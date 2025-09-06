Căpitanul naționalei Nicolae Stanciu și-a cerut scuze fanilor, după România – Canada, 0-3. Ce spune despre calificarea la CM 2026
Gândul, 6 septembrie 2025 08:20
Căpitanul echipei naționale Nicolae Stanciu a spus după amicalul cu Canada, 0-3, că rezultatul este rușinos și le-a cerut scuze fanilor „tricolori”. Naționala a fost învinsă de Canada, 3-0, pe Arena Națională, într-un amical. Acum prima reprezentativă „tricoloră” se pregătește de meciul cu Cipru, din preliminariile CM 2026. Ce spune Mircea Lucescu, după România – […]
• • •
Acum 10 minute
08:30
Halele și terenurile fabricii Te-Rox Prod din Pașcani, județul Iași, unde se produceau huse pentru scaune auto pentru copii, scoase la vânzare # Gândul
Activele fabricii Te-Rox Prod din Pașcani, care ajunsese în urmă cu câțiva ani una dintre cele mai mari companii europene în domeniul scaunelor auto pentru copii, au fost scoase la vânzare, conform Ziarul de Iași. Compania, fondată de Doina Cepalis în 2007, a fost preluată în 2020 de grupul suedez Holmbergs. Clădirea nu a făcut însă […]
Acum 30 minute
08:20
08:10
Dacă e sâmbătă, atunci e momentul să te delectezi cu un nou banc haios, intitulat sugestiv: „Nevasta cavalerului”. Bancul readuce în atenție atmosfera din vremuri de demult, însă umorul e la cote maxime. Iată bancul! Un cavaler urma să plece în cruciadă. Își făcu bagajele, puse centura de castitate la nevastă și dădu cheia centurii […]
Acum o oră
08:00
08:00
08:00
07:40
07:40
Ziua de sâmbătă vă aduce un nou banc și poftă de râs. De data aceasta, este vorba de un individ care merge la doctor ca să-i dea pilule de potență. Finalul e apoteotic! Unul mai slab de măduvă se duce la doctor și îl roagă să-i dea niște pilule pentru potență. Doctorul îi dă pilulele […]
Acum 2 ore
07:20
Gândul vă prezintă calendarul zilei de sâmbătă, 6 septembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Roger Waters este un muzician, compozitor și textier britanic, cunoscut mai ales ca membru fondator al legendarei trupe de rock progresiv Pink Floyd. Născut la 6 septembrie 1943 în Surrey, Anglia, Waters […]
07:20
07:10
07:10
07:10
Acum 4 ore
06:20
Acum 8 ore
01:20
Acum 12 ore
23:30
23:10
Mii de trupe occidentale ar putea fi desfășurate în Ucraina ca parte a garanțiilor de securitate oferite de aliații Kievului împotriva Rusiei, susține președintele ucrainean Volodimir Zelenski. În cadrul Forumului Economic de la Cernobbio, președintele ucrainean a pledat pentru garanții solide de securitate și a susținut că aliații occidentali ar putea desfășura trupe pe teritoriul […]
22:40
22:20
22:20
22:00
21:30
21:20
21:10
21:10
A renunțat la viața din Indonezia pentru dragoste. Trăiește de patru ani în România și a cucerit platforma TikTok cu clipuri virale. Recent, ea s-a filmat cum cânta în Parcul Herăstrău. Influencerița în vârstă de 27 ani, cu accentul inconfundabil și zâmbetul molipsitor, transformă clipele simple în momente virale, precum o călătorie la mare. În […]
20:50
20:10
20:00
20:00
19:50
Acum 24 ore
19:20
19:10
19:10
19:00
18:50
Acordul franco-britanic prevede returnarea în Franța a migranților care sosesc în Regatul Unit în ambarcațiuni mici, în schimbul returnării peste Canalul Mânecii a migranților aflați în Franța. Pentru prima dată în lupta împotriva imigrației ilegale, ministerul de Interne britanic va folosi reclame digitale, care vor fi difuzate în nordul Franței. Această campanie este destinată să […]
18:10
Ieri, 4 septembrie 2025, o femeie a fost reținută de polițiștii Secției 10 din București într-un dosar penal pentru furt calificat, după ce a fost prinsă în flagrant în timp ce tăia firele unei trotinete electrice de închiriat și încerca să plece cu aceasta. Incidentul a fost semnalat de jandarmi, care au intervenit în timpul […]
17:50
17:40
17:30
17:30
17:20
17:20
17:20
17:10
Niciun român nu apare pe lista celor 36 de ambasadori noi ai Comisiei Europene. În schimb, bulgarii au un reprezentant, Ungaria la fel, în vreme ce Polonia marchează două numiri la vârful diplomației europene. Kaja Kallas, șefa politicii externe a Uniunii Europene (UE), anunța pe 30 august numirea a 36 de noi ambasadori ai UE […]
17:00
16:40
16:30
16:10
16:00
15:50
