, unde averea acumulată în timpul vieții este reflectată de rangul nobiliar. Katharine, Ducesă de Kent, lasă în urmă o avere impresionantă, […]
Acum 5 minute
21:50
Unde au fost David Popovici și tatăl său în vacanță. Ipostaza în care nu l-ai văzut niciodată pe campionul României # Cancan.ro
După faptă, și răsplată! David Popovici are parte de o binemeritată vacanță, iar multiplul campion olimpic a ales să se relaxeze la pescuit. Acesta și-a etalat mândru captura. De asemenea, fanii au fost impresionați de […]
Acum 30 minute
21:30
Ce avere colosală avea Ducesa de Kent înainte de a muri. Ce se va întâmpla cu milioanele ei # Cancan.ro
Decesul Ducesei de Kent scoate la suprafață lupta pentru moștenire în familia regală britanică, unde averea acumulată în timpul vieții este reflectată de rangul nobiliar. Katharine, Ducesă de Kent, lasă în urmă o avere impresionantă, […]
Acum o oră
21:20
Virusul care face din nou victime în România! 17 persoane s-au îmbolnăvit în ultima perioadă # Cancan.ro
Virusul West Nile revine în România, punând în alertă autoritățile și populația. În doar trei luni au fost confirmate 17 cazuri, majoritatea în București și județul Timiș, iar specialiștii avertizează că boala poate fi periculoasă. […]
21:00
Fenomenul spectaculos care a apărut pe țărmul Mării Negre. Turiștii au surprins imagini inedite # Cancan.ro
Turiștii aflați la țărmul Mării Negre au surprins imagini spectaculoase! Biologii au transmis că fenomenul este o urmare a temperaturilor ridicate. Află, în articol, ce a apărut la mal! Sute meduze albastre au invadat țărmul […]
Acum 2 ore
20:20
Situație dramatică pentru mama Andei, tânăra ucisă de Emil Gânj. În ce condiții grele trăiește după ce criminalul i-a dat foc la casă: “Suntem opt persoane într-o cameră și…” # Cancan.ro
Mama Andei, tânăra ucisă de fostul ei iubit, Emil Gânj, trece printr-o situație dramatică. Femeia a rămas pe drumuri, după ce ucigașul fiicei sale i-a incendiat casa imediat ce a comis oribila crimă. Pușa Jimba […]
20:20
Andrei Lemnaru, niciodată singur după Insula Iubirii! Cum l-am surprins în plină zi, în Focșani # Cancan.ro
Andrei Lemnaru pare că a reușit să o dea uitării pe Ella Vișan și să meargă mai departe. După dezamăgirea de care a avut parte la Insula Iubirii, concurentul a mărturisit că este pregătit să […]
20:10
Andreea Bălan rupe tăcerea despre Viviana Sposub! Susține că a fost victima lui George Burcea: „Durerea este foarte mare” # Cancan.ro
Andreea Bălan a vorbit despre Viviana Sposub, fosta iubită a lui George Burcea, tatăl fetițelor ei. Cei doi au divorțat în anul 2020, la doarr un an după ce a născut-o pe Clara Maria. Cântăreața […]
20:00
Horoscop 6 septembrie 2025. Astrele vin, din nou, cu mici tensiuni între nativi. O zodie reproșează nonstop lucruri celor dragi și tensiunile pot escalada într-o ceartă cumplită. Află și tu, din rândurile următoare, ce îți […]
Acum 4 ore
19:30
Ce mesaje au primit părinții din partea profesorilor, cu 3 zile înainte de începerea anului școlar 2025-2026 # Cancan.ro
Elevii din România se confruntă cu incertitudine înainte de începerea școlii pe 8 septembrie, pe fondul anunțurilor privind posibile greve ale profesorilor. Nimeni nu știe cu exactitate dacă orele vor începe conform calendarului, iar părinții […]
19:00
Bucurie pentru un prezentator de la Kanal D și iubita sa! Acesta a decis să facă pasul cel mare și i-a oferit iubitei sale inelul de logodnă. Cererea în căsătorie a avut loc în Barcelona, […]
18:50
Țeapa din spatele caselor de 1 euro din Italia. Doi tineri au fost la un pas să se ‘ardă’: „Sute de mii de euro” # Cancan.ro
Programul caselor de 1 euro din Italia a atras în ultimii ani atenția a mii de oameni din întreaga lume. Ideea părea una de nerefuzat: locuințe vândute la preț simbolic, în satele italiene depopulate, unde […]
18:50
Descoperire ISTORICĂ senzațională în Marea Mediterană, la o adâncime de 2,5 km. Arheologii sunt în extaz! # Cancan.ro
Arheologii au descoperit ceea ce ar putea fi rămășițele unei nave comerciale din secolul al XVI-lea în largul coastei de sud a Franței. Descoperirea marchează un record absolut în această parte a Mediteranei, din punct […]
18:40
Ce a luat Gabi Tamaș în bagajul pentru Asia Express, special pentru Dan Alexa: „Am zis să fiu pregătit, să nu se enerveze” # Cancan.ro
Gabi Tamaș a plecat la Asia Express cu lecțiile învățate de acasă! Fostul fundaș s-a gândit și la partenerul său de aventură, Dan Alexa, și a adoptat o strategie bine definită atunci când s-a apucat […]
18:20
Loredana, surpriză de proporţii! I s-a îndeplinit visul după 30 de ani: „A fost o propunere pe care o așteptam” # Cancan.ro
Loredana Groza reușește să surprindă și să fie cu un pas înaintea tuturor, fie că vorbim de muzică sau de film. Artista și-a surprins plăcut fanii prin lansarea unei piese cu Direcția 5, după o […]
18:10
Elon Musk ar putea deveni primul trilionar din lume. Tesla îi oferă 1.000 de miliarde de dolari. Care sunt condițiile # Cancan.ro
Elon Musk, deja cea mai bogată persoană din lume, ar putea deveni primul trilionar după ce Consiliul de Administrație al Tesla a dezvăluit noul pachet salarial pe care i-l oferă directorului său general. Oferta are […]
18:10
Țara în care românii nu mai au bani să își facă vacanțele: „Acum e ca Monaco. Localnicii nu mai au loc” # Cancan.ro
În mai puțin de un deceniu, Albania a reușit o transformare spectaculoasă. De la o destinație necunoscută și considerată ieftină, țara a devenit un adevărat magnet turistic internațional. Plajele spectaculoase, peisajele naturale deosebite și ospitalitatea […]
18:00
Când se livrează pensiile în luna septembrie 2025. Ce pensionari vor lua banii abia pe data de 20 # Cancan.ro
În România, aproape cinci milioane de oameni depind lunar de pensia primită de la stat, iar orice modificare în calendarul de plată sau în legislația fiscală îi afectează direct. Luna septembrie 2025 aduce vești importante […]
18:00
Cu ce s-a ales ispita Andrușca după scurta relație cu Andrei Lemnaru, după Insula Iubirii: „Am rămas cu…” # Cancan.ro
Andrușca a vorbit deschis despre relația cu Andrei Lemnaru. Cei doi au decis să plece împreună din Thailanda, dând de înțeles că se plac foarte mult. Totuși, în cele din urmă, au mers pe drumuri […]
Acum 6 ore
17:30
Ce s-a întâmplat cu ceasul pe care Mattia i l-a dat Biancăi Dan. Ispita de la Insula Iubirii a recunoscut abia după finală # Cancan.ro
Sezonul 9 din Insula Iubirii a adus în prim-plan povești încărcate de emoție, tentații și decizii greu de luat. Printre cele mai discutate momente s-a numărat relația Biancăi Dan și a lui Marian Grozavu, dar […]
17:20
Oana Monea a cucerit telespectatorii Insula Iubirii cu frumusețea sa. Cu părul blond, ochii albaștri și un chip angelic, ea a ajuns rapid în rolul de ispită supremă. Totuși, puțini știu cum arăta ea înainte […]
17:10
Cum a șters Ella Vișan amintirea lui Teo de la Insula Iubirii! Fanii cred, în continuare, că minte # Cancan.ro
Încă din primele episoade de la Insula Iubirii, Ella Vișan i-a spus lui Teo că vrea să își facă un tatuaj cu litera „T”. Concurenta a trecut la fapte și și-a îndeplinit această dorință, dar […]
17:00
Testele de logică au reușit să stârnească uimire și curiozitate de fiecare dată. Dacă sunt sub formă de iluzii optice ele pot apărea ca desene complicate, imagini ascunse sau jocuri de percepție și au un […]
16:50
Amenzi de 20.000 lei pentru românii care interacționează cu bugetarii. Proiect nou al Guvernului # Cancan.ro
Un proiect de lege prevede amenzi de până la 20.000 pentru comportamente de „lipsă de respect” față de funcționarii publici. Toate persoanele care solicită informații publice au obligația de a respecta programul stabilit din cadrul […]
16:40
Larisa Iordache, TOTAL schimbată după ce a devenit mămică. Regula de la care nu se abate în viaţa de cuplu: „Am fost foarte vulnerabilă. I-am dat voie lui Cristian să…” # Cancan.ro
Larisa Iordache si Cristian Chiriță au parte de o perioadă plină de schimbări de când au devenit părinți. Fetița lor le completează perfect viața, chiar dacă, cei doi recunosc că trec prin numeroase provocări alături […]
16:20
Ce a primit să mănânce o turistă din România, într-un hotel 5* din Turcia. Când a văzut, a scos telefonul și a făcut poze # Cancan.ro
O turistă din România a avut parte de o surpriză de neuitat într-un hotel de 5 stele din Turcia. Femeia se afla în vacanță, iar în momentul în care a primit preparatele la masă, a […]
16:20
Motivul real pentru care Oana Monea s-a despărțit de Marius Avram. După Insula Iubirii, a aflat adevărul despre el # Cancan.ro
Nu mai este un secret că Oana Monea și Marius Avram au plecat împreună din Thailanda. La ultimul bonfire au dat de înțeles că sunt foarte fericiți împreună. Totuși, relația lor nu a mai durat […]
Acum 8 ore
15:40
Tragedie la Casa Regală. Ducesa de Kent, soția vărului defunctei regine Elisabeta a II-a s-a stins din viață la vârsta de 92 de ani. După moartea reginei Elisabeta a II-a în septembrie 2022, Ducesa Katharine […]
15:30
Oana Monea îi dă fatala Mariei Avram! Ce s-a întâmplat, de fapt, când s-a întâlnit cu mama lui Marius # Cancan.ro
Nu se mai termină înțepăturile dintre Oana Monea și Maria Avram! Ispita a ținut să sublinieze că nu a mințit atunci când a povestit că s-a văzut cu mama lui Marius Avram, deși soția acestuia […]
15:00
Șerban Huidu critică din nou „Insula Iubirii”! Atac dur la adresa concurenților și a trendului fațetelor dentare # Cancan.ro
Finala celui de-al nouălea sezon „Insula Iubirii” a stârnit din nou reacții aprinse din partea lui Șerban Huidu, care nu s-a ferit să își exprime opinia despre ceea ce consideră a fi una dintre cele […]
14:50
Tânărul care l-a agresat pe livratorul nepalez vrea să fie liber. Ce le-a spus judecătorilor # Cancan.ro
Individul care a agresat un livrator nepalez pe străzile din București își cere libertatea. Judecătorii de la Tribunalul București urmează să decidă ce se va întâmpla cu tânărul în vârstă de 20 de ani. Iată […]
14:50
Când începe școala, de fapt. Nicușor Dan a reacționat după protestele anunțate de sindicaliști # Cancan.ro
Data începerii anului școlar a fost pusă sub semnul întrebării, după ce Sindicatele din Educație au transmis că vor boicota această zi. Copiii ar trebui să se întoarcă în bănci luni, 8 septembrie 2025, însă […]
14:40
Tortul bizar pe care Florin Salam l-a comandat la aniversarea Mariei: ”Mi-a înghețat sângele în vene” # Cancan.ro
Tortul atipic pe care Florin Salam l-a comandat de ziua fiicei sale. Maria, una dintre fetele lui Florin Salam a împlinit la începutul lunii septembrie 10 ani. Părinții micuței nu au trecut cu vederea acest […]
14:30
Marian Grozavu a dezvăluit motivul real pentru care a iertat-o pe Bianca, după ce a comis-o la Insula iubirii: ”Stăteam pe pastile” # Cancan.ro
Marian Grozavu a făcut declarații incendiare în urma ultimelor episoade din Insula Iubirii. Iubitul Biancăi a fost live pe TikTok unde a oferit detalii și explicații tuturor urmăritorilor săi. Concurentul a stat de vorbă cu […]
14:10
Imagini cu Gabriela Cristea în costum de baie. Cum s-a postat vedeta în vacanța din America # Cancan.ro
Gabriela Cristea a fost într-o vacanță alături de Tavi Clonda și cele două fetițe pe care aceștia le au împreună. Vedeta a împărtășit cu fanii poze din momentele petrecute alături de familie, printre care și […]
Acum 12 ore
13:50
Atacantul lui Dinamo schimbă „terenul”: a marcat decisiv în viaţa personală! „Se lasă cu lacrimi” # Cancan.ro
Născut în patria lui Maradona, la Buenos Aires pe 1 februarie 2000, atacantul lui Dinamo, Alex Pop, va juca meciul vieții sâmbătă, când va avea cununia civilă cu cea care îi va deveni soție, Sarah […]
13:40
Lumea fotbalului fierbe. Lamine Yamal ar fi fost părăsit pentru un star de la Real Madrid # Cancan.ro
Pe rețelele de socializare au apărut tot mai multe zvonuri care sugerează că aparenta poveste de dragoste a fotbalistului Lamine Yamal cu rapperița Nicki Nicole s-a dovedit a fi una de scurtă durată. Acum, se […]
13:40
Fostul președinte american Joe Biden a fost supus recent unei operații pentru tratarea unui cancer de piele, a declarat purtătoarea sa de cuvânt. Reprezentanta lui nu a dat foarte multe detalii cu privire la intervenția […]
13:40
Fosta concurentă „Insula Iubirii”, atacată în valuri de mesaje răutăcioase. Cum a ales Ella să răspundă # Cancan.ro
Spațiul online continuă să devină un teren al conflictelor și al agresiunilor verbale, iar una dintre persoanele publice care s-a confruntat recent cu acest fenomen este Ella, cunoscută publicului larg datorită participării la emisiunea „Insula […]
13:20
Replică ireală a unui preot, după ce o mamă a vrut să își hrănească bebelușul în biserică: ”Trebuia să stai acasă” # Cancan.ro
Scandal chiar înainte de botez într-o biserică din Iași. Un preot a început să țipe la toți cei prezenți după ce mama copilului pe care trebuie să îl boteze voia să își hrănească bebelușul. Reacția […]
13:20
Andrei Lemnaru a apărut alături de altă ispită, după finala Insula Iubirii: „Am o relație specială” # Cancan.ro
Multe relații s-au înfiripat după terminarea emisiunii Insula Iubirii, unele chiar foarte neașteptate! După ce s-a despărțit de Ella și a plecat de pe insulă alături de ispita Andrușca, Andrei Lemnaru a apărut recent în […]
12:50
Ilie Bolojan amenință din nou cu demisia! Reforma pensiilor speciale, la limita crizei politice # Cancan.ro
Reforma pensiilor speciale continuă să genereze tensiuni politice și juridice majore în România, pe fondul unei confruntări directe între Guvern și sistemul judiciar. Controversele au fost amplificate după ce Înalta Curte de Casație și Justiție […]
12:30
Cele mai frumoase 8 locuri pentru cererea în căsătorie Cererea în căsătorie este unul dintre cele mai importante momente din viața unui cuplu. Alegerea locului perfect poate transforma clipa într-o amintire de poveste, de care […]
12:30
Cu totii am avut momente in care, dupa o noapte aparent linistita si un numar decent de ore de somn, ne trezim simtindu-ne la fel de obositi ca atunci cand am pus capul pe perna. […]
12:00
După o perioadă lungă în care parcă toate ușile au fost închise, iar norocul părea că fuge de acest nativ, începând cu 7 septembrie, o zodie va simți, cu adevărat, că destinul îi zâmbește din […]
12:00
Schimbare de ULTIMA ORĂ! Românii nu vor mai primi cartea de identitate, în format electronic. Cine e afectat de decizie # Cancan.ro
Vești importante pentru români. Milioane de persoane nu vor mai primi gratuit cartea electronică de identitate. Decizia îi aparține în totalitate Guvernului care a redus fondurile europene dedicate acestui proiect. Guvernul a aprobat în data […]
12:00
Oana Monea vrea cu orice preț să îl divorțeze pe Marius de Maria Avram. Ce s-a întâmplat acum 4 zile între ex-concurent și ispita de la Insula Iubirii # Cancan.ro
Trio-ul format din Maria, Marius și Oana Monea a fost în centrul atenției în marea finală Insula Iubirii. Cu toate că el a decis să își lase soția și să părăsească insula alături de ispită, […]
11:50
Atac terifiant în Canada! O tânără de 18 ani a fost ucisă de propriul său frate într-un atac cu cuțitul. Alte șapte persoane au ajuns la spital # Cancan.ro
O tânără de 18 ani a fost ucisă, iar alte șapte persoane au fost rănite într-un atac cu cuțitul în Canada. Suspectul a decedat în urma unui accident de mașină. Bărbatul care a înjunghiat opt […]
11:40
Guvernul a adoptat un set de modificări legislative menite să faciliteze integrarea profesională a persoanelor aflate în situații de vulnerabilitate, inclusiv victimele violenței domestice și ale traficului de persoane. Pachetul aprobat urmărește atât protecția socială, […]
11:20
Suspansul a luat sfârșit! Ispita Teo a spus adevărul din spatele apropierilor de Ella: „Ea știe că nu…” # Cancan.ro
Ella Vișan și Teo sunt unele dintre cele mai discutate prezențe din Insula Iubirii sezonul 9. Povestea celor doi a stârnit o mulțime de semne de întrebare. Dacă din partea ei a fost clar încă […]
11:10
Dani Oțil nu s-a putut abține și a făcut mișto de Ella de la Insula iubirii. Ce a putut să spună în fața tuturor # Cancan.ro
Dani Oțil și soția lui, Gabriela Prisăcariu, formează unul dintre cele mai urmărite și apreciate cupluri din showbizul românesc. Relația lor, bazată pe afecțiune, respect și mult umor, atrage mereu atenția fanilor, iar de această […]
