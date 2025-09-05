Vrancea: Un copil de patru ani a ajuns la spital cu răni grave la cap, după ce a fost atacat de un animal sălbatic | AUDIO
Un copil de patru ani dintr-o comună din Vrancea a ajuns la spital cu răni grave la cap, după ce a fost atacat de un animal sălbatic, cel mai probabil de un râs. Atacul s-a produs în curtea casei, care este în vecinătatea pădurii. Băiatul se juca în curtea casei din Prahuda, comuna Paltin, în […]
Care sunt predicțiile Melaniei Trump privind viitorul tehnologiei: „Trebuie să tratăm inteligența artificială așa cum ne-am trata propriii copii” | AUDIO # Europa FM
„Trebuie să tratăm inteligența artificială așa cum ne-am trata propriii copii: să-i facem mai puternici, dar cu îndrumare atentă” – acesta este mesajul venit de la Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump. Declarația a fost făcută la un eveniment organizat la Casa Albă. Într-unul dintre puținele evenimente publice la care a participat recent, Prima […]
Ministerul Mediului vrea să transforme Pădurea Băneasa într-o arie naturală protejată. Ce se întâmplă cu drumul de acces către Greenfield | AUDIO # Europa FM
Pădurea Băneasa ar putea deveni arie naturală protejată – este concluzia unei dezbateri publice care a avut loc astăzi la Ministerul Mediului. Însă, subiectul sensibil al dezbaterii a fost oportunitatea construirii unor noi drumuri de acces pentru locuitorii unui ansamblu rezidențial din pădure. Este o chestiune care se dezbate și în instanță. Luni este un […]
A scăzut numărul turiștilor care aleg să-și petreacă vacanța la mare sau la munte. Ce segment turistic a înregistrat creșteri anul acesta | AUDIO # Europa FM
Agențiile de turism spun că s-au înregistrat scăderi pe litoral de 4% și la munte de 9%. S-a remarcat o creștere de 10% a cererii pentru hotelurile all inclusive, în timp ce hotelurile nemodernizate sau care n-au adaptat tarifele la cerințele pieței au stagnat sau au pierdut din turiști. Riviera Românească, cu 4.900 de unități […]
Mesajul unui cadru didactic pentru profesorii care vor protesta pe 8 septembrie: Eu nu fac grevă și nu mă simt umilită pentru două ore în plus. „Le spun să gândească doar cu capul lor, și nu cu capul liderilor de sindicat” | VIDEO # Europa FM
Păreri împărțite în Educație în ceea ce privește măsurile de austeritate care-i vizează pe profesori și protestele programate de sindicaliști pentru 8 septembrie, ziua începerii anului școlar. Nu toate cadrele didactice vor lua parte la boicotarea zilei de luni. Unele susțin că greva nu ar rezolva problemele din sistemul de învățământ, iar singurii asupra cărora […]
Președintele Donald Trump vrea să schimbe numele Pentagonului în Departamentul de Război | AUDIO # Europa FM
Președintele Donald Trump vrea să schimbe numele Pentagonului în Departamentul de Război. Liderul de la Casa Albă va semna astăzi (vineri) un ordin executiv pentru a redenumi Departamentul Apărării al SUA în Departamentul de Război. Anunțul a fost făcut de Administrația Prezidențială. Această redenumire marchează al 200-lea ordin executiv semnat de președinte de la preluarea […]
Mai multe drone detectate în apropiere de Sulina. Două aeronave de luptă au fost trimise pentru interceptare | AUDIO # Europa FM
Noaptea trecută, mai multe drone aeriene au fost detectate în apropiere de Sulina, județul Tulcea. Două aeronave de luptă au fost trimise pentru interceptare. Colonelul Corneliu Ștefan Pavel, purtător de cuvânt al Ministerului Apărării Naționale: „Sistemele de supraveghere radar ale Ministerului Apărării Naționale au detectat un grup de drone aeriene la o distanță de 36 […]
Sibiul se transformă în capitala olăritului: Târgul Olarilor aduce în Piața Mare peste 100 de meșteri populari | AUDIO # Europa FM
Centrul istoric al Sibiului se transformă în capitala olăritului, în zilele de 6 și 7 septembrie. Timp de două zile, peste 100 de meșteri populari își vor demonstra măiestria în modelatul lutului. Curioșii pot să descopere atât modelele tradiționale, cât și tot felul de obiecte cu accente moderne. Meșterii populari le oferă curioșilor un adevărat […]
Ministerul Justiţiei din Grecia a aprobat extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova | AUDIO # Europa FM
Ministerul Justiţiei din Grecia a acceptat extrădarea lui Vladimir Plahotniuc. Este ultimul pas după ce, la sfârșitul lunii trecute, Curtea de Apel din Atena a acceptat cererile autorităților moldovene privind extrădarea fostului prim-vicepreședinte al Parlamentului Republicii Moldova. Odată cu Plahotniuc, în Republica Moldova ar urma să ajungă și bunurile confiscate, a explicat șeful poliției de […]
Arad: Blocarea programului Anghel Saligny lasă primăriile fără finanțare pentru proiectele aflate în derulare. Primar: „Acum șase luni, înainte de alegeri, am sperat la ceva mai bun” | AUDIO # Europa FM
Bucurie de scurtă durată pentru unii dintre primarii care au câștigat finanțare prin programe guvernamentale și care, în contextul măsurilor de austeritate și al anulării finanțărilor, se văd rămași fără bani. Spre exemplu, în comuna Șofronea din județul Arad, au început lucrări pentru canalizare și pentru asfaltarea drumurilor, doar că banii de la Guvern s-au […]
Un membru al organizației neolegionare Noua Dreapta a fost condamnat la un an de închisoare, pentru că a lipit simboluri fasciste pe o sinagogă din Capitală | AUDIO # Europa FM
Un lider al organizației neolegionare Noua Dreaptă este condamnat la un an de închisoare cu suspendare, pentru că a lipit simboluri fasciste ale Mișcării Legionare pe ușile unei sinagogi din Capitală. Incidentul a avut loc în august anul trecut, dar de-abia în martie a fost trimis în judecată, iar decizia instanței nu este definitivă. Este […]
AUR îi cere lui Nicușor Dan să declanșeze un referendum privind implicarea României la o eventuală misiune de menţinere a păcii în Ucraina, deși ministrul de Externe a infirmat această posibilitate # Europa FM
AUR îi cere președintelui Nicușor Dan să declanșeze procedura de convocare a unui referendum privind participarea României la o eventuală misiune de menţinere a păcii în Ucraina. Vicepreşedintele AUR susține că România ar fi printre cele 26 de state care s-au angajat să trimită trupe de menținere a păcii în Ucraina. Informația a fost însă […]
Guvernul a adoptat Ordonanța de Urgență pentru reorganizarea Romsilva. Diana Buzoianu: „În ultimii doi ani s-au dat pentru bonusuri de pensionare 190 de milioane de lei” | AUDIO # Europa FM
Reforma de la Romsilva prevede reducerea de la 41 de direcții silvice, la numai 12 direcții regionale. Totodată, prevede și reducerea numărului de directori cu aproximativ 90%. Astăzi, Guvernul a adoptat Ordonanța de Urgență prin care creează baza legală pentru funcționarea și reorganizarea Romsilva. Măsura este un jalon în PNRR. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, prezentă […]
Apa este elementul esențial al vieții. Ne naștem având în corp peste 70% apă, iar pe parcursul vieții acest procent scade treptat. Totuși, rămâne clar: fără apă nu putem trăi. Organismul nostru o folosește pentru a transporta substanțe nutritive, pentru a regla temperatura și pentru a susține fiecare reacție biochimică din celule. Din păcate, mulți […]
Siguranța rutieră depinde în mare măsură de buna funcționare a sistemului de frânare. Deși atenția șoferilor se îndreaptă adesea către componente precum plăcuțele sau discurile de frână, un element principal pentru siguranța la volan este frecvent trecut cu vederea: lichidul de frână. El joacă un rol vital în transmiterea forței de frânare. În timp, însă, […]
Dermatologia și venerologia: care sunt diferențele și cum alegi medicul de care ai nevoie? (P) # Europa FM
Apariția unor probleme la nivelul pielii, părului sau mucoaselor poate ridica multe întrebări despre ce specialist te poate ajuta cel mai bine. Fie că te confrunți cu acnee, iritații, leziuni cutanate sau simptome în zona intimă, alege corect între dermatolog și dermato-venerolog pentru a primi tratamentul potrivit. Afli mai jos care sunt diferențele reale între […]
Echipa națională Under 21 joacă diseară împotriva Kosovo, în primul meci din campania de calificare la EURO 2027 | AUDIO # Europa FM
Echipa națională Under 21 joacă diseară împotriva Kosovo, în primul meci din campania de calificare la EURO 2027. Partida se desfășoară la Iași, de la ora 18:30, pe stadionul „Emil Alexandrescu”. Eroul finalei Cupei României din 2024, portarul Ștefan Lefter, a fost convocat pentru prima oară la naționala Under 21. Lefter a parat două lovituri […]
Pantofii fac parte din fiecare zi, indiferent de stilul pe care îl preferi. Observi rapid cât de mult schimbă o pereche potrivită întreaga înfățișare. Deși trendurile se reîmprospătează constant, unele modele rămân mereu actuale. Acestea combină simplitate, rafinament și confort, oferindu-ți o bază sigură pentru ținutele tale, indiferent de sezon. O garderobă inspirată pleacă de la […]
Audieri în cazul morții băiatului de 16 ani la SJU Târgu Jiu, la aproape un an de la deces. Sora lui cere explicații medicului Luminița Crăciun: „De ce n-ai făcut nimic?” / „Sunt singura care a făcut tot ce trebuia” | AUDIO # Europa FM
La aproape un an de moartea unui băiat de 16 ani la Spitalul Județean din Târgu Jiu, anchetatorii i-au chemat la audieri pe medicii implicați în acest caz. Este vorba despre doctorița care l-a examinat pe adolescent în Unitatea de Primiri Urgențe și medicul chirurg care a refuzat să îl opereze. Familia băiatului care a […]
Luni este așteptată deschiderea școlii, dar nu este clar câți profesori se vor prezenta la cursuri. Profesorii sunt nemulțumiți de mărirea normei didactice, comasarea unor școli, dar și de scăderea costului unei ore suplimentare. Măsurile de austeritate au dus și la modificarea sistemului de burse dintre care au dispărut o parte. Profesorii au protestat de-a […]
Trei din cei șapte suspecți arestați pentru furtul Coifului de Aur de la Coțofenești și al brățărilor dacice, din Olanda, nu vor fi urmăriți penal. Motivele invocate de procurori | AUDIO # Europa FM
Trei dintre cei șapte suspecți arestați până acum pentru furtul coifului de aur și al brățărilor dacice dintr-un muzeu din Olanda nu vor fi urmăriți penal. Decizia a fost luată de Parchetul General din Olanda, care a stabilit că aceștia au avut un rol mult prea mic și nu știau că acțiunile lor erau legate […]
București: Măsuri de fluidizare a traficului. Programul unor angajați ai Primăriei Generale va fi schimbat odată cu începerea anului școlar. Primar: Vrem să extindem măsura și la primăriile de sector | AUDIO # Europa FM
Pentru a combate aglomerația din trafic la primele ore ale dimineții, primarul interimar al Capitalei a stabilit, împreună cu sindicatele, ca angajații municipalității să aibă program decalat. De luni, odată cu începerea noului an școlar, angajații primăriei Capitalei vor începe lucrul fie de la 07:00, fie de la ora 09:00, în loc de 08:00, cum […]
Peste un milion de români nu vor mai primi gratuit noua carte de identitate electronică după ce Guvernul a redus fondurile europene dedicate acestui proiect | AUDIO # Europa FM
Peste un milion de români nu vor mai primi gratuit noua carte de identitate electronică. Un memorandum aprobat ieri de Guvern prevede reducerea fondurilor din PNRR alocate acestui proiect și astfel în loc de cinci milioane de români, vor primi gratuit cartea de identitate 3,5 milioane. Aproape 500.000 de buletine cu cip au fost emise […]
Nicușor Dan confirmă tăierea a 10% din posturi în administrația publică locală: Urmează să decidem asupra unor criterii clare pe baza cărora se vor face reducerile de posturi | AUDIO # Europa FM
10% dintre angajații din administrația publică locală ar urma să-și piardă posturile. Într-un interviu acordat Antenei 1, președintele României, Nicușor Dan, a spus că aceasta a fost varianta discutată marți, la Palatul Cotroceni, cu cu liderii coaliției de guvernare. Urmează să fie stabilite criteriile pe baza cărora se vor face aceste reduceri de posturi, a […]
Joe Biden a fost supus unei operații de îndepărtare a unor celule canceroase de pe piele | AUDIO # Europa FM
Fostul președinte american Joe Biden a suferit o operaţie pentru îndepărtarea unor celule canceroase de pe piele, la câteva luni după diagnosticarea cancerului de prostată. Purtătorul de cuvânt a confirmat operația după apariția unui videoclip cu Biden ieșind din biserică cu o cicatrice pe frunte. Joe Biden a suferit recent o intervenție chirurgicală pentru îndepărtarea […]
Sindicatele din Educaţie invită directorii de școli şi inspectorii şcolari să participe la protestul de pe 8 septembrie: „Nu-i ameninţaţi pe cei care luni vor dori să participe” | AUDIO # Europa FM
Sindicatele din Educaţie invită directorii de școli şi inspectorii şcolari să participe la mitingul şi marşul de luni, 8 septembrie, când începe noul an școlar, organizate de Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI) şi Federaţia Sindicatelor din Educaţie (FSE) „Spiru Haret”. În mesajul semnat de cele două federații, sindicaliștii din Educație le-au cerut inspectorilor școlari […]
Cluj: Polițist reținut după ce a tâlhărit o tănâră cu care ar fi întreținut relații sexuale contra cost # Europa FM
Un angajat al IPJ Cluj a fost reținut pentru 24 de ore, după ce a tâlhărit o tânără de 21 de ani cu care ar fi întreținut relații sexuale contra cost. Fata a sunat la 112 și a spus că a fost agresată fizic de către bărbat. Nu este prima dată când polițistul este cercetat […]
Eclipsă totală de Lună duminică seară. La ce oră va putea fi văzută pe cer „Luna Sângerie” | AUDIO # Europa FM
Eclipsă totală de Lună în acest weekend. Duminică, începând cu ora 20:30, Luna va fi acoperită complet de umbra Pământului și va căpăta o culoare roșiatică. Fenomenul poate fi observat și cu ochiul liber în toată țara, dar și cu telescopul la Observatorul Astronomic din București. Eclipsa începe cu intrarea Lunii în penumbra Pământului la […]
Mai mulți părinți din București își exprimă dezacordul față de protestele anunțate de profesori pe 8 septembrie: „Oprim tot sistemul deodată?” / „Trebuie și ei să înțeleagă că greu ne e tuturor” | AUDIO # Europa FM
Se apropie prima zi de școală: părinții sunt revoltați de haosul pe care l-au creat guvernanții și sindicatele din Educație chiar la început de an școlar. Unii spun că grevele sunt foarte dese în Educație, alții îi invită pe dascălii nemulțumiți să încerce experiența mediului privat, dacă la stat condițiile sunt atât de proaste. 8 […]
Într-o lume tot mai agitată, momentele de răsfăț și hidratare naturală sunt mai importante ca niciodată. Pfanner, brand recunoscut pentru sucurile, nectarurile, băuturile și ceaiurile sale de calitate, aduce în fiecare sticlă prospețimea fructelor atent selecționate. Gama Pfanner este concepută pentru toți cei care își doresc gust autentic, ingrediente naturale și hidratare sănătoasă, fie că […]
Oana Țoiu, despre prezența foștilor premieri români Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la parada militară organizată de Xi Jinping: „Știam că cei doi vor merge la acea întâlnire” | AUDIO # Europa FM
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, spune că a știut că foștii premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă vor merge în China, la parada militară organizată de Xi Jinping. Prezentă la „Piața Victoriei” de la Europa FM, Oana Țoiu reafirmă că cei doi nu au reprezentat România și că vizita lor a fost una privată. Oana […]
Giorgio Armani, designer de modă și figură marcantă în lumea modei, a murit astăzi, înconjurat de familie și de Leo Dell’Orco, partenerul său din ultimii 20 de ani, potrivit Corriere della Sera. Timp de decenii, el a contribuit la crearea unui stil inconfundabil și a continuat să lucreze până la sfârșitul vieții. Giorgio Armani a murit […]
Opera Metropolitană din New York va colabora cu Opera Regală Diriyah din Arabia Saudită. A fost semnat un acord pe cinci ani | AUDIO # Europa FM
Opera Metropolitană din New York se confruntă cu grave dificultăți financiare, așa că a decis să susțină spectacole anuale în Arabia Saudită. În acest sens, a semnat un acord valabil timp de cinci ani, care prevede inclusiv cursuri de formare pentru tinerii cântăreți de operă saudiți. Traviata, dar și alte opere ale lui Giuseppe […]
Prahova: Procurorii cer arestarea preventivă a bărbatului în vârstă de 53 de ani care și-a omorât fosta parteneră | AUDIO # Europa FM
Procurorii prahoveni cer arestarea preventivă pe numele bărbatului în vârstă de 53 de ani care și-a omorât fosta parteneră, provocând intenționat un accident rutier. Individul a fost externat joi din spital pentru a fi prezentat în fața instanței de judecată sub acuzația de omor calificat și cruzimi. El a încercat să se sinucidă după ce […]
Piața Festivalului George Enescu aduce și anul acesta, în centrul Capitalei, artiști de muzică clasică și jazz. Când sunt programate concertele | AUDIO # Europa FM
Piața Festivalului Enescu se redeschide și în acest an pentru cei care iubesc muzica. Între 17 și 21 septembrie, piața din fața Ateneului devine din nou scenă pentru muzica clasică, jazz și operetă. Este a șasea ediție a acestui proiect – gratuit și în aer liber. Primăria Capitalei, prin ARCUB, în colaborare cu ARTEXIM, organizează […]
Oana Țoiu: „Am fost la Moscova”/ „În Gaza au fost uciși oameni nevinovați, da. Printre care și jurnaliști” | VIDEO # Europa FM
Ministra de Externe, Oana Țoiu, a fost invitata lui Sebastian Zachmann, astăzi, la emisiunea „Piața Victoriei”, în direct la Europa FM. Ministra de Externe a declarat că ar fi dispusă să meargă la Moscova, dacă s-ar purta discuții despre o pace durabilă. Întrebată de ce nu au fost făcute publice detalii despre ajutoarele financiare oferite […]
Aproape 30.000 de tineri cu vârste între 18 și 24 de ani au aplicat pentru un loc de muncă la început de toamnă. Majoritatea au ales posturi care nu necesită experiență | AUDIO # Europa FM
La început de toamnă, tot mai mulți tineri cu vârste între 18 și 24 de ani au început să își caute loc de muncă. În prima săptămână din septembrie, aproape 30.000 de tineri au aplicat zilnic pentru un job, arată datele unei platforme de recrutări online. Ce domenii sunt în topul preferințelor și ce așteptări […]
Dragoș Pîslaru, după scandalul vacanțelor organizate pe bani europeni în Franța și Cipru: „Am cerut ca toate achizițiile să treacă pe la minister” | AUDIO # Europa FM
Vacanțele la control! Toate achizițiile făcute de instituții care lucrează cu bani europeni trebuie să fie raportate la Ministerul Proiectelor Europene. Este decizia ministrului Dragoș Pîslaru, după scandalul vacanțelor pe bani europeni pe Coasta de Azur și în Cipru, programate de o asemenea agenție regională. Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene: „Am cerut ca […]
AUR propune ca elevii și profesorii să cânte imnul național și să spună rugăciunea „Tatăl nostru” la începutul fiecărei zile de școală | AUDIO # Europa FM
Propunere de lege controversată depusă de AUR: Intonarea Imnului Național și rostirea rugăciunii „Tatăl nostru” la începutul fiecărei zi de școală. Participarea ar fi opțională, potrivit proiectului. În expunerea de motive, inițiatorii proiectului susțin că măsura urmărește să ofere elevilor un cadru de reflecție și reculegere înainte de începerea activităților educaționale. Inițiatorii mai spun că […]
Înalta Curte de Casație și Justiție, sub conducerea Liei Savonea, a decis să sesizeze Curtea Constituțională pentru a verifica legea care modifică pensiile de serviciu (PL-x nr. 242/2025) înainte de promulgare. Decizia a fost luată după ce președintele Înaltei Curți, Lia Savonea, a convocat secțiile unite ale ÎCCJ. Legea atacată la CCR este cea care […]
Sute de conturi de TikTok și Facebook, create pentru a răspândi propaganda rusească înaintea alegerilor parlamentare din Republica Moldova | AUDIO # Europa FM
Sute de conturi false au fost create pentru a răspândi propagandă rusească pe TikTok și Facebook, potrivit unei investigații sub acoperire a publicației Ziarul de Gardă, din Republica Moldova. Ele au fost folosite și pentru susținerea lui Călin Georgescu. Este vorba de Proiectul „InfoLider”, în spatele căruia stau așa-numiții „activiști responsabili de comunicare”ai Blocului „Victorie”, […]
Încep calificările pentru România la Cupa Mondială 2026. Tricolorii joacă marți cu Cipru | AUDIO # Europa FM
Începe sesiunea de toamnă decisivă pentru calificarea României la Cupa Mondială 2026. Mâine seară tricolorii se „încălzesc” cu naționala Canadei într-un meci amical, dar marți încep partidele care vor decide drumul către Statele Unite, Canada și Mexic. Curând vor fi puse și biletele la vânzare pentru meciurile oficiale de anul viitor. Pentru finală, preț biletelor […]
Piața Victoriei. Ce caută România în poză cu Vladimir Putin și Kim Jong Un? Răspunde ministrul de Externe, Oana Țoiu # Europa FM
„Piața Victoriei”. Ce caută România în poză cu Vladimir Putin și Kim Jong Un? Răspunde ministrul de Externe, Oana Țoiu, invitată în ediția de joi a emisiunii, moderată de Sebastian Zachmann. A știut Ministerul de Externe că foștii premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă vor fi prezenți la Beijing? În loc de parteneriatul cu SUA, […]
Ministrul Energiei, despre prețul facturilor la energie electrică: „Vedem o tendință de scădere deja”/ Trei operatori de furnizare au tariful sub 1,30 lei | AUDIO # Europa FM
Facturi mai mici la curent. Deja trei operatori din piață oferă tarife sub 1,3 lei/kWh, spune Ministrul Energiei, Bogdan Ivan. Bogdan Ivan, Ministrul Energiei: „Am reușit să vedem o tendință de scădere deja, care este evident că se va reflecta la facturile viitoare” „După o discuție din partea mea ca ministru, împreună cu ANR și […]
Nicușor Dan, după participarea, prin videoconferință, la întâlnirea „Coaliției Voluntarilor”: România susține adoptarea unor sancțiuni suplimentare împotriva Rusiei # Europa FM
Președintele Nicușor Dan a participat joi, 4 septembrie, prin videoconferință, la întâlnirea „Coaliției Voluntarilor”, ținută la Palatul Elysee din Paris. Cele 31 de state care s-au unit să sprijine Ucraina au discutat astăzi despre un plan de protejare a populației Ucrainei în scenariul în care Rusia ar lansa un eventual atac după încheierea acordului de […]
La Londra, un autobuz supraetajat a intrat pe trotuar și a lovit mai mulți pietoni. Incidentul a avut loc chiar în centrul capitalei britanice, pe o stradă aglomerată. Mai multe persoane au fost transportate la spital, iar Poliția Metropolitană a început o anchetă. Accidentul a avut loc în jurul orei nouă dimineața, ora Londrei, pe […]
Ștefan Pălărie, despre moțiunile de cenzură depuse de AUR: Gesturi populiste. Nu vor reformă, iar domnul Simion se smiorcăie că duminică va trebui să vină la serviciu | AUDIO # Europa FM
Cele patru moțiuni de cenzură inițiate de Opoziție împotriva guvernului Ilie Bolojan vor fi dezbătute duminică după amiază. Senatorul USR, Ștefan Pălărie, spune că demersul inițiat de AUR și susținut de POT și parlamentarii neafiliați este doar un exercițiu de imagine. Ștefan Pălărie, senator USR: Înțeleg că domnul George Simion se smiorcăie că duminică va […]
Probleme cu accesarea Google și Gmail în mai multe țări din estul Europei. Și ChatGPT a suferit ieri o întrerupere majoră | AUDIO # Europa FM
În această dimineață, motorul de căutare, Gmail și YouTube nu au funcționat în mai multe țări din estul Europei, inclusiv în România. Problemele au fost remediate după câteva zeci de minute. Ultima oară când Google a suferit o pană majoră a fost în august 2022. „Eroare 502 – Acest site este inaccesibil” – a fost […]
Cele patru moțiuni de cenzură depuse de AUR împotriva Guvernului Bolojan vor fi prezentate astăzi în Parlament | AUDIO # Europa FM
Patru moţiuni de cenzură vor fi prezentate astăzi în Parlament. Se întâmplă după ce miercuri seară, târziu, Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) a depus în Parlament aceste moţiuni de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan. Dezbaterea și votul asupra moțiunilor vor avea loc duminică, pe 7 septembrie. Plenul reunit al Parlamentului se va întruni […]
32 de acte materiale de luare de mită. De asta se face vinovată o doctoriță din Făget, Timiș. Femeia a fost ridicată în urma unor percheziții făcute de polițiștii din IPJ Timiș, iar procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș au decis reținerea ei pe 24 de ore. Medicul timișean, care este pneumolog, este acuzat […]
