Trump a semnat un ordin executiv prin care redenumeşte Pentagonul drept ”Departamentul de Război”
News.ro, 6 septembrie 2025 06:30
Preşedintele Donald Trump a semnat vineri un ordin executiv prin care redenumeşte Pentagonul drept „Departamentul de Război”, spunându-le jurnaliştilor din Biroul Oval că este un nume mai „potrivit” având în vedere starea lumii, transmite CNN.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 30 minute
06:40
Poliţia sârbă foloseşte gaze lacrimogene pentru a dispersa protestatarii antiguvernamentali # News.ro
Poliţia din Serbia a folosit vineri gaze lacrimogene şi grenade paralizante în campusul unei universităţi din Novi Sad pentru a dispersa protestatarii care cereau alegeri anticipate, în speranţa că acestea îl vor înlătura pe preşedintele Aleksandar Vučić şi Partidul Progresist Sârb (SNS) aflat la guvernare, conform CNN.
Acum o oră
06:30
Trump a semnat un ordin executiv prin care redenumeşte Pentagonul drept ”Departamentul de Război” # News.ro
Preşedintele Donald Trump a semnat vineri un ordin executiv prin care redenumeşte Pentagonul drept „Departamentul de Război”, spunându-le jurnaliştilor din Biroul Oval că este un nume mai „potrivit” având în vedere starea lumii, transmite CNN.
06:10
Summitul G20 va avea loc la Miami, anunţă Trump, care şi-ar dori „foarte mult” ca Putin şi Xi să participe # News.ro
Donald Trump a anunţat vineri că summitul G20 din 2026 va avea loc la una dintre proprietăţile familiei sale din Florida: complexul de golf şi hotelier Doral din Miami, relatează AFP.
Acum 2 ore
05:50
„Ce risipă!”. Conflict diplomatic între Belgia şi Statele Unite în legătură cu un stoc de contraceptive # News.ro
Belgia continuă să pledeze în faţa Statelor Unite pentru „evitarea risipei” pe care ar reprezenta-o distrugerea unui stoc de contraceptive pentru femei, aflat în prezent pe teritoriul său şi destinat iniţial ţărilor africane, un subiect care a stârnit controverse în special în Franţa, relatează AFP.
05:30
Italia se distinge în Europa prin politica sa prietenoasă faţă de cei foarte bogaţi, atrăgând un nou val de ultra-bogaţi dornici să profite de regimul de impozitare simplificat şi de piaţa imobiliară în plină expansiune, transmite CNBC.
Acum 4 ore
05:00
Piaţa muncii din Statele Unite a dat noi semne de slăbiciune în august, când angajările au crescut cu doar 22.000, cu mult sub aşteptările economiştilor care prognozau 75.000, transmite CNBC.
Acum 8 ore
01:00
O elevă a obţinut în iulie diploma de bacalaureat la vârsta de 9 ani, devenind astfel cea mai tânără persoană care a obţinut această certificare de absolvire a studiilor şcolare liceale în Franţa, a anunţat vineri Ministerul Educaţiei Naţionale, relatează AFP.
00:20
Furios din cauza amenzii record de 2,95 miliarde de euro aplicate companiei Google de Comisia Europeană, preşedintele american Donald Trump a ameninţat, vineri, cu impunerea de taxe vamale punitive în temeiul „Secţiunii 301”, relatează AFP.
00:00
Preliminarii CM: Victorii categorice, la diferenţe de cel puţin patru goluri, pentru Italia, Islanda, Israel, Elveţia şi Grecia # News.ro
Italia, Islanda, Israel, Elveţia şi Grecia au înregistrat, vineri, victorii categorice în partidele disputate în preliminariile Cupei Mondiale. Cele cinci selecţionate s-au impus la diferenţe de cel puţin patru goluri.
00:00
Accidentul de funicular de la Lisabona. Anunţarea primelor elemente ale anchetei a fost amânată pentru sâmbătă # News.ro
Instituţia portugheză însărcinată cu investigarea accidentelor feroviare a amânat pentru sâmbătă publicarea unei note care să prezinte „primele constatări confirmate” în legătură cu accidentul funicularului care a făcut 16 morţi, miercuri, la Lisabona, a anunţat agenţia Lusa, preluată de AFP.
5 septembrie 2025
23:50
Amical: România a dezamăgit cu echipa Canadei, scor 0-3 / Mircea Lucescu: Nu sunt nemulţumit de jocul practicat / Stanciu şi Man, dezamăgiţi # News.ro
Echipa naţională a României a pierdut vineri seara, pe teren propriu, scor 0-3, meciul amical disputat în compania echipei naţionale a Canadei. Portarul Horaţiu Moldovan a gafat impardonabil la al doilea gol al oaspeţilor.
23:50
Meciul România – Canada: Mircea Lucescu - Dacă elimini golurile, eu sunt mulţumit de jocul echipei # News.ro
Selecţionerul Mircea Lucescu a declarat, vineri seară, după meciul României cu echipa Canadei, scor 0-3, că este mulţumit de jocul echipei, dacă nu se iau în calcul cele trei goluri primite.
23:40
Dennis Man, atacantul echipei naţionale a României, este dezamăgit de înfrângerea suferită de tricolori cu echipa Canadei, dar promite că România va arăta altfel cu Cipru.
23:40
Nicolae Stanciu a declarat, vineri seară, după meciul României cu echipa Canadei, scor 0-3, că rezultatul este unul ruşinos. El le-a prezentat scuze suporterilor.
23:30
Confiscarea activelor ruseşti îngheţate ar provoca un „şoc sistemic teribil”, avertizează ministrul belgian de externe # News.ro
Confiscarea activelor ruseşti îngheţate în Europa, dintre care cea mai mare parte se află în Belgia, ar provoca un „şoc sistemic teribil” de natură să destabilizeze euro, a avertizat vineri ministrul belgian al afacerilor externe, Maxime Prévot, relatează AFP.
23:30
Bogdan Ivan: Dacă nu vom lua măsuri urgente pentru a reduce preţul energiei, riscăm ca pe lângă povara suplimentară care este pusă în buzunarul oamenilor să fim şi depedenţi energetic de alte state # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a afirmat, vineri seară, că, dacă România nu va lua măsuri urgente pentru a reduce preţul energiei, atunci riscă să devină dependentă energetic faţă de alte state.
23:20
Meciul România – Canada: Gheorghe Popescu - De foarte mult timp nu am văzut echipa naţională să fie dominată astfel. Lecţie greu de uitat # News.ro
Fostul internaţional Gheorghe Popescu a declarat, vineri seară, după meciul tricolorilor cu Canada, scor 0-3, că de mul timp nu a mai văzut prima reprezentativă dominată astfel.
23:10
Adolescentă de 14 ani dată dispărută din Braşov, găsită după o săptămână în casa unui tănăr din judeţul Suceava, deşi ceruse un ordin de protecţie împotriva bărbatului / Acesta i-a interzis să părăsească locuinţa / A fost arestat # News.ro
O adolescentă de 14 ani dată dispărută din Braşov a fost găsită după o săptămână în casa unui tănăr din judeţul Suceava, deşi ceruse un ordin de protecţie împotriva bărbatului. Acesta avea inclusiv montat dispozitiv de monitorizare electrinică, dar fata a lăsat acasă dispozitivul care ar fi permis anchetatorilor să o localizeze. Tănărul i-a interzis fetei să părăsească locuinţa.
Acum 12 ore
23:00
Adolescentă de 14 ani dată dispărută din Braşov, găsită după o săptămână în casa unui tănăr din judeţul Suceava, deşi ceruse un ordin de protecţie împotriva bărbatului / Acesta i-a interzis să părăseasc locuinţa / A fost arestat # News.ro
O adolescentă de 14 ani dată dispărută din Braşov a fost găsită după o săptămână în casa unui tănăr din judeţul Suceava, deşi ceruse un ordin de protecţie împotriva bărbatului. Acesta avea inclusiv montat dispozitiv de monitorizare electrinică, dar fata a lăsat acasă dispozitivul care ar fi permis anchetatorilor să o localizeze. Tănărul i-a interzis fetei să părăsească locuinţa.
23:00
SUA trimit 10 avioane de luptă F-35 în Puerto Rico pentru operaţiuni împotriva cartelurilor de droguri # News.ro
SUA au decis să trimită 10 avioane de luptă F-35 în Puerto Rico, teritoriu afiliat Statelor Unite, pentru operaţiuni împotriva cartelurilor de droguri din Caraibe, relatează, citând surse, AFP şi CBS News.
23:00
Echipa naţională a României a pierdut vineri seara, pe teren propriu, scor 0-3, meciul amical disputat în compania echipei naţionale a Canadei. Portarul Horaţiu Moldovan a gafat impardonabil la al doilea gol al oaspeţilor.
22:30
UPDATE - Accident între o autoutilitară şi o căruţă, în judeţul Iaşi – Doi bărbaţi au murit / Trei persoane au fost rănite- FOTO # News.ro
O autoutilitară şi o căruţă s-au ciocnit, vineri seară, în judeţul Iaşi, cinci persoane fiind implicate. Doi bărbaţi au murit şi trei persoane au fost rănite.
22:30
Premierul britanic Keir Starmer şi-a remaniat cabinetul după demisia viceprim-ministrului Angela Rayner. Ministrul de externe David Lammy a fost schimbat, în cadrul unei rocade a portofoliilor # News.ro
Şeful guvernului britanic Keir Starmer, aflat în dificultate pe mai multe fronturi, şi-a remaniat executivul vineri, în urma demisiei vicepremierului său Angela Rayner, implicată într-un scandal fiscal, relatează AFP.
22:30
Turul Spaniei: Netanyahu felicită echipa Israel PT - "Bravo pentru că nu aţi cedat urii şi intimidării” # News.ro
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a felicitat vineri echipa de ciclism Israel Premier Tech pentru decizia sa de a rămâne în Turul Spaniei, în ciuda manifestaţiilor pro-palestiniene fără precedent la adresa cicliştilor săi.
22:30
Rareş Petru Achiriloaie: Un tânăr din zece a consumat droguri cel puţin o dată în viaţă. Dacă nu facem ce trebuie, vom ajunge la trei sau patru tineri din zece să fi încercat droguri # News.ro
Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Politici şi Coordonare în Domeniul Drogurilor şi al Adicţiilor (ANPCDDA), Rareş Petru Achiriloaie, afirmă că în România vârsta medie la care se începe consumul de droguri este de 20 de ani şi jumătate. În acelaşi timp, statisticile arată că un tânăr din zece din România a consumat droguri cel puţin o dată în viaţă.
22:10
Rareş Petru Achiriloaie, preşedinte Agenţia Naţională pentru Politici şi Coordonare în Domeniul Drogurilor şi al Adicţiilor: Lucrăm la un ghid pentru profesori, atât ca să înţeleagă semnele consumului, cât şi ca să prevină # News.ro
Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Politici şi Coordonare în Domeniul Drogurilor şi al Adicţiilor (ANPCDDA), Rareş Petru Achiriloaie, susţine că este important ca profesorii să înţeleagă semnele consumului de droguri în şcoli şi să îl prevină.
22:00
UPDATE - Accident între o autoutilitară şi o căruţă, în judeţul Iaşi – Doi bărbaţi au murit - FOTO # News.ro
O autoutilitară şi o căruţă s-au ciocnit, vineri seară, în judeţul Iaşi, cinci persoane fiind implicate. Doi bărbaţi au murit.
21:50
Perechea formată din neozeelandeza Erin Routliffe şi canadianca Gabriela Dabrowski a câştigat vineri titlul în proba de dublu feminin la US Open.
21:40
Agenţii de imigrare americani au descins la o fabrică Hyundai din Georgia şi au arestat sute de muncitori sud-coreeni. Reacţia Ministerului de Externe de la Seul # News.ro
Sute de muncitori de la Hyundai Motor, o filială de fabricare a bateriilor auto aflată în construcţie în statul Georgia, au fost reţinuţi într-un raid major al autorităţilor americane, joi seara, oprind lucrările la o fabrică care este una dintre investiţiile majore ale producătorului auto sud-coreean în SUA, relatează NBC News..
21:30
Accident între o autoutilitară şi o căruţă, în judeţul Iaşi – Cinci persoane au fost rănite, două fiind inconştiente # News.ro
O autoutilitară şi o căruţă s-au ciocnit, vineri seară, în judeţul Iaşi, cinci persoane fiind rănite. Două persoane sunt inconştiente şi li se aplică manevre de resuscitare.
21:20
Crinel Nicu Grosu numit şef al Corpului de Control al premierului / Cine este Crinel Nicu Grosu # News.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan l-a numit, vineri, în funcţia de şef al Corpului de Control al Prim-Ministrului, cu rang de secretar de stat, pe Crinel Nicu Grosu.
21:10
Prim-ministrul Ilie Bolojan l-a numit, vineri, în funcţia de şef al Corpului de Control al Prim-Ministrului, cu rang de secretar de stat, pe Crinel Nicu Grosu.
21:00
Ministerul Justiţiei, despre decizia CJUE: Reprezintă un succes pentru autorităţile române / Argumentele susţinute de Guvernul României în faţa CJUE au fost pregătite de către Ministerul Justiţiei încă din anul 2023 # News.ro
Ministerul Justiţiei apreciază că decizia Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE), care a stabilit că un stat membru trebuie să obţină consimţământul statului emitent al mandatului european de arestare înainte de a dispune executarea pedepsei pe teritoriul lor, în situaţia refuzului predării persoanelor urmărite, reprezintă un succes pentru autorităţile române. Argumentele susţinute de Guvernul României în faţa CJUE au fost pregătite de către Ministerul Justiţiei încă din anul 2023.
20:50
Giurgiu: Un puternic incendiu de vegetaţie s-a extins la 11 gospodării / Arderea a fost întreţinută de vânt şi de cantitatea mare de materiale combustibile / Au fost grav afectate trei case # News.ro
Un puternic incendiu de vegetaţie care a izbucnit în judeţul Giurgiu s-a extins la 11 gospodării, focul fiind întreţinut de vânt şi de cantitatea mare de materiale combustibile. Au fost grav afectate trei case.
20:40
Un club englez din liga a şasea a angajat un fan în vârstă de 54 de ani ca portar de urgenţă # News.ro
Un fan în vârstă de 54 de ani al echipei Dorking Wanderers va debuta sâmbătă în poarta formaţiei din liga a şasea engleză, după ce portarul titular al clubului a suferit o accidentare la splină, lăsând clubul fără portar pentru meciul din weekend, relatează Reuters.
20:40
România U21 a încheiat la egalitate meciul din preliminariile Euro 2027 cu Kosovo, scor 0-0 # News.ro
Echipa naţională U21 a României a încheiat la egalitate, vineri, pe teren propriu, scor 0-0, cu reprezentativa U21 a statului Kosovo, în primul meci din grupa A de calificare la Euro 2027.
20:30
Hamas publică un videoclip cu ostatici, în timp ce Israelul bombardează un bloc turn din Gaza - VIDEO # News.ro
Hamas a publicat vineri un videoclip cu doi ostatici israelieni capturaţi la un festival de muzică din Israel în octombrie 2023, iar unul dintre ei spune că este ţinut în oraşul Gaza, unde armata israeliană a lansat o ofensivă majoră pentru a distruge grupul militant, relatează Reuters.
20:20
Polo: Campioana CSM Oradea câştigă prima ediţie a Supercupei României, în faţa deţinătoarei Cupei, Steaua Bucureşti # News.ro
Campioana en-titre CSM Oradea a câştigat, vineri, la Otopeni, prima ediţie a Supercupei României, după ce a învins deţinătoarea Cupei României şi vicecampioana Steaua Bucureşti, scor 12-7.
20:20
Federaţia Română de Fotbal a anunţat vineri că două brigăzi formate din arbitri români vor oficia în meciuri din cadrul grupei J a preliminariilor europene pentru Cupa Mondială 2026.
20:10
Donald Trump finalizează acordul comercial cu Japonia: tarife de 15% şi presiune politică asupra premierului Ishiba # News.ro
Preşedintele american Donald Trump a semnat joi un ordin executiv prin care pune în aplicare noul acord comercial cu Japonia, stabilind tarife de bază de 15% pentru majoritatea bunurilor japoneze, inclusiv automobile, transmite CNBC.
20:00
Brăila: Şase ambarcaţiuni de pescuit, 12 motoare şi ustensile de pescuit, confiscate în urma a 17 percheziţii făcute în mai multe localităţi la persoane suspectate de pescuit comercial ilegal - FOTO # News.ro
Şase ambarcaţiuni de pescuit, 12 motoare şi ustensile de pescuit au fost confiscate de către poliţiştii şi procurorii din Brăila, în urma a 17 percheziţii făcute în mai multe localităţi la persoane suspectate de pescuit comercial ilegal.
20:00
Bujduveanu: Finalizăm şantierele înainte de începerea anului şcolar / Echipele Companiei Municipale Energetica Servicii au finalizat în timp record o lucrare complexă pe Bd. Kiseleff, între Muzeul Antipa şi Muzeul de Geologie # News.ro
Primarul interimar al capitalei, Stelian Bujduveanu, declară că echipele Companiei Municipale Energetica Servicii au finalizat în timp record o lucrare complexă pe Bd. Kiseleff, între Muzeul Antipa şi Muzeul de Geologie, care a vizat înlocuirea conductele de termoficare şi plăcile de beton deteriorate care acopereau galeria sub bulevard, pentru a asigura funcţionarea în siguranţă a reţelei.
19:50
Eduard Novak i-a dăruit lui Cătălin Chirilă bicicleta cu care s-a calificat la Jocurile Paralimpice de la Paris - VIDEO # News.ro
Eduard Novak, primul campion paralimpic din istoria României şi fost ministru, i-a dăruit lui Cătălin Chirilă bicicleta cu care s-a calificat la Jocurile Paralimpice de la Paris.
19:10
Riscând să-l supere pe Trump, Comisia Europeană amendează Google cu 2,95 miliarde de euro pentru „practici abuzive” # News.ro
Comisia Europeană a anunţat vineri că amendează cu 2,95 miliarde de euro (3,45 de miliarde de dolari) gigantul web Google pentru încălcarea normelor UE în materie de concurenţă, din cauza tehnologiilor sale publicitare („adtech”), informează AFP şi Reuters.
19:10
Suceava: Bărbat care şi-a incendiat soţia în zona intimă cu un arzător cu butelie, arestat preventiv / Femeia, nevăzătoare, are nevoie de 12-15 zile de îngrijiri medicale în urma rănilor suferite # News.ro
Un bărbat din judeţul Suceava care şi-a incendiat soţia în zona intimă cu un arzător cu butelie a fost arestat preventiv. El era băut şi a profitat de faptul că femeia este nevăzătoare. Victima are nevoie de 12-15 zile de îngrijiri medicale în urma rănilor suferite.
19:00
REPER ia act de decizia lui Octavian Berceanu de a-şi retrage candidatura la funcţia de preşedinte şi la Primăria Municipiului Bucureşti, şi de a demisiona din partid: A ales să se abată de la regulile statutare # News.ro
Partidul REPER anunţă vineri că ia act de decizia lui Octavian Berceanu de a-şi retrage candidatura la funcţia de preşedinte şi la Primăria Municipiului Bucureşti, şi de a demisiona din partid şi transmite că democraţia internă se bazează pe reguli, nu pe atacuri personale. REPER îl acuză pe Berceanu că a ales să se abată de la regulile statutare.
19:00
Încă un incident în Turul Spaniei: manifestanţi pro-palestinieni au blocat concurenţii pe munte # News.ro
Etapa a 13-a din La Vuelta, Turul Spaniei, a fost perturbată, vineri, de un nou protest pro-palestinian. Cei trei ciclişti din frunte au fost blocaţi în mijlocul drumului.
18:50
A fost pus în transparenţă proiectul de revizuire a criteriilor care stabilesc încadrarea în grad de handicap. Manole: Fraudele şi abuzurile nu mai trebuie să afecteze drepturile celor vulnerabili / Rogobete: Ne propunem să eliminăm neclarităţile # News.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, anunţă vineri că a fost pus în transparenţă proiectul de revizuire a criteriilor care stabilesc încadrarea în grad de handicap, el firmând că prin proiect, se elimină cât mai mult din fraudele care astăzi fac sistemul nedrept. La rândul lui, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, precizează că îşi propun să elimine neclarităţile şi diferenţele de interpretare care, de prea multe ori, au dus la nedreptăţi.
18:50
Florin Manole, ministrul Muncii, anunţă că de la 1 octombrie 2025, REVISAL devine REGES-ONLINE, un pas spre mai multă transparenţă, siguranţă şi accesibilitate permanentă la istoricul contractelor de muncă.
18:30
Polo: Rezultatele tragerii la sorţi din Cupa României, care va avea loc la Focşani, între 10-13 septembrie # News.ro
FR Polo a anunţat, vineri, rezultatele tragerii la sorţi din Cupa României, care se va disputa la Focşani, între 10-13 septembrie.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.