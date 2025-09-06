Vladimir Putin respinge prezența trupelor de menținere a păcii în Ucraina: „Vor fi ținte legitime”
StirileProtv.ro, 6 septembrie 2025 08:20
Vladimir Putin a respins propunerile aliaților Kievului pentru o așa numită „forță de reasigurare” în Ucraina, imediat după ce ar intra în vigoare un acord pentru încetarea luptelor.
Alte ştiri de StirileProtv.ro
Acum 30 minute
08:20
08:10
Primele audieri în cazul băiatului de 16 ani lăsat să moară fără operație la Târgu Jiu. Chirurgul de gardă, absent de la IPJ # StirileProtv.ro
Au început primele audieri în cazul tragediei de la spitalul din Târgu Jiu petrecută în noiembrie, anul trecut.
08:10
Vremea azi, 6 septembrie. Soare și temperaturi ridicate în majoritatea regiunilor. Unde va ploua # StirileProtv.ro
Ziua de sâmbătă aduce soare și vreme caldă în majoritatea zonelor. Maximele pornesc de la 24 de grade în Delta Dunării, pe la Sulina, și ajung la 34 de grade în nord-vestul țării.
08:10
Concert simfonic la 120 de metri adâncime: Orchestra Elveției a făcut spectacol la Salina Turda # StirileProtv.ro
O celebră formație din Elveția a făcut spectacol la aproape 120 de metri în subteran. Este vorba despre un concert simfonic ținut la Salina Turda.
Acum o oră
08:00
Accident grav în Hunedoara. Trei persoane au ajuns la spital după o coliziune. Un șofer a rămas încarcerat # StirileProtv.ro
Trei persoane au ajuns vineri la spital în urma unui accident rutier petrecut în Hunedoara în care au fost implicate patru vehicule.
08:00
Românii au cheltuit mai mult înainte de scumpiri, dar BNR estimează un vârf al creșterii prețurilor în toamnă # StirileProtv.ro
Suntem mai cumpătați când cumpărăm alimente, dar dăm mai mult pe alte produse - mai ales pe benzină și motorină. Astfel, consumul și-a mai revenit în luna iulie, arată Institutul Național de Statistică.
07:50
Căruță spulberată de dubiță în județul Iași: Doi bărbați au murit, o femeie însărcinată este în stare gravă # StirileProtv.ro
Două persoane au murit, iar alte trei - inclusiv o femeie însărcinată - au ajuns la spital în urma unui grav accident de circulație, petrecut azi-noapte la câțiva kilometri de Iași.
07:50
Accident grav pe o trecere de pietoni la Reșița: Bărbat de 75 de ani, lovit în plin de o șoferiță din Belgia # StirileProtv.ro
Scene șocante s-au derulat pe o trecere de pietoni din Reșița unde un bărbat de 75 de ani a fost lovit în plin de o mașină.
07:40
Aleksandar Vucic, contestat în stradă. Mii de manifestanți au cerut alegeri anticipate în Serbia # StirileProtv.ro
Aleksandar Vucic, contestat în stradă. Mii de manifestanţi au cerut din nou alegeri anticipate în Serbia vineri, la un miting din Novi Sad (nord), care a fost dispersat de poliţie cu gaze lacrimogene, notează Agerpres citând AFP.
07:40
Summitul G20 va avea loc la una din proprietățile lui Trump. Președintele își dorește „mult” ca Putin şi Xi să participe # StirileProtv.ro
Preşedintele american Donald Trump a anunţat vineri că summitul liderilor G20 din 2026 va avea loc în decembrie la Miami, în statul Florida, mai exact la un complex de golf deţinut de familia sa, notează AFP.
Acum 2 ore
07:30
Ministrul Energiei: Fără măsuri urgente, prețul energiei va exploda. Centralele pe gaz, doar pe hârtie # StirileProtv.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a afirmat, vineri seară, că, dacă România nu va lua măsuri urgente pentru a reduce preţul energiei, atunci riscă să devină dependentă energetic faţă de alte state.
07:20
O elevă a obţinut în iulie diploma de bacalaureat la vârsta de 9 ani, devenind astfel cea mai tânără persoană care a obţinut această certificare de absolvire a studiilor şcolare liceale în Franţa, relatează AFP.
Acum 12 ore
22:20
Un englez s-a luat la bătaie cu un turc în avionul spre Antalya, și a fost condamnat în Grecia. Pedeapsa primită # StirileProtv.ro
Un britanic acuzat că a luat la bătaie un alt pasager a determinat aterizarea de urgență a avionului care zbura spre Turcia.
22:00
Ministerul Justiţiei, după decizia CJUE referitoare la fugarii condamnaţi: Un succes pentru România # StirileProtv.ro
Curtea de Justiţie a UE a decis că, în cazul refuzului predării persoanelor urmărite, statul membru trebuie să obţină consimţământul statului emitent înainte de executarea pedepsei, hotărâre considerată un succes de Ministerul Justiţiei.
22:00
Studentă condamnată la închisoare pe viață în Dubai pentru „o greșeală extrem de stupidă”. Apelul disperat al mamei ei # StirileProtv.ro
O britanică de 23 de ani, condamnată pe viață în Dubai după o „greșeală extrem de stupidă”. Mama ei încearcă cu disperare să strângă bani pentru ajutor juridic.
22:00
Horoscop 6 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va afla în ce direcție se îndreaptă relația de cuplu # StirileProtv.ro
Horoscop 6 septembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi destul de bună. O să ne respectăm, în principiu, programul, dar o să dăm curs și invitațiilor apărute din senin – o să fim spontani.
22:00
Un incendiu a izbucnit în județul Giurgiu. 11 gospodării au fost mistuite de flăcări. Trei case au fost distruse parțial # StirileProtv.ro
Un incendiu violent a izbucnit, vineri după-amiază, în localitatea Brăniștari, județul Giurgiu, afectând grav trei case, anexe gospodărești și pomi fructiferi, informează ISU.
21:40
Ilie Bolojan a numit un nou șef al Corpului de Control. Cine este Crinel Nicu Grosu. DOCUMENT # StirileProtv.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan l-a numit în funcţia de şef al Corpului de Control al Prim-Ministrului, cu rang de secretar de stat, pe Crinel Nicu Grosu.
21:40
Un bărbat din Gura Humorului, arestat după ce și-a agresat soția. Victima are arsuri de gradul II # StirileProtv.ro
Un bărbat din Gura Humorului a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat că şi-a agresat soţia cu un arzător prevăzut cu butelie, provocându-i arsuri de gradul II.
21:10
Ungaria se opune aderării Ucrainei la UE. Zelenski subliniază că Rusia susține acest pas # StirileProtv.ro
Ungaria îşi menţine opoziţia faţă de aderarea Ucrainei la UE şi nu este interesată de argumentaţia preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski.
21:10
Razie de proporție la o uzină Hyundai din SUA. Imigrările au ridicat 475 de coreeni care ar fi lucrat ilegal # StirileProtv.ro
Autoritățile americane pentru imigrație au efectuat o razie la o uzina Hyundai din Georgia, care a dus la reținerea a 475 de persoane, potrivit uneia dintre agențiile guvernamentale implicate în operațiune.
21:00
Acordul comercial SUA-Japonia lovește industria auto. Doar Toyota estimează pierderi de 10 miliarde de dolari # StirileProtv.ro
Președintele american Donald Trump a semnat joi un ordin executiv prin care pune în aplicare noul acord comercial cu Japonia, stabilind tarife de bază de 15% pentru majoritatea bunurilor japoneze, inclusiv automobile, transmite CNBC.
20:30
Concluzia provizorie a anchetei în cazul tragediei din Lisabona. Totul a pornit de la cablul de oțel verificat de dimineață # StirileProtv.ro
În Lisabona, autoritățile au finalizat primele investigații în cazul funicularului deraiat. Presa locală spune că totul a pornit de la cablul de oțel care punea în mișcare vagonul, în ciuda mentenanței efectuate chiar în dimineața accidentului.
20:30
Stelian Bujduveanu a anunțat că lucrările de pe Bd. Kiseleff au fost finalizate înainte de prima zi de școală # StirileProtv.ro
Primarul interimar Stelian Bujduveanu anunță că echipele Energetica Servicii au finalizat în timp record lucrările de pe Bd. Kiseleff, înlocuind conductele și plăcile deteriorate pentru o rețea de termoficare sigură.
20:20
Comisia Europeană a sancționat Google cu aproape 3 miliarde de euro. Compania, acuzată de abuz de putere # StirileProtv.ro
Comisia Europeană a amendat vineri compania americană Google cu 2,95 miliarde de euro, acuzând-o că a încălcat regulile de concurență în sectorul publicității, potrivit agenției dpa.
20:10
Șase luni de restricții pentru Marian Vanghelie. Are interdicție să-și vadă fetița și să se apropie de Oana Mizil și mama ei # StirileProtv.ro
Cearta violentă cu fosta parteneră de viață se încheie prost pentru Marian Vanghelie. Pe numele fostului primar al sectorului 5 a fost emis un ordin de protecție pentru 6 luni.
20:10
Ultimul weekend de vacanță al elevilor aduce zeci de mii de turiști pe litoral: „Am venit pe fugă” # StirileProtv.ro
Septembrie a debutat cu temperaturi blânde, așa că 60.000 de turiști vor fi la mare în acest sfârșit de săptămână.
20:10
Mbappe a intervenit pentru a opri un meci revanșă Franța–Argentina. Căpitanul a convins FFF să renunțe la plan # StirileProtv.ro
Mbappe s-a folosit de statutul său de căpitan al echipei naţionale pentru a convinge Federaţia franceză de fotbal să nu organizeze un meci revanşă împotriva Argentinei, pe terenul acesteia, o reeditare a finalei Cupei Mondiale 2022
20:00
Fugarii de lux ar putea ajunge în pușcăriile din România. Instanțele străine nu mai pot refuza predarea condamnaților # StirileProtv.ro
Fugarii români care au fost condamnați în România nu vor mai putea să-și execute pedepsele într-o altă țară fără acordul autorităților de la noi. Este decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene și are putere de lege pentru toate țările membre.
20:00
Studiu alarmant la început de an școlar. 80% din elevii de 15-16 ani beau alcool, jumătate fumează, 25% joacă la păcănele # StirileProtv.ro
Alcool, fumat, păcănele și pastile pe post de droguri sunt tentațiile care fac tot mai multe victime în rândul adolescenților români. Un amplu studiu european arată cifre alarmante.
20:00
Explicațiile deputatului care a inițiat proiectul de amenzi pentru cetățeni „recalcitranți”: „Au fost nenumărate cazuri” # StirileProtv.ro
Înarmați-vă cu diplomație dacă aveți treabă în instituțiile statului! Cetățenii care ridică tonul la funcționarii publici, îi intimidează sau refuză să respecte regulile atunci când ajung la ghișeu, riscă amenzi de până la 20.000 de lei.
20:00
Creșterea lentă a economiei cu 0,3% din PIB, susținută de consumul populației și construcții. Industria, în scădere # StirileProtv.ro
În prima jumătate de an, economia a crescut timid, sub estimările inițiale, arată datele transmise de Institutul Național de Statistică. Au contribuit la creștere construcțiile, însă industria, în ansamblu, a fost pe minus.
19:50
Românii au cheltuit mai mult la cumpărături în ciuda scumpirilor. Au devenit mai cumpătați la alimente # StirileProtv.ro
Suntem mai cumpătați când cumpărăm alimente, dar dăm mai mult pe alte produse, mai ales pe benzină și motorină. Astfel, consumul și-a mai revenit în luna iulie, arată Institutul Național de Statistică.
19:50
Peste 25 de state s-au angajat oficial să trimită trupe pentru a asigura securitatea în Ucraina. Putin vine cu un răspuns dur # StirileProtv.ro
Vladimir Putin a respins propunerile aliaților Kievului pentru o așa-numită „forță de reasigurare” în Ucraina imediat după ce ar intra în vigoare un acord pentru încetarea luptelor.
19:50
Un șofer din București a primit cinci ani de închisoare pentru tentativă de omor, după un accident produs în Pasajul Sudului # StirileProtv.ro
Un șofer din București a fost găsit vinovat de tentativă de omor și a primit cinci ani de închisoare, după o șicanare în trafic cu o altă mașină, căreia i-a tăiat calea și a forțat-o să se izbească de o bordură și de un gard.
19:40
„Mai sunați dumneavoastră.” Mesajul primit de mii de părinți înainte de începerea școlii. Elevii nu știu când încep cursurile # StirileProtv.ro
„Mai sunați dumneavoastră... pentru noi informații.” Acesta a fost mesajul primit de la profesori de mii de părinți derutați de informații contradictorii despre prima zi de școală.
19:40
Greșeala frecventă care scade șansele tinerilor de a-și găsi un loc de muncă. Ce candidați caută angajatorii # StirileProtv.ro
Românii sunt printre ultimii din Uniunea Europeană când vine vorba de rata de angajare a tinerilor sub 25 de ani.
19:40
Zeci de tineri filmați circulând haotic cu trotinetele pe șosea, căutați de poliție. Imaginile surprinse de o cameră de bord # StirileProtv.ro
În Timișoara, polițiștii încearcă să identifice mai mulți adolescenți care au fost surprinși circulând haotic pe trotinete electrice pe un bulevard aglomerat. Filmarea, făcută de camera de bord a unui șofer, arată cum și-au pus în pericol viețile.
19:40
Declarațiile unice, procesate în timp record de luni. Casele de Sănătate anunță și că își prelungesc programul # StirileProtv.ro
Vești importante pentru cei care au depus declarația unică pentru a beneficia de asigurarea de sănătate.
Acum 24 ore
19:30
ANAF anchetează fraude cu panouri fotovoltaice de milioane de lei. Firme-fantomă și persoane din umbră, vizate # StirileProtv.ro
ANAF investighează posibile fraude cu panouri fotovoltaice cu prejudicii de milioane de lei.
19:20
Ministrul Muncii a anunțat revizuirea criteriilor pentru încadrarea în grad de handicap. Reforma vizează eliminarea fraudelor # StirileProtv.ro
Ministrul Muncii a anunțat că a fost pus în transparenţă proiectul de revizuire a criteriilor care stabilesc încadrarea în grad de handicap, el firmând că prin proiect, se elimină cât mai mult din fraudele care astăzi fac sistemul nedrept.
18:50
Forțele speciale ale Marinei SUA au ucis civili nord-coreeni într-o misiune eșuată aprobată de Donald Trump – NYT # StirileProtv.ro
Membri ai trupelor SEAL ale Marinei SUA au ucis civili nord-coreeni în timpul unei misiuni eșuate de instalare a unui dispozitiv de ascultare în Coreea de Nord, în 2019, în timpul unor negocieri diplomatice importante, potrivit New York Times.
18:40
Șeful MIPE, despre relația lui cu subalternii: O mică parte dintre ei s-au simţit lezaţi că am cerut să nu mai chiulească # StirileProtv.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, spune că și-a permis „aroganţa” să le ceară angajaților să respecte o ținută vestimentară decentă la muncă, dar a sperat ca ei să nu vină îmbrăcați ca la piață așa cum deja unii au făcut-o.
18:20
Româncă, arestată în Spania pentru că oferea ilegal injecții cu botox într-un coafor. Unele produse erau și expirate # StirileProtv.ro
Poliția spaniolă a închis un salon de înfrumusețare din Madrid unde o româncă oferea illegal tratamente antirad clientelor.
18:10
Arest la domiciliu pentru doctorița din Timiș acuzată că „vindea” concedii medicale false. Anchetatorii o filau de un an # StirileProtv.ro
Doctorița de la Spitalul Orășenesc Făget, județul Timiș, își va petrece următoarele 30 de zile în arest la domiciliu. Decizia a fost luată de magistrații de la Tribunalul Timiș.
18:00
Elon Musk se pregătește să devină primul „trilionar” din lume. „Cadoul” pregătit de conducerea Tesla # StirileProtv.ro
Elon Musk e la un pas de a deveni primul trilionar din lume, asta după ce consiliul de administrație al Tesla plănuiește să-l recompenseze cu peste 1.000de miliarde de dolari.
18:00
Croația și Slovenia resping trimiterea de trupe în Ucraina. Cum arată „garanțiile de securitate” la acest moment # StirileProtv.ro
Croația a exclus vineri în mod categoric trimiterea de trupe într-o misiune multinaționala de menținere a păcii în Ucraina, în timp ce Slovenia a precizat că ar putea lua în considerare acest lucru doar în cadrul unei misiuni conduse de ONU.
17:50
Elevii, prinși între profesori și schimbările din sistem în prima zi de școală. Bursele de merit revin, dar în alte condiții # StirileProtv.ro
În prima zi de școală, pe 8 septembrie, elevii se vor trezi prinși la mijloc în lupta dintre profesori și schimbările din sistem. După o lună de presiuni sindicale, Guvernul le-a redat olimpicilor din sistemul preuniversitar bursele de merit.
17:50
Majoritatea germanilor nu se despart de smartphone nici la toaletă. Tinerii sunt cei mai dependenți de telefoanele mobile # StirileProtv.ro
Majoritatea germanilor sunt atât de ataşaţi de smartphone-urile lor încât nu le lasă din mână nici măcar când merg la toaletă, conform unui sondaj publicat vineri, transmite DPA.
17:50
Un bărbat suspectat că a înjunghiat un profesor de la o școală din Germania a fost împușcat chiar în timp ce era arestat # StirileProtv.ro
Un bărbat suspectat că a înjunghiat un profesor la o școală din orașul Essen, Germania a fost împușcat chiar în timp ce era arestat, au anunțat vineri polițiștii germani pe platforma X.
