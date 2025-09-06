Ministrul Eenergiei: ”Dacă nu vom lua măsuri urgente pentru a reduce preţul energiei, riscăm ca pe lângă povara suplimentară care este pusă în buzunarul oamenilor să fim şi depedenţi energetic de alte state”

G4Media, 6 septembrie 2025 08:20

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a afirmat, vineri seară, că, dacă România nu va lua măsuri urgente pentru a reduce preţul energiei, atunci riscă să devină...   G4Media.ro.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de G4Media

Acum 10 minute
08:30
Străzi deschise în București: Parade, spectacole pentru copii, demonstraţii de pictură şi concerte, în week-end G4Media
Parade, spectacole pentru copii, demonstraţii de pictură şi concerte se regăsesc în programul „Străzi Deschise – Bucureşti, Promenadă urbană” din acest weekend, transmite Agerpres. Potrivit...   G4Media.ro.
Acum 30 minute
08:20
Nicolae Stanciu, după 0-3 cu Canada: ”E ruşinos. Îmi cer scuze în faţa fanilor care au fost prezenţi pe stadion şi tuturor românilor” G4Media
Nicolae Stanciu a declarat, vineri seară, după meciul României cu echipa Canadei, scor 0-3, că rezultatul este uunul ruşinos. El le-a prezentat scuze suporterilor, transmite...   G4Media.ro.
08:20
Ministrul Eenergiei: ”Dacă nu vom lua măsuri urgente pentru a reduce preţul energiei, riscăm ca pe lângă povara suplimentară care este pusă în buzunarul oamenilor să fim şi depedenţi energetic de alte state” G4Media
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a afirmat, vineri seară, că, dacă România nu va lua măsuri urgente pentru a reduce preţul energiei, atunci riscă să devină...   G4Media.ro.
08:10
ANALIZĂ Sumă uriașă investită în infrastructura de educație din Regiunea Centru, în cele trei perioade de finanțare / Peste 290 de milioane de euro pentru județele Brașov, Sibiu, Alba, Mureș, Harghita și Covasna / Cum arată școlile reabilitate – FOTO G4Media
Cele trei perioade de programare financiară europeană (2007 – 2013, 2014 – 2020, 2021 – 2027) au adus investiții de sute de milioane de euro...   G4Media.ro.
08:10
O elevă de 9 ani a obţinut a luat Bacalaureatul în Franța / Originară din Caraibe, fata locuiește în Dubai și va merge la două universități, de informatică şi d G4Media
O elevă a obţinut în iulie diploma de bacalaureat la vârsta de 9 ani, devenind astfel cea mai tânără persoană care a obţinut această certificare...   G4Media.ro.
Acum o oră
07:50
Maria Zaharova: ”Abordarea Occidentului faţă de cultură este călcâiul lui Ahile/ Hollywoodul creează o anumită imagine a aşa-numitei vieţi americane, a visului american” G4Media
Abordarea Occidentului, care a transformat cultura într-o formă de soft power şi într-un instrument de influenţă, este călcâiul său lui Ahile, a declarat purtătoarea de...   G4Media.ro.
07:50
Trump, despre ostaticii reţinuţi în Gaza de teroriștii Hamas: ”S-ar putea ca unii să fi murit recent, din câte aud” G4Media
Preşedintele american Donald Trump a afirmat vineri că mai mulţi ostatici reţinuţi în Fâşia Gaza ar putea fi morţi, avansând mai multe cifre diferite, şi...   G4Media.ro.
Acum 2 ore
07:30
VIDEO | Adopția schimbă vieți: Șefa Protecției Animalelor Ilfov, exemplu prin propria experiență de viață / Alfie, marea dragoste, salvată din gunoi: “Mi-aș dori ca toți oamenii din lumea asta să adopte, pentru că în orice casă, oricât de mică ar fi ea, e loc pentru un animal“ G4Media
Iubește animalele de când se știe. A copilărit printre ele, a simțit din primii ani de viață o conexiune specială cu necuvântătoarele și și-a dorit...   G4Media.ro.
07:30
Un raport al Departamentului de Sănătate din SUA ar urma să lege autismul de Tylenol, un analgezic banal, şi de deficitul unei vitamine în timpul sarcinii G4Media
Un raport care urmează să fie publicat de Departamentul de Sănătate din SUA ar urma să lege dezvoltarea autismului la copii de Tylenol, un analgezic...   G4Media.ro.
07:20
Summitul G20 va avea loc la complexul său de golf din Miami, anunţă Trump / Președintele SUA ”şi-ar dori foarte mult” să participe și dictatorii Vladimir Putin şi Xi Jiping G4Media
Donald Trump a anunţat vineri că summitul G20 din 2026 va avea loc la una dintre proprietăţile familiei sale din Florida: complexul de golf şi...   G4Media.ro.
07:10
Poliţia sârbă a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa protestatarii care cer alegeri anticipate: ”Vučić, pleacă!” G4Media
Poliţia din Serbia a folosit vineri gaze lacrimogene şi grenade paralizante în campusul unei universităţi din Novi Sad pentru a dispersa protestatarii care cereau alegeri...   G4Media.ro.
Acum 12 ore
23:20
VIDEO I Salată de țelină și parmezan cu nuci și curmale, sau salată Waldorf modificată. O rețetă care îl va face și pe ultimul sceptic să iubească acestă legumă G4Media
Dulc, sărat, crocant, un mix de texturi și gusturi care se potențează și reechilibrează reciproc. O salată de țelină inspirată de clasica salată Waldorf –...   G4Media.ro.
23:20
Trump ameninţă UE cu represalii după amenda aplicată Google G4Media
„Europa a +atacat+ astăzi o altă mare companie americană importantă, Google”, a protestat vineri preşedintele SUA Donald Trump pe reţeaua sa Truth Social, ameninţând că...   G4Media.ro.
23:10
Cum se comportă câinii când simt miros de boală? Mecanismul prin care animalele depistează boala cu o precizie mai mare decât unele teste medicale G4Media
Câinii au un simț olfactiv de 10.000 până la 100.000 de ori mai sensibil decât al oamenilor, conform BBC. Această capacitate remarcabilă le permite să identifice...   G4Media.ro.
22:50
Un comando al US Navy SEAL a ucis civili nord-coreeni într-o misiune ultrasecretă eşuată în 2019 (NYT) G4Media
Un comando al US Navy SEAL (forţele speciale ale Marinei SUA) s-a infiltrat în Coreea de Nord la începutul lui 2019 într-o operaţiune de mare...   G4Media.ro.
22:40
”Un tânăr din zece a consumat droguri cel puţin o dată în viaţă. Dacă nu facem ce trebuie, vom ajunge la trei sau patru tineri din zece să fi încercat droguri” – Rareş Petru Achiriloaie, șeful unei agenții guvernamentale de combatere a consumului de droguri G4Media
Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Politici şi Coordonare în Domeniul Drogurilor şi al Adicţiilor (ANPCDDA), Rareş Petru Achiriloaie, afirmă că în România vârsta medie la care...   G4Media.ro.
22:30
Guvernul libanez aprobă planul armatei de dezarmare a Hezbollah G4Media
Guvernul Libanului a aprobat vineri un plan al armatei pentru dezarmarea Hezbollah, însă nu a stabilit un calendar pentru operaţiune, informează agenția Reuters, citată de...   G4Media.ro.
22:20
US Open: Erin Routliffe şi Gabriela Dabrowski s-au încoronat campioane la dublu feminin G4Media
Perechea formată din neozeelandeza Erin Routliffe şi canadianca Gabriela Dabrowski a câştigat vineri titlul în proba de dublu feminin la US Open, transmite News.ro. Erin...   G4Media.ro.
22:20
Vioara ascunsă de Einstein în timp ce fugea de naziști, scoasă la licitație pentru 300.000 de lire sterline / Albert Einstein a spus că ar fi devenit muzician dacă nu s-ar fi făcut fizician G4Media
Prima vioară a lui Albert Einstein, pe care a ascuns-o de naziști, a apărut la vânzare pentru 300.000 de lire sterline, scrie The Telegraph. Einstein...   G4Media.ro.
22:20
Publicarea primelor elemente ale anchetei privind accidentul de funicular de la Lisabona a fost amânată pentru sâmbătă după-amiază G4Media
Instituţia portugheză responsabilă de investigarea accidentelor feroviare a amânat de vineri pentru sâmbătă publicarea unei note care prezintă „primele constatări confirmate” privind accidentul funicularului care...   G4Media.ro.
22:10
Reuters: Trump va reinterpreta unilateral un tratat din 1987 pentru a vinde drone de atac grele în străinătate / Ar debloca vânzarea a peste 100 de drone MQ-9 către Arabia Saudită G4Media
Președintele Donald Trump este așteptat să reinterpreteze unilateral un tratat de control al armamentului vechi de 38 de ani pentru a vinde drone militare sofisticate...   G4Media.ro.
22:10
Agenţii de imigrare americani au descins la o fabrică Hyundai din Georgia şi au arestat sute de muncitori sud-coreeni. Reacţia Ministerului de Externe de la Seul G4Media
Sute de muncitori de la Hyundai Motor, o filială de fabricare a bateriilor auto aflată în construcţie în statul Georgia, au fost reţinuţi într-un raid...   G4Media.ro.
21:40
Ce înțelege câinele când vorbești cu el? Noi descoperiri științifice despre comunicarea om-animal G4Media
Mulți proprietari de câini sunt convinși că animalele lor îi înțeleg când le vorbesc. Într-adevăr, patrupedele răspund la comenzi simple, mai ales după ce au beneficiat de...   G4Media.ro.
21:40
Filmul „Bluey” va fi lansat în august 2027 G4Media
Data de lansare a viitorului film „Bluey” de la Disney și BBC Studios a fost dezvăluită, scrie Variety. Lungmetrajul de animație CGI, bazat pe popularul...   G4Media.ro.
21:40
Filmul pierdut al lui Orson Welles: Inteligența artificială va încerca să reconstruiască cele 43 de minute distruse din „Splendoarea Ambersonilor” G4Media
Compania Showrunner, susținută de Amazon, a anunțat vineri un nou model de inteligență artificială conceput pentru a genera narațiuni lungi și complexe cu ajutorul căruia...   G4Media.ro.
21:40
IMM România: Peste jumătate dintre firmele din Bucureşti-Ilfov au avut facturi la electricitate mai mari cu cel puțin 21% în ultimele trei luni G4Media
Federaţia Patronatelor Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Bucureşti-Ilfov atrage atenţia că presiunea financiară generată de costurile energetice poate conduce la falimente şi pierderi de locuri de...   G4Media.ro.
21:30
DOCUMENT Cine e Crinel Nicu Grosu, noul șef al Corpului de Control al premierului Ilie Bolojan: Împuternicit șef al Biroului Operativ din cadrul Serviciului Special al Direcției Generale Anticorupție, fost consilier superior în ANAF și comandant de pluton la Poliția de Frontieră G4Media
Premierul Ilie Bolojan l-a numit pe Crinel Nicu Grosu în funcția de șef al Corpului de Control al Cabinetului Prim-ministrului, conform unei decizii publicate vineri...   G4Media.ro.
21:20
Rețetele Juanitei | Tartă cu fructe – desertul apetisant, fresh și care poate fi preparat de oricine/ În același format se pot face variante dulci sau sărate cu diferite umpluturi G4Media
Deși aluaturile de tot felul sunt preparate foarte vechi, folosite încă din Evul Mediu în Europa, în special la curțile regale ale Franței și Angliei,...   G4Media.ro.
21:10
Declarația zilei vine din Argentina. Franco Mastantouno, la debutul său la națională: „Nu i-am dat o minge înapoi lui Messi, mi-am cerut scuze de trei ori” G4Media
Tânăra speranță a celor de la Real Madrid, argentinianul Franco Mastantouno, și-a făcut debutul la naționala „Albicelestes” în victoria cu 3-0 în fața Venezuelei și...   G4Media.ro.
21:10
Incendiile de vegetație tot mai frecvente alimentează semnificativ poluarea aerului, spune un organism meteorologic al ONU G4Media
Incendiile de vegetație, a căror frecvență a crescut probabil din cauza schimbărilor climatice, au contribuit în mod semnificativ la poluarea aerului anul trecut, potrivit unui...   G4Media.ro.
21:00
Sabia lui Darth Vader, vândută la licitație pentru peste 3 milioane de euro G4Media
Celebra sabie laser a lui Darth Vader, care a fost folosită pentru a-i tăia mâna lui Luke Skywalker în episodul Star Wars: Imperiul contraatacă, a...   G4Media.ro.
20:50
Un incendiu puternic de vegetaţie s-a extins la 11 gospodării din Giurgiu / Flăcările au fost întreținute de vânt şi de cantitatea mare de materiale combustibile / Au fost grav afectate trei case G4Media
Un puternic incendiu de vegetaţie care a izbucnit în judeţul Giurgiu s-a extins la 11 gospodării, focul fiind întreţinut de vânt şi de cantitatea mare...   G4Media.ro.
20:40
LIVE România – Canada la prima întâlnire directă din istorie: Echipele de start G4Media
Echipa națională de fotbal a României întâlnește în premieră selecționata Canadei într-un meci amical de la ora 21:00 pe Arena Națională. Urmărește partida LIVETEXT pe...   G4Media.ro.
20:40
Lando Norris a stabilit cel mai rapid timp în a doua sesiune de antrenamente de la Monza, înaintea lui Charles Leclerc G4Media
Lando Norris (McLaren) a dominat a doua sesiune de antrenamente libere la Monza, vineri, dar diferențele din spatele britanicului sunt foarte mici, iar top 6...   G4Media.ro.
20:40
VIDEO Hamas publică un videoclip cu ostatici, după ce Israelul a dărâmat un bloc turn în Gaza, considerat ultimul bastion al organizației teroriste / Înregistrarea ar fi datată în 28 august G4Media
Organizația teroristă Hamas a publicat vineri un videoclip cu doi ostatici israelieni capturaţi la un festival de muzică din Israel în octombrie 2023, iar unul...   G4Media.ro.
20:30
HANDS-ON FOTO Cum arată și ce îmbunătățiri aduc noile Galaxy S25 FE și Tab S11, dezvăluite oficial de Samsung înainte de târgul IFA de la Berlin G4Media
Noile iterații din gamele de smartphones și tablete de la Samsung au fost prezentate la Berlin, înainte de târgul de tehnologie IFA 2025. Noul Samsung Galaxy S25...   G4Media.ro.
20:30
Ungaria se opune în continuare aderării Ucrainei la UE, deşi Zelenski argumentează că inclusiv Rusia o acceptă G4Media
Ungaria îşi menţine opoziţia faţă de aderarea Ucrainei la UE şi nu este interesată de argumentaţia preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care a subliniat că nici...   G4Media.ro.
20:30
Premierul slovac Robert Fico crede că războiul din Ucraina se va încheia curând G4Media
Premierul slovac Robert Fico a declarat, după o întâlnire cu Volodimir Zelenski la Ujhorod, lângă granița cu Slovacia, că este de părere că conflictul ucrainean...   G4Media.ro.
20:30
Rusia publică lista aplicaţiilor locale care vor continua să funcţioneze cât timp internetul mobil va fi oprit pentru a perturba atacurile ucrainene cu drone G4Media
Rusia a publicat vineri o listă cu aplicaţii dezvoltate local care vor continua să funcţioneze pe durata închiderii internetului mobil ordonată pentru a perturba atacurile...   G4Media.ro.
20:20
Donald Trump finalizează acordul comercial cu Japonia: Tarife de 15% şi presiune politică asupra premierului Ishiba G4Media
Preşedintele american Donald Trump a semnat joi un ordin executiv prin care pune în aplicare noul acord comercial cu Japonia, stabilind tarife de bază de...   G4Media.ro.
20:10
Drone spion rusești deasupra Germaniei: De ce Bundeswehr nu le poate doborî G4Media
Rusia folosește drone de supraveghere deasupra estului Germaniei pentru a monitoriza livrările de arme occidentale către Ucraina. Autoritățile germane se luptă să contracareze aceste activități...   G4Media.ro.
20:10
VIDEO Eduard Novak i-a dăruit lui Cătălin Chirilă bicicleta cu care s-a calificat la Jocurile Paralimpice de la Paris: ”Între campioni există mereu o legătură special” G4Media
Eduard Novak, primul campion paralimpic din istoria României şi fost ministru, i-a dăruit lui Cătălin Chirilă bicicleta cu care s-a calificat la Jocurile Paralimpice de...   G4Media.ro.
19:50
Delicioasă pentru oameni, letală pentru pisici. O legumă banală face ravagii în organismul felinelor, dacă e ingerată accidental / Un studiu arată cum atacă globulele roșii, ducând la letargie, pierderea apetitului și chiar moarte G4Media
Un studiu recent, publicat în revista Discover Animal și citat de The Independent, atrage atenția asupra unui caz rar, dar extrem de grav: o pisică de...   G4Media.ro.
19:40
Atașatul militar al României la Washington, chemat la Pentagon pentru a fi informat despre planurile americane de a reduce programul de ajutor destinat armatelor țărilor vecine Rusiei / Impactul asupra României este redus (surse) G4Media
Atașatul militar al României la Washington, alături de atașații din țările din regiunea Europei de Est, a fost chemat în data de 28 august la...   G4Media.ro.
19:40
Un bărbat din Suceava care şi-a incendiat soţia în zona intimă cu un arzător cu butelie a fost arestat 30 de zile / Femeia, nevăzătoare, are nevoie de 12-15 zile de îngrijiri medicale în urma rănilor suferite G4Media
Un bărbat din judeţul Suceava care şi-a incendiat soţia în zona intimă cu un arzător cu butelie a fost arestat preventiv. El era băut şi...   G4Media.ro.
Acum 24 ore
19:20
EXCLUSIV Ministra Mediului: „Contractul cu Federația Greenfield poate fi reziliat / Drumul forestier din Pădurea Băneasa nu trebuie traversat zilnic de zeci de mii de mașini” G4Media
Într-o declarație exclusivă pentru G4Media, ministra Mediului, Diana Buzoianu, a transmis că niciun drum forestier nu trebuie deschis publicului prin Pădurea Băneasa, iar contractul semnat...   G4Media.ro.
19:20
VIDEO | De la Sarmale la Tapas | Andreea Prună, influencer: „Obiceiurile culinare românești nu cred ca dispar vreodată. Ciorbele, sarmalele, micii … cred că astea sunt cele mai bune trei exemple pe care pot să le dau” G4Media
Povestea Andreei Prună, o hunedoreancă ce și-a început cariera în lumea medicală din România, la Brașov, a continuat apoi în Anglia. După ani de muncă...   G4Media.ro.
19:10
EXCLUSIV Ministra Mediului: „Drumul forestier din Pădurea Băneasa nu trebuie traversat zilnic de zeci de mii de mașini. Contractul cu Federația Greenfield poate fi reziliat” G4Media
Într-o declarație exclusivă pentru G4Media, ministra Mediului, Diana Buzoianu, a transmis că niciun drum forestier nu trebuie deschis publicului prin Pădurea Băneasa, iar contractul semnat...   G4Media.ro.
19:00
Aurul doboară un nou record în urma cifrelor slabe privind ocuparea forței de muncă în Statele Unite G4Media
Cel mai recent raport al Departamentului Muncii din SUA, publicat vineri, 5 septembrie, a indicat o scădere mai mare decât se aștepta a numărului de...   G4Media.ro.
18:50
COTAR avertizează asupra riscului unui nou faliment pe piața de RCA din România și acuză ASF că ascunde situația G4Media
Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România (COTAR) susţine că Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) ascunde un nou pericol de faliment pe piaţa RCA, după...   G4Media.ro.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.