SuperLiga: Fotbalistul crescut de Steaua a semnat cu Dinamo, dar nu rămâne sub comanda lui Zeljko Kopic
HotNews.ro, 5 septembrie 2025 21:30
Matei Marin (19 ani), crescut la juniorii CSA Steaua Bucureşti, a semnat cu Dinamo București. Fundașul dreapta a fost împrumutat de „câini” la CSM Olimpia Satu Mare, în Liga 2. Matei Marin, transferat de Dinamo…
Acum 5 minute
21:50
Căutările de haine Armani au explodat după moartea creatorului de modă. Datele raportate de marile platforme second hand # HotNews.ro
Căutările online pentru haine vintage Armani s-au înmulțit vertiginos după moartea creatorului de modă italian, care s-a stins din viață joi, la vârsta de 91 de ani. Armani, care a condus compania cu același nume…
Acum 30 minute
21:30
Numire cheie făcută de Bolojan. Cine este Crinel Nicu Grosu, noul șef al Corpului de Control al premierului # HotNews.ro
Ilie Bolojan l-a numit pe Crinel Nicu Grosu în funcția de șef al Corpului de Control al Prim-Ministrului, cu rang de secretar de stat, se arată într-un comunicat de presă transmis vineri seară. Desemnarea a…
21:30
Acum o oră
21:20
Zelenski, mesaj dur după întâlnirea cu premierul slovac: „Vom continua să lovim infrastructura energetică rusă. Ucraina nu va sta în întuneric” / Replica lui Robert Fico: „Trebuie să ținem cont și de interesele altor țări” # HotNews.ro
Președintele Volodimir Zelenski a declarat vineri că Ucraina va continua să răspundă atacurilor rusești asupra infrastructurii sale energetice, în pofida criticilor venite din Slovacia și Ungaria, care s-au confruntat cu întreruperi în aprovizionarea cu petrol…
21:00
VIDEO Hamas publică un videoclip cu ostatici, în timp ce Israelul bombardează un bloc turn din Gaza / Imagini puternice # HotNews.ro
Hamas a publicat, vineri, un videoclip cu doi ostatici israelieni capturaţi la festivalul de muzică din Israel din octombrie 2023 la care gruparea islamistă palestiniană a lansat atacul soldat cu peste 1.200 de morți. Unul…
Acum 2 ore
20:50
Forțele SEAL ale Marinei SUA au ucis un număr de civili nord-coreeni în timpul unei misiuni secrete eșuate în care încercau să instaleze un dispozitiv de ascultare în țara dotată cu armament nuclear, în perioada…
20:30
Bărbatul votat „cel mai rău șef din lume” și-a dat demisia de la compania pe care o conducea # HotNews.ro
Un val de concedieri inopinante decis de Peter Hebblethwaite, director al unei companii britanice de transport maritim de pasageri, a declanșat un scandal național în Marea Britanie. El a ajuns să dea explicații în Parlamentul…
20:20
Negocieri intense în UE pentru a bloca metodele de ocolire a restricțiilor care vizează gazul rusesc # HotNews.ro
Statele Uniunii Europene încearcă să blocheze modalitățile prin care ar putea continua să circule gazul rusesc în Europa chiar și după ce intră în vigoare eliminarea treptată pe care a dispus-o blocul comunitar, arată un…
20:00
Comisia Europeană amendează Google cu 2,95 miliarde de euro pentru „practici abuzive”, în pofida amenințărilor lui Trump pentru țările care nedreptățesc giganții tech din SUA # HotNews.ro
Comisia Europeană a anunţat vineri că amendează gigantul web Google cu 2,95 miliarde de euro (3,45 de miliarde de dolari), pentru încălcarea normelor UE în materie de concurenţă, din cauza tehnologiilor sale publicitare („adtech”), informează…
Acum 4 ore
19:50
VIDEO Ce a făcut până acum Nicușor Dan din ce a promis în campanie și ce nu a respectat. Radiografia primelor 100 de zile de mandat # HotNews.ro
Jurnalistul Laurențiu Ungureanu, realizatorul rubricii HotSpot de la HotNews, analizează, într-un material video explicativ, cum au arătat primele 100 de zile ale Nicușor Dan în funcția de președinte, o perioadă care poate descrie, în miniatură,…
19:20
Profesor înjunghiat într-un colegiu din Germania. Focuri de armă pentru prinderea elevului suspectat că l-a atacat # HotNews.ro
Un atacator l-a înjunghiat pe un profesor într-un colegiu profesional din Germania, vineri, iar poliția a lansat o operațiune de căutare și l-a reținut pe suspect, un kosovar în vârstă de 17 ani, transmite AFP.…
19:00
Mpox nu mai este considerată o urgență globală de sănătate publică. OMS avertizează însă că boala rămâne un risc # HotNews.ro
Mpox, boala cunoscută anterior sub denumirea de „variola maimuţei”, nu mai este considerată o urgență de sănătate publică la nivel internațional, a anunțat vineri directorul Organizației Mondiale a Sănătății, după ce experții au raportat scăderi…
18:40
„Nu poți să vii la birou în șlapi sau ca la piață”. Angajații Ministerului Proiectelor Europene, avertizați în scris asupra unor „reguli de bun simț” # HotNews.ro
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, le-a trimis angajaților un mesaj intern în care îi avertizează asupra ținutei de la birou: „Nu le-am cerut uniformă sau costum cu cravată, însă am sperat să nu…
18:40
Adrian Năstase îi răspunde unui fost eurodeputat, „un oarecare păcălici”, care a cerut retragerea statutului de utilitate publică pentru fundația fostului premier PSD # HotNews.ro
Adrian Năstase l-a ironizat pe fostul eurodeputat Vlad Gheorghe, care a solicitat public retragerea statutului de „utilitate publică” pentru Fundația Titulescu, organizația condusă de fostul premier și lider PSD, după vizita făcută de el și…
18:30
Ce măsuri anunță Primăria Capitalei pentru începerea școlii. Angajații PMB vor avea program decalat # HotNews.ro
Primăria Municipiului București a anunțat joi mai multe măsuri pentru fluidizarea traficului și siguranța elevilor odată cu începerea anului școlar. Printre acestea se numără și decalarea programului angajaților instituției. „Primăria Municipiului București se pregătește pentru…
18:10
Avioane F-35 desfășurate într-o zonă unde exista deja o prezență militară americană puternică, pe fondul tensiunilor tot mai mari cu Venezuela # HotNews.ro
Washingtonul a dispus dislocarea a 10 avioane de vânătoare F-35 pe un aerodrom din Puerto Rico pentru desfășurarea de operațiuni împotriva cartelurilor de droguri, potrivit surselor Reuters, sporind puterea de foc pentru operațiile militare americane…
Acum 6 ore
17:40
Cele 3 motive pentru care mulți angajatori preferă imigranți din Asia în locul românilor. Reacția unui reputat cercetător pe imigrație la un articol din newsletter-ul „Rațiunea, înapoi!” # HotNews.ro
Există, într-adevăr, o competiție între populația locală și muncitorii străini, în special în meserii slab calificate, unde cei din urmă sunt preferați de către mulți angajatori pentru trei mari categorii de motive, spune cercetătorul în probleme…
17:30
Vladimir Putin „este preocupat de sănătate și longevitate”. Dezvăluirile omului care i-a scris biografia, despre metodele folosite pentru a-și prelungi viața # HotNews.ro
Președintele rus Vladimir Putin a fost surprins meditând asupra nemuririi cu omologul său chinez, Xi Jinping, dar fascinația sa pentru longevitate nu este o noutate, scrie The Guardian. Dorința liderilor de a avea o viață…
17:20
VIDEO O femeie a fost prinsă de jandarmi în timp ce tăia frânele unei trotinete electrice de închiriat din centrul Capitalei # HotNews.ro
O femeie a fost prinsă joi seara de un echipaj de jandarmi în timp ce tăia sistemele de alarmă și frânele unei trotinete electrice de închiriat, pe o stradă din centrul Bucureștiului. „Seara trecută, în…
17:20
O sportivă din România face dezvăluiri cutremurătoare despre abuzurile sexuale la care a fost supusă de antrenor: „Am fost terorizată” # HotNews.ro
Paul Neagu, 71 de ani, e fostul antrenor al lotului feminin de bob și sanie. Acum e judecat pentru trafic de persoane. Într-o mărturie tulburătoare pentru GOLAZO.ro, una dintre sportive detaliază episoade și traume crâncene…
16:50
Bonusuri de pensionare de 1 milion de euro pentru 13 directori Romsilva în ultimii doi ani # HotNews.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat vineri la Antena 3 că „s-a făcut un pas foarte important” pentru ca reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva să nu fie împiedicată de eventuale contestații în instanță,…
16:30
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat într-un interviu publicat vineri că abordarea președintelui american Donald Trump în ceea ce privește negocierile, bazată pe încheierea de acorduri, este „destul de cinică”, dar într-un…
16:10
„Nu pedepsiți persoanele cu dizabilități!”. Reprezentanții pacienților cer Guvernului să nu anuleze scutirile de impozit pentru persoanele cu handicap grav # HotNews.ro
Asociațiile de pacienți cer Guvernului să nu anuleze scutirile de impozite pentru persoanele cu handicap grav și accentuat. Executivul a adoptat, în ședința din 1 septembrie, un proiect de lege inițiat de Ministerul Finanțelor care…
Acum 8 ore
15:50
Cea mai dură condamnare a UE pentru acțiunile Israelului în Gaza. Guvernul Netanyahu, furios după ce vicepreședinta Comisiei Europene a folosit termenul „genocid” # HotNews.ro
Ministerul israelian de externe a criticat-o pe vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Teresa Ribera, spunând că este purtătoarea de cuvânt a Hamas, după ce aceasta a descris acțiunile Israelului în Gaza drept genocid, scrie Politico.…
15:40
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat vineri că India și Rusia par să fi fost „pierdute” în favoarea Chinei, după ce liderii lor s-au întâlnit în această săptămână cu președintele chinez Xi Jinping, relatează Reuters.…
15:10
Tesla vrea să îi acorde lui Elon Musk un pachet de compensații nemaiauzit nici printre marile companii americane # HotNews.ro
Consiliul director al Tesla a propus un plan de compensații de 1 trilion de dolari pentru directorul său general Elon Musk, de departe cel mai mare pachet salarial corporativ din istorie, transmite agenția Reuters. Cel…
15:00
SuperLiga: Laszlo Balint, antrenorul Oţelului, a fost operat. Când va reveni la antrenamente # HotNews.ro
Laszlo Balint, antrenorul celor de la Oțelul Galați, a suferit o intervenție chirurgicală la genunchiul piciorului drept, a anunțat clubul sportiv. “Antrenorul principal al roş-alb-albaştrilor Laszlo Balint a fost supus unei intervenţii chirurgicale de rutină…
15:00
INTERVIU Unul dintre marii dirijori ai lumii face un apel către autorități și părinți: „Trebuie să le oferim copiilor șansa de a cânta la un instrument. Pentru că și cei care mai târziu renunță la a cânta, devin mai buni în meseriile lor” # HotNews.ro
Manfred Honeck, unul dintre dirijorii de top ai scenei mondiale, este recunoscut pentru modul în care îmbină rigoarea austriacă și expresivitatea muzicală profundă. Maestro revine la Festivalul „George Enescu”, de data asta alături de Orchestra…
14:50
Adrian Mazilu, 19 ani, a semnat un contract pe patru ani cu Dinamo, dar o accidentare l-a ținut departe de teren de mai bine de un an de zile. Impresarul fotbalistului a dezvăluit însă când…
14:40
CCR anunță când va dezbate sesizarea ICCJ privind legea prin care sunt modificate condiţiile de pensionare pentru magistraţi # HotNews.ro
Sesizarea făcută joi de judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) cu privire la neconstituționalitatea legii care modifică sistemul de pensii speciale pentru judecători și procurori și pentru care Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea…
14:40
Ducesa de Kent, cunoscută pentru un moment de reper din istoria sportului, a murit la vârsta de 92 de ani # HotNews.ro
Ea „a trecut la cele veșnice liniștit, aseară, la Palatul Kensington, înconjurată de familie”, se arată într-o declarație transmisă vineri, în timp ce steagul de la Palatul Buckingham a fost coborât în bernă, anunță BBC.…
14:40
„Publicați o postare despre arestarea ilegală a lui Călin Georgescu”. O anchetă de presă de la Chișinău arată cum era promovat Georgescu de activiștii plătiți „direct de la Moscova” # HotNews.ro
O „armată digitală” formată din conturi cu identități false în spatele cărora stau activiști reali ai Blocului „Victorie”, controlat de omul de afaceri Ilan Șor de la Moscova, l-a promovat pe rețelele sociale în Republica…
14:20
AUR cere referendum pe tema trimiterii de trupe în Ucraina și amenință cu suspendarea lui Nicușor Dan, deși președintele a anunțat că țara noastră nu va trimite trupe # HotNews.ro
Dacă președintele Nicușor Dan „nu va catadicsi să convoace acest referendum”, atunci AUR va lua în calcul declanşarea strângerii de semnături necesare suspendării şi demiterii sale din funcția de şef al statului, a transmis, vineri,…
14:20
Propunerea de modificare a impozitelor auto este „greșită și incompletă”, avertizează principala asociație a industriei auto din România: „O mașină Euro 6 de un an plătește același impozit ca una de zece ani” # HotNews.ro
Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA) a trimis o scrisoare deschisă premierului Ilie Bolojan, avertizând că proiectul de impozitare auto propus nu descurajează circulația mașinilor vechi și poluante și ignoră emisiile reale de CO2,…
Acum 12 ore
13:30
Drone suspecte identificate în apropiere de Sulina. Două avioane de la baza Kogălniceanu au fost ridicate pentru a survola zona # HotNews.ro
Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Germane, dislocate la Baza 57 Aeriană de la Mihail Kogălniceanu, au fost ridicate joi seară după ce sistemele de supraveghere radar ale MApN au detectat un…
13:20
Va urma o recesiune sau o aterizare dură a economiei? Depinde pe cine întrebi. Cum să „citim” datele transmise vineri de Statistică # HotNews.ro
INS a confirmat că economia României a crescut cu un anemic 0,3% în prima jumătate a anului. Asta înseamnă o cvasi-stagnare, ceea ce, dacă luăm în calcul inflația, putem spune că e o creștere economică…
13:20
APADOR-CH critică proiectul de lege depus la Senat care pedepsește comportamentul nepotrivit în instituțiile publice: „Descriere vagă și interpretabilă” # HotNews.ro
Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki atrage atenția asupra unui proiect de lege depus la Senat de mai mulți parlamentari UDMR și de la Grupul Minorităților Naționale care modifică legea care…
13:00
„Cea mai mare catastrofă care ne-a lovit vreodată”: Un lider european propune o „uniune intimă” între 3 țări din UE # HotNews.ro
Divizarea fostelor Țări de Jos în secolul al XVI-lea a fost „cea mai mare catastrofă care ne-a lovit vreodată”, a declarat premierul belgian Bart De Wever, referindu-se la țara sa, Olanda și Luxemburg, relatează La…
12:40
Premierul Republicii Moldovei anunță că fondurile fostei bașcane a Găgăuziei vor fi blocate. Irina Vlah candidează în alegeri într-o alianță cu Partidul Socialiștilor # HotNews.ro
Fondurile și resursele economice ale Irinei Vlah, fosta bașcană a Găgăuziei și candidată la alegerile parlamentare din 28 septembrie pe lista unui bloc electoral alături de socialiști și comuniști, vor fi blocate. Anunțul a fost…
12:40
De ce am ales să dau copilul la o școală privată internațională. Ce calcule și ce sacrificii am făcut # HotNews.ro
Încă de când copilul meu era grupa mare la grădiniță am simțit presiunea școlii. „Ce ne facem?”, mi-am întrebat soțul într-o bună zi, după o discuție lungă cu un grup de mămici care aveau copii…
12:40
Arest la domiciliu pentru cei cinci inculpați din dosarul de fraudare a statului cu aproape 20 de milioane de euro prin neplata taxelor pentru mașini second-hand # HotNews.ro
Un judecător de la Tribunalul Bucureşti a respins, vineri, propunerea procurorilor DNA de arestare preventivă a celor cinci şi a dispus plasarea acestora în arest la domiciliu, potrivit Agerpres. Decizia nu este definitivă. Cele cinci…
12:30
ANAF Brașov a publicat recent un ghid în format PDF în care explică ce trebuie să știe contribuabilii despre tratamentul fiscal, din punct de vedere al TVA, al achizițiilor de mașini. Citește mai departe pe…
12:30
Pregătiți-vă pentru o posibilă retragere de trupe americane din Europa – avertisment de la cel mai înalt nivel # HotNews.ro
Țările europene care se învecinează cu Rusia ar trebui să se pregătească pentru eventualitatea ca Washingtonul să-și reducă numărul de trupe din zonă, consolidându-și propria capacitate militară, a declarat președintele Estoniei pentru Politico. Alar Karis,…
12:20
Companiile aeriene din SUA nu vor plăti despăgubiri pasagerilor pentru zborurile întârziate. Administrația Trump a renunțat la un plan al lui Biden în acest sens # HotNews.ro
Companiile aeriene au lăudat măsura, spunând că planul de compensare în numerar al lui Biden ar duce la creșterea prețurilor biletelor, scrie USA Today. Canada, Brazilia, Uniunea Europeană și Regatul Unit au toate reguli de…
12:10
O mișcare virală, alimentată de deficitul bugetar mare, îi întoarce pe milenialii francezi împotriva bunicilor lor: „Nu li se cere niciodată niciun efort” # HotNews.ro
Un cont francez devenit viral pe rețeaua de socializare „X” exploatează tensiunile intergeneraționale tot mai accentuate din țara condusă de președintele Emmanuel Macron, una în care milenialii presați economic se strâng sub sloganul „Nicolas plătește…
12:00
„Vești proaste pentru infractorii de lux”. Reacția MAE după decizia Curții Europene de Justiție în cazul fugarilor care vor să scape de condamnări în România # HotNews.ro
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a transmis că reprezentanții MAE au reprezentat România la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) și au obținut o victorie importantă împotriva fugarilor de lux. „Vești bune pentru noi,…
11:30
„Nu-i opriți, nu-i amenințați pe colegii care vor protesta”. Apel al sindicatelor către directorii de școli și inspectori pentru prima zi de școală # HotNews.ro
Federațiile sindicale din educație, FSLI și FSE „Spiru Haret” le cer directorilor și inspectorilor școlari să nu pună presiune pe profesorii care intenționează să participe luni, 8 septembrie, la mitingul și marșul organizat la București.…
11:20
Cod galben de caniculă în 15 județe, vineri și sâmbătă. Temperaturile ajung și la 36 de grade. HARTA zonelor vizate # HotNews.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, noi atenționări cod galben de caniculă ce vizează 15 județe din țară. Pe parcursul zilei de vineri, între orele 12:00 – 21:00, valul de căldură se va…
11:20
Reff & Asociații | Deloitte Legal a asistat dezvoltatorul şi investitorul imobiliar Prime Kapital în emisiunea de obligațiuni de 100 de milioane de euro # HotNews.ro
Reff & Asociații | Deloitte Legal a asistat PK Development Holding, societate din grupul Prime Kapital, în emisiunea de obligațiuni de 100 de milioane de euro subscrise în principal de cele cinci foste societăți de…
11:10
Cresc tensiunile pentru alegerea viitorului administrator al Fondului Proprietatea. Acționarii vor un raport suplimentar de audit, candidatul preferat face apel la responsabilitate # HotNews.ro
În primăvara acestui an, Comitetul Reprezentanţilor FP a anunţat selectarea parteneriatului dintre IRE AIFM HUB din Luxemburg şi Impetum Management – sub denumirea ROCA FP – drept candidat preferat pentru administrarea fondului, opţiune criticată încă…
