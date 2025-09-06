New York Times: Forțele speciale Navy SEALs ale SUA au ucis civili nord-coreeni în 2019. Misiunea aprobată de Trump a eșuat
Donald Trump a autorizat în urmă cu șase ani o misiune de instalare a unui dispozitiv de ascultare în Coreea de Nord, însă echipa trimisă în misiune a dat peste niște pescari pe care i-a ucis. Forțele Navy SEALs ale SUA au împușcat și ucis mai mulți civili nord-coreeni în timpul unei misiuni secrete eșuate
Trump schimbă denumirea Pentagonului în Departamentul de Război pentru a transmite un mesaj
Președintele SUA și secretarul american al Apărării spun că vor să se întoarcă la epoca în care America a câștigat războaie. Însă ei ignoră în mare măsură cea mai mare realizare a ultimilor 80 de ani: evitarea conflictului dintre superputeri. Când președintele american Harry S. Truman a semnat legea care a creat Departamentul Apărării
Comisia Europeană a anunţat vineri că amendează cu 2,95 miliarde de euro (3,45 de miliarde de dolari) gigantul Google pentru încălcarea normelor UE în materie de concurenţă, din cauza tehnologiilor sale publicitare („adtech"). Trump amenință UE cu o ripostă. Comisia a declarat că Google a favorizat propriile servicii de tehnologie de afişare online în detrimentul
Liderul rus Vladimir Putin a precizat că nu intenționează să călătorească nicăieri pentru a purta discuții cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, dar a menționat că este deschis unei întâlniri la Moscova. Putin a afirmat, vineri, la sesiunea plenară a Forumului Economic Estic, că este pregătit pentru o întâlnire cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, dar a
Ministerul Justiției, după decizia CJUE privind fugarii: Argumentele României au fost pregătite încă din 2023
Ministerul Justiției precizează că recenta decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) cu privire la fugarii care încearcă să scape de condamnări are un „impact semnificativ în materia mandatului european de arestare" și reprezintă un succes pentru autoritățile române. În esență, hotărârea stabilește obligația instanțelor din statele membre ale Uniunii Europene de a
Cine este Crinel Nicu Grosu, noul șef al Corpului de Control al premierului Ilie Bolojan
Prim-ministrul Ilie Bolojan l-a numit, vineri, în funcţia de şef al Corpului de Control al Prim-Ministrului, cu rang de secretar de stat, pe Crinel Nicu Grosu. Guvernul a anunţat, vineri seară, că premierul Ilie Bolojan l-a numit în funcţia de şef al Corpului de Control al Prim-Ministrului, cu rang de secretar de stat, pe Crinel
Deraiererea funicularului Gloria la Lisabona, miercuri seară, s-a soldat cu moartea a 11 cetățeni străini și a cinci portughezi, indică ultimul bilanț prezentat vineri de către autoritățile portugheze. Catastrofa, survenită miercuri seară într-un cartier turistic din centrul capitalei portugheze, a costat viața a cinci portughezi, trei britanici, doi sud-coreeni, doi canadieni, o femeie franceză, un
FCSB, „ofertă de nerefuzat" pentru încă un transfer: Roș-albaștrii au primit răspunsul pe loc
Oferta de transfer pe care a făcut-o FCSB recent a fost acceptată, în cele din urmă. Campioana României caută fundaș central și a țintit un jucător care să o ajute și pe alt plan, cel al regulii U21. Deși în primă fază a refuzat oferta FCSB, Mario Tudose (20 de ani) s-a râzgândit și a
Managementul proiectelor reprezintă una dintre cele mai importante competențe în mediul de afaceri modern. Companiile, indiferent de industrie, au nevoie de profesioniști capabili să planifice, să monitorizeze și să finalizeze proiecte complexe, respectând bugetele și termenele-limită. Astfel, două dintre cele mai utilizate instrumente software la nivel global sunt Primavera P6 și Microsoft Project. De ce … The post Cursuri de formare profesională pentru managementul proiectelor
Un nou succes românesc pe scena Expo 2025 Osaka: Opera Națională București, ovaționată de publicul japonez
Soprana Anita Hartig, tenorul Ștefan Pop și baritonul Ștefan Ignat, alături de Orchestra Operei Naționale București, dirijată de Daniel Jinga, au susținut miercuri, 4 septembrie, un concert aplaudat la scenă deschisă de japonezi. Publicul a umplut sala în aer liber National Day Hall din interiorul Expo 2025 Osaka. Spectatorii au stat pe scaune sau în
Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR) cere Autorității de Supraveghere Financiară să facă verificări la un asigurător „care a luat-o pe urmele City Insurance și Euroins" și care se află în pericol de faliment. „Datele sunt mai mult decât evidente. România nu-și permite haosul pe care l-ar putea crea un nou faliment pe
În ce context începe anul școlar 2025 – 2026? Abandon școlar, costuri ascunse ale educației și discrepanțe între urban și rural: date relevante și semnal de alarmă
Cu un abandon școlar peste media europeană, costuri ascunse ale educației care limitează accesul egal la educație de calitate și un clivaj cronic între copiii din urban și cei din rural, care se vede în rezultatele la examenele naționale, noul an școlar debutează sub semnul tensiunilor și în condițiile unor cheltuieli publice pentru educație care
SpotMedia.ro transmite LIVE vineri, 5 septembrie, de la ora 21:00, meciul România – Canada, partidă de pregătire pentru tricolori. ROMÂNIA – CANADA, de la 21:00*Apăsați Refresh pentru actualizarea scorului și a fazelor de joc Echipele de start: România: Moldovan – Rațiu, Burcă, Ghiță, Bancu – R. Marin, M. Marin – Man, Stanciu, Dobre – Munteanu
NBC News: Dacă Rusia și Ucraina ajung la un acord de pace, SUA vor prelua rolul principal în monitorizarea zonei tampon
Statele Unite iau în considerare asumarea unui „rol principal" în monitorizarea unei zone tampon din Ucraina, dacă Moscova și Kievul ajung la un acord de pace, potrivit unor surse citate de presa americană. Washingtonul consideră zona tampon din Ucraina drept o formă de protecție a Ucrainei față de Rusia. Potrivit postului de televiziune american NBC
FRT, anunț despre înlocuitorul lui Horia Tecău și critici pentru jucătoarele care au refuzat participarea la Billie Jean King Cup
Președintele Federației Române de Tenis, George Cosac, a afirmat, vineri, într-o conferință de presă, că este posibil ca decizia lui Horia Tecău de a renunța la rolul de căpitan nejucător al echipei de Billie Jean King Cup a României să fie legată de refuzul anumitor jucătoare de a se prezenta la lot, și că în
Noua grilă de impozitare auto, demontată de experți: Un vehicul nou Euro 6 este impozitat ca unul de 10 ani
Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA) acuză, într-o scrisoare deschisă transmisă, vineri, premierului Ilie Bolojan, că proiectul de impozitare auto a fost introdus fără consultare publică și fără dialog real cu industria sau cu societatea civilă. Mai mult, proiectul ridică serioase semne de întrebare privind corectitudinea și impactul acestui act legislativ, ignorând complet factorul
Dragoș Pîslaru le-a cerut angajaților de la Ministerul Investițiilor să aibă grijă la ținută când vin la muncă: „Nu poți să vii în șlapi"
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, spune că şi-a permis „aroganţa" să le ceară angajaţilor ministerului să respecte o ţinută vestimentară decentă, la muncă, el arătând că nu le-a cerut uniformă sau costum cu cravată, însă a sperat să nu vină nici îmbrăcaţi de plajă sau ca la piaţă. Potrivit ministrului, marea majoritatea a
CCR discută pe 24 septembrie sesizarea ÎCCJ pe legea privind pensiile de serviciu ale magistraților
Curtea Constituțională a României va discuta pe 24 septembrie sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție în legătură cu legea privind pensiile de serviciu ale magistraților, pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament. Secțiile Unite ale Înaltei Curți de Casație de Justiție au decis, joi, sesizarea Curții Constituționale a României în legătură cu legea
Echipele Uruguayului, Paraguayului și Columbiei s-au calificat, joi, la Cupa Mondială de fotbal din 2026, după ce au obținut victorii în penultima etapă a preliminariilor sud-americane. Ele se alătură Argentinei, campioana mondială en titre, Braziliei și Ecuadorului, care obținuseră anterior biletele pentru turneul final care va avea loc în Statele Unite, Mexic și Canada. Echipa
AUR cere referendum pe tema trupelor în Ucraina și amenință cu suspendarea președintelui Nicușor Dan
Vicepreședintele AUR, Adrian Axinia, a cerut șefului statului să convoace un referendum privind participarea României la o eventuală misiune de menținere a păcii în Ucraina. Potrivit comunicatului formațiunii, o asemenea decizie „nu poate fi luată fără consultarea poporului român". Solicitarea AUR vine însă în condițiile în care atât președintele Nicuşor Dan, cât și ministrul Apărării
Octavian Berceanu se retrage din REPER și acuză „puci" în partid: Au crescut niște monstruleți politici
Octavian Berceanu a anunțat vineri că se retrage atât din Partidul REPER, cât și din funcția de președinte al formațiunii și din cursa pentru Primăria Capitalei. El susține că „foarte mulți din vechea conducere" au pus în aplicare „un plan B" pentru a anula alegerile interne câștigate
Dennis Man (27 de ani) primește o veste excelent după debutul mai puțin fericit la PSV Eindhoven. Internaționalul român a început modest aventura sa în Olanda, la PSV Eindhoven, fără să se facă remarcat în primele meciuri pe care le-a jucat. Totuși, a primit o veste excelentă. Antrenorul Peter Bosz și conducerea clubului l-au inclus … The post Dennis Man primește o veste excelentă appeared first on spotmedia.ro.
Doar patru din zece germani, care s-au pensionat în anul 2024, au lucrat până la 66 de ani, vârsta legală de pensionare, arată o serie de date oficiale publicate vineri de Fondul german de Asigurări de Pensii. Conform acestor date, aproximativ 937.000 de persoane au primit pensie pentru limită de vârstă, pentru prima dată, în … The post Doar patru din zece germani ies la pensie la 66 de ani, vârsta legală de pensionare appeared first on spotmedia.ro.
Raport Salvați Copiii: Peste 400.000 de copii nu merg la școală. Părinții plătesc aproape 10.000 de lei anual pentru educație # SportMedia
Anul școlar 2025-2026 începe cu un tablou sumbru. Problemele grave sunt confirmate de datele prezentate de organizația Salvați Copiii România: peste 400.000 de copii sunt în afara școlii, rata abandonului a urcat la cel mai ridicat nivel din ultimii șapte ani, discrepanțele dintre urban și rural se adâncesc, iar părinții plătesc costuri ascunse din ce … The post Raport Salvați Copiii: Peste 400.000 de copii nu merg la școală. Părinții plătesc aproape 10.000 de lei anual pentru educație appeared first on spotmedia.ro.
CFR Cluj a stabilit prețul lui Matei Ilie (22 de ani), fundașul central al echipei. După transferul lui Kurt Zouma, CFR Cluj vrea să elibereze măcar un loc în compartimentul fundașilor centrali și este gata să renunțe la doi dintre apărători. După Bolgado, CFR Cluj este gata să renunțe și la Matei Ilie, în schimbul … The post CFR Cluj i-a stabilit prețul lui Matei Ilie appeared first on spotmedia.ro.
Mai multe drone au fost detectate la 36 de mile marine de Sulina. Avioane germane au fost ridicate de la sol # SportMedia
Mai multe drone au fost detectate, joi seară, la 36 de mile marine Nord-Est de Sulina, a anunțat Ministerul Apărării. Două avioane Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Germane, dislocate de la baza Mihail Kogălniceanu, au survolat zona din apropierea frontierei cu Ucraina. „În cursul serii de joi, 4 septembrie, sistemele de supraveghere radar ale MApN … The post Mai multe drone au fost detectate la 36 de mile marine de Sulina. Avioane germane au fost ridicate de la sol appeared first on spotmedia.ro.
Rusia și China și-au prezentat, pe 2 septembrie, viziunea asupra unei lumi multipolare, care ar lăsa probabil Europa democratică abandonată de SUA și pusă în fața unui scenariu de coșmar: confruntarea directă cu o Rusie îndrăzneață și însetată de război. Două zile mai târziu, Europa democratică a răspuns cu un plan pentru oprirea agresiunii rusești … The post „Coaliția de Voință”, multe promisiuni, puține acțiuni reale pentru oprirea războiului appeared first on spotmedia.ro.
Ce s-a întâmplat cu drumurile spre Centură promise de dezvoltatorul cartierului Greenfield: Acte peste acte, dar zero metri construiți. Între timp, șoferii au scăpat prin pădure # SportMedia
Deși toată lumea vorbește acum doar despre drumul forestier din Pădurea Băneasa pe care se circulă deja și pe care o parte dintre locuitorii Greenfield îl vor deschis oficial – problema e mai amplă. Impact Developer & Contractor SA, constructorul cartierului, anunța încă din primele faze de dezvoltare că va face 3 drumuri de legătură … The post Ce s-a întâmplat cu drumurile spre Centură promise de dezvoltatorul cartierului Greenfield: Acte peste acte, dar zero metri construiți. Între timp, șoferii au scăpat prin pădure appeared first on spotmedia.ro.
Fotbalist român, amenințat în Ucraina după ce fost acuzat că e pro-Kremlin: „Nu va avea viață la Kiev” # SportMedia
Vladislav Blănuță (23 de ani) a prins transferul carierei, în Ucraina la Dinamo Kiev, de la FCU Craiova 1948, dar are viață grea după această mutare. Atacantul care a jucat la EURO 2025 U21 cu naționala României s-a transferat la Dinamo Kiev în ultima zi de mercato, din România, dar a dat de probleme după … The post Fotbalist român, amenințat în Ucraina după ce fost acuzat că e pro-Kremlin: „Nu va avea viață la Kiev” appeared first on spotmedia.ro.
Un chirurg britanic a fost condamnat la închisoare după amputarea propriilor picioare dintr-un motiv năucitor # SportMedia
Un chirurg din Marea Britanie, care a efectuat sute de amputări, este acuzat că a mințit în legătură cu modul în care și-a provocat amputarea picioarelor. Chirurgul vascular Neil Hopper, 49 de ani, a fost inculpat pentru trei infracțiuni după o investigație de doi ani și jumătate realizată de poliția din Devon și Cornwall. Hopper … The post Un chirurg britanic a fost condamnat la închisoare după amputarea propriilor picioare dintr-un motiv năucitor appeared first on spotmedia.ro.
Jucătoarea română de tenis Anca Todoni s-a calificat, joi, în sferturile de finală ale turneului WTA 125 de la Montreux (Elveția), dotat cu premii totale de 115.000 de dolari, după ce a învins-o pe rusoaica Daria Astahova cu 3-6, 6-1, 7-5. Todoni (20 ani, 112 WTA), a patra favorită, a obținut victoria după două ore … The post Anca Todoni, calificată în sferturi la Montreux appeared first on spotmedia.ro.
Sindicaliștii din educație, mesaj pentru directori și inspectori școlari: Să nu-i amenințați pe cei care luni vor dori să participe la miting # SportMedia
Sindicaliştii din educaţie au transmis, vineri, un mesaj pentru directorii unităţilor de învăţământ şi pentru inspectorii şcolari prin care le solicită să nu îi ameninţe pe profesorii care doresc să participe luni la mitingul şi marşul organizate la Bucureşti de federaţiile sindicale. ”Vă invităm să vă alăturați demersurilor noastre, să nu opriți colegii care vor … The post Sindicaliștii din educație, mesaj pentru directori și inspectori școlari: Să nu-i amenințați pe cei care luni vor dori să participe la miting appeared first on spotmedia.ro.
Ziua 1290 Rușii atacă în rafală. Dronele ucrainene lovesc o rafinărie și un depozit de petrol din Rusia. Putin respinge garanțiile și amenință Vestul # SportMedia
Ziua 1290 de război a adus o nouă intensificare a atacurilor de ambele părți ale frontului. Dronele Kievului au lovit rafinăria din Riazan și un depozit de petrol din Lugansk, în timp ce Rusia a declanșat un val de bombardamente asupra regiunilor Donețk, Herson, Harkov și Zaporojie. Numărul victimelor civile rămâne ridicat: cel puțin 11 … The post Ziua 1290 Rușii atacă în rafală. Dronele ucrainene lovesc o rafinărie și un depozit de petrol din Rusia. Putin respinge garanțiile și amenință Vestul appeared first on spotmedia.ro.
Vara nu se dă dusă, iar temperaturile se mențin sufocante în mai multe regiuni ale țării. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis două atenționări cod galben de caniculă și disconfort termic pentru vineri și sâmbătă, 5 și 6 septembrie. Vineri: până la 36 de grade în vestul țării Vineri, valul de căldură se va … The post Început fierbinte de toamnă. Două zile sub cod galben de căldură extremă appeared first on spotmedia.ro.
FCSB s-a răzgândit în privința ultimului transfer, după ce a fost refuzată de Mario Tudose (20 de ani), fundașul central dorit. Prin vocea lui Gigi Becali, patronul echipei, FCSB a făcut un nou anunț despre transferul unui fundaș central, după ce Mario Tudose a spus „nu” mutării la echipa „roș-albastră”. Refuzată de Tudose și fără … The post FCSB s-a răzgândit în privința ultimului transfer appeared first on spotmedia.ro.
S-a lansat nouă ediție Fidelis, cu dobânzi de până la 8,2% la emisiunile în lei. Tranșe speciale pentru donatorii de sânge # SportMedia
Ministerul Finanțelor (MF) a lansat, vineri, o nouă ediție Fidelis, cu dobânzi de până la 8,2% pentru titlurile în lei. ”Începând de astăzi, 5 septembrie, până vineri, 12 septembrie, persoanele fizice rezidente și nerezidente, cu vârsta peste 18 ani, pot subscrie în titlurile de stat Fidelis denominate în lei și în euro, prin intermediul băncilor … The post S-a lansat nouă ediție Fidelis, cu dobânzi de până la 8,2% la emisiunile în lei. Tranșe speciale pentru donatorii de sânge appeared first on spotmedia.ro.
Trei dintre cei patru suspecţi care i-ar fi sprijinit pe principalii autori ai furtului tezaurului dacic din Muzeul Drents, Ţările de Jos, nu vor fi urmăriţi penal. Procurorii olandezi consideră că implicarea lor în jaful din Assen, petrecut în ianuarie 2025, a fost „mult prea neînsemnată”, relatează RTV Drenthe. Deşi ar fi oferit ajutor logistic, … The post Trei suspecți din jaful tezaurului dacic de la Muzeul Drents scapă de urmărirea penală appeared first on spotmedia.ro.
Belarusa Arina Sabalenka și americanca Amanda Anisimova vor juca finala turneului de tenis US Open, ultimul de Mare Șlem al anului, după ce s-au impus în trei seturi în semifinalele disputate joi, la New York. Sabalenka, numărul unu mondial și deținătoarea titlului, s-a calificat în a doua sa finală consecutivă la Flushing Meadows, după ce … The post S-a stabilit finala de pe tabloul feminin de la US Open appeared first on spotmedia.ro.
CFR Cluj este în continuare activă în mercato, chiar și după ce l-a transferat pe Kurt Zouma, perioada de transferuri fiind pe final în România. Ardelenii mai vor un transfer spectaculos, după ce l-au adus pe Kurt Zouma, fost la Chelsea sau West Ham, liber de contract. L’Equipe anunță că Marcus Coco (29 de ani), … The post CFR Cluj pregătește încă un transfer spectaculos appeared first on spotmedia.ro.
AUR vrea ca participarea la Pilonul II de pensii facultative să fie doar voluntară și să se realizeaze în baza unei cereri individuale, scrise, a persoanei interesate. Potrivit unui proiect legislativ inițiat de AUR, inclusiv de liderul partidului, George Simion, analizat de Profit.ro, participanții actuali vor putea renunța să mai contribuie la Pilonul II, iar … The post Nouă tentativă de eliminare a obligativității Pilonului II appeared first on spotmedia.ro.
Președintele SUA, Donald Trump, pregătește o decizie istorică: vineri va semna un decret prin care Pentagonul își va recăpăta vechiul nume, „Departamentul de Război”. Schimbarea, confirmată de un oficial al Casei Albe pentru CNN, marchează o ruptură de tradiția începută în 1949, când instituția a fost redenumită „Departamentul Apărării”. Este o măsură pe care preşedintele … The post Pentagonul își schimbă denumirea. Se va chema ca pe vremea lui George Washington appeared first on spotmedia.ro.
Marea Corecție a deficitului – impactul măsurilor: cât din taxe, cât din cheltuieli. Cum s-ar împărți povara între sectorul privat, cel public și consumatori # SportMedia
Marea corecție bugetară va începe în fapt în 2026, în timp ce pachetul 1 a reușit doar să repună deficitul pe traiectoria de reducere convenită de Guvernul României cu Comisia Europeană în 2024. Economiștii de la Romanian Economic Monitor, un grup de la Universitatea Babeș-Bolyai (UBB), au analizat primul pachet de măsuri, folosind date ale … The post Marea Corecție a deficitului – impactul măsurilor: cât din taxe, cât din cheltuieli. Cum s-ar împărți povara între sectorul privat, cel public și consumatori appeared first on spotmedia.ro.
Presiune maximă pe guvernul de la Londra. Viitorul fiscal al Marii Britanii este sub semnul întrebării # SportMedia
Guvernul laburist condus de Keir Starmer traversează una dintre cele mai tensionate săptămâni de la preluarea puterii. Piețele financiare, investitorii și opoziția pun sub semnul întrebării direcția fiscală și stabilitatea politică a Regatului Unit, după ce randamentul obligațiunilor pe 30 de ani a atins, marți, cel mai înalt nivel din 1998, alimentând presiunea asupra lirei … The post Presiune maximă pe guvernul de la Londra. Viitorul fiscal al Marii Britanii este sub semnul întrebării appeared first on spotmedia.ro.
Fostul președinte american Joe Biden, în vârstă de 82 de ani, a fost supus recent unei intervenții chirurgicale de tip Mohs, utilizată pentru tratarea celor mai comune forme de cancer de piele. Fostul preşedinte american Joe Biden a suferit o operaţie Mohs, care este utilizată pentru tratarea celor mai comune forme de cancer de piele. … The post Joe Biden, operat din nou pentru cancer de piele appeared first on spotmedia.ro.
FCSB a primit răspunsul după oferta pe care a făcut-o pentru transferul unui fundaș din Bundesliga. Campioana României, FCSB, ratează transferul lui Hrvoje Smolcic (25 de ani), fundașul central al lui Eintracht Frankfurt. Dorit de FCSB, Smolcic a primit mai multe oferte pe masă și a ales o altă echipă, în detrimentul „roș-albaștrilor”. Hrvoje Smolcic … The post FCSB a primit răspunsul după oferta făcută pentru un fundaș din Bundesliga appeared first on spotmedia.ro.
Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul naționalei României, are o mare problemă. „Il Luce” a reclamat faptul că nu găsește un atacant de nivel ridicat în fotbalul românesc, nefiind satisfăcut de Denis Alibec, dar nici de stranierul George Pușcaș. În afara lui Bîrligea, atacantul FCSB, Lucescu susține că n-are variante viabile pentru postul de atacant … The post Mircea Lucescu are o mare problemă la naționala României: „Mă îngrijorează” appeared first on spotmedia.ro.
Ianis Hagi (26 de ani) a semnat cu o nouă echipă, Alanyaspor din Turcia, și a dezvăluit motivul pentru care a făcut această alegere. Ianis a spus că, la negocieri, a simțit că toată lumea de la Alanyaspor îl dorește cu adevărat. Internaționalul român abia așteaptă să debuteze cu noua sa echipă. „Înțeleg așteptările, responsabilitățile … The post Ianis Hagi dezvăluie adevăratul motiv pentru care a semnat cu Alanyaspor appeared first on spotmedia.ro.
Imediat după anularea scrutinului prezidențial, în urma unei operațiuni masive de influențare și compromitere a alegerilor, istoricul francez Thierry Wolton lansa ipoteza unei coluziuni între Rusia și China. Poate fi un context de interpretare pentru dorința Beijing-ului de a avea și România, chiar și cu actori de mâna a doua, prezentă în fotografie, alături de … The post China umple golurile și iese la cumpărături în democrațiile vulnerabile appeared first on spotmedia.ro.
Teodor Baconschi: Cu cât îi detestăm mai mult pe ruși, cu atât ne temem mai mult de ei. S-a creat un fatalism care paralizează România – Interviu video # SportMedia
Fostul ministru de externe Teodor Baconschi atrage atenția, într-un interviu pe tema interferențelor rusești în România, că societatea românească se află într-o situație fragilă. În opinia sa, rețelele pro-ruse au reușit să fractureze coeziunea internă și să submineze încrederea în instituții, în timp ce autoritățile au rămas pasive. Citate importante: „Hoțul strigă hoții, pentru că … The post Teodor Baconschi: Cu cât îi detestăm mai mult pe ruși, cu atât ne temem mai mult de ei. S-a creat un fatalism care paralizează România – Interviu video appeared first on spotmedia.ro.
Comisia Europeană pregătește o restructurare majoră a aparatului său administrativ – Politico # SportMedia
Comisia Europeană pregătește o revizuire de amploare a structurii sale administrative, cu scopul de a simplifica funcționarea și de a reduce costurile, scrie Politico, citând un document intern. Planurile urmează să fie finalizate cel târziu la începutul anului viitor. Potrivit documentului consultat de Politico, Piotr Serafin, comisar responsabil de buget și administrație publică, a fost … The post Comisia Europeană pregătește o restructurare majoră a aparatului său administrativ – Politico appeared first on spotmedia.ro.
