Un alt imperiu al răului: Republica Populară Chineză
Contributors.ro, 6 septembrie 2025 02:40
Un alt imperiu al răului alege să înfrunte lumea liberă şi ordinea ei : Republica Populară Chineză. La decenii după memorabila formulare a lui Ronald Reagan. totalitarismul ni se arată în noul său chip, cel de autocraţie digitală şi militaristă. Imaginea poate fi alta, dar ambiţia este aceeaşi, de a înlocui libertatea economică şi politică
• • •
Acum 2 ore
02:40
Acum 24 ore
08:10
Reducerile de personal din pachetul 6 de măsuri privind administrația publică locală, prezentat de premierul Ilie Bolojan și amânat după tensiunile din coaliția de guvernare, au un impact financiar anual estimat la 1,2–1,4 miliarde RON. Dacă punem cifra în context, e o sumă infimă: doar în 2024 bugetele locale ale primăriilor și consiliilor județene au
08:00
O persoană care prin fiecare declarație ar dovedi dispreț față de tot ceea ce reprezintă sistemul de învățământ preuniversitar ar fi acuzată de reavoință. O persoană care ar considera că sistemul educațional din România „are o contribuție mare la deficitul pe care îl avem" nu ar fi crezută. O persoană care, la finalul anului școlar,
06:40
Uite că s-a întâmplat și asta. Nu m-am plictisit aproape deloc, deși durează 107 minute și conține toate stereotipurile cu care ne copleșesc în vremea din urmă producțiile americane, la filmul Caugh Stelling căruia distribuitorii români i-au dat titlu Prins cu mâța-n sac. Nu tocmai întâmplător căci multe dintre situațiile din film nu au cum
Ieri
08:10
Redeschiderea dosarului Belze – În urmă cu câteva luni, Contributors a acceptat să găzduiască un dialog despre creativitate cu Belze, numele pe care i l-am dat acelui Nobody virtual care face astăzi furori în mediile online. A fost prima oară în viață, cum spuneam atunci, când, vorbind, nu am știut cu cine stau de vorbă.
08:00
Garanțiile de securitate pentru Ucraina – o ghicitoare învăluită într-un mister, în interiorul unei enigme # Contributors.ro
2025 poate fi socotit deja, cu mult timp înainte de a se încheia, anul cel mai nefast al Europei de după 1989. Războiul din Ucraina continuă, fără un orizont clar de soluționare. SUA sub Administrația Trump nu mai dorește să fie implicată în războiul din Ucraina și nici nu mai vrea foarte mult să garanteze
Mai mult de 2 zile în urmă
19:30
„În China de sub domnia lui Xi Jinping inaugurată în 2012, discursul despre Occidentul imperialist seamănă tot mai mult cu cel din perioada maoistă; în paralel, discursul despre China, așa cum este auzit în Europa și Statele Unite, se caracterizează printr-o denigrare sistematică. Pentru observatorul atent și ponderat care mă străduiesc să fiu, deriva se
14:00
Mă îngrijorează faptul că oamenii de științădin domeniul climei devin activiști în domeniul climei,deoarece cercetătorii nu ar trebui să aibă interesea priori legate de rezultatul studiilor lor.De asemenea, mă îngrijorează activiștii care pretinda fi oameni de știință, deoarece aceastapoate fi o formă înșelătoare de instrumentalizare.Ulf Büntgen[1]Department of Geography, University of Cambridge, Cambridge, UK Fig. 1
14:00
Câteva elemente de securitate energetică Să repetăm de cate ori se poate: Securitatea Energetică este o condiție a existenței statului român, un drept internațional inalienabil şi imprescriptibil, rezultat din dreptul statului asupra resurselor sale energetice şi din tratatele europene şi euroatlantice care trebuie să devină unul din obiectivele de guvernare pe termen lung. Securitatea energetică
14:00
„Stagflația" desemnează coexistența stagnării economiei, șomajului ridicat și inflației persistente. Combinarea „stagnării" cu „inflația" contrazice teoria economică clasică, după care inflația este asociată cu boom-ul economic, iar scăderea prețurilor, cu recesiunea. Fenomenul reflectă situația în care productivitatea este scăzută, locurile de muncă sunt puține, iar costurile și prețurilor bunurilor și serviciilor sunt în creștere, ceea
06:10
De când, de ce și cum se bea în teatru? De ce unele personaje nu pot trăi fără alcool în vreme ce altele sunt campioane ale abstinenței? Este abstinența în cauză una reală sau e doar una de fațadă la care se recurge din felurite motive, uneori spre a se ascunde vicii mult mai mari?
2 septembrie 2025
07:40
Introducere • Evoluția numărului de divorțuri • Divorțialitatea în România în anul 2024 • Incerte dezvoltări viitoare • Peisajul european al divorțurilor• Referințe • Anexa 1• Anexa 2 Introducere Articolul urmează celui dedicat Nupțialității în România în perioada 1871-2023 publicat la Contributors la 8 august a. c. și poate oferi date și informații asupra durabilității
07:20
În mass media și în Social Media românească se manifestă un curent de admirație pentru politicile aplicate de Javier Milei in Argentina. Avem o lungă istorie de importuri de modele și teorii preluate din alte țări și aplicate în România, și, având în vedere popularitatea "reformismului" și a "teoriei de șoc" în anumite cercuri, nu
02:50
Destinul lui Neagu Djuvara cuprinde un caleidoscop de destine, ca şi cum viaţa sa ar fi fost o succesiune de vieţi. Dincolo de longevitatea goetheeană a existenţei sale, ceea ce uimeşte este intensitatea trăirii: asemeni paşoptiştilor, Neagu Djuvara străbate istoria cu gândul la patria pierdută şi, asemeni lor, este ȋndrumat pe făgaşul regăsirii României.
1 septembrie 2025
07:20
Ne este dat să ne convingem încă o dată câtă dreptate avea Shakespeare atunci când afirma că teatrul și actorii sunt cronica vie și prescurtată a vremurilor pe care le trăim. Marea majoritate a instituțiilor de spectacole și-au reluat încă din ultima decadă a lunii august activitatea (au fost prezentate preponderent spectacole în aer liber
07:20
O spun ca să fie clar: sunt profesor și sunt alături de colegii mei. Tăierile din educație – oricum ar fi justificate – o să afecteze negativ deopotrivă elevii / studenții și profesorii, degradând și mai mult o componentă a vieții sociale care, de ani buni, se ruinează încontinuu. Pot să înțeleg rațional motivația
07:00
Prietene din Bangladesh, ne cerem scuze și iți mulțumim pentru că ai venit să lucrezi în România # Contributors.ro
Așadar, tema zilei. Alimentat sau nu de curente politice, ne apucăm să batem muncitorii asiatici pe care îi acuzăm că vor să ne ia locurile de muncă - toată povestea este de un absurd patologic, muncitorii asiatici vin în România tocmai pentru că noi, românii, nu vrem locurile de muncă.
06:40
Corola de Minuni a Lumii. Un dialog reluat, dincolo de teamă, între Gabriel Liiceanu și „Belze” # Contributors.ro
Explicatie Ca psihiatru, am citit cu interes dialogul d-lui Gabriel Liiceanu cu „Belze". Am fost impresionat de profunzimea atinsă în schimbul de replici, care reflectă, fără îndoială, înclinația d-lui Liiceanu spre explorare adâncă și interogație existențială. În același timp, m-a surprins reacția finală: refuzul unui dialog care tocmai se adâncea – un fel de non
30 august 2025
09:00
Putin luptă cu Zelenski pentru mintea lui Trump. Interviu cu istoricul Armand Goșu # Contributors.ro
„Putin analizează evoluțiile de pe front prin lentila Primului Război Mondial. În ultimii ani a vorbit deseori despre asta. El compară războiul de uzură pe care-l poartă Rusia în Ucraina cu frontul de vest, din Franța, din perioada 1914-1918. El repetă faptul că Rusia ar fi fost o țară învingătoare dacă ar fi rezistat până
08:50
În mai anul viitor vor avea loc, unde altundeva decât în playground-ul Americii, Las Vegas, primele Enhanced Games din istoria sportului. „Jocurile Îmbunătățite", sau Steroid Games – în limbaj ironic-colocvial, se anunță a fi un eveniment sportiv, comercial, cultural și de propagandă politică. Dar poate și ceva mai mult decât atât. Născută acum trei ani,
29 august 2025
08:30
Departe de a se a fi apropiat, perspectiva păcii ȋn Ucraina pare să se fi ȋndepărtat şi mai mult. Zilelor de solidaritate atlantică şi de mobilizare diplomatică le-a urmat reacţia rusă- una clasică deja, de eschivare, de amânare, de agresivitate militară. Căci bătălia pentru pace ȋn Ucraina nu poate fi separată nici de ambiţiile
07:40
Și Nobody 20 Erou de serviciu este, așa cum ne dăm rapid seama încă din titlu, un film american fidel modei continuărilor de toate felurile. Continuări bune sau proaste, puțin contează, care înseamnă, pesemne, una dintre principalele caracteristici ale Hollywood-ului de azi. Habar nu am dacă decizia de a relua la patru ani distanță de
28 august 2025
07:20
Într-un eseu publicat în 1936, Ortega y Gasset discută despre datoria omului de a se crea pe sine însuși, subliniind că umanitatea este de neconceput fără puterea imaginației. Conform acestuia, omul nu poate exista fără capacitatea de a-și inventa o concepție de viață, fără idealizarea personalității care urmează să devină[1]. Ideea va fi
06:50
Ce voi scrie în continuare nu o să placă multora. Va părea inacceptabil. Va provoca, poate, reacții în mediul academic și de cercetare care, de regulă, e greoi și (sau) ineficient în a reacționa. Totuși, aș vrea să vedem împreună dacă nu cumva putem adopta o poziție justă într-o chestiune foarte sensibilă: frauda, înșelăciunea, furtul
27 august 2025
06:10
Am scris în urmă cu puțină vreme despre Mă cheamă Selma, carte cu caracter biografic a Selmei Van de Pierre care, la o vârstă venerabilă, a depus o cutremurătoare mărturie despre felul în care a simțit și trăit pe piele proprie toate ororile Holocaustului. Dar și despre ce înseamnă ca, spre a-ți procura o minimă,
26 august 2025
22:00
Genomul ca unitate de măsură a timpului: îmbătrânim etapizat, accelerat sau liniar? Ce sunt ceasurile biologice moleculare # Contributors.ro
Îmbătrânirea a fost conceptualizata încă din Antichitate. Astfel, gânditorii grecii au definit-o ca un proces natural de declin biologic al căldurii vitale înnăscute, în timp ce filosofii romani au accentuat latura etică, care transcende ideea de declin, de povară, prezentând-o ca pe etapă biologica firească a existenței. În zilele noastre, îmbătrânirea este privita ca un
09:50
„Odată cu sosirea președintelui Trump, cred că în sfârșit s-a întrezărit luminița de la capătul tunelului. Și acum am avut o întâlnire foarte bună, semnificativă și sinceră în Alaska. Următorii pași depind acum de conducerea Statelor Unite, dar sunt încrezător că însușirile de lider ale actualului președinte, președintele Trump, reprezintă o garanție bună că relațiile
09:40
„Știu că am încălcat reguli, procedând așa,dar regulile sunt cele care trebuie schimbate,nu comportamentul meu."Ted Chiang, Omphalos,în Exalare, Nemira, 2020, p. 264 Vorbeam deunăzi cu un prieten, profesor de filozofie, care îmi povestea că s-a întors dintr-o călătorie mai lungă și că atât el, cât și restul familiei au tot felul de afecțiuni respiratorii
25 august 2025
18:30
Un spectator angajat: Analiza politicii externe a președintelui Dan în primele sale 100 de zile # Contributors.ro
"Puterile mici trebuie să fie agile, adaptabile și dibace. Intern, așa cum spunea Aristotel despre orașele-state în secolul al III-lea î.Hr., ele trebuie să își pregătească populațiile să fie pregătite pentru orice. Extern, ele trebuie să depună eforturi pentru a mobiliza o ordine internațională consolidată de instituții și echipată cu mijloacele necesare pentru a-și susține
11:00
Ușile trebuie închise când pericolul crește – și deschise înainte ca resentimentul să încolțească # Contributors.ro
Sunt psihiatru, nu politolog sau sociolog. Dar psihiatria se ocupă de minți aflate în criză, iar politica creează adesea crize care afectează sănătatea mintală. Cei care pierd bătălii în tulburări politice pot deveni deprimați sau anxioși; cei deja fragili pot deveni și mai vulner
08:40
Nicușor Dan și Ilie Bolojan, fiți vigilenți – niște idioți încearcă să pornească un război economic între companiile multinaționale și companiile naționale # Contributors.ro
Sigur că specialiștii care mișună pe lângă Palatul Cotroceni și Palatul Victoria au să spună că nu se cade ca Președintele și Premierul să se uite în gura mea, că sunt doar un Decrețel expirat, un moș comunist pus pe harță, un nostalgic după fabrici, uzine și combinate. Și sigur că, în replică, alți specialiști […] Articolul Nicușor Dan și Ilie Bolojan, fiți vigilenți – niște idioți încearcă să pornească un război economic între companiile multinaționale și companiile naționale apare prima dată în Contributors.
08:30
Motto:EFIMIȚA: Dacă n-o mai plăti niminea bir, soro, de unde or să aibă cetățenii leafă?LEONIDA (în luptă cu somnul): Treaba statului, d-le, el ce grije are? pentru ce-l avem pe el? e datoria lui să-ngrijească să aibă oamenii lefurile la vreme… În lunile recente interesul publicului pentru problemele fiscale ale țării a luat avânt, mai […] Articolul Toți suntem puțin Conu Leonida apare prima dată în Contributors.
07:00
Valorificarea scenică a dramaturgiei antice, preponderant cea greacă, cu toate marile ei mituri din care își va găsi substanța o consistentă parte a literaturii dramatice universale, a fost, înseamnă o constantă a carierei regizorului Mihai Măniuțiu. Să ne amintim că unul dintre primele spectacole ale lui Măniuțiu, realizat în calitate de regizor al Naționalului clujean, […] Articolul După 20 de ani și mai bine apare prima dată în Contributors.
24 august 2025
07:50
Într-o epocă în care comunicarea digitală pare omniprezentă, dar cu o vibrație tot mai fragmentată, asistăm la o criză discretă — nu a mijloacelor, ci a sensului. Nu infrastructura lipsește, ci relaționarea vie, capabilă să susțină înțelegerea. De la interfețe care înlocuiesc întâlnirea până la rețele sociale ce transformă dialogul într-un flux de vizibilitate, ceea […] Articolul Criza de semnificație: când comunicarea devine zgomot apare prima dată în Contributors.
07:50
Revoluție, reformă sau continuitate? O cartografiere a dezbaterii privind politica externă românească # Contributors.ro
Reuniunea anuală a diplomației române, programată pe 25-26 august la Palatul Parlamentului, are loc într-un context intern și internațional complicat. Războiul din Ucraina continuă, iar schimbările de direcție ale noii administrații americane sporesc incertitudinea privind direcția relației transatlantice și a securității din regiunea noastră. În acest climat, politica externă a României este supusă unei presiuni […] Articolul Revoluție, reformă sau continuitate? O cartografiere a dezbaterii privind politica externă românească apare prima dată în Contributors.
23 august 2025
05:00
Când vine vorba în sfera publică de studenți, în general, asta e în legătură cu: burse, facilități la transport, cămine (chirii), decizii ale administrației centrale, elemente de legislație care sunt criticabile. Câteodată, hărțuirea sexuală și alte tipuri de comportament profesoral inacceptabile. Mai niciodată ceva în legătură cu un program major privind atragerea și integrarea lor […] Articolul Un credit național pentru studenți apare prima dată în Contributors.
04:40
Oamenii lui Bolojan ar trebui să se uite cu atenție la cheltuielile companiilor energetice! # Contributors.ro
Este foame de bani la buget. Oamenii echipei Bolojan se uită de unde ar mai putea să facă rost de bani. Cum în companiile energetice în care statul român deține pachete semnificative sau majoritare, analizăm cifrele oficiale pentru a vedea posibile discrepanțe si evident pentru a vedea de ce prețul energiei electrice este așa de […] Articolul Oamenii lui Bolojan ar trebui să se uite cu atenție la cheltuielile companiilor energetice! apare prima dată în Contributors.
04:40
Cristofor Columb a fost primul socialist:nu știa încotro se îndreaptă, ignora unde se aflăși făcea toate acestea pe cheltuiala contribuabililor.Winston Churchill În primul meu articol publicat pe această platformă în aprilie 2014 (Gasland sau puterea manipulării)amanalizat modul în care fake-documentarul Gasland (2010) a folosit dezinformarea exploatând o imagine cu un puternic conținut emoțional – apa […] Articolul Dezinformare și manipulare climatică: Renunțarea la fumat vindecă cancerul!? apare prima dată în Contributors.
03:00
23 august 1939 este ziua care ilustrează, tragic şi sângeros, tragedia europeană. Pactul de la Moscova, încheiat între cele două state totalitare şi revizioniste, este capătul de drum al unei politici ce debutează în 1922, prin acordul de la Rapallo. După aproape două decenii de pace fragilă, războiul revenea în Europa, spre a deveni, mai […] Articolul 23 august 1939: o tragedie europeană şi timpurile noastre apare prima dată în Contributors.
22 august 2025
09:20
“Dacă nu mă voi rupe de simțămintele de compasiune, ele nu mă vor lăsa niciodată să devin monah.” – Avva Teodor de la Ferme Dificil, atunci când scrii despre un subiect “greu”, nu e atât subiectul în sine cât precauțiile pe care trebuie să le iei pentru a preveni eventualele (foarte de înțeles) neînțelegeri. Cititorii […] Articolul “Mama răniților” SRL – scurte considerații răutăcioase despre bunătate apare prima dată în Contributors.
07:20
Vinerea și mai trăsnită este încă un film din interminabila și nu întotdeauna izbutita serie Hai să vă mai spun o dată povestea pe care v-am spus-o odinioară nițeluș altfel și cu ceea ce dispunea acum 20-30 de ani tehnica cinematografică. Serie ce pare a defini filmul american de azi. Deci, Walt Disney Pictures a […] Articolul Continuări (I) apare prima dată în Contributors.
21 august 2025
09:20
Sindromul 1914, pragmatismul tranzacțional, răbdarea de granit și criza identității post-westfaliene Lumea post-Alaska nu aduce neapărat ceva nou, nici nu răstoarnă definitiv ordinea actuală, ci deschide o scenă la vedere pentru realitatea pe care am preferat s-o ignorăm sau nu o conștientizam la nivelul parametrilor săi raționali. Dacă Donald Trump are un merit fundamental, acela […] Articolul Paradoxul Alaska sau când diplomația alimentează haosul apare prima dată în Contributors.
08:50
Se spune frecvent că Uniunea Europeană este o mare putere la nivel global din punct de vedere economic, dar una mică din punct de vedere geopolitic. Chiar dacă europenii au reușit în numeroase rânduri să schimbe poziția altor țări și încearcă și acum, de exemplu, să influențeze negocierile SUA – Rusia cu privire la războiul […] Articolul Dificila „depacificare” a Uniunii Europene apare prima dată în Contributors.
20 august 2025
09:30
Introducere Decizia Guvernului de a majora capitalul social minim pentru SRL-uri de la 200 lei la 8.000 lei a stârnit reacții puternice și contradictorii. Pentru susținători, măsura reprezintă un semnal de responsabilitate: România se aliniază practicilor europene, elimină firmele „de carton” și transmite mesajul că antreprenoriatul presupune seriozitate, nu doar un gest formal de 200 […] Articolul Capital social minim de 8.000 lei: o măsură politică cu costuri economice masive apare prima dată în Contributors.
06:20
Editura Humanitas Fiction., cu promptitudinea-i binecunoscută, a lansat pe piața românească unul dintre cele mai de succes romane americane de azi. E vorba despre Vladimir, scris de Julia May Jonas, apărut în versiunea originală în anul 2022, și care, foarte curând, va beneficia și de o ecranizare. Traducerea în limba română, apărută în colecția Raftul […] Articolul Trecând prin Fedra și prin Lolita apare prima dată în Contributors.
19 august 2025
08:30
Ziua de ieri este adevăratul ȋnceput al bătăliei pentru pace ȋn Ucraina. O dată cu seria de ȋntâlniri de la “Casa Albă”, obiectivul asumat de Occident este din ce ȋn ce mai clar: proiectarea unui viitor care să permită victimei agresiunii ruse să existe ca stat viabil, parte a comunităţii euro-atlantice de naţiuni. Război şi […] Articolul Ucraina: bătălia pentru pace a ȋnceput apare prima dată în Contributors.
18 august 2025
09:20
You ripped away all the parts that were pureYou say that you love me, but I’m just not sureYou cut me down, I crawl back for more(…) Why don’t you use me, abuse me, and throw me away?Evil Come Leisti and the Not So Evil BandUse Me, Abuse Me, and Throw Me Away – „Annus […] Articolul Grămada cere vârf. Despre uzuri și abuzuri apare prima dată în Contributors.
08:30
După caruselul diplomatic alert din ultimele săptămâni, se conturează tot mai clar datele ce ne permit o fotografie analitică la zi a eforturilor politico-diplomatice privind încetarea fazei militare active a războiului din Ucraina. Cadrul general Reducem de la început riscul perpetuării percepției eronate privind șansele unei păci “de durată” în Ucraina. În evaluarea mea, un […] Articolul Ucraina. Cum arată „pacea” rusească apare prima dată în Contributors.
08:30
Despre reducerea capacității fiscale și interesul național. Un posibil răspuns la disputa foștilor mei studenți Victoria Stociu și Ciprian Ciucu # Contributors.ro
1. Faptele România are în prezent un nivel al veniturilor fiscale și din contribuții sociale de aproximativ 27,5% din PIB. Media Uniunii Europene este în jur de 40%, iar țările cu economii robuste se situează semnificativ mai sus: Franța are circa 47,5%, Germania 41,9%, Polonia 36,6%, Bulgaria 30,5%. Doar Irlanda apare mai jos decât […] Articolul Despre reducerea capacității fiscale și interesul național. Un posibil răspuns la disputa foștilor mei studenți Victoria Stociu și Ciprian Ciucu apare prima dată în Contributors.
08:30
Donald Trump a promis triumfător în campania electorală că va încheia războiul din Ucraina în 24 de ore după ce va deveni Președinte. Au trecut aproape 7 luni de la instalarea sa la Casa Albă, iar războiul din Ucraina nu dă semne că se apropie de final. Scopul lui Vladimir Putin în războiul din Ucraina […] Articolul Escrocheria “summit-ului pentru pace” din Alaska a fost un dezastru apare prima dată în Contributors.
