Meteorologii au anunțat când va ninge în București! Urmează o iarnă grea pentru România
SpyNews, 6 septembrie 2025 09:50
Meteorologii au anunțat când are loc prima ninsoare în București! Iarna revine în țara noastră mai repede decât ne-am fi așteptat, iar temperaturile vor scădea simțitor înainte de luna decembrie. Urmează o iarnă grea pentru România.
Acum 30 minute
09:50
09:50
Meciul România - Canada, transmis aseară de Antena 1 şi AntenaPLAY, lider detaşat de audienţă. România nu a reușit să ȋnvingă Canada, dar ȋși continuă drumul spre World Cup ȋn Cipru # SpyNews
Aseară, naţionala de fotbal a României nu a reușit să obţină un rezultat favorabil ȋn faţa a 30.000 de oameni ȋn tribună și a milioane de fani ai fotbalului din faţa micilor ecrane. Românii au fost alături de tricolori pe tot parcursul meciului, partida România – Canada, rezultat 0-3, impunându-se ca lider detașat de audienţă, la nivelul tuturor categoriilor de public. Tricolorii ȋși continuă drumul spre World Cup ȋn Cipru, unde trebuie să obţină cele 3 puncte.
Acum 12 ore
23:50
Cum arată rochia de mireasă a Ellei Vișan! Fosta concurentă de la Insula Iubirii avea totul pregătit | FOTO # SpyNews
Ella Vișan și Andrei Lemnaru au petrecut luni întregi pentru a-și organiza nunta, însă totul a fost anulat după ce relația lor de iubire a luat sfârșit la Insula Iubirii. Chiar și așa, Ella Vișan s-a văzut îmbrăcată în rochie de mireasă.
23:00
Marian Vanghelie, primele declarații după ce Oana Mizil a obținut ordin de protecție împotriva lui: ”Se pot face abuzuri” # SpyNews
Marian Vanghelie a făcut primele declarații, după ce Oana Mizil a obținut ordin de protecție împotriva lui. Procesul a avut loc astăzi, iar decizia judecătorilor a fost în favoarea Oanei Mizil. Marian Vanghelie a dezvăluit la Xtra Night Show ce planuri are în continuare.
22:30
Mira a intonat imnul național la meciul România – Canada! Moment solemn pe Arena Națională | VIDEO # SpyNews
Meciul România - Canada a început cu un moment emoționant! Mira a intonat imnul național în fața a zeci de mii de spectatori. Cântăreața a dezvăluit că a fost învăluită de emoții în acel moment.
22:20
A fost la un pas de moarte în urmă cu o lună. Ispita Andrew a fost bătut măr pe străzile din Londra. De la ce a pornit nenorocirea | VIDEO # SpyNews
Andrei Vasile, cunoscut ca Andrew Marv, ispita de la Insula Iubirii, sezonul 9, a trecut în urmă cu doar o lună prin clipe de coșmar, în care viața i-a fost pusă în pericol. Deși a reușit să depășească momentul, consecințele incidentului îl urmăresc și astăzi. Tânărul a fost bătut, tâlhărit și la un pas să fie înjunghiat de mai mulți indivizi. Cum s-a întâmplat totul, a povestit chiar el, în exclusivitate.
22:20
Extrem de discretă cu viaţa privată, Amalia Nastase face radiografia căsniciei cu Răzvan. „Şi noi avem probleme în cuplu”. Află pe ce cheltuie toţi banii fosta soţie a lui Ilie Nastase # SpyNews
Amalia Năstase, destăinuiri sincere pentru Spynews.ro. Ce spune aceasta despre căsnicia cu partenerul ei, Răzvan Vasilescu, dar și care este secretul relației lor. Cum se destind cei doi și pe ce le place să-și cheltuie banii.
22:20
E băiatul lui tati şi îi face toate poftele! Pepe s-a topit mai repede decât îngheţata cumpărată # SpyNews
Pepe adoră să petreacă timpul cu cei trei copii ai săi. Fiul lui a împlinit în luna iunie trei ani, iar cântărețul este topit după băiețelul lui. Imagini înduioșătoare cu artistul și Pepe.
22:20
A otrăvit 86 de oameni şi e liber! Trei dintre victimele sale, o mamă şi doi copilaşi, au murit # SpyNews
Sorin Buță - afaceristul care a ucis doi copilași și pe mama unuia dintre micuți, după ce a otrăvit 86 de locatari ai unui bloc în care a făcut dezinsecție cu substanțe interzise – este din nou un om liber!
21:50
Artista care trebuia să cânte la nunta Ellei Vișan cu Andrei Lemnaru, de la Insula Iubirii, dezvăluiri explozive despre cei doi: ”Sper că s-a lămurit” # SpyNews
Artista care trebuia să cânte la nunta Ellei Vișan cu Andrei Lemnaru a dezvăluit totul despre cum ar fi trebuit să se desfășoare evenimentul lor! Cântăreața a clarificat zvonurile cu privire la momentul în care a fost anulată nunta.
21:30
Mireasa – Capriciile Iubirii. Costina a dezmințit toate zvonurile controversate despre ea! Ce spune despre traficul de droguri # SpyNews
Costina a fost eliminată din casa Mireasa, în urma votului publicului. Înainte de a părăsi emisiunea, prezentatoarea Raluca Preda a încurajat-o pe concurentă să dezmintă toate acuzațiile care au circulat în ultimele zile despre ea. S-a spus că ar fi avut relații cu bărbați însurați, ar fi făcut trafic de droguri și ar fi avut mai multe sarcini pierdute.
21:20
Camelia Bogdan, exclusă de două ori din magistratură, a dat în judecată Universitatea București după ce a fost exmatriculată de la doctorat. Fosta magistrată a cerut daune morale și restituirea taxelor.
Acum 24 ore
20:50
Geanina Ilieș, apariție spectaculoasă la un eveniment de clasă! Prezentatoarea Știrilor Antena Stars, răvășitoare | GALERIE FOTO # SpyNews
Cele mai cunoscute vedete din România și-au fdat întâlnire la unul dintre cele mai așteptate evenimente! Printre ele s-a numărat și Geanina Ilieș, care a avut o apariție spectaculoasă! Prezentatoarea Știrilor Antena Stars a fost impecabilă din toate punctele de vedere.
20:30
O mamă din București, apel disperat! Dacă ai văzut-o, sună la 112! Fiica adolescentă a dispărut de acasă | FOTO # SpyNews
O mamă din București își caută fiica! Adolescenta a plecat de acasă și nimeni nu a mai reușit să ia legătura cu ea. Dacă o vezi, ești rugat să suni de urgență la 112. Mama tinerei a făcut publice semnalmentele sale.
19:50
Acces Direct. Fiul pierdut de 20 de ani, primul semn din Paris! O mamă își caută disperată băiatul. Ce știe despre Titel # SpyNews
O mamă își caută cu disperare fiul! Când credea că totul este pierdut, după 20 de ani de când n-a mai știut nimic de el, femeia a primit primul semn din partea lui Titel, din Paris! Chiar și așa, nu a reușit să afle nimic despre băiatul ei.
18:40
Cristina Cioran și-a botezat băiețelul! Alex Dobrescu a lipsit de la slujba oficiată de ÎPS Teodosie | FOTO # SpyNews
Zi specială în familia Cristinei Cioran! Vedeta l-a botezat pe băiețelul ei, Max! Slujba a fost oficiată de ÎPS Teodosie și a fost un eveniment plin de emoție. Din nefericire, Alex Dobrescu nu a putut să fie prezent la botezul fiului său.
18:20
Mihai Mitoșeru și-a cerut iubita de soție! Cum arată inelul pe care i l-a dăruit Alexandrei: ”Viitoarea doamnă Mitoșeru” | FOTO # SpyNews
Mihai Mitoșeru și-a cerut iubita de soție! Fiul Cameliei Mitoșeru se pregătește de nuntă! Momentul special a avut loc într-o vacanță superbă în Spania! Mihai Mitoșeru i-a dăruit Alexandrei un inel de logodnă minunat.
18:10
Prima fată eliminată la Mireasa. Ce a anunțat Simona Gherghe: “Parcursul tău se oprește aici!” # SpyNews
Suspansul, emoțiile, fiorii, trăirile intense ale concurenților, toate s-au contopit într-o nouă ediție Mireasa, care a captat audiența. În timp ce pentru unii participanți dragostea plutește în aer, pentru alții povestea a ajuns la final. O nouă eliminare s-a făcut astăzi, iar anunțul adus de Simona Gherghe i-a ținut atât pe cei din platou, cât și pe telespectatori, cu sufletul la gură.
17:40
Bianca Dan de la Insula Iubirii i-a înapoiat ceasul lui Mattia Carnessali! Ce părere are ispita despre relația ei cu Marian Grozavu: ”N-am pierdut nimic” | VIDEO # SpyNews
Bianca Dan și Marian Grozavu și-au continuat relația după Insula Iubirii, în ciuda conexiunii pe care concurenta a avut-o cu Mattia Carnessali. Ispita a declarat că Bianca Dan i-a înapoiat ceasukl pe care acesta i l-a dăruit în emisiune.
16:50
Oana Mizil a obținut ordin de protecție împotriva lui Marian Vanghelie timp de 6 luni! Decizie de ultimă oră # SpyNews
Victorie în instanță pentru Oana Mizil! Magistrații au admis cererea de ordin de protecție a vedetei împotriva lui Marian Vanghelie! Politicianul nu mai are voie să se apropie de ea și de fiica lor timp de șase luni.
16:10
Karmen, despre relația cu fostul soț. Fiica manelistului Adrian Minune a făcut declarații exclusive, la Viața fără filtru # SpyNews
Karmen a povestit, la Viața fără filtru, despre viața de după divorț. Fiica lui Adrian Minune încă păstrează legătura cu fostul soț, Bogdan Căplescu. Iată ce a spus cântăreața!
15:20
Oja semipermanentă reprezintă o inovație în lumea manichiurii, oferind femeilor posibilitatea de a se bucura de unghii impecabile pentru perioade extinse. Spre deosebire de oja clasică, aceasta are o rezistență de până la trei săptămâni, fără să se ciobească sau să-și piardă din intensitate. Aceasta înseamnă că îți poți desfășura activitățile zilnice, fie că sunt ele de birou sau casnice, fără teama de a-ți deteriora manichiura. Rezultatul? Unghii care arată proaspăt și elegant indiferent de circumstanțe.
15:10
14:50
Insula Iubirii este lider absolut pe toate ecranele: peste 8 milioane de români la TV, 400 de milioane de vizualizări online și aproape 20 de milioane de ore consumate în Antena Play. Un fenomen multimedia unic în România, Insula unește milioane de telespectatori și utilizatori digitali, generează conversații zilnice și a lansat chiar și primul joc de tip gamification dintr-un format TV autohton.
14:40
Ce a făcut Ella Vișan de la Insula iubirii cu tatuajul cu litera „T”. Cum a reacționat, după ce s-a spus că face referire la ispita Teo # SpyNews
În primele episoade de la Insula iubirii, Ella Vișan i-a spus lui Teo că vrea să își facă un tatuaj cu inițiala „T”. Se pare că tânăra chiar și-a făcut respectivul tatuaj, dar pe care a decis să îl modifice mai apoi.
14:40
Oana Monea raspunde acuzațiilor! Ispita susține că s-a întâlnit cu mama lui Marius Avram: "De ce toată lumea spune..." # SpyNews
Oana Monea, răspuns pentru cei care au spus că nu s-a întâlnit cu mama lui Marius Avram. Vorbele ispitei contrazic total ceea ce a spus Maria Avram pe rețelele sociale. Iată ce a declarat!
14:20
Cele mai noi episoade ale serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, lider de audiență # SpyNews
Cele mai noi episoade ale serialului original semnat Ruxandra Ion şi produs de Dream Film Production, Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, i-au captivat aseară pe telespectatori, producţia impunându-se ca lider de audiență atât la nivelul întregii țări, cât şi la nivel urban şi pe publicul comercial feminin. Peste 1.1 milioane de telespectatori la nivel naţional au urmărit aseară povestea serialului de la Antena 1.
14:10
Daliana Răducan, provocările vieții de arhitect și designer de interior. Ce clienți i-au provocat neplăceri: „Nu toate colaborările sunt de vis” # SpyNews
Daliana Răducan este arhitect și designer de interior. Deși recunoaște că îi place ceea ce face, au fost și situații în care răbdarea i-a fost pusă la încercare. Soția lui Răzvan Simion a vorbit despre astfel de momente.
13:40
Maria Avram vorbește despre Oana Monea! S-a întâlnit ispita sau nu cu soacra concurentei | VIDEO # SpyNews
Maria Avram a făcut primele declarații despre ispita Oana Monea, după difuzarea ultimului episod al emisiunii. Astfel, blondina contrazice tot ce a spus Oana Monea despre relația ei cu Marius Avram.
13:20
Rețeta lui Chef Horia Manea de halloumi burger cu sos special. Ingredientele de care ai nevoie # SpyNews
În episodul de astăzi de la Meniu de vedetă, Chef Horia Manea a propus un meniu complet, merdenele la tigaie, un fel principal, halloumi burger cu sos special, şi un desert, sufleu de caise.
13:00
Ispita Andrușca de la Insula iubirii, primele declarații după marea finală a sezonului 9: „Chiar dacă eu și Andrei nu am rămas împreună...” # SpyNews
Andrei Lemnaru de la Insula iubirii și ispita Andrușca au plecat împreună din Thailanda, dar relația lor s-a terminat la scurt timp. Blondina a făcut primele declarații despre experiența de la Insula iubirii și i-a transmis un mesaj lui Andrei Lemnaru.
12:40
Nicoleta Luciu, într-o continuă transformare. Actrița a simțit nevoia de o schimbare, așa că a plecat spre medicul estetician. Actrița se mândrește cu "noua" ei față!
12:30
Victor Pițurcă, pentru prima dată la un eveniment monden, după 15 ani! De ce a ales să stea departe de lumina reflectoarelor # SpyNews
Victor Pițurcă a mers aseară la un eveniment monden pentru prima dată în ultimii 15 ani. Fostul selecționer recunoaște că și-a dorit să fie mai discret, așa că a refuzat să meargă la evenimente mondene sau să aibă apariții la televizor.
12:10
Marele Premiu al Italiei se vede în direct duminică, de la 15.45, pe Antena 1 şi AntenaPLAY # SpyNews
Etapa cu numărul 16 a sezonului 2025 promite adrenalină, dueluri spectaculoase și emoții puternice pentru fani. Cursa va avea loc duminică, 7 septembrie, de la ora 15:45, pe Antena 1 și AntenaPLAY.
12:00
Eric Roberts, fascinat de România! Ce face fratele Juliei Roberts în București | PAPARAZZI # SpyNews
Eric Roberts a rămas surprins de România. Fratele Juliei Roberts a petrecut o zi în București, iar paparazzii Spynews l-au surprins în timp ce se pregătea de plecare. Iată ce face actorul!
11:40
Lino Golden, adevărul despre presupusa nouă relație, după divorțul de fosta soție, Delia. A apărut sau nu cineva în viața lui # SpyNews
Lino Golden și fosta soție au divorțat în luna aprilie 2025, la un an de la cununia civilă. Delia și-a refăcut deja viața, căci este împreună cu esteticianul vedetelor, medicul Auday Al-Ahmad. Blondina declara că și artistul ar avea o nouă iubită, cu care s-ar fi afișat în urmă cu câteva săptămâni în mediul online pentru prima dată.
11:20
Marian Grozavu, primele declarații în urma ultimelor episoade din Insula Iubirii. Ce a spus concurentul: "Într-adevăr, îmi asum..." # SpyNews
Marian Grozavu a făcut primele declarații în urma ultimelor episoade din Insula Iubirii. Concurentul a fost live pe TikTok, acolo unde a stat de vorbă cu urmăritorii și le-a oferit explicații.
11:00
Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil, ședință foto superbă! Ce frumoși sunt împreună | GALERIE FOTO # SpyNews
Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil au mers împreună la un eveniment ce a avut loc aseară. Cei doi recunosc că nu obișnuiesc să meargă des la evenimente împreună. Prezentatorul TV și soția lui au făcut și o ședință foto într-o barcă, pe Lacul Snagov.
10:40
Chef Orlando Zaharia, poză de colecție alături de fiul său. Ce mesaj emoționant i-a transmis bucătarul băiatului | FOTO # SpyNews
Chef Orlando Zaharia se mândrește cu fiul său, Andreas! Juratul de la Chefi la cuțite a postat recent o fotografie cu băiatul și i-a atașat o descriere pe măsură. Ce spune Orlando Zaharia despre fiul lui.
10:20
Peste 300.000 de Euro câștigați până acum la The Ticket. Sâmbătă, de la 20.00, începe la Antena 1 cel mai nou show de talente # SpyNews
Sâmbătă, 6 septembrie, de la ora 20:00, Antena 1 lansează The Ticket, un format spectaculos de talente care aduce o inovație absolută pe piața de televiziune. Dacă până acum concurenții primeau doar aplauze și aprecieri, la The Ticket talentul lor este răsplătit pe loc, cu bani reali, în funcție de votul publicului din sală.
Ieri
10:10
Horoscop de weekend. Trei zodii vor avea parte de un nou început. Care sunt nativii ce vor întâmpina probleme # SpyNews
În acest weekend va avea loc și o eclipsă de lună care va afecta mulți nativi. Însă, trei dintre acesttia vor fi norocoși și vor avea parte de ceva diferit. Iată ce spun astrele despre asta!
10:10
O nouă formă de diabet a fost recunoscută. Care sunt simptomele bolii care afectează aproximativ 20 de milioane de oameni din întreaga lume # SpyNews
O nouă formă de diabet a fost recunoscută. Este vorba despre diabetul de tip 5, o boală care a fost recunoscută oficial în urmă cu câteva luni, deși se crede că există de zeci de ani. Noua formă nu are legătură cu diabetul zaharat, ci cu malnutriția.
09:50
O influenceriță, pusă la zid, în urma unui accident. S-a filmat în bikini râzând, după ce era la un pas de a-și pierde un picior # SpyNews
O influenceriță de 24 de ani a fost la un pas de tragedie, după un accident de motocicletă. Tânăra s-a filmat imediat după accident râzând și glumind, după ce era la un pas de a-și pierde un picior.
09:20
Ce sfaturi are Ministrul Educației pentru elevii care vor să folosească AI la rezolvarea temelor. În ce condiții poate fi folosită # SpyNews
Ministrul Educației spune că elevii pot folosi inteligența artificială la rezolvarea temelor, dar trebuie să recunoască acest lucru. Daniel David a declarat că le recomandă profesorilor să se concentreze pe examenele orale, indiferent că elevul a făcut tema singur sau cu AI.
09:20
Temperaturile se mențin crescute la începutul lunii septembrie și vor continua să fie la fel, cel puțin zilele următoare. În unele locuri se anunță și ploi de scurtă durată. Iată cum va fi vremea în weekend!
08:50
Mark Zuckerberg l-a dat în judecată pe Mark Zuckerberg pentru că i-a închis conturile de instagram! Situație bizară # SpyNews
Un avocat din Indiana a dat în judecată compania Meta, după ce conturile i-ar fi fost închise în mod repetat. Întâmplarea face că bărbatul poartă același nume ca și fondatorul platformei, Mark Zuckerberg.
08:40
Cum a arătat tortul de la petrecerea de nuntă a Oanei Radu și a lui Șerban Balaban. Cele mai frumoase imagini de la eveniment # SpyNews
Ieri a fost o zi importantă pentru Oana Radu și Șerban Balaban. Cei doi s-au căsătorit la Mamaia. Au fost momente emoționante pentru cântăreață și soțul ei. Cuplul s-a căsătorit civil și a primit binecuvântarea în fața lui Dumnezeu. Evenimentul a fost urmat de o petrecere de vis.
03:30
O rețetă simplă și rapidă de brioșe cu afine devine alegerea ideală pentru cei care vor un desertgustos și aromat, potrivit atât pentru micul dejun, cât și pentru gustările de după-amiază. Iată cum se prepară!
00:30
Bogdan de la Ploiești confirmă idila cu Vanessa?! Prima reacție a artistului: ”Cine fuge după doi iepuri...” | VIDEO # SpyNews
Bogdan de la Ploiești a pus pe toată lumea pe jar, după ce fanii au întrebat-o pe Cristina Pucean despre o tânără pe nume Vanessa. Artistul a avut o reacție ușor de interpretat, care ar putea confirma idila cu aceasta.
00:00
Maria și Cristian de la Mireasa au plecat în vacanță! Imagini superbe cu câștigătorii sezonului 11 | FOTO # SpyNews
Maria și Cristian de la Mireasa au plecat în prima vacanță de când sunt soț și soție! Câștigătorii sezonului 11 au ales o destinație de vis și au postat imagini superbe, cu care i-au încântat pe fani. Cei doi sunt mai fericiți ca niciodată.
