CCR va analiza pe 24 septembrie sesizarea ÎCCJ referitoare la legea privind pensiile de serviciu ale magistraţilor
TeleM Iași , 6 septembrie 2025 08:20
Acum 30 minute
08:20
În evidențele Inspectoratului Școlar Județean Iași sunt 74 de eleve care, în noul an școlar,...
08:20
Şoferii care circulă fără rovinietă valabilă vor fi sancţionaţi cu amenzi între 500 şi 1.000 de lei # TeleM Iași
De luni, 8 septembrie, şoferii care circulă fără plata rovinietei vor fi sancţionaţi cu o...
08:20
CCR va analiza pe 24 septembrie sesizarea ÎCCJ referitoare la legea privind pensiile de serviciu ale magistraţilor # TeleM Iași
Curtea Constituţională va analiza pe 24 septembrie sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie referitoare...
08:20
Un bărbat din Gura Humorului, arestat după ce și-a agresat soția. Victima are arsuri de gradul II # TeleM Iași
Un bărbat din Gura Humorului a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat...
08:20
Summitul G20 va avea loc la una din proprietățile lui Trump. Președintele își dorește „mult” ca Putin şi Xi să participe # TeleM Iași
Preşedintele american Donald Trump a anunţat vineri că summitul liderilor G20 din 2026 va avea...
Acum 12 ore
23:30
Un șofer este cautat de polițiști după ce a tăiat calea unui autobuz cu călători...
22:00
In această seară, în urma unui apel la numărul unic de urgență 112, echipajele de...
Acum 24 ore
19:00
In aceasta dupa amiaza, la ora 15:19, polițiștii Serviciului Rutier Galați au fost sesizați, prin...
18:50
Un incendiu a izbucnit in aceasta dupa amoaza la o biserică, din localitatea Botuș, com....
16:30
România, creștere economică în primul semestru din 2025. Adrian Câciu: „Mai ușor cu pianul pe scări!” # TeleM Iași
România a încheiat primul semestru din 2025 pe creștere economică, în ciuda criticilor lansate de...
16:20
În comuna Popricani, sat Popricani, Detașamentul 1 de Pompieri Iași intervine pentru stingerea unui incendiu...
15:50
Noul an scolar aduce modificari importante in reteaua de invatamant din judetul Iasi. Schimbarile legislative...
15:50
Colegiile Naționale „Costache Negruzzi" și „Emil Racoviță" din Iași și-au adaptat normele de încadrare a...
15:50
Transportatorii acuza Autoritatea de Supraveghere Financiara ca ignora problemele grave cu care se confrunta o...
15:50
Angajatorii vor primi o subvenţie de 2.250 de lei pe lună dacă încadrează în muncă...
15:50
Raliul Iașului revine în forță in acest week end cand este programata ediția cu numarul...
15:40
Inceputul de an scolar si reintoarcerea copiilor in colectivitate va creste numarul infectiilor respiratorii. Anul...
14:40
În seara zilei de 7 septembrie 2025, cerul va găzdui un spectacol astronomic rar și...
14:20
Femeie încătușată de jandarmi după ce i-a amenințat cu cuțitul pe călătorii din Autogara Bacău # TeleM Iași
În această dimineață, în jurul orei 09:00, un echipaj de jandarmi din cadrul Inspectoratului de...
12:20
Incident neobisnuit in traficul din Iasi. Un livrator de mancare a fost intepat de o...
11:30
Autoritățile au efectuat vineri dimineață o descindere la o menajerie din localitatea Zăhărești, acolo unde...
10:50
Dosar penal la Salubritas: anchetă pentru eutanasieri fictive în perioada fostului primar. Procurorii cercetează presupuse...
10:50
Fiori reci pentru Ionel Arsene. CJUE dă o decizie care l-ar putea aduce înapoi în România # TeleM Iași
Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a emis pe 4 septembrie o decizie aplicabilă...
10:40
Neamţ: Mai multe unităţi şcolare nu deţin autorizaţie de securitate la incendiu sau autorizaţie sanitară # TeleM Iași
Mai multe unităţi şcolare din judeţ nu deţin autorizaţie de securitate la incendiu sau autorizaţie...
10:40
Colegiile Naționale „Costache Negruzzi” și „Emil Racoviță” și-au adaptat normele de personal la noile cerințe guvernamentale # TeleM Iași
Colegiile Naționale "Costache Negruzzi" și "Emil Racoviță", din municipiul Iași, au reușit să-și adapteze normele...
10:30
Baza hipică a Universității de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad" din Iași (USV...
10:00
Guvernul aduce modificări în câmpul muncii pentru persoanele din categoriile vulnerabile # TeleM Iași
Guvernul a adoptat o hotarare pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul ocupării...
09:40
Grupul austriac de petrol, gaze și substanțe chimice OMV intenționează să concedieze 2.000 dintre cei...
09:30
Aseara, la ora 22:29, dispeceratul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea a fost sesizat, prin SNUAU...
09:20
Primăria Miroslava cumpăra o clădire pe care vrea să o transforme în unitate de învățământ # TeleM Iași
La propunerea administrației locale, Consiliul Local Miroslava a aprobat achiziția unei clădiri situate pe DJ...
09:00
Un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme s-a produs azi noapte în...
08:50
De astazi incepe Raliul Iașului 2025 si aduce modificări în trafic și in transportul public....
Ieri
20:00
Suceava | Trafic blocat în Ilisesti după ce o mașină în care se aflau doi tineri a luat foc # TeleM Iași
O masina a luat foc in zona localității Ilișești (DN17).Intervin pompierii militari din cadrul Detașamentului...
19:50
Un accident rutier s-a produs în Lunca Cetatuii la intersecția cu cartierul Astoria. In coliziune...
18:40
Neamț | O persoană și-a pierdut viața după un accident în care au fost implicate două autoturisme și un triciclu # TeleM Iași
Un grav accident rutier s-a produs in urma cu putin timp pe DJ207 A in...
18:30
Trei dintre cele șapte persoane arestate până acum în cadrul anchetei privind furtul unor comori...
18:20
Douăzeci și șase de țări sunt pregătite să trimită trupe în Ucraina ca parte a...
18:10
Creatorul de modă italian Giorgio Armani a murit la vârsta de 91 de ani. El...
17:50
Ca urmare a confirmării unui focar de antrax în localitatea Ciorăști, județul Vrancea, Marius Iorga,...
17:40
DNA a descoperit o angajată ANAF Iași implicată în schema uriașă de fraudare cu mașini second hand # TeleM Iași
In urma descinderilor de ieri in 47 locatii din tara, procurorii DNA au dispus punerea...
17:30
Neamț | Anchetă după ce angajatul unei firme de telecomunicații a căzut de la înălțime și a murit # TeleM Iași
Astazi, în jurul orei 15:16, polițiștii din cadrul Poliției orașului Târgu-Neamț au fost sesizați pin...
17:20
Judecătorii ÎCCJ au decis sesizarea Curţii Constituţionale cu privire la legea care modifică regimul pensiilor # TeleM Iași
Astăzi, în şedinţa Secţiilor Unite, judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au decis, în...
15:50
Consumul abuziv de alcool are consecințe dramatice asupra sănătății și societății. La Institutul de Psihiatrie...
15:40
Un incident neplăcut a avut loc la un botez într-un sat din județul Iași, după...
15:30
Executivul a aprobat, prin hotărâre de guvern, metodologia de acordare a burselor din învățământul preuniversitar...
15:30
Vești deloc bune pentru românii cu credite bancare. Din 1 octombrie, indicele IRCC – după...
14:50
Guvernul a adoptat astazi un actul normativ care prevede stabilirea unei cote de 300 de...
12:50
Se lucrează la drumul care scurtează cu aproape 100 de km legatură dintre Vatra Dornei și Toplița # TeleM Iași
Unul dintre cele mai dificile proiecte de infrastructură rutieră din județ, modernizarea drumului județean 174C,...
12:40
Un muncitor care participa la lucrările de decolmatare a acumulării de apă s-a răsturnat cu...
12:40
Incepand de maine se redeschide circulația tramvaielor pe trosonul Târgu Cucu – Piața Unirii. Astfel,...
