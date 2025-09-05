„Confiscarea activelor rusești ar lovi foarte tare credibilitatea monedei euro”, avertizează șeful diplomației din Belgia
HotNews.ro, 6 septembrie 2025 00:20
Confiscarea activelor ruseşti îngheţate în Europa, dintre care cea mai mare parte se află în Belgia, ar provoca un „şoc sistemic teribil” de natură să destabilizeze euro, a avertizat vineri ministrul belgian al afacerilor externe,…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 30 minute
00:40
Donald Trump a semnat ordinul pentru noul nume al Pentagonului. „Am obținut pace datorită faptului că suntem puternici” # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a semnat un ordin executiv pentru a introduce sintagma „Departamentul de Război” ca „denumire secundară” pentru Departamentul Apărării. Măsura îi oferă secretarului Apărării, Pete Hegseth, puterea de a folosi sintagme precum…
Acum o oră
00:20
„Confiscarea activelor rusești ar lovi foarte tare credibilitatea monedei euro”, avertizează șeful diplomației din Belgia # HotNews.ro
Confiscarea activelor ruseşti îngheţate în Europa, dintre care cea mai mare parte se află în Belgia, ar provoca un „şoc sistemic teribil” de natură să destabilizeze euro, a avertizat vineri ministrul belgian al afacerilor externe,…
00:00
Două persoane și-au pierdut viața și trei au fost rănite, între care o tânără însărcinată, după ce o autoutilitară s-a ciocnit cu o căruță în județul Iași. Calul care tracta atelajul a murit # HotNews.ro
Două persoane au murit și alte trei, între care și o tânără însărcinată, au fost rănite, vineri seară, într-un accident rutier produs în comuna Scânteia, județul Iași, unde o autoutilitară și o căruță s-au ciocnit,…
Acum 2 ore
23:50
În ce condiții vede Liga Arabă posibilă o „coexistență pașnică” în Orientul Mijlociu. Mesajul blocului după intensificarea ofensivei israeliene din Gaza # HotNews.ro
Liga Arabă a declarat că o coexistență pașnică în Orientul Mijlociu nu poate fi obținută fără un stat palestinian și fără a pune capăt a ceea ce a descris drept „practici ostile” ale Israelului, relatează…
23:20
Prima remaniere majoră pentru guvernul Starmer, după controversa care a dus la demisia vicepremierului. Premiera bifată la Londra # HotNews.ro
Prim-ministrul Regatului Unit, Keir Starmer, a făcut vineri o primă remaniere guvernamentală majoră după venirea la putere din iulie 2024, în contextul demisiei vicepremierului Angela Reyner, care a renunțat și la pozițiile de secretar pentru…
23:10
SuperLiga: Foști jucători de la Chelsea, propuși „obsesiv” la FCSB: „Ce motivație să aibă?” # HotNews.ro
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al clubului FCSB, a dezvăluit că Victor Moses (34 de ani) și Tiemoue Bakayoko (31 de ani), foști jucători importanți la Chelsea, i-au fost propuși campioanei en-titre a României.…
23:10
Cel mai rapid supercomputer european, inaugurat în Germania. Cancelarul Friedrich Merz: „Ne dorim să devenim o națiune AI” # HotNews.ro
Cel mai rapid supercomputer european a devenit operațional vineri, în vestul Germaniei, în prezența cancelarului german Friedrich Merz. Supercomputerul Jupiter este localizat în Centrul de Cercetare Jülich, în apropierea frontierelor cu Belgia și Țările de…
Acum 4 ore
22:40
New York dă undă verde pentru vaccinarea COVID-19, sfidând limitele impuse de administrația Trump. Măsuri anunțate de mai multe state democrate # HotNews.ro
Guvernatoarea din New York, Kathy Hochul, a semnat vineri un ordin executiv prin care îi autorizează pe farmaciștii din acest stat american să administreze vaccinurile împotriva COVID-19 oricui dorește acest lucru, alăturându-se astfel liderilor statali…
22:30
„Faceți tot ce vă stă în putere”. Doi senatori americani cer Meta și Google să blocheze campaniile de dezinformare rusești înaintea alegerilor din Republica Moldova # HotNews.ro
Doi senatori americani au trimis săptămâna trecută scrisori către Meta și Alphabet (compania mamă a Google), prin care le cer să ia măsuri urgente pentru a împiedica folosirea platformelor online în campanii de dezinformare și…
22:30
ANAF descoperă cazuri șocante la Cluj – persoane cu venituri de sute de milioane de lei pentru care nu au fost plătite taxe. Record la controlul persoanelor fizice cu averi mari # HotNews.ro
ANAF a înregistrat un record în trimestrul al doilea în ce privește controlul persoanelor fizice cu averi mari, după ce a verificat și descoperit, în județul Cluj-Napoca, persoane cu venituri și de peste 100 de…
22:10
Rușii rămân fără WhatsApp și YouTube. Moscova invocă măsuri pentru „asigurarea securităţii” # HotNews.ro
Guvernul rus a blocat internetul mobil în mai multe regiuni, invocând „măsuri de securitate” și a publicat, vineri, o listă cu aplicaţii dezvoltate local care vor continua să funcţioneze. Guvernatorii regiunilor de la granița de…
21:50
Căutările de haine Armani au explodat după moartea creatorului de modă. Datele raportate de marile platforme second hand # HotNews.ro
Căutările online pentru haine vintage Armani s-au înmulțit vertiginos după moartea creatorului de modă italian, care s-a stins din viață joi, la vârsta de 91 de ani. Armani, care a condus compania cu același nume…
21:30
Numire cheie făcută de Bolojan. Cine este Crinel Nicu Grosu, noul șef al Corpului de Control al premierului # HotNews.ro
Ilie Bolojan l-a numit pe Crinel Nicu Grosu în funcția de șef al Corpului de Control al Prim-Ministrului, cu rang de secretar de stat, se arată într-un comunicat de presă transmis vineri seară. Desemnarea a…
21:30
SuperLiga: Fotbalistul crescut de Steaua a semnat cu Dinamo, dar nu rămâne sub comanda lui Zeljko Kopic # HotNews.ro
Matei Marin (19 ani), crescut la juniorii CSA Steaua Bucureşti, a semnat cu Dinamo București. Fundașul dreapta a fost împrumutat de „câini” la CSM Olimpia Satu Mare, în Liga 2. Matei Marin, transferat de Dinamo…
21:20
Zelenski, mesaj dur după întâlnirea cu premierul slovac: „Vom continua să lovim infrastructura energetică rusă. Ucraina nu va sta în întuneric” / Replica lui Robert Fico: „Trebuie să ținem cont și de interesele altor țări” # HotNews.ro
Președintele Volodimir Zelenski a declarat vineri că Ucraina va continua să răspundă atacurilor rusești asupra infrastructurii sale energetice, în pofida criticilor venite din Slovacia și Ungaria, care s-au confruntat cu întreruperi în aprovizionarea cu petrol…
21:00
VIDEO Hamas publică un videoclip cu ostatici, în timp ce Israelul bombardează un bloc turn din Gaza / Imagini puternice # HotNews.ro
Hamas a publicat, vineri, un videoclip cu doi ostatici israelieni capturaţi la festivalul de muzică din Israel din octombrie 2023 la care gruparea islamistă palestiniană a lansat atacul soldat cu peste 1.200 de morți. Unul…
Acum 6 ore
20:50
Forțele SEAL ale Marinei SUA au ucis un număr de civili nord-coreeni în timpul unei misiuni secrete eșuate în care încercau să instaleze un dispozitiv de ascultare în țara dotată cu armament nuclear, în perioada…
20:30
Bărbatul votat „cel mai rău șef din lume” și-a dat demisia de la compania pe care o conducea # HotNews.ro
Un val de concedieri inopinante decis de Peter Hebblethwaite, director al unei companii britanice de transport maritim de pasageri, a declanșat un scandal național în Marea Britanie. El a ajuns să dea explicații în Parlamentul…
20:20
Negocieri intense în UE pentru a bloca metodele de ocolire a restricțiilor care vizează gazul rusesc # HotNews.ro
Statele Uniunii Europene încearcă să blocheze modalitățile prin care ar putea continua să circule gazul rusesc în Europa chiar și după ce intră în vigoare eliminarea treptată pe care a dispus-o blocul comunitar, arată un…
20:00
Comisia Europeană amendează Google cu 2,95 miliarde de euro pentru „practici abuzive”, în pofida amenințărilor lui Trump pentru țările care nedreptățesc giganții tech din SUA # HotNews.ro
Comisia Europeană a anunţat vineri că amendează gigantul web Google cu 2,95 miliarde de euro (3,45 de miliarde de dolari), pentru încălcarea normelor UE în materie de concurenţă, din cauza tehnologiilor sale publicitare („adtech”), informează…
19:50
VIDEO Ce a făcut până acum Nicușor Dan din ce a promis în campanie și ce nu a respectat. Radiografia primelor 100 de zile de mandat # HotNews.ro
Jurnalistul Laurențiu Ungureanu, realizatorul rubricii HotSpot de la HotNews, analizează, într-un material video explicativ, cum au arătat primele 100 de zile ale Nicușor Dan în funcția de președinte, o perioadă care poate descrie, în miniatură,…
19:20
Profesor înjunghiat într-un colegiu din Germania. Focuri de armă pentru prinderea elevului suspectat că l-a atacat # HotNews.ro
Un atacator l-a înjunghiat pe un profesor într-un colegiu profesional din Germania, vineri, iar poliția a lansat o operațiune de căutare și l-a reținut pe suspect, un kosovar în vârstă de 17 ani, transmite AFP.…
19:00
Mpox nu mai este considerată o urgență globală de sănătate publică. OMS avertizează însă că boala rămâne un risc # HotNews.ro
Mpox, boala cunoscută anterior sub denumirea de „variola maimuţei”, nu mai este considerată o urgență de sănătate publică la nivel internațional, a anunțat vineri directorul Organizației Mondiale a Sănătății, după ce experții au raportat scăderi…
Acum 8 ore
18:40
„Nu poți să vii la birou în șlapi sau ca la piață”. Angajații Ministerului Proiectelor Europene, avertizați în scris asupra unor „reguli de bun simț” # HotNews.ro
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, le-a trimis angajaților un mesaj intern în care îi avertizează asupra ținutei de la birou: „Nu le-am cerut uniformă sau costum cu cravată, însă am sperat să nu…
18:40
Adrian Năstase îi răspunde unui fost eurodeputat, „un oarecare păcălici”, care a cerut retragerea statutului de utilitate publică pentru fundația fostului premier PSD # HotNews.ro
Adrian Năstase l-a ironizat pe fostul eurodeputat Vlad Gheorghe, care a solicitat public retragerea statutului de „utilitate publică” pentru Fundația Titulescu, organizația condusă de fostul premier și lider PSD, după vizita făcută de el și…
18:30
Ce măsuri anunță Primăria Capitalei pentru începerea școlii. Angajații PMB vor avea program decalat # HotNews.ro
Primăria Municipiului București a anunțat joi mai multe măsuri pentru fluidizarea traficului și siguranța elevilor odată cu începerea anului școlar. Printre acestea se numără și decalarea programului angajaților instituției. „Primăria Municipiului București se pregătește pentru…
18:10
Avioane F-35 desfășurate într-o zonă unde exista deja o prezență militară americană puternică, pe fondul tensiunilor tot mai mari cu Venezuela # HotNews.ro
Washingtonul a dispus dislocarea a 10 avioane de vânătoare F-35 pe un aerodrom din Puerto Rico pentru desfășurarea de operațiuni împotriva cartelurilor de droguri, potrivit surselor Reuters, sporind puterea de foc pentru operațiile militare americane…
17:40
Cele 3 motive pentru care mulți angajatori preferă imigranți din Asia în locul românilor. Reacția unui reputat cercetător pe imigrație la un articol din newsletter-ul „Rațiunea, înapoi!” # HotNews.ro
Există, într-adevăr, o competiție între populația locală și muncitorii străini, în special în meserii slab calificate, unde cei din urmă sunt preferați de către mulți angajatori pentru trei mari categorii de motive, spune cercetătorul în probleme…
17:30
Vladimir Putin „este preocupat de sănătate și longevitate”. Dezvăluirile omului care i-a scris biografia, despre metodele folosite pentru a-și prelungi viața # HotNews.ro
Președintele rus Vladimir Putin a fost surprins meditând asupra nemuririi cu omologul său chinez, Xi Jinping, dar fascinația sa pentru longevitate nu este o noutate, scrie The Guardian. Dorința liderilor de a avea o viață…
17:20
VIDEO O femeie a fost prinsă de jandarmi în timp ce tăia frânele unei trotinete electrice de închiriat din centrul Capitalei # HotNews.ro
O femeie a fost prinsă joi seara de un echipaj de jandarmi în timp ce tăia sistemele de alarmă și frânele unei trotinete electrice de închiriat, pe o stradă din centrul Bucureștiului. „Seara trecută, în…
17:20
O sportivă din România face dezvăluiri cutremurătoare despre abuzurile sexuale la care a fost supusă de antrenor: „Am fost terorizată” # HotNews.ro
Paul Neagu, 71 de ani, e fostul antrenor al lotului feminin de bob și sanie. Acum e judecat pentru trafic de persoane. Într-o mărturie tulburătoare pentru GOLAZO.ro, una dintre sportive detaliază episoade și traume crâncene…
Acum 12 ore
16:50
Bonusuri de pensionare de 1 milion de euro pentru 13 directori Romsilva în ultimii doi ani # HotNews.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat vineri la Antena 3 că „s-a făcut un pas foarte important” pentru ca reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva să nu fie împiedicată de eventuale contestații în instanță,…
16:30
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat într-un interviu publicat vineri că abordarea președintelui american Donald Trump în ceea ce privește negocierile, bazată pe încheierea de acorduri, este „destul de cinică”, dar într-un…
16:10
„Nu pedepsiți persoanele cu dizabilități!”. Reprezentanții pacienților cer Guvernului să nu anuleze scutirile de impozit pentru persoanele cu handicap grav # HotNews.ro
Asociațiile de pacienți cer Guvernului să nu anuleze scutirile de impozite pentru persoanele cu handicap grav și accentuat. Executivul a adoptat, în ședința din 1 septembrie, un proiect de lege inițiat de Ministerul Finanțelor care…
15:50
Cea mai dură condamnare a UE pentru acțiunile Israelului în Gaza. Guvernul Netanyahu, furios după ce vicepreședinta Comisiei Europene a folosit termenul „genocid” # HotNews.ro
Ministerul israelian de externe a criticat-o pe vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Teresa Ribera, spunând că este purtătoarea de cuvânt a Hamas, după ce aceasta a descris acțiunile Israelului în Gaza drept genocid, scrie Politico.…
15:40
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat vineri că India și Rusia par să fi fost „pierdute” în favoarea Chinei, după ce liderii lor s-au întâlnit în această săptămână cu președintele chinez Xi Jinping, relatează Reuters.…
15:10
Tesla vrea să îi acorde lui Elon Musk un pachet de compensații nemaiauzit nici printre marile companii americane # HotNews.ro
Consiliul director al Tesla a propus un plan de compensații de 1 trilion de dolari pentru directorul său general Elon Musk, de departe cel mai mare pachet salarial corporativ din istorie, transmite agenția Reuters. Cel…
15:00
SuperLiga: Laszlo Balint, antrenorul Oţelului, a fost operat. Când va reveni la antrenamente # HotNews.ro
Laszlo Balint, antrenorul celor de la Oțelul Galați, a suferit o intervenție chirurgicală la genunchiul piciorului drept, a anunțat clubul sportiv. “Antrenorul principal al roş-alb-albaştrilor Laszlo Balint a fost supus unei intervenţii chirurgicale de rutină…
15:00
INTERVIU Unul dintre marii dirijori ai lumii face un apel către autorități și părinți: „Trebuie să le oferim copiilor șansa de a cânta la un instrument. Pentru că și cei care mai târziu renunță la a cânta, devin mai buni în meseriile lor” # HotNews.ro
Manfred Honeck, unul dintre dirijorii de top ai scenei mondiale, este recunoscut pentru modul în care îmbină rigoarea austriacă și expresivitatea muzicală profundă. Maestro revine la Festivalul „George Enescu”, de data asta alături de Orchestra…
14:50
Adrian Mazilu, 19 ani, a semnat un contract pe patru ani cu Dinamo, dar o accidentare l-a ținut departe de teren de mai bine de un an de zile. Impresarul fotbalistului a dezvăluit însă când…
14:40
CCR anunță când va dezbate sesizarea ICCJ privind legea prin care sunt modificate condiţiile de pensionare pentru magistraţi # HotNews.ro
Sesizarea făcută joi de judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) cu privire la neconstituționalitatea legii care modifică sistemul de pensii speciale pentru judecători și procurori și pentru care Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea…
14:40
Ducesa de Kent, cunoscută pentru un moment de reper din istoria sportului, a murit la vârsta de 92 de ani # HotNews.ro
Ea „a trecut la cele veșnice liniștit, aseară, la Palatul Kensington, înconjurată de familie”, se arată într-o declarație transmisă vineri, în timp ce steagul de la Palatul Buckingham a fost coborât în bernă, anunță BBC.…
14:40
„Publicați o postare despre arestarea ilegală a lui Călin Georgescu”. O anchetă de presă de la Chișinău arată cum era promovat Georgescu de activiștii plătiți „direct de la Moscova” # HotNews.ro
O „armată digitală” formată din conturi cu identități false în spatele cărora stau activiști reali ai Blocului „Victorie”, controlat de omul de afaceri Ilan Șor de la Moscova, l-a promovat pe rețelele sociale în Republica…
14:20
AUR cere referendum pe tema trimiterii de trupe în Ucraina și amenință cu suspendarea lui Nicușor Dan, deși președintele a anunțat că țara noastră nu va trimite trupe # HotNews.ro
Dacă președintele Nicușor Dan „nu va catadicsi să convoace acest referendum”, atunci AUR va lua în calcul declanşarea strângerii de semnături necesare suspendării şi demiterii sale din funcția de şef al statului, a transmis, vineri,…
14:20
Propunerea de modificare a impozitelor auto este „greșită și incompletă”, avertizează principala asociație a industriei auto din România: „O mașină Euro 6 de un an plătește același impozit ca una de zece ani” # HotNews.ro
Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA) a trimis o scrisoare deschisă premierului Ilie Bolojan, avertizând că proiectul de impozitare auto propus nu descurajează circulația mașinilor vechi și poluante și ignoră emisiile reale de CO2,…
13:30
Drone suspecte identificate în apropiere de Sulina. Două avioane de la baza Kogălniceanu au fost ridicate pentru a survola zona # HotNews.ro
Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Germane, dislocate la Baza 57 Aeriană de la Mihail Kogălniceanu, au fost ridicate joi seară după ce sistemele de supraveghere radar ale MApN au detectat un…
13:20
Va urma o recesiune sau o aterizare dură a economiei? Depinde pe cine întrebi. Cum să „citim” datele transmise vineri de Statistică # HotNews.ro
INS a confirmat că economia României a crescut cu un anemic 0,3% în prima jumătate a anului. Asta înseamnă o cvasi-stagnare, ceea ce, dacă luăm în calcul inflația, putem spune că e o creștere economică…
13:20
APADOR-CH critică proiectul de lege depus la Senat care pedepsește comportamentul nepotrivit în instituțiile publice: „Descriere vagă și interpretabilă” # HotNews.ro
Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki atrage atenția asupra unui proiect de lege depus la Senat de mai mulți parlamentari UDMR și de la Grupul Minorităților Naționale care modifică legea care…
13:00
„Cea mai mare catastrofă care ne-a lovit vreodată”: Un lider european propune o „uniune intimă” între 3 țări din UE # HotNews.ro
Divizarea fostelor Țări de Jos în secolul al XVI-lea a fost „cea mai mare catastrofă care ne-a lovit vreodată”, a declarat premierul belgian Bart De Wever, referindu-se la țara sa, Olanda și Luxemburg, relatează La…
12:40
Premierul Republicii Moldovei anunță că fondurile fostei bașcane a Găgăuziei vor fi blocate. Irina Vlah candidează în alegeri într-o alianță cu Partidul Socialiștilor # HotNews.ro
Fondurile și resursele economice ale Irinei Vlah, fosta bașcană a Găgăuziei și candidată la alegerile parlamentare din 28 septembrie pe lista unui bloc electoral alături de socialiști și comuniști, vor fi blocate. Anunțul a fost…
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.