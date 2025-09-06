Arta de a citi limbajul corpului: 9 semne că cineva te minte

19:00

Suspansul, emoțiile, fiorii, trăirile intense ale concurenților, toate s-au contopit într-o nouă ediție Mireasa, care a captat audiența. În timp ce pentru unii participanți dragostea plutește în aer, pentru alții povestea a ajuns la final. O nouă eliminare s-a făcut astăzi, iar anunțul adus de Simona Gherghe i-a ținut atât pe cei din platou, cât și pe telespectatori, cu sufletul la gură.