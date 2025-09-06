Trump ameninţă UE cu represalii după amenda aplicată Google

19:20

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, transmite joi, după criticile MAE privind prezenţa foştilor premieri Adrian Năstase şi […] The post Grindeanu, după criticile MAE privind prezenţa lui Năstase şi Dăncilă în China: Politica externă nu este un loc pentru abordări emoţionale care ţin de retorica de partid! China a fost şi rămâne un partener economic important al României appeared first on Financial Intelligence.