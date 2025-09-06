Marocul s-a calificat la Cupa Mondială. Este prima echipă africană care a obţinut accesul la competiţia din 2026

07:10

Un raport care urmează să fie publicat de Departamentul de Sănătate din SUA, SUA este posibil să lege dezvoltarea autismului la copii de Tylenol, un analgezic obişnuit eliberat fără reţetă şi va face referire la o formă de vitamină bazată pe acid folic ca modalitate de reducere a simptomelor de autism la unele persoane, a relatat vineri Wall Street Journal, conform CNN. ”Continuăm să credem că nu există o legătură cauzală între utilizarea acetaminofenului în timpul sarcinii şi autism”, afirmă producătorul.