Infidelitate: 5 moduri de a recunoaște rapid un trădător
Jurnalul.ro, 6 septembrie 2025 09:50
Semne timpurii care dezvăluie rapid o persoană cu un tipar de infidelitate cronică.
Semne timpurii care dezvăluie rapid o persoană cu un tipar de infidelitate cronică.
Știai că frunzele de lămâi au puteri vindecătoare? Proprietăți antimicrobiene, antioxidante și calmante # Jurnalul.ro
Deși fructul de lămâie este bine cunoscut pentru aportul său bogat de vitamina C, frunzele de lămâi rămân mai puțin populare, deși ascund numeroase proprietăți vindecătoare.
Pompierii din galați intervin sâmbătă dimineața pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o hală de producție și depozitare peleți.
Aceste semne zodiacale au puterea de a atrage tot ce și-au dorit vreodată.
Mulți oameni se confruntă cu vedere încețoșată la trezire, fie în mod ocazional, fie zilnic. În majoritatea cazurilor nu este un motiv de îngrijorare, iar claritatea vederii revine rapid după câteva clipiri sau prin frecarea ușoară a ochilor. Totuși, uneori, această problemă poate indica o afecțiune mai serioasă.
Lucescu, nervos după meciul cu Canada: De unde să chem alt atacant? Dacă-mi dai unul, îl chem # Jurnalul.ro
Mircea Lucescu, selecționerul României, e nervos după ce România a fost învinsă de Canada în amicalul de pe Arena Națională.
Zece județe din vestul țării sunt sâmbătă sub avertizare Cod galben de caniculă.
Sute de oameni s-au adunat, vineri seara, în Piața Independenței din Kiev, pentru a protesta față de legile care ar pedepsi mai aspru soldații care nu ascultă de ordine.
Un studiu publicat în revista Plos One arată că persoanele care își iau telefonul la baie și petrec mai mult timp pe rețelele sociale riscă cu 46% mai mult să dezvolte hemoroizi decât cei care merg la toaletă fără dispozitive.
Astrologia spune că fiecare zodie are felul său de a se ridica din propria cenușă: mai înțeleaptă, mai puternică și mai autentică decât înainte.
Carnagiu este unul dintre acele cuvinte care, atunci când apar într-o știre sau într-o discuție publică, transmit instantaneu un sentiment de groază și dramatism.
Blestemul unui licean pentru Securitate, în 1970: „Comunist urît, să-ți moară nevasta și copiii” # Jurnalul.ro
În România comunistă, un simplu gest – să scrii o scrisoare către „Europa Liberă” – era un act de curaj. În 1970, un licean din Sighișoara a încercat să trimită postului celebru de radio câteva dedicații muzicale, dar scrisoarea i-a fost interceptată de Securitate.
Nu vrei să îți ignori partenerul zilnic, fiind prea concentrat pe muncă. Însă nu este nimic în neregulă să te dedici carierei tale, să ai vise mărețe și să depui mult efort pentru a le atinge.
Smochinele, fructe dulci și hrănitoare, nu sunt doar un deliciu culinar, ci și un ingredient valoros în cosmetică.
Cei mai mulți dintre noi credem că putem identifica un mincinos. Credem că apar în ochii săi săgeți, are râsul nervos sau tăcerea este stânjenitoare. Dar adevărul este că și minciuna este o formă de artă, iar unii oameni au petrecut ani de zile perfecționând-o.
Sub influența Lunii în Berbec, facem mișcările financiare potrivite.
Guvernatoarea New York-ului, Kathy Hochul, a semnat un ordin executiv care permite administrarea vaccinurilor COVID oricui dorește, marcând o nouă etapă în confruntarea între statele democrate și politicile administrației Trump.
Amazon a anunțat, vineri, că a investit 5 miliarde de euro în Franța în 2024, ceea ce ridică la peste 30 de miliarde de euro contribuția sa din 2010, a dezvăluit gigantul american al comerțului online, potrivit Le Figaro.
Președintele SUA, Donald Trump, a criticat vineri Uniunea Europeană pentru că a aplicat Google o amendă antitrust „nedreaptă” în valoare de 3,47 miliarde de dolari, amenințând cu tarife vamale de retorsiune dacă blocul nu abrogă măsura.
Bun venit în energia lui Uranus retrograd.
Uniunea Europeană va trimite un grup de lucru la Washington pentru a pentru a se coordona cu Statele Unite în vederea impunerii de noi sancțiuni împotriva Rusiei, anunță Politico.
Elon Musk ar putea deveni primul trilionar din lume, printr-un pachet uriaș de acțiuni Tesla # Jurnalul.ro
Elon Musk ar putea deveni primul trilionar din lume, dacă acționarii Tesla vor aproba un nou pachet de remunerație care i-ar aduce sume fără precedent în cazul în care compania atinge anumite obiective ambițioase.
Naţionala de fotbal a României a fost învinsă fără drept de apel de echipa Canadei
Google amendată cu aproximativ trei miliarde de euro de UE pentru practici anticoncurențiale # Jurnalul.ro
Comisia Europeană a sancționat Google cu 2,95 miliarde euro pentru practici anticoncurențiale în piața tehnologiilor de publicitate online, obligând compania să propună măsuri pentru eliminarea conflictelor de interese, notează Politico.
Cercetătorii dintr-o echipă franceză au reconstituit ”arborele genealogic” al condritelor de tip L, unii dintre cei mai comuni meteoriți descoperiți pe Pământ , care ar fi legați de cel puțin trei familii de asteroizi, informează AFP.
Eclipsa de Lună Sângerie din 7 septembrie 2025 aduce schimbări karmice majore pentru patru zodii # Jurnalul.ro
Pe 7 septembrie 2025, la ora 21:09 (ora României), cerul va găzdui unul dintre cele mai intense evenimente astrologice ale anului: Eclipsa totală de Lună Sângerie. Acest fenomen rar marchează începutul unui sezon de eclipse cu puternice implicații spirituale și karmice. Patru zodii vor resimți mai profund energia transformatoare a acestui moment cosmic.
Un bărbat de 24 de ani din Suceava a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, bănuit că a răpit și ținut captivă o fată de 14 ani din Brașov.
UPDATE:A fost declarat decesul celor două victime inconștiente, un bărbat de 50 de ani și unul de 21 de ani.
Prim-ministrul Ilie Bolojan l-a numit în funcția de șef al Corpului de Control al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat, pe Crinel Nicu Grosu.
Insula Iubirii este lider absolut pe toate ecranele: peste 8 milioane de români la TV, 400 de milioane de vizualizări online și aproape 20 de milioane de ore consumate în Antena Play. Un fenomen multimedia unic în România, Insula unește milioane de telespectatori și utilizatori digitali, generează conversații zilnice și a lansat chiar și primul joc de tip gamification dintr-un format TV autohton.
Pe 6 septembrie 2025, patru semne zodiacale au parte de o energie specială: abundență și noroc. Uranus retrograd în Gemeni deschide calea către schimbări neașteptate și miracole.
„Juridic, hotărârea CJUE reprezintă un succes pentru autoritățile române, dispozitivul hotărârii reflectând poziția exprimată de România în fața instanței, atât în observațiile scrise, cât și în ședința de audiere a pledoariilor”, transmite Ministerul Justiției după decizia Curții de Justiție a UE.
Câciu: România a încheiat pe creștere primul semestru. „Reformiștii” de Oradia au spus că e dezastru # Jurnalul.ro
Fostul ministru de Finanțe Adrian Câciu susține vineri că România a încheiat pe creștere economică primul semestru al anului 2025: „Am încheiat acel ciclu care nu arată deloc rău, dar despre care de Oradia și corul de bocitoare au spus ca e dezastru”.
România continuă să atragă forță de muncă străină, atât necalificată, cât și calificată. Conform datelor recrutorilor de forță de muncă asiatică, principalele țări de proveniență ale muncitorilor veniți în România sunt Nepal, India, Sri Lanka și, într-o măsură mai mică, Turcia, scrie Gândul.
Beijingul anunţă viitoare discuţii între preşedintele chinez Xi Jinping şi liderul nord-coreean Kim Jong Un # Jurnalul.ro
China a anunţat joi viitoare discuţii între preşedintele său Xi Jinping şi liderul nord-coreean Kim Jong Un, în prezent în vizită la Beijing, informează AFP.
La Ulmi, județul Giurgiu, PUSL ascultă vocea oamenilor: cetățenii acuză comportamentul abuziv al primarului aflat la al patrulea mandat # Jurnalul.ro
Liderii Partidului Umanist Social Liberal (PUSL) au fost prezenți în comuna Ulmi, județul Giurgiu, pentru a discuta cu locuitorii nemulțumiți de activitatea administrației locale și, în special, de comportamentul primarului Petre Nicolae, aflat la al patrulea mandat consecutiv.
Pregătirile pentru anul şcolar 2025-2026, care începe pe 8 septembrie, aduc pentru şase din zece părinţi mai mult stres decât bucurie, cheltuielile cu începerea şcolii reprezentând o povară financiară pentru jumătate dintre aceştia, se arată într-un studiu al Reveal Marketing Research, dat vineri publicităţii.
Justin Bieber a lansat surprinzător, vineri dimineață, albumul „Swag II”, la mai puțin de 24 de ore după ce a anunțat proiectul. Este continuarea albumului „Swag”, apărut în iulie, tot fără avertisment prealabil, și reprezintă al optulea album din discografia cântărețului canadian.
Sistemele de supraveghere radar ale MApN au detectat, joi seara, un grup de drone aeriene la 36 mile marine Nord-Est de Sulina. Două avioane Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Germane, dislocate de la baza Mihail Kogălniceanu, au survolat zona.
Poliţia Română: Măsuri pentru siguranţa noului an şcolar; peste 8.600 de poliţişti vor fi prezenţi la deschidere # Jurnalul.ro
Peste 8.600 de poliţişti vor fi angrenaţi, luni, în activităţile de menţinere a ordinii şi liniştii publice în zona adiacentă unităţilor de învăţământ preuniversitar, în ziua deschiderii anului şcolar 2025-2026.
Mpox nu mai reprezintă o urgență internațională de sănătate publică, conform șefului OMS # Jurnalul.ro
Boala mpox, cunoscută și drept variola maimuței, cauzată de un virus din aceeași familie ca variola, nu mai este o urgență internațională de sănătate publică, a anunțat vineri șeful OMS, invocând scăderea numărului de decese și cazuri, transmite AFP.
Ediţia a 28-a a Galei Tânărului Actor, program de tradiție al UNITER, inițiat de Ion Caramitru, Cornel Todea și Sanda Manu, s-a încheiat în ultima zi a lunii august, la Teatrul de Stat Constanța. Gala HOP 2025, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate descoperirii noii generații de artiști ai scenei românești, s-a derulat sub direcția artistică a regizorului Erwin Șimșensohn, cu tema „Povești vechi, atitudini noi!”.
Un nou succes românesc pe scena Expo 2025 Osaka: Opera Națională București, ovaționată de publicul japonez # Jurnalul.ro
Soprana Anita Hartig, tenorul Ștefan Pop și baritonul Ștefan Ignat, alături de Orchestra Operei Naționale București, dirijată de Daniel Jinga, au susținut miercuri, 4 septembrie, un concert aplaudat la scenă deschisă de japonezi.
Fostul premier Marcel Ciolacu susține vineri, într-o postare pe Facebook, că România are nevoie de un Plan de Stimulare a Economiei, pe lângă măsurile de reducere a privilegiilor și de control al costurilor publice.
"Bucharest Street Food Festival" deviază autobuzele 100, 203 şi 205, de vineri până luni # Jurnalul.ro
Autobuzele liniilor 100, 203 şi 205 vor circula pe trasee modificate, de vineri (ora 22: 00), până luni (ora 7:00), când traficul rutier va fi restricţionat pe Şos. Kiseleff, între Str. Arhitect Ion Mincu şi Piaţa Victoriei, pentru desfăşurarea "Bucharest Street Food Festival", a anunţat, joi, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public (TPBI).
Galeria Celula de Arta este foarte activa in luna septembrie: pe langa desfasurarea unei rezidente itinerante, urmarind dezvoltarea curentelor artistice pe cursul Dunarii pana aproape de izvoarele din Germania, din Neolitic si pana in prezent, colectivul artistic propune si o serie variata de evenimente pentru public.
Prima fată eliminată la Mireasa. Ce a anunțat Simona Gherghe: „Parcursul tău se oprește aici!” # Jurnalul.ro
Suspansul, emoțiile, fiorii, trăirile intense ale concurenților, toate s-au contopit într-o nouă ediție Mireasa, care a captat audiența. În timp ce pentru unii participanți dragostea plutește în aer, pentru alții povestea a ajuns la final. O nouă eliminare s-a făcut astăzi, iar anunțul adus de Simona Gherghe i-a ținut atât pe cei din platou, cât și pe telespectatori, cu sufletul la gură.
Octavian Berceanu a anunțat vineri că demisionează de la conducerea REPER și renunță la calitatea de membru al partidului.
Patrick Hemingway, ultimul copil în viață al lui Ernest Hemingway, care a fost inspirat de tatăl său să trăiască mai mulți ani în Africa și ulterior a supervizat numeroase lucrări postume ale acestuia, a murit la vârsta de 97 de ani, potrivit AP.
IGPR îi forțează pe șefii IPJ-urilor să realizeze o analiză prin intermediul căreia să reducă la jumătate numărul de funcții de la nivelul dispeceratelor, precum și să închidă sediile unor poliții orășenești sau secții de poliție urbană după ora 16:00, susține sindicatul Europol.
