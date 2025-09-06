Momentul în care un bărbat dă foc benzinăriei în Timiş. Beat, a dat cu flăcări pe angajaţi, apoi a fugit

18:10

Vecinul indiscret nu mai e doar doamna de la unu care ştie când ajungi acasă, cu cine ai stat de vorbă la lift, ce musafiri ai avut şi ce datorii ai la întreţinere. Intimitatea nu începe nici măcar după ce intri în apartament. Dacă uiţi să tragi draperiile, mai ales seara, eşti protagonsitul unui show de tip Big Brother. Mai ales în cartierele noi, unde distanţa dintre blocuri e cât două locuri de parcare. În cele mai tragice cazuri, vecinii spioni pot filma tot ce se întâmplă în apartamentele de vis-a-vis. Nu de puține ori, imaginile ajung pe internet și transformă viața privată în spectacol public. Specialiștii avertizează: violarea vieții private te poate băga la închisoare.