SUA: Trump a semnat ordinul pentru a redenumi Departamentul Apărării în Departamentul de Război
Financial Intelligence, 6 septembrie 2025 06:50
Preşedintele american Donald Trump a semnat vineri un ordin executiv pentru a redenumi Departamentul Apărării al SUA în […]
Acum 10 minute
07:00
Liga Arabă: Nicio pace nu este posibilă fără încetarea acţiunilor “ostile” ale Israelului # Financial Intelligence
Liga Arabă a afirmat că coexistenţa paşnică în Orientul Mijlociu nu poate fi realizată fără înfiinţarea unui stat […]
07:00
Maduro consideră că un diferend cu Washingtonul “nu justifică” un conflict militar # Financial Intelligence
Preşedintele Venezuelei Nicolas Maduro a afirmat vineri că "niciunul dintre diferendele" dintre Venezuela şi Statele Unite "nu justifică […]
07:00
Trump va găzdui summitul G20 la una din proprietăţile sale americane în 2026 # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a anunţat vineri că summitul liderilor G20 din 2026 va avea loc în decembrie […]
Acum 30 minute
06:50
"Europa a +atacat+ astăzi o altă mare companie americană importantă, Google", a protestat vineri preşedintele SUA Donald Trump […]
06:50
Citatul săptămânii: “Pacea nu este absența conflictului, este abilitatea de a gestiona conflictul prin mijloace pașnice. (Ronald Reagan) # Financial Intelligence
The post Citatul săptămânii: “Pacea nu este absența conflictului, este abilitatea de a gestiona conflictul prin mijloace pașnice. (Ronald Reagan) appeared first on Financial Intelligence.
06:50
SUA: Trump a semnat ordinul pentru a redenumi Departamentul Apărării în Departamentul de Război # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a semnat vineri un ordin executiv pentru a redenumi Departamentul Apărării al SUA în […]
Acum 12 ore
19:20
Comisia Europeană a aplicat vineri gigantului american Google o amendă de 2,95 miliarde de euro pentru încălcarea regulilor […]
19:20
SUA: 475 de muncitori ce lucrau ilegal la o fabrică Hyundai din statul Georgia au fost arestaţi # Financial Intelligence
Autorităţile americane au arestat 475 de muncitori de la o fabrică a concernului auto sud-coreean Hyundai din statul […]
19:20
Populistul britanic Nigel Farage, promotor al Brexitului şi prieten al preşedintelui american Donald Trump, a promis vineri la […]
19:20
Lidera Camerei Comunelor, Lucy Powell, a fost destituită de premierul Keir Starmer # Financial Intelligence
Lidera Camerei Comunelor, Lucy Powell, a fost destituită vineri de premierul britanic Keir Starmer, în cadrul remanierii guvernamentale […]
18:20
Tesla propune un pachet salarial pentru Elon Musk care l-ar putea face primul trilionar din lume # Financial Intelligence
Consiliul de administraţie al companiei Tesla a propus vineri un pachet salarial pentru directorul său general Elon Musk, […]
Acum 24 ore
16:10
Polonia intenționează să înghețe prețurile la energie în trimestrul al patrulea, alimentând speranțele privind reducerea ratelor dobânzilor # Financial Intelligence
Guvernul polonez va prelungi plafonarea prețurilor la energie electrică până în trimestrul al patrulea, a declarat vineri ministrul […]
14:40
Ministerul Justiţiei din Grecia a aprobat extrădarea lui Plahotniuc în Republica Moldova # Financial Intelligence
Ministerul Justiţiei din Grecia a acceptat extrădarea omului de afaceri fugar Vladimir Plahotniuc, informaţia fiind confirmată pentru IPN […]
14:40
E.ON semnează un acord pentru vânzarea rețelei de distribuție a gazelor din Republica Cehă # Financial Intelligence
E.ON a semnat un acord pentru vânzarea subsidiarei sale din Cehia, Gas Distribution s.r.o., către GasNet, o companie […]
14:20
LECȚII GEOPOLITICE ȘI MILITARE REZULTATE DIN CONFLICTUL RUSIA-UCRAINA (I) – Corneliu Pivariu # Financial Intelligence
„Istoria este cea mai bună profeție, dar numai pentru cei care știu să o citească." -parafrază după Tucidide/Santayana […]
14:20
Gabriel Avrămescu, Prim-vicepreședintele ASF, a preluat și coordonarea sectorului de piață de capital # Financial Intelligence
Gabriel Avrămescu, Prim-vicepreședintele ASF a preluat și coordonarea sectorului de piață de capital, în contextul în care postul […]
13:20
Abordarea preşedintelui american Donald Trump în ceea ce priveşte diplomaţia este "destul de cinică", dar într-un sens pozitiv, […]
13:10
Război în Ucraina: China se opune ferm oricărei presiuni a SUA sau a europenilor # Financial Intelligence
China a declarat vineri că se opune ferm oricărei presiuni, după apelul preşedintelui american Donald Trump către liderii […]
13:00
Zelenski cere ca activarea garanţiilor de securitate să înceapă acum, nu la încheierea războiului cu Rusia # Financial Intelligence
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat vineri că este important ca garanţiile de securitate acordate Ucrainei de Coaliţia […]
11:40
Analiză AEI: Mii de gospodării trăiesc încă pe întuneric, în timp ce România se laudă cu ambiții energetice regionale # Financial Intelligence
România visează să devină hub energetic regional, dar mii de cetățeni încă aprind lumânarea în propriile case. Copii […]
10:30
ASF va începe procesul de desemnare a unui număr de trei membri ai Consiliului de Administrație al Fondului de Garantare a Asiguraților # Financial Intelligence
Autoritatea de Supraveghere Financiară va începe procesul de desemnare a unui număr de trei membri ai Consiliului de […]
10:20
FIDELIS de septembrie: Titluri de stat în lei și euro, cu dobânzi neimpozabile de până la 8,20% # Financial Intelligence
Începând de astăzi, 5 septembrie, până vineri, 12 septembrie, persoanele fizice rezidente și nerezidente, cu vârsta peste 18 […]
08:50
Acționarii Oil Terminal au prelungit mandatele de administratori provizorii pentru Luminița Vlădescu și Manuela Petronela Stan Olteanu; Ion Lungu, înlocuit cu Mircea Valentin Cârlan # Financial Intelligence
Acționarii Oil Terminal au prelungit mandatele de administratori provizorii pentru Luminița Vlădescu și Manuela Petronela Stan Olteanu, iar […]
08:50
26 de țări se angajează să ofere Ucrainei garanții de securitate postbelică, afirmă Macron; Trump le cere europenilor să nu mai cumpere petrol rusesc și să exercite presiuni asupra Chinei # Financial Intelligence
Forța internațională ar face parte din garanții, afirmă Franța Macron: Contribuția SUA la garanții va fi finalizată în […]
08:50
Kurier: Compania austriacă OMV intenţionează să facă reduceri de personal, în special la Petrom # Financial Intelligence
Grupul austriac de petrol, gaze şi produse chimice OMV intenţionează să renunţe la 2.000 din cei 23.000 de […]
08:40
Trump avertizează că vor fi introduse tarife „destul de substanțiale” pentru cipuri, dar semnalează că Apple și alții vor fi în siguranță # Financial Intelligence
Președintele Donald Trump a reiterat avertismentul că va impune în curând tarife „destul de substanțiale" asupra importurilor de […]
08:30
Acționarii Romgaz au aprobat înființarea Romgaz Trading SRL, în Republica Moldova # Financial Intelligence
Mandatul lui Dumitru Chisăliță de membru provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație, prelungit pentru 2 luni Acționarii Romgaz […]
08:20
Acționarii One United Properties au aprobat credite de până la 63,8 milioane de euro pentru One United Tower și majorarea cu 42,45 milioane euro a facilităților de credit la One Cotroceni Park Office și One Cotroceni Park Office Faza 2 # Financial Intelligence
Acționarii One United Properties au aprobat credite de până la 63,8 milioane de euro pentru One United Tower […]
08:10
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, joi, că parchetele sunt "ineficiente" şi că analizează schimbarea şefilor din justiţie ale […]
08:10
ANUNȚ LICITAŢIE activ deținut de MERCUR S.A. situat în Craiova, Strada Caracal, nr. 105 (fost 159), Judeţul Dolj # Financial Intelligence
MERCUR S.A., cu sediul în Craiova, Calea Unirii, nr. 14, jud. Dolj, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. […]
08:10
Nicuşor Dan spune că era posibil să fie evitată creşterea TVA: Guvernul a făcut alte calcule # Financial Intelligence
Majorarea TVA ar fi putut fi evitată, a declarat preşedintele Nicuşor Dan, care adaugă că "Guvernul a făcut […]
08:10
Nicuşor Dan: Coaliţia a agreat o reducere din aparatul local de 10%; a rămas în discuţie modalitatea # Financial Intelligence
Coaliţia de guvernare a agreat o reducere din aparatul local de 10%, faţă de numărul de posturi care […]
08:10
Meta Estate Trust S.A. informează acţionarii și piață cu privire la finalizareaunui nou exit în portofoliul de Trading, potrivit informaţiilor […]
08:00
SUA vor reduce o parte din fondurile de securitate pentru țările europene care se învecinează cu Rusia (presă) # Financial Intelligence
SUA vor elimina treptat programele de asistență pentru securitate destinate armatelor europene de-a lungul frontierei cu Rusia, în […]
08:00
Nicuşor Dan: Magistraţii chiar au muncit mult în anii ăştia; să-i înjurăm nu e sănătos pentru democraţie # Financial Intelligence
Curtea Constituţională va tranşa pensiile magistraţilor, spune preşedintele Nicuşor Dan, care subliniază că ei au muncit 'mult, mult' […]
Ieri
07:00
Asociația Energia Inteligentă a „aprins” lumina în case care nu au fost niciodată electrificate prin proiectul „Energie pentru Viață” # Financial Intelligence
Asociația Energia Inteligentă a finalizat săptămâna trecută cea de-a zecea etapă a proiectului „Energie pentru Viață" prin care […]
06:50
Rusia este gata să discute cu SUA despre combustibilul nuclear de la centrala nucleară din Zaporojie # Financial Intelligence
Directorul companiei ruse de energie atomică Rosatom, Alexei Likhachev, a declarat, vineri, că firma este gata să discute […]
06:50
Trump va semna un decret prezidenţial prin care Pentagonul va fi redenumit Departamentul de Război # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump urmează să semneze, vineri, un decret prezidenţial prin care numele Departamentului Apărării va fi […]
4 septembrie 2025
21:40
Nicuşor Dan: Discuţiile privind conducerea SRI şi SIE – în cadru restrâns; nu facem un joc din asta # Financial Intelligence
Discuţiile privind conducerea SRI şi SIE se desfăşoară "în cadru restrâns" şi nu este momentul ca aceste dezbateri […]
21:20
Nicuşor Dan: Conservatori sau progresişti, majoritatea românilor din ţara asta sunt pro-europeni, pro-occidentali # Financial Intelligence
Conservatori sau progresişti, majoritatea românilor din ţară sunt pro-europeni, pro-occidentali, a declarat, joi, preşedintele Nicuşor Dan. Întrebat, la […]
21:20
Trump este „foarte nemulţumit” de achiziţiile UE de petrol rusesc, afirmă Zelenski. Un oficial al Casei Albe confirmă # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump este „foarte nemulţumit" de achiziţionarea de petrol rusesc de către ţările UE, a declarat […]
21:10
Un grup de acționari FP transmit că resping candidatul propus pentru administrarea Fondului Proprietatea și cer demiterea Comitetului Reprezentanților acționarilor # Financial Intelligence
Un grup de acţionari ai Fondului Proprietatea, reprezentat de investitorii Sarkany Istvan, Florian Munteanu și Mihai Sebea, au […]
19:20
Nazare: Nu sunt șantajabil și nu am nimic de ascuns; acțiunile recente ale MF și ANAF deranjează teribil multiple zone de influență # Financial Intelligence
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, afirmă că acțiunile recente ale Ministerului Finanțelor și Agenției Naționale de Administrare Fiscală deranjează […]
19:20
BCE spune că este nevoie de un euro digital în situaţii de perturbări majore precum blackout-ul din Spania # Financial Intelligence
Este nevoie de o versiune digitală a monedei euro pentru ca rezidenţii zonei euro să poată continua să […]
19:20
Grindeanu, după criticile MAE privind prezenţa lui Năstase şi Dăncilă în China: Politica externă nu este un loc pentru abordări emoţionale care ţin de retorica de partid! China a fost şi rămâne un partener economic important al României # Financial Intelligence
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, transmite joi, după criticile MAE privind prezenţa foştilor premieri Adrian Năstase şi […]
19:10
ICCJ sesizează CCR cu privire la legea pensiilor: Judecătorii transmit un ‘nu răspicat’ oricărei tentative de a slăbi statutul constituțional al magistraturii # Financial Intelligence
Judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție au decis, joi, în unanimitate, în ședința Secțiilor Unite, sesizarea Curții […]
17:20
Ministrul Bogdan Ivan vrea să rezilieze contractul privind termocentrala de la Iernut # Financial Intelligence
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunţă că vrea să rezilieze contractul privind termocentrala de la Iernut şi să execute […]
17:20
Ministrul Energiei, despre realizarea SACET: CET-urile care folosesc tehnologie de 40-50 de ani trebuie înlocuite # Financial Intelligence
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, declară că grupurile de lucru de la minister analizează solicitarea Consiliului General al Capitalei […]
16:10
George Simion l-a făcut „servitor” și „păpușă” pe Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, chiar la el acasă (Dr. Adrian Băzăvan) – video # Financial Intelligence
George Simion l-a jignit pe Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, numindu-l drept „servitor al agendei globaliste" și „păpușă în […]
16:00
Simion, vasalul Ungariei? Simion l-a recunoscut pe premierul Ungariei Viktor Orban drept conducătorul Europei și al întregii creștinătății (Dr. Adrian Băzăvan) – video # Financial Intelligence
George Simion a declarat în fața unei largi audiențe internaționale că Viktor Orban, Prim-ministrul Ungariei, este conducătorul civilizației […]
