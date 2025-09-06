Poliţia sârbă foloseşte gaze lacrimogene pentru a dispersa protestatarii antiguvernamentali

18:50

Ministrul Muncii, Florin Manole, anunţă vineri că a fost pus în transparenţă proiectul de revizuire a criteriilor care stabilesc încadrarea în grad de handicap, el firmând că prin proiect, se elimină cât mai mult din fraudele care astăzi fac sistemul nedrept. La rândul lui, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, precizează că îşi propun să elimine neclarităţile şi diferenţele de interpretare care, de prea multe ori, au dus la nedreptăţi.