Ministrul Eenergiei: ”Dacă nu vom lua măsuri urgente pentru a reduce preţul energiei, riscăm ca pe lângă povara suplimentară care este pusă în buzunarul oamenilor să fim şi depedenţi energetic de alte state”
G4Media, 6 septembrie 2025 08:20
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a afirmat, vineri seară, că, dacă România nu va lua măsuri urgente pentru a reduce preţul energiei, atunci riscă să devină... G4Media.ro.
Acum 10 minute
08:30
Străzi deschise în București: Parade, spectacole pentru copii, demonstraţii de pictură şi concerte, în week-end # G4Media
Parade, spectacole pentru copii, demonstraţii de pictură şi concerte se regăsesc în programul „Străzi Deschise – Bucureşti, Promenadă urbană” din acest weekend, transmite Agerpres. Potrivit... G4Media.ro.
Acum 30 minute
08:20
Nicolae Stanciu, după 0-3 cu Canada: ”E ruşinos. Îmi cer scuze în faţa fanilor care au fost prezenţi pe stadion şi tuturor românilor” # G4Media
Nicolae Stanciu a declarat, vineri seară, după meciul României cu echipa Canadei, scor 0-3, că rezultatul este uunul ruşinos. El le-a prezentat scuze suporterilor, transmite... G4Media.ro.
08:20
08:10
ANALIZĂ Sumă uriașă investită în infrastructura de educație din Regiunea Centru, în cele trei perioade de finanțare / Peste 290 de milioane de euro pentru județele Brașov, Sibiu, Alba, Mureș, Harghita și Covasna / Cum arată școlile reabilitate – FOTO # G4Media
Cele trei perioade de programare financiară europeană (2007 – 2013, 2014 – 2020, 2021 – 2027) au adus investiții de sute de milioane de euro... G4Media.ro.
08:10
O elevă de 9 ani a obţinut a luat Bacalaureatul în Franța / Originară din Caraibe, fata locuiește în Dubai și va merge la două universități, de informatică şi d # G4Media
O elevă a obţinut în iulie diploma de bacalaureat la vârsta de 9 ani, devenind astfel cea mai tânără persoană care a obţinut această certificare... G4Media.ro.
Acum o oră
07:50
Maria Zaharova: ”Abordarea Occidentului faţă de cultură este călcâiul lui Ahile/ Hollywoodul creează o anumită imagine a aşa-numitei vieţi americane, a visului american” # G4Media
Abordarea Occidentului, care a transformat cultura într-o formă de soft power şi într-un instrument de influenţă, este călcâiul său lui Ahile, a declarat purtătoarea de... G4Media.ro.
07:50
Trump, despre ostaticii reţinuţi în Gaza de teroriștii Hamas: ”S-ar putea ca unii să fi murit recent, din câte aud” # G4Media
Preşedintele american Donald Trump a afirmat vineri că mai mulţi ostatici reţinuţi în Fâşia Gaza ar putea fi morţi, avansând mai multe cifre diferite, şi... G4Media.ro.
Acum 2 ore
07:30
VIDEO | Adopția schimbă vieți: Șefa Protecției Animalelor Ilfov, exemplu prin propria experiență de viață / Alfie, marea dragoste, salvată din gunoi: “Mi-aș dori ca toți oamenii din lumea asta să adopte, pentru că în orice casă, oricât de mică ar fi ea, e loc pentru un animal“ # G4Media
Iubește animalele de când se știe. A copilărit printre ele, a simțit din primii ani de viață o conexiune specială cu necuvântătoarele și și-a dorit... G4Media.ro.
07:30
Un raport al Departamentului de Sănătate din SUA ar urma să lege autismul de Tylenol, un analgezic banal, şi de deficitul unei vitamine în timpul sarcinii # G4Media
Un raport care urmează să fie publicat de Departamentul de Sănătate din SUA ar urma să lege dezvoltarea autismului la copii de Tylenol, un analgezic... G4Media.ro.
07:20
Summitul G20 va avea loc la complexul său de golf din Miami, anunţă Trump / Președintele SUA ”şi-ar dori foarte mult” să participe și dictatorii Vladimir Putin şi Xi Jiping # G4Media
Donald Trump a anunţat vineri că summitul G20 din 2026 va avea loc la una dintre proprietăţile familiei sale din Florida: complexul de golf şi... G4Media.ro.
07:10
Poliţia sârbă a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa protestatarii care cer alegeri anticipate: ”Vučić, pleacă!” # G4Media
Poliţia din Serbia a folosit vineri gaze lacrimogene şi grenade paralizante în campusul unei universităţi din Novi Sad pentru a dispersa protestatarii care cereau alegeri... G4Media.ro.
Acum 12 ore
23:20
VIDEO I Salată de țelină și parmezan cu nuci și curmale, sau salată Waldorf modificată. O rețetă care îl va face și pe ultimul sceptic să iubească acestă legumă # G4Media
Dulc, sărat, crocant, un mix de texturi și gusturi care se potențează și reechilibrează reciproc. O salată de țelină inspirată de clasica salată Waldorf –... G4Media.ro.
23:20
„Europa a +atacat+ astăzi o altă mare companie americană importantă, Google”, a protestat vineri preşedintele SUA Donald Trump pe reţeaua sa Truth Social, ameninţând că... G4Media.ro.
23:10
Cum se comportă câinii când simt miros de boală? Mecanismul prin care animalele depistează boala cu o precizie mai mare decât unele teste medicale # G4Media
Câinii au un simț olfactiv de 10.000 până la 100.000 de ori mai sensibil decât al oamenilor, conform BBC. Această capacitate remarcabilă le permite să identifice... G4Media.ro.
22:50
Un comando al US Navy SEAL a ucis civili nord-coreeni într-o misiune ultrasecretă eşuată în 2019 (NYT) # G4Media
Un comando al US Navy SEAL (forţele speciale ale Marinei SUA) s-a infiltrat în Coreea de Nord la începutul lui 2019 într-o operaţiune de mare... G4Media.ro.
22:40
”Un tânăr din zece a consumat droguri cel puţin o dată în viaţă. Dacă nu facem ce trebuie, vom ajunge la trei sau patru tineri din zece să fi încercat droguri” – Rareş Petru Achiriloaie, șeful unei agenții guvernamentale de combatere a consumului de droguri # G4Media
Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Politici şi Coordonare în Domeniul Drogurilor şi al Adicţiilor (ANPCDDA), Rareş Petru Achiriloaie, afirmă că în România vârsta medie la care... G4Media.ro.
22:30
Guvernul Libanului a aprobat vineri un plan al armatei pentru dezarmarea Hezbollah, însă nu a stabilit un calendar pentru operaţiune, informează agenția Reuters, citată de... G4Media.ro.
22:20
Perechea formată din neozeelandeza Erin Routliffe şi canadianca Gabriela Dabrowski a câştigat vineri titlul în proba de dublu feminin la US Open, transmite News.ro. Erin... G4Media.ro.
22:20
Vioara ascunsă de Einstein în timp ce fugea de naziști, scoasă la licitație pentru 300.000 de lire sterline / Albert Einstein a spus că ar fi devenit muzician dacă nu s-ar fi făcut fizician # G4Media
Prima vioară a lui Albert Einstein, pe care a ascuns-o de naziști, a apărut la vânzare pentru 300.000 de lire sterline, scrie The Telegraph. Einstein... G4Media.ro.
22:20
Publicarea primelor elemente ale anchetei privind accidentul de funicular de la Lisabona a fost amânată pentru sâmbătă după-amiază # G4Media
Instituţia portugheză responsabilă de investigarea accidentelor feroviare a amânat de vineri pentru sâmbătă publicarea unei note care prezintă „primele constatări confirmate” privind accidentul funicularului care... G4Media.ro.
22:10
Reuters: Trump va reinterpreta unilateral un tratat din 1987 pentru a vinde drone de atac grele în străinătate / Ar debloca vânzarea a peste 100 de drone MQ-9 către Arabia Saudită # G4Media
Președintele Donald Trump este așteptat să reinterpreteze unilateral un tratat de control al armamentului vechi de 38 de ani pentru a vinde drone militare sofisticate... G4Media.ro.
22:10
Agenţii de imigrare americani au descins la o fabrică Hyundai din Georgia şi au arestat sute de muncitori sud-coreeni. Reacţia Ministerului de Externe de la Seul # G4Media
Sute de muncitori de la Hyundai Motor, o filială de fabricare a bateriilor auto aflată în construcţie în statul Georgia, au fost reţinuţi într-un raid... G4Media.ro.
21:40
Ce înțelege câinele când vorbești cu el? Noi descoperiri științifice despre comunicarea om-animal # G4Media
Mulți proprietari de câini sunt convinși că animalele lor îi înțeleg când le vorbesc. Într-adevăr, patrupedele răspund la comenzi simple, mai ales după ce au beneficiat de... G4Media.ro.
21:40
Data de lansare a viitorului film „Bluey” de la Disney și BBC Studios a fost dezvăluită, scrie Variety. Lungmetrajul de animație CGI, bazat pe popularul... G4Media.ro.
21:40
Filmul pierdut al lui Orson Welles: Inteligența artificială va încerca să reconstruiască cele 43 de minute distruse din „Splendoarea Ambersonilor” # G4Media
Compania Showrunner, susținută de Amazon, a anunțat vineri un nou model de inteligență artificială conceput pentru a genera narațiuni lungi și complexe cu ajutorul căruia... G4Media.ro.
21:40
IMM România: Peste jumătate dintre firmele din Bucureşti-Ilfov au avut facturi la electricitate mai mari cu cel puțin 21% în ultimele trei luni # G4Media
Federaţia Patronatelor Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Bucureşti-Ilfov atrage atenţia că presiunea financiară generată de costurile energetice poate conduce la falimente şi pierderi de locuri de... G4Media.ro.
21:30
DOCUMENT Cine e Crinel Nicu Grosu, noul șef al Corpului de Control al premierului Ilie Bolojan: Împuternicit șef al Biroului Operativ din cadrul Serviciului Special al Direcției Generale Anticorupție, fost consilier superior în ANAF și comandant de pluton la Poliția de Frontieră # G4Media
Premierul Ilie Bolojan l-a numit pe Crinel Nicu Grosu în funcția de șef al Corpului de Control al Cabinetului Prim-ministrului, conform unei decizii publicate vineri... G4Media.ro.
21:20
Rețetele Juanitei | Tartă cu fructe – desertul apetisant, fresh și care poate fi preparat de oricine/ În același format se pot face variante dulci sau sărate cu diferite umpluturi # G4Media
Deși aluaturile de tot felul sunt preparate foarte vechi, folosite încă din Evul Mediu în Europa, în special la curțile regale ale Franței și Angliei,... G4Media.ro.
21:10
Declarația zilei vine din Argentina. Franco Mastantouno, la debutul său la națională: „Nu i-am dat o minge înapoi lui Messi, mi-am cerut scuze de trei ori” # G4Media
Tânăra speranță a celor de la Real Madrid, argentinianul Franco Mastantouno, și-a făcut debutul la naționala „Albicelestes” în victoria cu 3-0 în fața Venezuelei și... G4Media.ro.
21:10
Incendiile de vegetație tot mai frecvente alimentează semnificativ poluarea aerului, spune un organism meteorologic al ONU # G4Media
Incendiile de vegetație, a căror frecvență a crescut probabil din cauza schimbărilor climatice, au contribuit în mod semnificativ la poluarea aerului anul trecut, potrivit unui... G4Media.ro.
21:00
Celebra sabie laser a lui Darth Vader, care a fost folosită pentru a-i tăia mâna lui Luke Skywalker în episodul Star Wars: Imperiul contraatacă, a... G4Media.ro.
20:50
Un incendiu puternic de vegetaţie s-a extins la 11 gospodării din Giurgiu / Flăcările au fost întreținute de vânt şi de cantitatea mare de materiale combustibile / Au fost grav afectate trei case # G4Media
Un puternic incendiu de vegetaţie care a izbucnit în judeţul Giurgiu s-a extins la 11 gospodării, focul fiind întreţinut de vânt şi de cantitatea mare... G4Media.ro.
20:40
Echipa națională de fotbal a României întâlnește în premieră selecționata Canadei într-un meci amical de la ora 21:00 pe Arena Națională. Urmărește partida LIVETEXT pe... G4Media.ro.
20:40
Lando Norris a stabilit cel mai rapid timp în a doua sesiune de antrenamente de la Monza, înaintea lui Charles Leclerc # G4Media
Lando Norris (McLaren) a dominat a doua sesiune de antrenamente libere la Monza, vineri, dar diferențele din spatele britanicului sunt foarte mici, iar top 6... G4Media.ro.
20:40
VIDEO Hamas publică un videoclip cu ostatici, după ce Israelul a dărâmat un bloc turn în Gaza, considerat ultimul bastion al organizației teroriste / Înregistrarea ar fi datată în 28 august # G4Media
Organizația teroristă Hamas a publicat vineri un videoclip cu doi ostatici israelieni capturaţi la un festival de muzică din Israel în octombrie 2023, iar unul... G4Media.ro.
20:30
HANDS-ON FOTO Cum arată și ce îmbunătățiri aduc noile Galaxy S25 FE și Tab S11, dezvăluite oficial de Samsung înainte de târgul IFA de la Berlin # G4Media
Noile iterații din gamele de smartphones și tablete de la Samsung au fost prezentate la Berlin, înainte de târgul de tehnologie IFA 2025. Noul Samsung Galaxy S25... G4Media.ro.
20:30
Ungaria se opune în continuare aderării Ucrainei la UE, deşi Zelenski argumentează că inclusiv Rusia o acceptă # G4Media
Ungaria îşi menţine opoziţia faţă de aderarea Ucrainei la UE şi nu este interesată de argumentaţia preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care a subliniat că nici... G4Media.ro.
20:30
Premierul slovac Robert Fico a declarat, după o întâlnire cu Volodimir Zelenski la Ujhorod, lângă granița cu Slovacia, că este de părere că conflictul ucrainean... G4Media.ro.
20:30
Rusia publică lista aplicaţiilor locale care vor continua să funcţioneze cât timp internetul mobil va fi oprit pentru a perturba atacurile ucrainene cu drone # G4Media
Rusia a publicat vineri o listă cu aplicaţii dezvoltate local care vor continua să funcţioneze pe durata închiderii internetului mobil ordonată pentru a perturba atacurile... G4Media.ro.
20:20
Donald Trump finalizează acordul comercial cu Japonia: Tarife de 15% şi presiune politică asupra premierului Ishiba # G4Media
Preşedintele american Donald Trump a semnat joi un ordin executiv prin care pune în aplicare noul acord comercial cu Japonia, stabilind tarife de bază de... G4Media.ro.
20:10
Rusia folosește drone de supraveghere deasupra estului Germaniei pentru a monitoriza livrările de arme occidentale către Ucraina. Autoritățile germane se luptă să contracareze aceste activități... G4Media.ro.
20:10
VIDEO Eduard Novak i-a dăruit lui Cătălin Chirilă bicicleta cu care s-a calificat la Jocurile Paralimpice de la Paris: ”Între campioni există mereu o legătură special” # G4Media
Eduard Novak, primul campion paralimpic din istoria României şi fost ministru, i-a dăruit lui Cătălin Chirilă bicicleta cu care s-a calificat la Jocurile Paralimpice de... G4Media.ro.
19:50
Delicioasă pentru oameni, letală pentru pisici. O legumă banală face ravagii în organismul felinelor, dacă e ingerată accidental / Un studiu arată cum atacă globulele roșii, ducând la letargie, pierderea apetitului și chiar moarte # G4Media
Un studiu recent, publicat în revista Discover Animal și citat de The Independent, atrage atenția asupra unui caz rar, dar extrem de grav: o pisică de... G4Media.ro.
19:40
Atașatul militar al României la Washington, chemat la Pentagon pentru a fi informat despre planurile americane de a reduce programul de ajutor destinat armatelor țărilor vecine Rusiei / Impactul asupra României este redus (surse) # G4Media
Atașatul militar al României la Washington, alături de atașații din țările din regiunea Europei de Est, a fost chemat în data de 28 august la... G4Media.ro.
19:40
Un bărbat din Suceava care şi-a incendiat soţia în zona intimă cu un arzător cu butelie a fost arestat 30 de zile / Femeia, nevăzătoare, are nevoie de 12-15 zile de îngrijiri medicale în urma rănilor suferite # G4Media
Un bărbat din judeţul Suceava care şi-a incendiat soţia în zona intimă cu un arzător cu butelie a fost arestat preventiv. El era băut şi... G4Media.ro.
Acum 24 ore
19:20
EXCLUSIV Ministra Mediului: „Contractul cu Federația Greenfield poate fi reziliat / Drumul forestier din Pădurea Băneasa nu trebuie traversat zilnic de zeci de mii de mașini” # G4Media
Într-o declarație exclusivă pentru G4Media, ministra Mediului, Diana Buzoianu, a transmis că niciun drum forestier nu trebuie deschis publicului prin Pădurea Băneasa, iar contractul semnat... G4Media.ro.
19:20
VIDEO | De la Sarmale la Tapas | Andreea Prună, influencer: „Obiceiurile culinare românești nu cred ca dispar vreodată. Ciorbele, sarmalele, micii … cred că astea sunt cele mai bune trei exemple pe care pot să le dau” # G4Media
Povestea Andreei Prună, o hunedoreancă ce și-a început cariera în lumea medicală din România, la Brașov, a continuat apoi în Anglia. După ani de muncă... G4Media.ro.
19:10
19:00
Aurul doboară un nou record în urma cifrelor slabe privind ocuparea forței de muncă în Statele Unite # G4Media
Cel mai recent raport al Departamentului Muncii din SUA, publicat vineri, 5 septembrie, a indicat o scădere mai mare decât se aștepta a numărului de... G4Media.ro.
18:50
COTAR avertizează asupra riscului unui nou faliment pe piața de RCA din România și acuză ASF că ascunde situația # G4Media
Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România (COTAR) susţine că Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) ascunde un nou pericol de faliment pe piaţa RCA, după... G4Media.ro.
