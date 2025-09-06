Trump caută modalităţi de a prelua controlul asupra Memorialului 9/11 din New York
News.ro, 6 septembrie 2025 09:50
Administraţia preşedintelui Donald Trump a declarat vineri că analizează posibilitatea ca guvernul federal să preia controlul asupra Memorialului şi Muzeului dedicat evenimentelor din 11 septembrie din New York, scrie AP.
• • •
Acum 10 minute
10:00
Fifor (PSD): Oprirea construirii drumului expres Arad-Oradea, parte a coridorului strategic Via Carpathia - un atentat marca Bolojan la dezvoltarea Vestului României # News.ro
Oprirea construirii drumului expres Arad-Oradea, parte a coridorului strategic Via Carpathia - un atentat ”marca Bolojan” la dezvoltarea Vestului României, afirmă social-democratul Mihai Fifor, comentând că, în loc să susţină investiţiile, ”Bolojan guvernează cu o singură idee fixă: să dea afară oameni, cât mai mulţi”. ”Austeritatea oarbă nu aduce nici drumuri, nici locuri de muncă, nici încredere pentru investitori”, spune deputatul PSD, anunţând şi că PSD va prezenta în zilele următoare un plan de stimulare a economiei, care să sprijine investiţiile, să protejeze comunităţile locale şi să ducă mai departe proiectele mari de infrastructură. Totodată, face apel la toţi parlamentarii arădeni – indiferent de culoarea politică – să ceară premierului Ilie Bolojan ”să dea barda pe cazma şi să găsească resursele necesare pentru a nu bloca acest uriaş proiect de investiţii, vital pentru vestul României”.
Acum 30 minute
09:50
09:50
Farul Constanţa şi divizionara secundă Concordia Chiajna au ajuns la un acord privind împrumutul fundaşului lateral Fabinho la formaţia ilfoveană până la finalul sezonului 2025-2026.
09:40
Ministrul de Externe Péter Szijjártó: Ungaria cumpără ţiţei rusesc, fiindcă nu are alternativă # News.ro
Ungaria cumpără în mod deschis ţiţei rusesc, fiindcă nu are alternativă, în timp ce alte ţări europene cumpără în secret şi pe căi ocolite ţiţei rusesc, pentru că acesta este mai ieftin, a declarat vineri, la Budapesta, ministrul ungar al Afacerilor Externe şi al Comerţului Exterior, Péter Szijjártó, conform MTI.
Acum o oră
09:30
Atacantul echipei Inter Miami, Luis Suarez, a fost suspendat pentru şase meciuri după ce a provocat o bătaie şi a scuipat unul dintre membrii stafului echipei Seattle Sounders, la încheierea finalei Leagues Cup de duminică, a anunţat, vineri, comisia de disciplină a turneului.
09:20
Galaţi: Incendiu puternic la o hală în care sunt depozitate materiale uşor combustibile - FOTO # News.ro
Un incendiu puternic a cuprins, sâmbătă dimineaţă, o hală a unui operator economic din judeţul Galaţi, unde sunt depozitate materiale care ard uşor, respectiv uleiuri şi peleţi. La faţa locului acţionează mai multe echipaje ale Inspectoratului pentru situaţii de Urgenţă (ISU) Galaţi.
09:20
Tarifele SUA rămân o povară grea pentru producători auto japonezi mai mici, precum Mitsubishi # News.ro
Preşedintele american Donald Trump a redus tarifele pentru maşinile japoneze importate în SUA la 15%, de la 27,5%, însă nivelul rămâne de şase ori mai mare decât cel practicat înaintea introducerii taxelor, când era de doar 2,5%, reprezentând o povară pentru constructorii auto mai mici, precum Mitsubishi, relatează Reuters.
Acum 2 ore
09:10
Cristian Popescu Piedone anunţă că nu candidează la Primăria Capitalei şi că îşi face partid: Urmez calea cetăţenilor care m-au creat şi m-au sprijinit şi m-au propulsat în politică # News.ro
Fostul şef al ANPC Cristian Popescu Piedone, eliberat din funcţie în luna iulie şi plasat sub control judiciar, după ce DNA l-a acuzat că l-ar fi prevenit pe reprezentantul Hotelului Internaţional din Sinaia în legătură cu un control ANPC, anunţă sâmbătă că nu candidează la Primăria Capitalei şi că îşi face partid. ”Un partid al cetăţenilor, pentru binele, siguranţa şi bunăstarea cetăţenilor!”, explică el.
08:50
Cea de-a 82-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film de la Veneţia se încheie sâmbătă. Sub preşedinţia juriului condus de Alexander Payne, această ediţie veneţiană a prezentat filme de François Ozon, Olivier Assayas, Guillermo del Toro, Kathryn Bigelow, Cédric Jimenez, Gus Van Sant, Park Chan-Wook, Yorgos Lanthimos, Luca Guadagnino, Jim Jarmusch şi Valérie Donzelli.
08:40
Cum îşi permit membrii Generaţiei Z vacanţe de lux? Pentru mulţi, totul e doar o iluzie online # News.ro
Generaţia Z cheltuie mai mult ca oricare altă generaţie pe călătorii, dar adesea luxul afişat pe reţelele sociale nu reflectă realitatea financiară. De la închirieri de scurtă durată împărţite între mai mulţi prieteni, până la împrumuturi personale sau simple fotografii făcute cu acces temporar în hoteluri de cinci stele, mulţi tineri reuşesc să creeze imaginea unui stil de viaţă extravagant pe care, în realitate, nu şi-l permit, relatează CNBC.
08:30
Un simplu fir de păr ar putea deveni, în viitor, un instrument util pentru diagnosticarea mai rapidă a sclerozei laterale amiotrofice (SLA), o boală neurodegenerativă gravă. Cercetătorii americani de la Mount Sinai Icahn School of Medicine au constatat că analiza compoziţiei elementelor din firele de păr poate evidenţia modele unice care diferenţiază pacienţii cu SLA de persoanele sănătoase, potrivit unui studiu publicat în numărul din septembrie al revistei eBioMedicine, parte din The Lancet Discovery Science.
08:30
Jannik Sinner - Carlos Alcaraz, finala de la US Open. Cei doi se întâlnesc pentru a treia oară în ultimul act la un grand slam în 2025 # News.ro
Jannik Sinner - Carlos Alcaraz, episodul trei al sezonului 2025 din Grand Slam. După ce s-au înfruntat în finala de la Roland-Garros, apoi pentru titlul de la Wimbledon, numărul 1 şi numărul 2 mondial se vor lupta pentru trofeu duminică, la US Open. În joc este şi locul de numărul 1 mondial (ocupat în prezent de italian), care va reveni câştigătorului.
08:20
Marocul s-a calificat la Cupa Mondială. Este prima echipă africană care a obţinut accesul la competiţia din 2026 # News.ro
Marocul s-a calificat la Cupa Mondială din 2026 din Statele Unite, Mexic şi Canada, după victoria cu 5-0 împotriva Nigerului, vineri, la Rabat, devenind prima echipă africană care şi-a validat biletul pentru competiţie.
Acum 4 ore
07:50
”Europa vs China” la salonul auto de la Munchen: constructorii chinezi invadează piaţa europeană # News.ro
Salonul auto IAA Mobility de la Munchen, cel mai mare eveniment bienal de profil de pe continent, se transformă anul acesta într-o confruntare directă între marii producători europeni şi noii rivali din China. În timp ce Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz sau Renault îşi lansează noile modele electrice, giganţi chinezi precum BYD, Changan, GAC, FAW-Hongqi şi Chery îşi intensifică ofensiva pe piaţa europeană, transmite Reuters.
07:30
Purtătorul de cuvânt al MAE rus: Abordarea Occidentului faţă de cultură este „călcâiul lui Ahile”/ Hollywoodul creează o anumită imagine a „aşa-numitei vieţi americane, a visului american” # News.ro
Abordarea Occidentului, care a transformat cultura într-o formă de soft power şi într-un instrument de influenţă, este călcâiul său lui Ahile, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, la Forumul Economic Estic (EEF), informează TASS.
07:10
SUA - Un raport al Departamentului pentru Sănătate care urmează să fie publicat va lega autismul de un analgezic obişnuit şi de deficitul de folat în timpul sarcinii # News.ro
Un raport care urmează să fie publicat de Departamentul de Sănătate din SUA, SUA este posibil să lege dezvoltarea autismului la copii de Tylenol, un analgezic obişnuit eliberat fără reţetă şi va face referire la o formă de vitamină bazată pe acid folic ca modalitate de reducere a simptomelor de autism la unele persoane, a relatat vineri Wall Street Journal, conform CNN. ”Continuăm să credem că nu există o legătură cauzală între utilizarea acetaminofenului în timpul sarcinii şi autism”, afirmă producătorul.
06:40
Poliţia sârbă foloseşte gaze lacrimogene pentru a dispersa protestatarii antiguvernamentali # News.ro
Poliţia din Serbia a folosit vineri gaze lacrimogene şi grenade paralizante în campusul unei universităţi din Novi Sad pentru a dispersa protestatarii care cereau alegeri anticipate, în speranţa că acestea îl vor înlătura pe preşedintele Aleksandar Vučić şi Partidul Progresist Sârb (SNS) aflat la guvernare, conform CNN.
06:30
Trump a semnat un ordin executiv prin care redenumeşte Pentagonul drept ”Departamentul de Război” # News.ro
Preşedintele Donald Trump a semnat vineri un ordin executiv prin care redenumeşte Pentagonul drept „Departamentul de Război”, spunându-le jurnaliştilor din Biroul Oval că este un nume mai „potrivit” având în vedere starea lumii, transmite CNN.
Acum 6 ore
06:10
Summitul G20 va avea loc la Miami, anunţă Trump, care şi-ar dori „foarte mult” ca Putin şi Xi să participe # News.ro
Donald Trump a anunţat vineri că summitul G20 din 2026 va avea loc la una dintre proprietăţile familiei sale din Florida: complexul de golf şi hotelier Doral din Miami, relatează AFP.
05:50
„Ce risipă!”. Conflict diplomatic între Belgia şi Statele Unite în legătură cu un stoc de contraceptive # News.ro
Belgia continuă să pledeze în faţa Statelor Unite pentru „evitarea risipei” pe care ar reprezenta-o distrugerea unui stoc de contraceptive pentru femei, aflat în prezent pe teritoriul său şi destinat iniţial ţărilor africane, un subiect care a stârnit controverse în special în Franţa, relatează AFP.
05:30
Italia se distinge în Europa prin politica sa prietenoasă faţă de cei foarte bogaţi, atrăgând un nou val de ultra-bogaţi dornici să profite de regimul de impozitare simplificat şi de piaţa imobiliară în plină expansiune, transmite CNBC.
05:00
Piaţa muncii din Statele Unite a dat noi semne de slăbiciune în august, când angajările au crescut cu doar 22.000, cu mult sub aşteptările economiştilor care prognozau 75.000, transmite CNBC.
Acum 12 ore
01:00
O elevă a obţinut în iulie diploma de bacalaureat la vârsta de 9 ani, devenind astfel cea mai tânără persoană care a obţinut această certificare de absolvire a studiilor şcolare liceale în Franţa, a anunţat vineri Ministerul Educaţiei Naţionale, relatează AFP.
00:20
Furios din cauza amenzii record de 2,95 miliarde de euro aplicate companiei Google de Comisia Europeană, preşedintele american Donald Trump a ameninţat, vineri, cu impunerea de taxe vamale punitive în temeiul „Secţiunii 301”, relatează AFP.
00:00
Preliminarii CM: Victorii categorice, la diferenţe de cel puţin patru goluri, pentru Italia, Islanda, Israel, Elveţia şi Grecia # News.ro
Italia, Islanda, Israel, Elveţia şi Grecia au înregistrat, vineri, victorii categorice în partidele disputate în preliminariile Cupei Mondiale. Cele cinci selecţionate s-au impus la diferenţe de cel puţin patru goluri.
00:00
Accidentul de funicular de la Lisabona. Anunţarea primelor elemente ale anchetei a fost amânată pentru sâmbătă # News.ro
Instituţia portugheză însărcinată cu investigarea accidentelor feroviare a amânat pentru sâmbătă publicarea unei note care să prezinte „primele constatări confirmate” în legătură cu accidentul funicularului care a făcut 16 morţi, miercuri, la Lisabona, a anunţat agenţia Lusa, preluată de AFP.
5 septembrie 2025
23:50
Amical: România a dezamăgit cu echipa Canadei, scor 0-3 / Mircea Lucescu: Nu sunt nemulţumit de jocul practicat / Stanciu şi Man, dezamăgiţi # News.ro
Echipa naţională a României a pierdut vineri seara, pe teren propriu, scor 0-3, meciul amical disputat în compania echipei naţionale a Canadei. Portarul Horaţiu Moldovan a gafat impardonabil la al doilea gol al oaspeţilor.
23:50
Meciul România – Canada: Mircea Lucescu - Dacă elimini golurile, eu sunt mulţumit de jocul echipei # News.ro
Selecţionerul Mircea Lucescu a declarat, vineri seară, după meciul României cu echipa Canadei, scor 0-3, că este mulţumit de jocul echipei, dacă nu se iau în calcul cele trei goluri primite.
23:40
Dennis Man, atacantul echipei naţionale a României, este dezamăgit de înfrângerea suferită de tricolori cu echipa Canadei, dar promite că România va arăta altfel cu Cipru.
23:40
Nicolae Stanciu a declarat, vineri seară, după meciul României cu echipa Canadei, scor 0-3, că rezultatul este unul ruşinos. El le-a prezentat scuze suporterilor.
23:30
Confiscarea activelor ruseşti îngheţate ar provoca un „şoc sistemic teribil”, avertizează ministrul belgian de externe # News.ro
Confiscarea activelor ruseşti îngheţate în Europa, dintre care cea mai mare parte se află în Belgia, ar provoca un „şoc sistemic teribil” de natură să destabilizeze euro, a avertizat vineri ministrul belgian al afacerilor externe, Maxime Prévot, relatează AFP.
23:30
Bogdan Ivan: Dacă nu vom lua măsuri urgente pentru a reduce preţul energiei, riscăm ca pe lângă povara suplimentară care este pusă în buzunarul oamenilor să fim şi depedenţi energetic de alte state # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a afirmat, vineri seară, că, dacă România nu va lua măsuri urgente pentru a reduce preţul energiei, atunci riscă să devină dependentă energetic faţă de alte state.
23:20
Meciul România – Canada: Gheorghe Popescu - De foarte mult timp nu am văzut echipa naţională să fie dominată astfel. Lecţie greu de uitat # News.ro
Fostul internaţional Gheorghe Popescu a declarat, vineri seară, după meciul tricolorilor cu Canada, scor 0-3, că de mul timp nu a mai văzut prima reprezentativă dominată astfel.
23:10
Adolescentă de 14 ani dată dispărută din Braşov, găsită după o săptămână în casa unui tănăr din judeţul Suceava, deşi ceruse un ordin de protecţie împotriva bărbatului / Acesta i-a interzis să părăsească locuinţa / A fost arestat # News.ro
O adolescentă de 14 ani dată dispărută din Braşov a fost găsită după o săptămână în casa unui tănăr din judeţul Suceava, deşi ceruse un ordin de protecţie împotriva bărbatului. Acesta avea inclusiv montat dispozitiv de monitorizare electrinică, dar fata a lăsat acasă dispozitivul care ar fi permis anchetatorilor să o localizeze. Tănărul i-a interzis fetei să părăsească locuinţa.
23:00
Adolescentă de 14 ani dată dispărută din Braşov, găsită după o săptămână în casa unui tănăr din judeţul Suceava, deşi ceruse un ordin de protecţie împotriva bărbatului / Acesta i-a interzis să părăseasc locuinţa / A fost arestat # News.ro
23:00
SUA trimit 10 avioane de luptă F-35 în Puerto Rico pentru operaţiuni împotriva cartelurilor de droguri # News.ro
SUA au decis să trimită 10 avioane de luptă F-35 în Puerto Rico, teritoriu afiliat Statelor Unite, pentru operaţiuni împotriva cartelurilor de droguri din Caraibe, relatează, citând surse, AFP şi CBS News.
23:00
22:30
UPDATE - Accident între o autoutilitară şi o căruţă, în judeţul Iaşi – Doi bărbaţi au murit / Trei persoane au fost rănite- FOTO # News.ro
O autoutilitară şi o căruţă s-au ciocnit, vineri seară, în judeţul Iaşi, cinci persoane fiind implicate. Doi bărbaţi au murit şi trei persoane au fost rănite.
22:30
Premierul britanic Keir Starmer şi-a remaniat cabinetul după demisia viceprim-ministrului Angela Rayner. Ministrul de externe David Lammy a fost schimbat, în cadrul unei rocade a portofoliilor # News.ro
Şeful guvernului britanic Keir Starmer, aflat în dificultate pe mai multe fronturi, şi-a remaniat executivul vineri, în urma demisiei vicepremierului său Angela Rayner, implicată într-un scandal fiscal, relatează AFP.
22:30
Turul Spaniei: Netanyahu felicită echipa Israel PT - "Bravo pentru că nu aţi cedat urii şi intimidării” # News.ro
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a felicitat vineri echipa de ciclism Israel Premier Tech pentru decizia sa de a rămâne în Turul Spaniei, în ciuda manifestaţiilor pro-palestiniene fără precedent la adresa cicliştilor săi.
22:30
Rareş Petru Achiriloaie: Un tânăr din zece a consumat droguri cel puţin o dată în viaţă. Dacă nu facem ce trebuie, vom ajunge la trei sau patru tineri din zece să fi încercat droguri # News.ro
Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Politici şi Coordonare în Domeniul Drogurilor şi al Adicţiilor (ANPCDDA), Rareş Petru Achiriloaie, afirmă că în România vârsta medie la care se începe consumul de droguri este de 20 de ani şi jumătate. În acelaşi timp, statisticile arată că un tânăr din zece din România a consumat droguri cel puţin o dată în viaţă.
22:10
Rareş Petru Achiriloaie, preşedinte Agenţia Naţională pentru Politici şi Coordonare în Domeniul Drogurilor şi al Adicţiilor: Lucrăm la un ghid pentru profesori, atât ca să înţeleagă semnele consumului, cât şi ca să prevină # News.ro
Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Politici şi Coordonare în Domeniul Drogurilor şi al Adicţiilor (ANPCDDA), Rareş Petru Achiriloaie, susţine că este important ca profesorii să înţeleagă semnele consumului de droguri în şcoli şi să îl prevină.
22:00
UPDATE - Accident între o autoutilitară şi o căruţă, în judeţul Iaşi – Doi bărbaţi au murit - FOTO # News.ro
O autoutilitară şi o căruţă s-au ciocnit, vineri seară, în judeţul Iaşi, cinci persoane fiind implicate. Doi bărbaţi au murit.
21:50
Perechea formată din neozeelandeza Erin Routliffe şi canadianca Gabriela Dabrowski a câştigat vineri titlul în proba de dublu feminin la US Open.
21:40
Agenţii de imigrare americani au descins la o fabrică Hyundai din Georgia şi au arestat sute de muncitori sud-coreeni. Reacţia Ministerului de Externe de la Seul # News.ro
Sute de muncitori de la Hyundai Motor, o filială de fabricare a bateriilor auto aflată în construcţie în statul Georgia, au fost reţinuţi într-un raid major al autorităţilor americane, joi seara, oprind lucrările la o fabrică care este una dintre investiţiile majore ale producătorului auto sud-coreean în SUA, relatează NBC News..
21:30
Accident între o autoutilitară şi o căruţă, în judeţul Iaşi – Cinci persoane au fost rănite, două fiind inconştiente # News.ro
O autoutilitară şi o căruţă s-au ciocnit, vineri seară, în judeţul Iaşi, cinci persoane fiind rănite. Două persoane sunt inconştiente şi li se aplică manevre de resuscitare.
21:20
Crinel Nicu Grosu numit şef al Corpului de Control al premierului / Cine este Crinel Nicu Grosu # News.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan l-a numit, vineri, în funcţia de şef al Corpului de Control al Prim-Ministrului, cu rang de secretar de stat, pe Crinel Nicu Grosu.
Acum 24 ore
21:10
21:00
Ministerul Justiţiei, despre decizia CJUE: Reprezintă un succes pentru autorităţile române / Argumentele susţinute de Guvernul României în faţa CJUE au fost pregătite de către Ministerul Justiţiei încă din anul 2023 # News.ro
Ministerul Justiţiei apreciază că decizia Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE), care a stabilit că un stat membru trebuie să obţină consimţământul statului emitent al mandatului european de arestare înainte de a dispune executarea pedepsei pe teritoriul lor, în situaţia refuzului predării persoanelor urmărite, reprezintă un succes pentru autorităţile române. Argumentele susţinute de Guvernul României în faţa CJUE au fost pregătite de către Ministerul Justiţiei încă din anul 2023.
20:50
Giurgiu: Un puternic incendiu de vegetaţie s-a extins la 11 gospodării / Arderea a fost întreţinută de vânt şi de cantitatea mare de materiale combustibile / Au fost grav afectate trei case # News.ro
Un puternic incendiu de vegetaţie care a izbucnit în judeţul Giurgiu s-a extins la 11 gospodării, focul fiind întreţinut de vânt şi de cantitatea mare de materiale combustibile. Au fost grav afectate trei case.
