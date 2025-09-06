Piedone anunță că demisionează din PUSL și că-și face propriul partid: „Am deranjat balaurii!”. Ce spune de candidatura la Capitală
Digi24.ro, 6 septembrie 2025 09:50
Fostul președinte ANPC și primar al Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a anunțat că demisionează din PUSL, partidul fondat de Dan Voiculescu și că își înființează propria formațiune politică. Piedone a oferit și lămuriri privind o candidatură la Primăria Capitalei.
• • •
Ambiția unei noi ordini mondiale. Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong-un: „Alianța autoritară” provoacă Occidentul # Digi24.ro
La 80 de ani de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong-un au apărut împreună la Beijing, într-un gest văzut ca o demonstrație de unitate a blocului antioccidental. UE avertizează că această „alianță autoritară” urmărește o nouă ordine mondială.
Incendiu puternic în județul Galați: arde o hală din Șendreni, unde erau depozitate uleiuri și peleți # Digi24.ro
Un incendiu puternic a cuprins, sâmbătă dimineaţă, o hală a unui operator economic din judeţul Galaţi, unde sunt depozitate materiale care ard uşor, respectiv uleiuri şi peleţi. La faţa locului acţionează mai multe echipaje ale Inspectoratului pentru situaţii de Urgenţă (ISU) Galaţi. Nu există informații despre eventuale victime.
Un taifun a lovit coasta de est a Japoniei. Cel puțin 23 de oameni au fost răniți, dintre care trei sunt internați în stare critică în spital.
Summitul G20 din 2026 va avea loc la un complex al lui Trump. Ce lideri și-ar dori președintele american „foarte mult” să participe # Digi24.ro
Donald Trump a anunţat vineri că summitul G20 din 2026 va avea loc la una dintre proprietăţile familiei sale din Florida: complexul de golf şi hotelier Doral din Miami, relatează AFP.
Incendiu puternic la Londra. Aproximativ 100 de pompieri intervin la o clădire cu 9 etaje din White City # Digi24.ro
Un incendiu de proporții a izbucnit sâmbătă dimineața într-o clădire cu nouă etaje din cartierul White City din Londra. Aproximativ 100 de pompieri și 15 autospeciale intervin la fața locului, în timp ce flăcările afectează etajele superioare. Traficul pe Wood Lane a fost închis, iar locuitorii au fost sfătuiți să evite zona, informează dpa, citată de Agerpres.
1940 - ABDICARE FORȚATĂ. Regele Carol al II-lea a fost forțat să renunțe la tron după 10 ani de domnie. Generalul Ion Antonescu, pe care îl numise premier de două zile, a forțat schimbarea.
Oficial. Donald Trump a redenumit Pentagonul Departamentul de Război: E un nume mai potrivit ținând cont de starea lumii # Digi24.ro
Preşedintele Donald Trump a semnat vineri un ordin executiv prin care redenumeşte Pentagonul drept „Departamentul de Război”, spunându-le jurnaliştilor din Biroul Oval că este un nume mai „potrivit” având în vedere starea lumii, transmite CNN.
Proteste violente în Serbia: poliția a folosit gaze lacrimogene pentru dispersarea protestatarilor antiguvernamentali la Novi Sad # Digi24.ro
Poliţia din Serbia a folosit vineri gaze lacrimogene şi grenade paralizante în campusul unei universităţi din Novi Sad pentru a dispersa protestatarii care cereau alegeri anticipate, în speranţa că acestea îl vor înlătura pe preşedintele Aleksandar Vučić şi Partidul Progresist Sârb (SNS) aflat la guvernare, conform CNN.
Zaharova a găsit călcâiul lui Ahile în cazul Occidentului: şi-a arogat dreptul de a fi considerat numărul 1 în sfera culturii de masă # Digi24.ro
Abordarea Occidentului, care a transformat cultura într-o formă de soft power şi într-un instrument de influenţă, este călcâiul său lui Ahile, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, la Forumul Economic Estic (EEF), informează TASS.
O elevă a obţinut în iulie diploma de bacalaureat la vârsta de 9 ani, devenind astfel cea mai tânără persoană care a obţinut această certificare de absolvire a studiilor şcolare liceale în Franţa, a anunţat vineri Ministerul Educaţiei Naţionale, relatează AFP.
De la amvon la urne. Cum a devenit Biserica Ortodoxă o armă de război rusească în alegerile din Republica Moldova # Digi24.ro
Republica Moldova se pregătește de alegerile parlamentare din 28 septembrie sub presiunea unei campanii masive de dezinformare orchestrate de Rusia. Guvernul de la Chișinău și Uniunea Europeană avertizează că Moscova folosește inclusiv Biserica Ortodoxă, aflată sub influența Patriarhiei de la Moscova, ca instrument de propagandă și destabilizare, cu scopul de a bloca parcursul european al țării și de a menține controlul geopolitic în regiune.
Planta medicinală care ajută la reducerea tensiunii arteriale și stresului. Specialiștii o recomandă și pentru un somn odihnitor # Digi24.ro
Mușețelul (Chamomilla recutita) este una dintre cele mai apreciate plante medicinale, folosită de secole pentru proprietățile sale calmante și beneficiile asupra sănătății. Infuzia de mușețel este un remediu natural popular pentru insomnie și tulburări ușoare de somn.
Pacea se lasă așteptată: Putin refuză să se vadă cu Zelenski într-o țară terță. „Orașul-erou Moscova e cel mai bun loc de întâlnire” # Digi24.ro
Pe 6 august, cu doar câteva zile înainte de expirarea unui alt termen limită, stabilit de Donald Trump pentru ca Rusia să accepte un armistițiu în Ucraina, președintele SUA le-a spus liderilor europeni că intenționează să se întâlnească în viitorul apropiat cu Vladimir Putin și cu Volodimir Zelenski. În luna următoare, Trump s-a întâlnit separat cu liderii ruș și ucrainean, afirmând ulterior că se lucrează la „aranjamentele” pentru un summit Putin-Zelenski. De atunci, însă, situația a devenit tot mai neclară: oficialii au făcut declarații contradictorii, iar comentariile Kremlinului sugerează că Moscova nu a avut niciodată intenția serioasă de a negocia o astfel de întâlnire. Publicația Meduza a prezentat o cronologie a evenimentelor care au dus la această situație.
Sporuri mai mici pentru cei care lucrează cu fonduri europene. Care sunt noile criterii în funcție de care vor fi plătiți bugetarii # Digi24.ro
Modul în care sunt plătiți bugetarii implicați în proiecte europene se schimbă. Acordarea sporurilor va fi făcută în funcție de timpul lucrat, de valoarea proiectului și de calificativul obținut la final. Măsura va face ca tinerii să nu-și mai dorească să lucreze la stat, din cauza salariilor mici, sunt de părere angajații din primăriile de comune, acolo unde proiectele cu bani europeni sunt semnificativ mai puține decât la oraș.
Turismul medical. Românii din diaspora, la stomatolog tot în țară: „În Italia ar costa cam de trei ori mai mult” # Digi24.ro
Peste 16% dintre români nu își permit să meargă la stomatolog, potrivit datelor de la Eurostat. Tratamentele scumpe îi forțează pe mulți să se obișnuiască cu durerea. Merg prea târziu la medic, iar atunci tratamentele ajung la prețuri exorbitante. La nivel european, suntem pe locul trei la lipsa accesului în cabinetul medicului stomatolog. Cu toate acestea, prețurile la noi sunt printre cele mai accesibile din UE. De aceea, mulți români stabiliți în afară preferă să-și repare toată dantura în concediu, în România.
Interese majore la Budapesta: ce se ascunde în spatele procesului intentat de Viktor Orban pentru apărarea activelor rusești înghețate # Digi24.ro
Guvernul maghiar, care de la începutul invaziei rusești pe scară largă a creat obstacole pentru Bruxelles în sprijinirea Ucrainei, își îndreaptă acum eforturile către soarta activelor rusești. În vizor sunt rezervele Băncii Centrale Ruse, de peste 200 de miliarde de dolari, înghețate în depozitele europene, care generează venituri anuale de 3-5 miliarde de dolari, arată jurnaliștii site-ului ucrainean Eurointegration.
Epava Titanicului a fost descoperită acum 40 de ani în timpul unei misiuni secrete a Marinei SUA. Care era scopul ascuns al operațiunii # Digi24.ro
În urmă cu 40 de ani, o expediție americano-franceză a descoperit epava Titanicului pe fundul Oceanului Atlantic. Dar operațiunea nu a avut nimic de-a face, inițial, cu faimosul pachebot britanic, ci a fost o misiune secretă pentru găsirea epavelor a două submarine nucleare scufundate în timpul Războiului Rece.
Motivul pentru care un român a traversat ilegal Dunărea înot spre Ucraina: „Le-am spus că vreau să lupt în război dintr-un impuls” # Digi24.ro
Un bărbat din Tulcea a fost condamnat vineri, în primă instanță, la patru ani de închisoare, după ce, în urmă cu trei ani, a traversat ilegal Dunărea înot până în Ucraina. În momentul în care a fost prins de grănicerii ucraineni, românul le-a spus că a recurs la acest gest pentru că ar fi vrut să lupte împotriva Rusiei, însă adevăratul motiv a reieșit din audierile cu anchetatorii români: voia, de fapt, să își vadă iubita.
Dacă liderii republicani din Washington sperau că vacanța parlamentară de o lună va contribui la stingerea controversei Jeffrey Epstein, frenezia activității din această săptămână a spulberat aceste speranțe - cel puțin pentru moment scrie jurnalistul BBC Anthony Zurcher într-un articol în care prezintă cele trei scenarii posibile privind evoluția scandalului care îi are în prim plan pe fostul infractor sexual Jeffrey Epstein și pe președintele american Donald Trump.
07:10
Ore de curs în praf și moloz. Mii de elevi din toată țara vor începe școala în plin șantier. Soluția de avarie găsită de directori # Digi24.ro
Începutul de an școlar, oricum nesigur din cauza protestelor profesorilor, vine pentru mulți elevi și cu sunet de picamăr. Reparațiile, consolidările și modernizările din foarte multe școli nu s-au încheiat. Numai în Oradea, de exemplu, 25 de școli sunt în plin șantier. Presiunea este mare și pe constructori, care trebuie să-și predea lucrările până în august 2026, pentru a nu se pierde fondurile europene din PNRR.
SUA trimit 10 avioane de luptă în Puerto Rico pentru operaţiuni împotriva cartelurilor de droguri # Digi24.ro
SUA au decis să trimită 10 avioane de luptă în Puerto Rico, teritoriu afiliat Statelor Unite, pentru operaţiuni împotriva cartelurilor de droguri din Caraibe, relatează, citând surse, CBS News. Avioanele F-35 vor fi trimise pe un aerodrom din insula din Caraibe cu trei milioane de locuitori, au declarat vineri pentru AFP surse americane.
Declarație ciudată a lui Mircea Lucescu, după înfrângerea cu Canada: Dacă elimini golurile, eu sunt mulţumit de jocul echipei # Digi24.ro
Selecţionerul Mircea Lucescu a declarat, vineri seară, după meciul României cu echipa Canadei, scor 0-3, că este mulţumit de jocul echipei, dacă nu se iau în calcul cele trei goluri primite.
Joc dezastruos al României în meciul amical cu Canada, pe Arena Națională. Se întrevăd preliminarii complicate # Digi24.ro
Echipa naţională a României a pierdut vineri seara, pe teren propriu, scor 0-3, meciul amical disputat în compania echipei naţionale a Canadei. Portarul Horaţiu Moldovan a gafat impardonabil la al doilea gol al oaspeţilor.
Donald Trump, reacție pe Truth Social la amenda dată de Bruxelles gigantului Google. Cu ce amenință președintele SUA # Digi24.ro
„Europa a atacat astăzi o altă mare companie americană importantă, Google”, a protestat vineri preşedintele SUA Donald Trump pe reţeaua sa Truth Social, ameninţând că va riposta cu sancţiuni comerciale, notează AFP.
Doi senatori americani cer Meta și Google să combată propaganda rusă înaintea alegerilor din Moldova: „Nu putem fi indiferenți” # Digi24.ro
Cu trei săptămâni înainte de alegerile parlamentare din Republica Moldova, doi senatori americani au trimis scrisori către Meta și Alphabet, companiile care dețin Facebook, Instagram și Google, cerându-le să aloce resurse suplimentare pentru a împiedica folosirea platformelor în campanii de dezinformare și finanțare politică susținute de Rusia. Parlamentarii invocă avertismentele președintei Maia Sandu și rapoarte ale organizației WatchDog.MD privind implicarea oligarhului sancționat Ilan Șor, dar și precedentul alegerilor prezidențiale și al referendumului din 2024, când Moscova ar fi încercat să influențeze votul.
Momentul când un bloc turn de 14 etaje din Gaza se prăbușește după bombardamentele israeliene # Digi24.ro
Israelul a bombardat un bloc turn de 14 etaje situat la vest de orașul Gaza, despre care armata susține că era folosit ca bază de comandă de Hamas. Imaginile de la fața locului arată cum clădirea s-a prăbușit complet după loviturile aeriene.
Vladimir Putin, despre îndelung dezbătuta întâlnire cu Volodimir Zelenski: „Sincer, nu prea îi văd rostul” # Digi24.ro
Președintele rus Vladimir Putin a declarat vineri, 5 septembrie, că „nu vede rostul” unei întâlniri cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, pentru a discuta despre încetarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei, arată Kyiv Independent. Oficialii ucraineni și europeni au cerut în mod constant încetarea completă a ostilităților ca o condiție prealabilă pentru negocieri de pace de bună-credință între Kiev și Moscova. Kremlinul a respins aceste cereri de fiecare dată, insistând ca Ucraina să facă mai întâi concesii extreme, cum ar fi dizolvarea armatei sale și refuzul de a accepta ajutor militar străin.
Accident grav: Doi bărbați au decedat după ce o autoutilitară a lovit o căruţă, în judeţul Iaşi. Calul care tracta atelajul a murit # Digi24.ro
O autoutilitară a lovit o căruță, vineri seară, în judeţul Iaşi, cinci persoane fiind implicate. Doi bărbaţi au murit.
Robert F. Kennedy Jr va publica un raport care ar lega autismul de un popular medicament care conține paracetamol. Ce spun experții # Digi24.ro
Secretarul american al Sănătății, Robert F. Kennedy Jr., intenționează să anunțe că utilizarea popularului medicament analgezic fără prescripție medicală Tylenol, care conține paracetamol, produs de Kenvue, de către femeile însărcinate ar putea avea legătură cu autismul, a relatat vineri The Wall Street Journal, citând persoane familiarizate cu subiectul, fără a include dovezi pentru aceste afirmații, transmite Reuters.
Accidentul de funicular din Lisabona: publicarea primelor concluzii ale anchetei, amânată # Digi24.ro
Instituţia portugheză responsabilă de investigarea accidentelor feroviare a amânat de vineri pentru sâmbătă publicarea unei note care prezintă „primele constatări confirmate” privind accidentul funicularului care a ucis 16 persoane miercuri la Lisabona, a anunţat aceasta pentru agenţia de ştiri Lusa, transmite AFP.
Guvernul Libanului aprobă planul armatei pentru dezarmarea miliției șiite pro-iraniene Hezbollah # Digi24.ro
Guvernul libanez a aprobat vineri planul armatei pentru dezarmarea Hezbollah, însă fără a fixa un calendar pentru aplicarea acestuia. Ședința a fost marcată de protestul miniștrilor șiiți, care au părăsit sala în momentul intrării comandantului armatei.
Ilie Bolojan l-a numit pe Crinel Nicu Grosu șef al Corpului de Control al prim-ministrului # Digi24.ro
Guvernul anunţă, vineri seară, că premierul Ilie Bolojan l-a numit în funcţia de şef al Corpului de Control al Prim-Ministrului, cu rang de secretar de stat, pe Crinel Nicu Grosu.
Donald Trump a finalizat acordul comercial cu Japonia. Ce tarife a impus țării asiatice și care au fost reacțiile la Tokyo # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a semnat, joi, un ordin executiv prin care pune în aplicare noul acord comercial cu Japonia, stabilind tarife de bază de 15% pentru majoritatea bunurilor japoneze, inclusiv automobile, transmite CNBC.
Planul lui Nigel Farage pentru Marea Britanie. Deși partidul său are doar 4 parlamentari, promotorul Brexit se pregătește de guvernare # Digi24.ro
Populistul britanic Nigel Farage, promotor al Brexitului şi prieten al preşedintelui american Donald Trump, a promis vineri la conferinţa naţională anuală a partidului său că va începe pregătirile pentru guvernare, relatează Reuters.
Sute de sud-coreeni au fost reținuți într-un raid masiv al autorităților americane de imigrare la uzina Hyundai din Georgia # Digi24.ro
Autoritățile americane de imigrare au efectuat o razie la o fabrică Hyundai imensă din Georgia, arestând 475 de persoane, potrivit uneia dintre agențiile implicate în operațiune, notează BBC.
Ungaria se opune în continuare aderării Ucrainei la UE. Cum este privită această abordare la Kiev # Digi24.ro
Ungaria îşi menţine opoziţia faţă de aderarea Ucrainei la UE şi nu este interesată de argumentaţia preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care a subliniat că nici măcar Rusia nu se opune acestei aderări, a transmis vineri ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, potrivit agenţiei MTI, citată de Agerpres.
Moscova restricționează internetul mobil pentru „asigurarea securităţii”. Rușii rămân fără WhatsApp și YouTube # Digi24.ro
Guvernul rus a blocat internetul mobil în mai multe regiuni, invocând măsuri de securitate împotriva atacurilor cu drone, și a publicat vineri o listă cu aplicaţii dezvoltate local care vor continua să funcţioneze.
România U21 a obținut doar un punct cu Kosovo, în primul meci din preliminariile Euro 2027 # Digi24.ro
Echipa naţională U21 a României a încheiat la egalitate, vineri, pe teren propriu, scor 0-0, cu reprezentativa U21 a statului Kosovo, în primul meci din grupa A de calificare la Euro 2027.
Avertismentul lui Volodimir Zelenski, la întâlnirea cu premierul slovac Robert Fico: Petrolul rusesc nu are viitor în Europa # Digi24.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi premierul slovac Robert Fico au discutat vineri în oraşul ucrainean Ujgorod despre importurile slovace de petrol rusesc şi despre recentele atacuri ucrainene asupra conductei Drujba care transportă petrol din Rusia către Ungaria şi Slovacia, probleme care sunt o sursă de dispută între Ucraina, de o parte, şi Ungaria şi Slovacia, de cealaltă parte.
Hamas a publicat imagini în care apar doi ostatici israelieni capturați în timpul unui festival de muzică, în timpul atacului transfrontalier din octombrie 2023. Videoclipul pretinde că îl arată pe Guy Gilboa-Dalal în orașul Gaza, la sfârșitul lunii august, unde acesta spune că el și alți opt oameni sunt reținuți și vor rămâne acolo, în ciuda ofensivei terestre planificate de Israel. De asemenea, videoclipul îl arată și pe Alon Ohel, care se află în captivitate, scrie BBC News.
Ofensiva se intensifică: Israelul a distrus zeci de clădiri în orașul Gaza, arată noi imagini din satelit # Digi24.ro
Zeci de clădiri au fost puse la pământ de tancurile israeliene în Gaza, arată noi imagini surprinse din satelit, în timp ce Forțele de Apărare Israeliene (IDF) au declarat că ofensiva lor a stabilit controlul asupra a 40% din oraș, conform BBC.
Vlad Gheorghe îi răspunde lui Adrian Năstase, care l-a numit „păcălici”: „E supi că-i tai banii de la stat” # Digi24.ro
Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe, președinte al partidului DREPT, i-a răspuns, pe Facebook, lui Adrian Năstase, care l-a numit, într-un text de pe blogul său, „un oarecare păcălici”, după ce Gheorghe a cerut ca fundației înființate de fostul premier să i se retragă statutul de utilitate publică. Gheorghe spune că fostul premier este supărat că demersul său taie finanțarea de la stat.
Vreme neobișnuit de caldă în primul weekend de toamnă. Ce temperaturi ne așteaptă în luna septembrie # Digi24.ro
Primul weekend de toamnă aduce temperaturi de vară în mare parte din țară. Valorile termice vor trece de 30°C, iar ploile vor fi izolate și slabe. Meteorologii anunță că acest val de căldură se va menține și în următoarele săptămâni, cu maxime peste cele specifice sezonului. Directoarea ANM, Elena Mateescu, a explicat în direct la Digi24 că debutul toamnei a fost marcat de avertizări cod galben și că, în ciuda vremii calde, România se confruntă cu un deficit semnificativ de precipitații.
Cel mai rapid supercomputer din Europa a fost inaugurat în Germania. Cum ar putea să schimbe viitorul AI # Digi24.ro
Cel mai rapid supercomputer european a devenit operaţional vineri, în vestul Germaniei, în prezenţa cancelarului german Friedrich Merz . JUPITER, localizat la Centrul de Cercetare Jülich, este al patrulea supercomputer ca viteză din lume și cel mai eficient energetic.
UE amendează Google cu 2,95 miliarde de euro pentru „practici abuzive”, în plin conflict comercial cu SUA # Digi24.ro
Comisia Europeană amendează Google cu 2,95 miliarde de euro pentru „practici abuzive” pe piața publicității online. Gigantul american are 60 de zile să prezinte un plan de conformare, altfel Bruxelles-ul a avertizat că ar putea fi obligat să vândă părți din afacere, potrivit Financial Times.
Delegație europeană la Washington. Aliaţii Ucrainei vor să-l convingă pe Donald Trump să impună Rusiei noi sancțiuni # Digi24.ro
O delegaţie europeană a plecat în SUA pentru a negocia cu administraţia preşedintelui american Donald Trump posibile noi sancţiuni coordonate împotriva Rusiei, a anunţat, joi, preşedintele Consiliului European, Antonio Costa. Comisia Europeană a transmis că șefa acestei instituţii, Ursula von der Leyen, a avut o convorbire telefonică cu vicepreşedintele american JD Vance, tot pentru coordonarea sancţiunilor împotriva Rusiei, relatează agenţia EFE, citată de Agerpres.
Cine va moșteni imperiul construit de Giorgio Armani: „Regele modei” anunțase în 2022 că avea pregătit un plan de succesiune # Digi24.ro
Moartea designerului italian Giorgio Armani a stârnit un joc de ghicire despre cine va moșteni averea sa estimată la 12,1 miliarde de dolari, dacă imperiul său se va prăbuși și dacă „Regele Giorgio” și-a asigurat un succesor, scrie The Times.
REPER reacționează după demisia lui Octavian Berceanu și-l acuză de declarații calomnioase: A ales să se abată de la regulile statutare # Digi24.ro
Partidul REPER anunţă vineri că ia act de decizia lui Octavian Berceanu de a-şi retrage candidatura la funcţia de preşedinte şi la Primăria Municipiului Bucureşti, şi de a demisiona din partid şi transmite că democraţia internă se bazează pe reguli, nu pe atacuri personale. REPER îl acuză pe Berceanu că a ales să se abată de la regulile statutare.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.