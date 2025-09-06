Încă o răsturnare! Transferul la FCSB „a picat” » Mihai Stoica, anunț în miez de noapte: „Era făcut...”
Gazeta Sporturilor, 6 septembrie 2025 09:50
Încă o răsturnare în cazul transferului lui Mario Tudose (20 de ani, fundaș central) de la FC Argeș la FCSB. La 4 ore după ce a anunțat că Gigi Becali a bătut palma cu Dani Coman, Mihai Stoica a transmis că mutarea a picat.Telenovela finalului perioadei de mercato în România e dată de interesul celor de la FCSB pentru Mario Tudose. În primă fază, jucătorul nu voia să semneze cu echipa roș-albastră. Apoi, acesta a fost convins, după ce Becali a mărit oferta. ...
Acum 5 minute
10:10
Carlos Alcaraz s-a calificat la pas în finala US Open după ce l-a eliminat pe Novak Djokovic, dar șochează: „Nu a fost cel mai bun tenis al meu” # Gazeta Sporturilor
Carlos Alcaraz (22 de ani, #2 ATP) l-a învins pentru prima dată pe suprafață dură pe Novak Djokovic (38 de ani, #7 ATP), scor 6-4, 7-6(4), 6-2, și s-a calificat în finala de la US Open, unde îl va întâlni pe liderul mondial Jannik Sinner (24 de ani), care a trecut în semifinale de canadianul Felix-Auger Aliassime (25 de ani, #27 ATP), scor 6-1, 3-6, 6-3, 6-4.La finalul meciului, ibericul a mărturisit că nu a practicat cel mai bun tenis al său în meciul cu Djokovic. ...
10:10
Sergio Ramos, replică ironică la interdicția lui Ryanair: „Aveți și boxe în avioane? Dacă nu, vi le împrumut eu!” # Gazeta Sporturilor
Sergio Ramos (39 de ani), fundașul central al echipei mexicane Monterrey, nu a rămas dator după ce compania aeriană Ryanair Espana a anunțat că lansează o petiție pentru a nu va difuza în cursele sale melodia proaspăt lansată de fostul internațional spaniol.„CIBELES DISPONIBIL ACUM pe toate platformele de streaming. ...
Acum 30 minute
09:50
09:50
Farul Constanța a anunțat prin intermediul unui comunicat oficial că fundașul dreapta Fabinho (24 de ani) a fost cedat sub formă de împrumut la Concordia Chiajna, în Liga 2, până la finalul acestui sezon. Anunțul vine la două zile după ce Nicolas Popescu (22 de ani) a fost trimis, tot sub formă de împrumut, la Steaua.Portughezul a ajuns la clubul patronat de Gică Hagi (60 de ani) în luna februarie a acestui an și a bifat 7 meciuri în Superliga. ...
09:40
Și-a cerut scuze, însă nu a fost cruțat! » Sancțiunea primită de Luis Suarez după ce a scuipat un adversar # Gazeta Sporturilor
Luis Suarez a primit o suspendare de 6 meciuri, după altercațiile în care au fost implicați jucătorii lui Inter Miami după finala Cupei Ligii, de duminica trecută, împotriva echipei Seattle Sounders. Atacantul uruguayan a scuipat un membru al staff-ului tehnic al adversarilor!Într-un comunicat oficial, Liga nord-americană l-a sancționat pe Luis Suarez, precum și pe Sergio Busquets, Tomás Avilés și un membru al staffului tehnic al lui Seattle Sounders. ...
Acum o oră
09:30
Care sunt situațiile la zi ale lui Adrian Mazilu și Stipe Perica. Unul dintre atacanți poate furniza o surpriză! # Gazeta Sporturilor
Adrian Mazilu (19 ani) are program individual de antrenamente, de-abia prin luna noiembrie se estimează să fie apt de joc sută la sută pentru Dinamo. Stipe Perica (30 de ani) va fi doar spectator la amicalul de azi cu CS Dinamo (ora 11:00), dar ar putea fi în lot vinerea viitoare cu Petrolul în SuperligaDinamo are un meci amical în familie în această dimineață, de la ora 11:00, contra celor de la CS Dinamo. ...
09:30
Scene penibile: generația de suflet, ascunsă de copii prin garduri de doi metri! Ce nu s-a văzut la TV, după umilința din România - Canada # Gazeta Sporturilor
Echipa națională a României s-a făcut de râs aseară. „Tricolorii” au pierdut rușinos amicalul cu Canada, scor 0-3, cea mai dură înfrângere din mandatul lui Mircea Lucescu. La finalul meciului, oficialii Federației au mai dat o „palmă” sutelor de copii care îi așteptau pe Mitriță și Stanciu la ieșirea de la vestiare. ...
09:30
Jannik Sinner (24 de ani, 1ATP) s-a calificat în finala US Open, unde va juca împotriva lui Carlos Alcaraz (22 de ani, 2 ATP). În semifinală, deținătorul trofeului la New York l-a învins pe Felix Auger-Aliassime, numărul 27 mondial, cu 6-1, 3-6, 6-3, 6-4. Finala de la US Open, dintre Alcaraz și Sinner, va avea loc duminică, de la ora 21:00.La US Open, vom asista pentru a treia oară în acest sezon la o finală de Grand Slam între Jannik Sinner și Carlos Alcaraz. ...
09:20
Luis Enrique, de urgență la spital! » Antrenorul lui PSG va fi operat, după un accident suferit cu bicicleta # Gazeta Sporturilor
Luis Enrique va lipsi de la antrenamentele și meciurile lui PSG, din cauza accidentului suferit vineri, când a căzut de pe bicicletă și a fost dus la urgență pentru o operație. Tehncianul spaniol de 55 de ani are o fractură de claviculă, anunță clubul parizian pe rețelele de socializare. ...
09:20
Gafele s-au mutat din Arenă pe Facebook! FRF „l-a transferat” pe Florin Niță la Sparta Praga: „Mult succes!” » Despre ce era vorba, de fapt # Gazeta Sporturilor
În creierii nopții, FRF a comis o eroare uriașă pe pagina oficială de socializare a echipei naționale, care a pierdut aseară cu 3-0 în meciul amical cu Canada. Federația a anunțat transferul lui Florin Niță la Sparta Praga și i-a urat „mult succes”, deși acesta încă nu are angajament, după despărțirea de Damac. În realitate, era vorba doar despre participarea lui Niță la un meci demonstrativ. ...
Acum 2 ore
08:50
Rapid, transfer contracronometru: mai aduce un fotbalist în ultimele 3 zile din mercato # Gazeta Sporturilor
Rapid forțează un transfer pe final de mercato, iar Gazeta are un nume de pe lista giuleștenilor.Întrebat dacă Rapid va mai aduce vreun jucător în următoarele zile, Victor Angelescu a răspuns că „eu așa sper. Suntem în negocieri pentru un mijlocaș, pe care l-a dorit Costel Gâlcă. Ne dorim doar un singur jucător. Atât. Este un jucător sub contract cu alt club. Sunt două variante: ori ajunge la noi, ori rămâne la acel club. ...
Acum 12 ore
01:10
„Tricolora” Beatrice Raicea, prestația începutului de sezon în „Liga Florilor” » 12 goluri contra Rapidului! # Gazeta Sporturilor
Extrema dreaptă Beatrice Raicea (20 de ani) a avut o prestație fenomenală în victoria obținută de Dunărea Brăila contra Rapidului, scor 27-24, în runda secundă a sezonului 2025/2026 din „Liga Florilor”.Aproape 1000 de spectatori, conform statisticii oficiale de pe site-ul FRH, au purtat-o pe Dunărea Brăila spre a doua victorie stagională.Formația antrenată de Jan Leslie a început perfect meciul cu Rapid. ...
00:30
Luis Enrique (55 de ani), antrenorul deținătoarei Ligii Campionilor, PSG, a fost transportat de urgență la spital vineri seară, după ce a fost implicat într-un accident cu bicicleta.În urma investigațiilor medicale, s-a constatat faptul că tehnicianul spaniol a suferit o fractură de claviculă. Se pare că Enrique nu a suferit alte răni grave. ...
00:30
Mircea Lucescu a anunțat în conferință ce decizie a luat în privința lui Horațiu Moldovan: „Și golul 3 a plecat de la el” # Gazeta Sporturilor
Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul României, a vorbit despre gafa lui Horațiu Moldovan în cadrul conferinței de presă de la finalul amicalului cu Canada, pierdut cu 0-3. Potrivit lui Mircea Lucescu, Moldovan va apăra și în meciul cu Cipru, din preliminariile CM 2026, pe 9 septembrie, de la ora 21:45Decizia lui Mircea Lucescu: „Nu cred că e momentul să bag un portar pentru că a greșit altul. ...
00:20
Selecționerul Canadei, după ce a zdrobit România: „Eu sper că la 80 de ani o să fiu pe plajă, nu pe bancă” # Gazeta Sporturilor
Jesse March, selecționerul Canadei, a reacționat după ce echipa lui a învins cu 3-0 România, la București, într-un meci amical.În conferința de presă, Jesse March a analizat performanța echipei sale în fața României, a comparat fotbalul european cu cel din America de Nord și a avut cuvinte de laudă pentru Mircea Lucescu: „Mircea Lucescu este un antrenor legendar. Cu toate acestea, eu sper că la 80 de ani să fiu pe plajă”.VIDEO. ...
00:00
Mihai Stoica, nemilos cu Horațiu Moldovan: „Dezastru total. Avem contract să apere el?” # Gazeta Sporturilor
După ce România a fost demolată de Canada, scor 0-3, Mihai Stoica l-a criticat dur pe Horațiu Moldovan, portarul titular al echipei naționale.Pentru naționala României vine acum un meci oficial, Cipru, în preliminariile CM 2026. Partida va avea loc pe 9 septembrie, de la ora 21:45.Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB i-a reproșat lui Moldovan gafa de la al doilea gol al canadienilor. ...
00:00
Dennis Man (27 de ani), jucător trimis titular în banda dreaptă a atacului de către selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani) în eșecul echipei naționale a României cu Canada, scor 0-3, într-un meci amical disputat pe Arena Națională, s-a declarat dezamăgit la finalul partidei.Transferat în această vară de la Parma la PSV Eindhoven, internaționalul român a asigurat că echipa națională a tratat serios meciul de pregătire, însă adversara a fost prea puternică. ...
5 septembrie 2025
23:50
Căpitanul echipei naționale a ieșit în față după eșecul cu Canada: „Rezultatul este unul rușinos și aș vrea prin a-mi cere scuze suporterilor” # Gazeta Sporturilor
Nicolae Stanciu, căpitanul echipei naționale, a comentat înfrângerea României în fața Canadei, scor 0-3, într-un meci amical disputat la București. Căpitanul României consideră eșecul „rușinos” și, ulterior, a vorbit despre următorul meci, cel cu Cipru din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026. Căpitanul naționalei României a analizat și șansele echipei să se califice la turneul final. ...
23:50
Prima grijă a lui Răzvan Marin, după ce România a fost umilită de Canada pe Arena Națională # Gazeta Sporturilor
La scurt timp după ce echipa națională a României a suferit un eșec usturător pe Arena Națională, 0-3 cu Canada într-un meci amical, Răzvan Marin (29 de ani) a fost surprins la vestiare făcând schimb de tricouri cu starul adversarei, Jonathan David (25 de ani), marcatorul primului gol. ...
23:40
Băgat în ședință de Mircea Lucescu la marginea terenului » Selecționerul, exasperat de faza din minutul 69 # Gazeta Sporturilor
Denis Drăguș, atacantul naționalei României, a avut o ratare uriașă în amicalul cu Canada, scor 0-3, de pe Arena Națională. A fost băgat imediat în ședință de Mircea Lucescu, la marginea terenului.De unde a pornit totul? În minutul 69, la 2-0 pentru canadieni, Drăguș a avut o șansă uriașă de a reduce din diferență, dar a preferat o execuție spectaculoasă dintr-o poziție clară de gol.FOTO. ...
23:40
Mircea Lucescu i-a luat pe rând, după România - Canada: „Nu trebuie să își permită să facă asta!” # Gazeta Sporturilor
România - Canada 0-3. Mircea Lucescu, selecționerul naționalei, a analizat amicalul de pe Arena Națională și a declarat că rezultatul e prea dur.România va juca următorul meci cu Cipru, în preliminariile Campionatului Mondial 2026, pe 9 septembrie de la ora 21:45, în deplasare.Lucescu a criticat poziționarea jucătorilor la primul gol, marcat de Jonathan David cu capul. Acesta a scăpat din marcaj și a punctat. ...
23:30
Ilie Dumitrescu a tras concluziile eșecului neverosimil cu Canada: „E bun testul ăsta. Batem sigur în Cipru!” # Gazeta Sporturilor
Ilie Dumitrescu a comentat înfrângerea drastică a României în amicalul cu Canada, scor 3-0.Analistul TV susține că România ar trebui să renunțe la „jocul elaborat” și ar trebui să joace mult mai simplu și mai eficace. Ilie Dumitrescu a comentat și execuția pretențioasă încercată de Denis Drăguș în a doua repriză. ...
23:20
România a fost învinsă de Canada, scor 0-3. Gică Popescu a analizat amicalul naționalei și a rămas surprins de abordarea partidei. Consideră că oaspeții le-au predat o lecție de fotbal „tricolorilor”.Pentru România urmează meciul cu Cipru, din preliminariile CM 2026, pe 9 septembrie de la ora 21:45Fostul căpitan al naționalei a pus eșecul pe lipsa de formă a jucătorilor, fără să-l scoată vinovat pe Mircea Lucescu, fostul lui antrenor. ...
23:10
Piloții Ferrari, încrezători după prima zi la Monza: „„Avem o șansă bună! Mașina e rapidă” # Gazeta Sporturilor
Ferrari i-a entuziasmat pe fani după prima zi de antrenamente pe circuitul de la Monza. Charles Leclerc a fost pe 2 în ambele sesiuni, în timp ce Lewis Hamilton a fost cel mai rapid în prima și al cincilea în a doua.Marele Premiu de Formula 1 de la Monza are loc duminică, de la ora 16:00. Va fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe Antena 1 și antenaplay.roReporterul GSP Sergiu Alexandru este în Italia și transmite toate informațiile de la fața locului. ...
22:50
Florin Prunea, fără milă după gafa lui Horațiu Moldovan: „Stânjenitor. Joac-o simplu, dă-o afară” # Gazeta Sporturilor
Florin Prunea, fost portar al echipei naționale, a reacționat după gafa lui Horațiu Moldovan din amicalul României cu Canada.Fostul internațional român consideră că Horațiu Moldovan a greșit deoarece s-a complicat în propriul careu.Florin Prunea a reacționat după gafa lui Horațiu Moldovan: „A mai avut 2-3 ezitări”+1 FOTO„Este o greșeală pur tehnică, nu ai voie să te pui sub presiune singur. Îți vine mingea, nu te complici, degajezi. ...
22:20
Ionuț Chirilă a intrat în direct și a mitraliat echipa națională după prima repriză cu Canada: „Am văzut niște lebede canadiene slalomând printre niște tractoare care arau câmpul” # Gazeta Sporturilor
Ionuț Chirilă, antrenorul român, a intrat în direct la emisiunea GSP Live Special și a analizat jocul României din prima repriză a amicalului cu Canada.România era condusă cu 2-0 la pauză, iar Ionuț Chirilă i-a sancționat pe Nicușor Bancu, Răzvan Marin, Virgil Ghiță și Horațiu Moldovan, cel care a gafat la golul doi al oaspeților. Canada a înscris prin David și Ahmed în minutele 11, respectiv 22. ...
22:00
Ce prostie a făcut Moldovan în România - Canada! Reacția lui Lucescu, după gafa monumentală # Gazeta Sporturilor
Horațiu Moldovan, portarul naționalei României, a comis o gafă uriașă în prima repriză a amicalului cu Canada, de pe Arena Națională.Moldovan a fost portarul ales de Mircea Lucescu să fie titular împotriva Canadei. Selecționerul a mers pe continuitate, deși Horațiu nu a jucat deloc la Oviedo în acest sezon. Selecționerul i-a lăsat pe bancă pe Ștefan Târnovanu, titular la FCSB, și pe Răzvan Sava, titular la Udinese.FOTO. ...
21:50
Multe VIP-uri la România - Canada + momentul care a ridicat Arena Națională în picioare # Gazeta Sporturilor
Aproximativ 25.000 de suporteri au asistat la meciul amical al echipei naționale a României, cu Canada, vineri seară, pe Arena Națională. Înaintea partidei de pregătire, artista Mira a interpretat imnul „Deșteaptă-te, Române”, într-un moment emoționant pentru toți fanii prezenți. ...
21:50
Alexandru Musi, reacție dură după rezultatul României U21 din startul preliminariilor: „O revenire proastă. Un egal prost” # Gazeta Sporturilor
Alexandru Musi, titular în flancul stâng al naționalei U21, a reacționat după ce „tricolorii” mici au înregistrat un egal în fața selecționatei similare din Kosovo, scor 0-0.Alexandru Musi a catalogat meciul ca fiind unul „prost” și a dat vina pe noroc pentru prestația sub așteptări din debutul preliminariilor pentru Euro 2027. Alexandru Musi a reacționat după România U21 - Kosovo U21 0-0: „Ghinion”„Pentru mine e o revenire frumoasă. ...
21:40
Costin Curelea, explicații pentru remiza cu Kosovo U21: „Mă îngrijorează. De la încălzire i-am simțit” # Gazeta Sporturilor
Costin Curelea, selecționerul României U21, a reacționat după ce elevii săi au obținut doar un egal contra selecționatei similare din Kosovo, scor 0-0, pe stadionul „Emil Alexandrescu” din Iași, în preliminariile Euro 2027.Meciul cu selecționata din Kosovo a fost cel de debut pentru Costin Curelea și primul al „tricolorilor” mici în preliminariile Euro 2027. Selecționerul s-a plâns de forma fizică a jucătorilor și de aria limitată de selecție. ...
21:30
Louis Munteanu, out din primul „11”! » Ce s-a întâmplat cu 15 minute înainte de start: „Mental, e distrus de 6 luni de zile” # Gazeta Sporturilor
Cu 15 minute înainte de startul amicalului României cu Canada, Louis Munteanu a părăsit terenul, după ce s-a accidentat la încălzire. Atacantul era anunțat titular pe foaia de joc.Munteanu trebuia să fie în premieră titular la echipa națională. A avut ghinion și s-a accidentat la încălzire. Astfel, Mircea Lucescu l-a trimis în locul lui pe Drăguș, singurul atacant valid de la lotul național. ...
Acum 24 ore
21:10
Meciul Franței U21, ANULAT! Aproape de o mare tragedie: „Jucătorii au început să țipe, iar geamurile au explodat” # Gazeta Sporturilor
Echipa națională de tineret a Luxemburgului a fost implicată joi seară într-un accident de autobuz în drum spre Lorient, unde trebuia să dispute contra Franței un meci de calificare pentru Euro 2027. Cinci jucători au ajuns în spital, cum au anunțat federațiile de fotbal ale ambelor țări. Din fericire, după ce au primit îngrijiri medicale au fost externați, dar meciul a fost amânat cu acordul ambelor părți. ...
21:10
Doi foști titulari în Premier League, propuși la FCSB » Mihai Stoica: „Niște nume de nu vă puteți imagina” # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a mărturisit că suporterii i-au reproșat faptul că nu l-au transferat pe Kurt Zouma (30 de ani), fostul internațional francez, care a ajuns la CFR Cluj. Oficialul campioanei en-titre a dezvăluit că i s-au propus recent jucători cu experiență în Premier League, Victor Moses (34 de ani) și Tiemoue Bakayoko (31 de ani). ...
21:00
Meciul Franței U21 de la Lorient a fost anulat » Tinerii adversarii din Luxemburg, foarte aproape de o dramă! # Gazeta Sporturilor
Echipa națională de tineret a Luxemburgului a fost implicată joi seară într-un accident de autobuz în drum spre Lorient, unde trebuia să dispute contra Franței un meci de calificare pentru Euro 2027. Cinci jucători au ajuns în spital, cum au anunțat federațiile de fotbal ale ambelor țări. Din fericire, după ce au primit îngrijiri medicale au fost externați, dar meciul a fost amânat cu acordul ambelor părți. ...
20:30
Ferrari, din nou cu ritm bun în antrenamente, dar Norris a fost de nebătut » Diferențe incredibile între primii trei # Gazeta Sporturilor
A doua sesiune de antrenamente libere de la Monza a fost la fel de spectaculoasă ca prima. De data asta, Lando Norris (McLaren) a fost cel mai rapid, iar pe 2 și 3 au terminat din nou Charles Leclerc (Ferrari) și Carlos Sainz (Williams).Marele Premiu de Formula 1 de la Monza are loc duminică, de la ora 16:00. Va fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe Antena 1 și antenaplay.roReporterul GSP Sergiu Alexandru este în Italia și transmite toate informațiile de la fața locului. ...
20:20
Decizia lui Lucescu l-a enervat la culme pe Mihai Stoica: „De ce îi mai chemi?” # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a răbufnit în direct la TV, după ce selecționerul naționalei României, Mircea Lucescu (80 de ani), a decis să nu titularizeze niciun jucător de la campioana en-titre în meciul amical cu Canada, deși au fost convocați 7 jucători de la reprezentanta Superligii în Europa League. ...
20:20
Tensiuni în vestiarul lui PSG după transferul lui Zabarnyi » A cerut plecarea lui Safonov: „Rușii trebuie izolați!” # Gazeta Sporturilor
Înaintea partidei Ucraina - Franța, programată diseară la Wroclaw în preliminariile CM 2026, cotidianul L'Equipe a prezentat conflictul izbucnit la PSG odată cu venirea lui Ilya Zabarnyi. Fundașul central ar fi transmis campioanei Europei să scape de portarul Matvey Safonov: „Rușii sunt niște agresori care încearcă în zadar să distrugă libertatea și independența Ucrainei. Războiul continuă, iar eu nu am nicio relație cu niciun rus”. ...
19:20
Coincidență stranie sau inteligență artificială?! Doi fotbaliști au avut mesaje de despărțire IDENTICE după ce s-au transferat în această vară # Gazeta Sporturilor
Fabio Silva (23 de ani) și Christantus Uche (22 de ani) și-au schimbat echipele în perioada de mercato din această vară. Portughezul a părăsit-o pe Wolverhampton pentru Borussia Dortmund și a postat un mesaj emoționant pentru fanii „lupilor” prin intermediul contului său de Instagram. Câteva zile mai târziu, Uche a plecat de la Getafe la Crystal Palace și a postat un mesaj identic cu cel al lui Silva, la despărțirea de clubul din La Liga. ...
19:00
Patronul lui Dinamo Kiev, reacție dură în cazul lui Blănuță: „Asta e decizia mea” # Gazeta Sporturilor
Igor Surkis, acționarul și președintele lui Dinamo Kiev, a oferit o primă reacție în scandalul în care e implicat Vladislav Blănuță, acuzat de postări pro-ruse.A doua zi după ce a fost prezentat oficial, atacantul cumpărat de ucraineni de la FCU Craiova a intrat într-o uriașă polemică. Fanii celor de la Dinamo Kiev au descoperit că Blănuță a avut mai multe postări controversate pe rețelele de socializare, considerate pro-ruse. ...
19:00
Președintele lui Alanyaspor: „Ne punem mari speranțe în fiul marii legende a fotbalului turc” » Primele imagini cu Ianis Hagi de la antrenament # Gazeta Sporturilor
Președintele lui Corendon Alanyaspor, Hasan Çavuşoğlu, i-a făcut o prezentare specială ultimei achiziții a clubului din Super Lig: „Poate evolua pe ambele flancuri și pe diferite poziții. Credem că Ianis Hagi va aduce o contribuție semnificativă la echipa noastră”. Internaționalul român a semnat un contract pe doi ani cu Alanyaspor și ieri a fost prezentat oficial. ...
18:50
„Isak de România” » Mario Tudose a primit o ofertă „de nerefuzat” de la FCSB, dar clubul a avut un mesaj clar # Gazeta Sporturilor
Transferul lui Mario Tudose, fotbalistul de 20 de ani de la FC Argeș, la FCSB a luat o nouă turnură. După ce tatăl fotbalistului a anunțat că nu va pleca de la Pitești, astăzi a anunțat clubul că a primit o ofertă considerată foarte bună. ...
18:50
Jucătoarea română Anca Todoni (20 de ani, locul 112 WTA) a fost învinsă în sferturile de finală ale turneului de categorie WTA 125 de la Montreux de Darija Semenistaja (22 de ani, locul 115 mondial), 6-4, 2-6, 6-0.Anca Todoni s-a oprit în sferturile de finală ale turneului de la Montreux, primul concurs în care a luat startul după ce a pierdut în turul 1 al calificărilor de la US Open. ...
18:20
Jucătorii, arbitrul și cameramanii s-au aruncat la pământ să evite pericolul » Momente nemaivăzute în fotbal # Gazeta Sporturilor
Meciul dintre City FC Abuja și JKU FC, din Tanzania, a oferit momente nemaivăzute pe terenul de fotbal. Toți jucătorii aflați pe gazon s-au aruncat la pământ și au stat nemișcați secunde bune, în minutul 78.Motivul? Un roi uriaș de albine a luat cu asalt stadionul. Insectele au pătruns pe teren, iar jucătorii au recurs la un gest disperat pentru a evita înțepăturile. ...
17:50
Bjorn Borg, detalii despre diagnosticul de cancer: „Acum am un nou adversar, nu renunț” # Gazeta Sporturilor
Bjorn Borg (69 de ani), fost lider mondial și de 11 ori campion de Grand Slam, a oferit detalii despre diagnosticul de cancer de prostată pe care îl dezvăluie în memoriile sale. Suedezul spune că a trecut prin momente dificile, dar boala acum este în remisie.Fostul legendar jucător Bjorn Borg dezvăluie în ultimul capitol al viitoarei sale cărți de memorii, „Heartbeats”, că a fost diagnosticat cu un cancer de prostată „extrem de agresiv” încă din 2023. ...
17:50
Fostul elev al lui Mircea Lucescu la Inter face dezvăluri picante: „Ronaldo înfuleca o grămadă de prăjituri și ciocolate. Iar peste câteva ore a reușit o «dublă»!” # Gazeta Sporturilor
Fabio Galante, fost dublu campion european de tineret cu naționala Italiei și câștigător al Cupei UEFA cu Inter (l-a avut pentru 14 meciuri antrenor pe Mircea Lucescu), a povestit episoade neștiute din cele două decenii petrecute pe gazon. Ex-stoperul cu 88 de partide în tricoul nerazzurro, considerat în anii '90 unul dintre cei mai sexy fotbaliști din Italia, spune că „dacă aș fi fost urât, aș fi avut o carieră mai bună”. ...
17:20
Dinamo a ratat transferul fundașului cu cost zero » Era alesul lui Zeljko Kopic # Gazeta Sporturilor
Dinamo face eforturi mari să-și consolideze lotul de jucători, pe final de mercato. Pe lista „câinilor”, pentru a întări compartimentul defensiv, s-a aflat și un fundaș central liber de contract, dorit în mod special de Zeljko Kopic, pe toată durata perioadei de transferuri, însă demersul a eșuat în ultimele zile.Matej Rodin (29 de ani) a refuzat propunerea roș-albilor, pe care a considerat-o nesatisfăcătoare. ...
17:10
Ce superstar l-a inspirat pe Giorgio Armani pentru celebrul EA7! Povestea din spatele unui brand celebru # Gazeta Sporturilor
Balonul de Aur Andriy Shevcenko „a oferit” acel 7 de lângă celebrele inițiale EA, Giorgio Armani fiind un fan și un prieten apropiat al ucrainenilor. Iată povestea care-i leagă!Giorgio Armani a murit ieri, la vârsta de 91 de ani, "Regele modei" lăsând în urmă o moștenire extraordinară. Italianul a avut numeroase conexiuni cu sportul și cu fotbaliștii, mai ales. Cu unii dintre ei a avut legături speciale. ...
17:10
Legenda tenisului, detalii despre diagnosticul de cancer: „Acum am un nou adversar, nu renunț” # Gazeta Sporturilor
Bjorn Borg (69 de ani), fost lider mondial și de 11 ori campion de Grand Slam, a oferit detalii despre diagnosticul de cancer de prostată pe care îl dezvăluie în memoriile sale. Suedezul spune că a trecut prin momente dificile, dar boala acum este în remisie.Fostul legendar jucător Bjorn Borg dezvăluie în ultimul capitol al viitoarei sale cărți de memorii, „Heartbeats”, că a fost diagnosticat cu un cancer de prostată „extrem de agresiv” încă din 2023. ...
17:00
Antrenorul român Laszlo Boloni (72 de ani) a acordat un interviu în Portugalia, în care l-a lăudat pe atacantul grec Fotis Ioannidis (25). Ladislau Boloni a fost cel care i-a oferit primele șanse lui Fotis Ioannidis la Panathinaikos. Tehnicianul a comentat pentru abola.pt transferul atacantului la Sporting Lisabona, club cu care a câștigat titlul în Portugalia în 2002. ...
16:40
Schimbarea istorică gândită de Cristi Chivu! » Inter se întoarce în 2019 + Trei titulari noi față de „era Inzaghi”? # Gazeta Sporturilor
După primul eșec cu Inter în Serie A (1-2 cu Udinese), Cristi Chivu ia în calcul să modifice sistemul de joc, trecând de la linia cu trei apărători, moștenită de la Simone Inzaghi și pe care a folosit-o cu succes la Parma, la o defensivă în patru. Transferul din ultima zi de mercato îi oferă această posibilitate de a juca în 4-3-2-1. ...
