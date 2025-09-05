Mireasa – Capriciile Iubirii. Costina a dezmințit toate zvonurile controversate despre ea! Ce spune despre traficul de droguri

22:20

Bombă după finala Insula Iubirii! Deși Marius Avram a ales să plece din Thailanda alături de ispita Oana Monea, odată ajuns în România s-a reîntors la soția lui, Maria, femeia cu care are o căsnicie de 10 ani. Însă povestea nu s-a încheiat aici! Deși a blocat-o pe Oana pe toate rețelele de socializare, fostul concurent nu a rupt legătura definitiv: a continuat să o caute pe WhatsApp, chiar și cu doar câteva zile înainte de marea finală difuzată la TV. Oare Maria știe? Sau Marius a găsit o nouă „bancă” în agenda telefonului?