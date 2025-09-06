Tânăr de 24 de ani arestat după ce a răpit o fată de 14 ani şi a ţinut-o captivă în locuinţa lui din Brașov

18:10

Decât să fii dator vândut la bancă, mai bine chiriaş pe termen nelimitat. Şi apropo de asta, aveţi mare grijă cu cine negociaţi în perioada asta şi unde căutaţi anunţuri cu apartamente de închiriat. Încep facultăţile, aşa că au răsărit şi escrocii imobiliari. În Constanţa, un individ cu un discurs bun, convingător, a păcălit zeci de oameni după ce a postat pe internet un anunţ despre o chirie fictivă. Cerea bani în avans, apoi nu mai răspundea la telefon. 60 de mii de lei au pierdut, în total, victimele. Morala e să nu mai credeţi tot ce vedeţi online şi să nu daţi bani niciodată fără un act care să vă ajute să vă recuperaţi paugba, în cazul nefericit în care picaţi în plasă.