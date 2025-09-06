Tânăr de 24 de ani arestat după ce a răpit o fată de 14 ani şi a ţinut-o captivă în locuinţa lui din Brașov
ObservatorNews, 6 septembrie 2025 08:20
Un bărbat de 24 de ani din Suceava a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, bănuit că a răpit și ținut captivă o fată de 14 ani din Brașov.
Doi tineri de 25 și 18 ani și un bărbat de 39 de ani au fost răniți după ce mașina în care se aflau a intrat într-un stâlp pe o stradă din Pitești, în noaptea de vineri spre sâmbătă.
O mamă îşi încurajează băiatul să intre în mare, deşi e arborat steagul roşu: "Lasă-l, că aşa se căleşte!" # ObservatorNews
Autorităţile au tras linie. În doar două luni, 16 oameni au murit înecaţi în staţiunile de la mare. Cu toate acestea, în continuare sunt mulți care se cred nemuritori şi ignora interdictţile. Chiar ieri, pe o plajă din Jupiter, o mamă îşi încuraja fiul minor să intre în mare, deși steagul roşu era arborat. Salvamarul îi spunea că n-are voie, femeia îl certa pe salvamar: "Lasă-l, că aşa se căleşte!".
Un şofer de 30 de ani din Neamţ a ajuns în şanţ cu camionul de floarea-soarelui. Tânărul, încarcerat # ObservatorNews
Un camion încărcat cu floarea-soarelui s-a răsturnat, aseară, în judeţul Neamţ.
Horoscop 7 septembrie 2025. Ziua adevărurilor în cuplu și a clarității în comunicare # ObservatorNews
Horoscop 7 septembrie 2025. Astăzi, astrele pun accent pe relații și pe modul în care gestionăm emoțiile. Semnele de foc își testează răbdarea, cele de aer au parte de dialoguri intense, iar cele de apă și pământ sunt chemate la sinceritate și echilibru în cuplu.
Trump a semnat ordinul prin care Pentagonul devine Departamentul de Război. "Dovada că America s-a întors" # ObservatorNews
Donald Trump a semnat vineri un ordin executiv prin care redenumește Departamentul Apărării în Departamentul de Război, o referire la denumirea originală a instituției folosită între 1789 și 1947.
O elevă a luat Bacalaureatul la 9 ani şi a doborât recordul în Franţa. A început să înveţe franceza la 6 ani # ObservatorNews
O elevă a obţinut în iulie diploma de Bacalaureat la vârsta de 9 ani, devenind astfel cea mai tânără persoană care a obţinut această certificare de absolvire a studiilor şcolare liceale în Franţa, a anunţat vineri Ministerul Educaţiei Naţionale, relatează AFP.
Lucescu şi Dennis Man, reacţii după umilinţa din meciul cu Canada: "Nu avem ce să facem, capul în pământ" # ObservatorNews
Naţionala de fotbal a României a suferit, vineri seara, o înfrângere usturătoare în amicalul cu Canada, 0-3, disputat pe teren propriu, respectiv pe Arena Naţională.
Naţionala de fotbal a României a suferit, vineri seara, o înfrângere usturătoare, 0-3, în amicalul cu Canada jucat pe Arena Naţională.
Ministerul Justiţiei, după decizia CJUE privind fugarii: "Un succes pentru autorităţile române" # ObservatorNews
Ministerul Justiţiei apreciază că decizia Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE), care a stabilit că un stat membru trebuie să obţină acordul statului emitent al mandatului european de arestare înainte de a dispune executarea pedepsei pe teritoriul lor, în stiuaţia predării persoanelor puse sub urmărire, reprezintă un succes pentru autorităţile române. Argumentele susţinute de Guvernul României în faţa CJUE au fost pregătite încă din anul 2023 de către Ministerul Justiţiei, scrie News.ro.
Gigantul american Google, amendat cu aproape 3 miliarde de euro de Comisia Europeană pentru "practici abuzive" # ObservatorNews
Comisia Europeană a anunţat, vineri, că amendează gigantul web Google cu 2.95 miliarde de euro (3.45 de miliarde de dolari) pentru încălcarea normelor UE în materie de concurenţă, folosind abuziv tehnologiile sale publicitare ("adtech").
Un accident rutier grav s-a produs astăzi în comuna Scânteia, județul Iași, în urma impactului dintre o căruță și o autoutilitară. Cinci persoane au fost rănite, iar două dintre ele se află în stare de inconștiență și sunt resuscitate de echipajele medicale.
Incendiu într-un bloc din Târgoviște. 20 de persoane evacuate, fumul a pătruns pe scară # ObservatorNews
Un incendiu izbucnit vineri seara într-un bloc din Târgoviște și a dus la evacuarea a aproximativ 20 de persoane, după ce fumul a pătruns pe casa scării.
IGPR vrea ca unele secţii de poliţie să se închidă după ora 16:00, susţine Sindicatul Polițiștilor Europeni # ObservatorNews
Sindicatul Europol susţine că IGPR i-ar forţa pe şefii IPJ-urilor să realizeze o analiză prin intermediul cărora reducă la jumătate numărul de funcții de la nivelul dispeceratelor, precum și să închidă sediile unor poliții orășenești sau secții de poliție urbană după ora 16:00.
Povestea Cristinei Huzum, CEO al unui lanţ hotelier internaţional de cinci stele: Ambiţioasă şi recunoscătoare # ObservatorNews
Există vacanţe pentru linişte, pentru bunăstare spirituală sau pentru bunăstarea sexuală a cuplurilor. Aceste sunt noile tendinţe în hotelurile de lux, despre care Alessandra Stoicescu a vorbit în podcastul Shero cu Cristina Huzum, numită în online "doamna cu hotelul". Cristina are peste 20 de ani experienţă în industria ospitalităţii şi i-a mărutirisit Alessandrei Stoicescu cum a ajuns în vârful lumii de 5 stele chiar "de la coada vacii".
EXCLUSIV. Imagini din subteran, de la lucrările de retehnologizare de la Barajul Vidraru # ObservatorNews
Lucrări de amploare la Barajul Vidraru. Pentru prima dată în ultimii 50 de ani, lacul va fi golit, pentru ca hidrocentrala să fie modernizată. Va produce ulterior mai multă electricitate, lucru benefic mai ales într-o perioadă cu importuri şi facturi care sunt tot mai mari. Echipa Observator a filmat în subteran, chiar în încăperea unde se produce energia.
SUA și UE ar putea trimite în Ucraina trupe non-NATO, din Bangladesh sau Arabia Saudită # ObservatorNews
SUA și UE iau în considerare trimiterea de trupe non-NATO în Ucraina pentru că Rusia se opune celor occidentale. Oficialii americani și europeni discută trimiterea de trupe din țări non-NATO, precum Arabia Saudită sau Bangladesh, relatează NBC News citând surse.
Cine moşteneşte imperiul de 12 miliarde de dolari al lui Giorgio Armani. Nu a avut soţie şi copii # ObservatorNews
Giorgio Armani, designerul vizionar care a schimbat felul în care se îmbracă femeile şi bărbaţii, lasă în urmă un imperiu de 12 miliarde de dolari. N-a avut copii şi nu a fost căsătorit. Şase oameni - rude şi colegi - vor moşteni brandul de lux. Iar Armani nu înseamnă doar haine, ci un stil de viaţă. Italianul a modelat o industrie întreagă - parfumuri, design interior, hoteluri şi restaurante.
Război între Greenfield şi ONG-uri pe drumul forestier din Pădurea Băneasa. "Precedent extrem de periculos" # ObservatorNews
Locuitorii cartierului Greenfield din Sectorul 1 al Capitalei sunt în război cu ONG-urile de mediu după deschiderea unui drum prin padurea Băneasa. Asociaţiile de locatari din complexul imobiliar au închiriat drumul forestier de la Romsilva.
România - Canada, LIVE pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. S-au anunţat echipele de start # ObservatorNews
Naţionala de fotbal a României joacă, vineri seara, un meci amical împotriva selecţionatei similare a Canadei. Partida începe la ora 21.00, se joacă pe Arena Naţională, din Bucureşti, şi este transmisă în direct de Antena 1 şi în AntenaPLAY.
Putin ameninţă că trupele străine care ar putea fi trimise în Ucraina vor deveni ţintele Rusiei # ObservatorNews
Rusia refuză orice compromis în cazul Ucrainei. Vladimir Putin ameninţă că militarii europeni care ajung acolo vor deveni automat ţinte. Asta după ce, ieri, 26 dintre ţările aliate Kievului au convenit să trimită trupe de menţinere a păcii.
Cu poarta închisă. Aşa îi prinde prima zi de şcoală pe elevi şi preşcolari. Cum arată orarul copiilor nu e decis oficial nici până la această oră. Dacă preşedintele României ne-a declarat că merge la festivitate, iar ministrul Educaţiei cere şcolilor să rămână deschise, părinţii au primit şi altfel de mesaje - profesorii vor participa la protest, drept urmare elevii nu vor fi prezenţi la şcoală. Dacă primesc sau nu absenţe, rămâne de văzut.
Se fac ultimele cumpărături pentru şcoală, iar pe listă este şi uniforma. Tradiţionala cămaşă a fost înlocuită cu tricoul alb, iar sacoul are acum o alternativă mai cool - hanoracul cu emblemă sau puloverul cu nasturi. În total, o uniformă completă ajunge să coste şi 1000 de lei. La şcolile de stat ţinuta nu este impusă, însă elevii primesc recomandări de culoare şi croi.
România - Canada, LIVE pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Lucescu a anunţat echipa de start # ObservatorNews
Naţionala de fotbal a României joacă, vineri seara, un meci amical împotriva selecţionatei similare a Canadei. Partida începe la ora 21.00, se joacă pe Arena Naţională, din Bucureşti, şi este transmisă în direct de Antena 1 şi în AntenaPLAY.
România îşi poate cere înapoi fugarii de Justiţie. Statele străine nu se mai pot opune # ObservatorNews
Fugarii de lux ai României ar putea ajunge în închisorile din ţară. O decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene le scurtează brusc evadarea. Nu se vor mai putea execute pedeapse în străinătate dacă instanțele din România nu sunt de acord cu asta. Direct vizaţi sunt Mario Iorgulescu, Alina Bica, Sorin Oprescu sau Ionel Arsene. Toţi şi-au găsit refugiu în Italia și Grecia, care refuză să-i extrădeze.
Animalele de companie au primit acces la instituţiile publice din Cluj, dacă respectă anumite reguli # ObservatorNews
Cu pisica, la ghişeu, cu câinele, la taxe. Iubitorii de animale din Cluj-Napoca nu mai sunt nevoiţi să le lase la intrarea instituţiilor la care au treabă. Primăria a decis azi că dacă sunt ţinute în lesă şi au vaccinurile la zi, pot intra şi patrupedele.
Nicuşor Dan şi Bolojan s-au înţeles pe reformă, dar PSD vine cu altă variantă: reduceri, nu concedieri # ObservatorNews
Au bătut palma pentru concedieri. Preşedintele Nicuşor Dan şi premierul Ilie Bolojan spun că au stabilit deja planul concedierilor din administraţia locală. 10 la sută din posturile ocupate vor fi desfiinţate, aşa cum a propus şeful Guvernului. Doar că PSD respinge ideea că liderii Coaliţiei s-ar fi înţeles la Cotroceni. Social-democraţii şi-ar dori, mai degrabă, tăierea cheltuielilor cu 10% sau concedieri de până la 25%, dar acestea să fie aplicate treptat, în următorii ani.
Al treilea pachet de reformă fiscală va ajusta toate pensiile speciale, unde beneficiari sunt militarii, diplomaţii sau angajaţii Curţii de Conturi. Anunţul a fost făcut de Nicuşor Dan, în interviul exclusiv pentru Observator.
Condamnarea primită de Alexandru Bâlcu pentru lipirea de simboluri fasciste pe ușile unei sinagogi # ObservatorNews
Un bărbat a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare de Judecătoria Sectorului 1 din Bucureşti pentru că a lipit simboluri ale Mişcării Legionare pe uşile unei sinagogi din Capitală.
Abia întors din China, premierul Slovaciei a mers la Zelenski cu un nou discurs: "Slovacia sprijină Ucraina" # ObservatorNews
Robert Fico spunea în urmă cu câteva luni că "Volodimir Zelenski este inamicul nostru". De altfel, în ultima lună administraţia de la Bratislava a acuzat de mai multe ori Ucraina că a lovit conducta Druzhba.
Este ultimul weekend înainte de deschiderea şcolilor şi multe familii îl vor petrece, probabil, tot pe litoral, mai ales că vremea se anunţă frumoasă iar cu școala încă nu este situaţia clară.
De la ferestre, pe internet. Cum ajung imaginile din propria locuinţă pe rețelele sociale # ObservatorNews
Vecinul indiscret nu mai e doar doamna de la unu care ştie când ajungi acasă, cu cine ai stat de vorbă la lift, ce musafiri ai avut şi ce datorii ai la întreţinere. Intimitatea nu începe nici măcar după ce intri în apartament. Dacă uiţi să tragi draperiile, mai ales seara, eşti protagonsitul unui show de tip Big Brother. Mai ales în cartierele noi, unde distanţa dintre blocuri e cât două locuri de parcare. În cele mai tragice cazuri, vecinii spioni pot filma tot ce se întâmplă în apartamentele de vis-a-vis. Nu de puține ori, imaginile ajung pe internet și transformă viața privată în spectacol public. Specialiștii avertizează: violarea vieții private te poate băga la închisoare.
Octavian Berceanu demisionează din REPER şi renunţă la candidatura pentru Primăria Capitalei # ObservatorNews
Octavian Berceanu a anunţat vineri că demisionează din REPER, de la conducerea partidului şi renunţă la candidatura la Primăria Capitalei.
Zeci de oameni, păcăliți cu un anunț fals de închiriere pe internet. Paguba ajunge la 60.000 de lei # ObservatorNews
Decât să fii dator vândut la bancă, mai bine chiriaş pe termen nelimitat. Şi apropo de asta, aveţi mare grijă cu cine negociaţi în perioada asta şi unde căutaţi anunţuri cu apartamente de închiriat. Încep facultăţile, aşa că au răsărit şi escrocii imobiliari. În Constanţa, un individ cu un discurs bun, convingător, a păcălit zeci de oameni după ce a postat pe internet un anunţ despre o chirie fictivă. Cerea bani în avans, apoi nu mai răspundea la telefon. 60 de mii de lei au pierdut, în total, victimele. Morala e să nu mai credeţi tot ce vedeţi online şi să nu daţi bani niciodată fără un act care să vă ajute să vă recuperaţi paugba, în cazul nefericit în care picaţi în plasă.
Ministrul Mediului acuză bonusuri de pensionare în valoare de un milion de euro la Romsilva: Bani cu nemiluita # ObservatorNews
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat vineri că, doar în ultimii doi ani, 13 directori Romsilva au reuşit să cumuleze bonusuri de pensionare în valoare de 1 milion de euro. Buzoianu a mai spus că, prin reorganizarea instituţiei, din 99 de directori vor rămâne 12.
Femeie prinsă de jandarmi, în timp ce tăia frânele unei trotinete electrice cu un cuţit, în Bucureşti # ObservatorNews
O femeie a fost surprinsă de către un echipaj de jandarmi în timp ce tăia frânele unei trotinete electrice de închiriat, în centrul municipiului Bucureşti. Femeia a fost condusă la secţia de Poliţie, scrie News.ro.
Circulaţia pe Transfăgărăşan, închisă pentru o zi. Are loc cea de-a X-a ediţie a triatlonului Transfier # ObservatorNews
Cine voia să se bucure în acest weekend de munte, pe Transfăgărăşan, va trebui să-şi reconfigureze traseul. Cel mai spectaculos drum din România va fi închis sâmbătă pentru a face loc unui concurs de anduranţă. Lacul Vidraru şi Bâlea Lac nu vor putea fi admirate între orele 7-18, cât se desfăşoară cea de-a zecea ediţie a unei competiţii de triatlon. De duminică însă, aveţi drum liber spre inima munţilor prin serpentine ameţitoare şi privelişti uluitoare.
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat vineri că mii de soldaţi occidentali ar putea fi desfăşuraţi în Ucraina în cadrul garanţiilor de securitate oferite de aliaţii Kievului în faţa Rusiei. Această afirmaţie a fost făcută în contextul în care liderul rus Vladimir Putin a exclus, în aceeaşi zi, posibilitatea să accepte vreo prezenţă militară străină în Ucraina, atât înainte, cât şi după încheierea războiului, relatează AFP şi Reuters, citate de Agerpres.
MApN, exerciţiu naţional cu SRI, SPP și STS: simulări de crize, inclusiv incidente chimice și nucleare # ObservatorNews
MApN va desfășura un amplu exercițiu cu SRI, SPP și STS, săptămâna viitoare, în mai multe județe din țară pentru a testa viteza de reacție în anumite situații de criză, inclusiv în cazul unor posibile incidente chimice sau nucleare.
Zelenski: Putin va fi forțat să facă pace. Trebuie să-l lăsăm fără mașinăria de război # ObservatorNews
Putin va fi forțat să facă pace. Trebuie să tăiem resursele mașinăriei de război ruse, a declarat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, joi la Paris, la o conferinţă de presă comună cu preşedintele francez Emmanuel Macron, după o nouă reuniune a liderilor ţărilor care susţin Ucraina.
Au vrut să îşi cumpere o casă la 1 euro în Italia, dar au renunţat instant când au văzut contractul # ObservatorNews
Casele de 1 euro din Italia atrag de ani buni atenția celor care visează la o viață în peninsulă, dar nu sunt întotdeauna ceea ce par. Un cuplu a povestit cum a decis să nu intre în program, preferând să investească 29.000 de euro într-o locuință aproape gata de mutat, într-un mic orășel de munte din sudul Italiei.
România - Canada, LIVE pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Încălzirea pentru meciurile decisive din preliminarii # ObservatorNews
Naţionala de fotbal a României joacă, vineri seara, un meci amical împotriva selecţionatei similare a Canadei. Partida începe la ora 21.00, se joacă pe Arena Naţională, din Bucureşti, şi este transmisă în direct de Antena 1 şi în AntenaPLAY.
România, în topul creşterilor salariale din regiune. Cum se compară cu restul ţărilor # ObservatorNews
Creșterile salariului minim au depășit inflația în Europa Centrală și de Est (ECE), arată un raport de cercetare al Erste Bank.
Ne aşteaptă un weekend extrem de încărcat în Bucureşti, sâmbătă, 6 septembrie, şi duminică, 7 septembrie, fiind organizate numeroase evenimente în Capitală, de la piese de teatru sau evenimente sportive şi până la spectacole sau concerte.
Rusia îl laudă pe Donald Trump: Face totul pentru a opri războaiele pe baza intereselor Americii # ObservatorNews
Abordarea preşedintelui american Donald Trump în ceea ce priveşte diplomaţia este "destul de cinică", dar într-un sens pozitiv, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.
Mark Rutte avertizează: Rusia şi China se pregătesc pentru confruntări pe termen lung # ObservatorNews
Secretarul General al NATO, Mark Rutte, a avertizat că Rusia şi China îşi pregătesc industriile de apărare pentru "confruntări pe termen lung".
Bărbatul care ar fi agresat o fată de 15 ani în Gara de Nord, cercetat sub control judiciar # ObservatorNews
Magistraţii au dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile pentru bărbatul care ar fi agresat o fată de 15 ani, cetăţean străin, în Gara de Nord, din Bucureşti.
Ducesa de Kent a murit la vârsta de 92 de ani, a anunțat Palatul Buckingham cu "profundă durere".
Vladimir Plahotniuc, oligarhul acuzat de furtul secolului în Moldova, va fi extrădat din Grecia # ObservatorNews
Ministerul Justiţiei din Grecia a acceptat extrădarea omului de afaceri fugar Vladimir Plahotniuc, informaţia fiind confirmată de avocatul acestuia, Lucian Rogac.
6 septembrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului # ObservatorNews
Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 6 septembrie de-a lungul timpului.
