Și-a cumpărat o casă, iar iubitul de 11 ani îi plătește chirie, deși locuiesc împreună: "Oamenii sunt șocați"
ObservatorNews, 6 septembrie 2025 11:20
Deși formează un cuplu de 11 ani și locuiesc împreună, ea este proprietara casei, iar el îi plătește chirie. Americanca de 37 de ani a strâns bani timp de un deceniu pentru a-și cumpăra locuința, iar partenerul ei a acceptat să semneze un contract de închiriere, cu reguli stricte și chiar un acord de echitate.
Acum 5 minute
11:40
SONDAJ: Aţi plecat din oraş pentru a profita de ultimul weekend din vacanţa de vară a elevilor? # ObservatorNews
Este ultimul weekend din vacanţa de vară, iar de luni va suna primul clopoțel din acest an școlar. Așa că mulți părinți încă profită de timpul rămas și îi duc pe cei mici la o ultimă porție de distracție pe cinste.
Acum 30 minute
11:20
11:20
Momentul în care un bărbat dă foc benzinăriei în Timiş. Beat, a dat cu flăcări pe angajaţi, apoi a fugit # ObservatorNews
Un bărbat din judeţul Timiş este acuzat de tentativă de omor calificat după un incident şocant. Beat, a mers la o benzinărie şi a ameninţat că se sinucide. El a dat foc unei pompe de benzină, apoi a început să apese pe pistolul de la pompă. Carburantul aprins s-a împrăştiat. Un angajat al staţiei de benzină a intervenit cu un extinctor, dar s-a ales cu arsuri.
Acum o oră
11:00
Româncă de 40 de ani, reţinută în Spania. Injecta ilegal botox şi acid hialuronic în propriul salon de păr # ObservatorNews
O româncă a fost reţinută în Spania după ce a fost prinsă că injectează ilegal botox şi acid hialuronic.
11:00
Proteste violente în Serbia. Campusul unei facultăţi a devenit câmp de luptă: "Ne-am săturat! Asta nu e viaţă" # ObservatorNews
Protestele din Serbia devin tot mai violente. În timp ce manifestanţii cer alegeri anticipate, preşedintele Alexandr Vucic denunţă un complot străin care vrea să-l dea jos de la putere. Poliţia a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa grupurile de protestatari. 11 ofiţeri au fost răniţi.
10:50
Bărbat de 56 de ani, înjunghiat de concubină, după un scandal stropit cu alcool, în Neamț # ObservatorNews
Un bărbat de 56 de ani din Cordun, județul Neamț, a ajuns la spital după ce a fost înjunghiat de concubina lui, în urma unui conflict izbucnit pe fondul consumului de alcool. Femeia de 62 de ani a fost reținută și ulterior arestată preventiv, fiind acuzată de violență în familie.
Acum 2 ore
10:30
Maşină mistuită de flăcări, în drumul spre Rânca. În autoturism se aflau două persoane # ObservatorNews
O maşină s-a făcut scrum, în judeţul Gorj, pe drumul spre Rânca. În momentul izbucnirii flăcărilor în autoturism se aflau două persoane, care din fericire, au reuşit să iasă la timp. Cauza probabilă a incendiului a fost un cablu electric defect sau neizolat corespunzător.
10:20
"Influencerul lui Dumnezeu" va fi canonizat duminică. Carlo Acutis, primul sfânt milenar al Bisericii Catolice # ObservatorNews
Papa va canoniza duminică un adolescent născut la Londra, supranumit „influencerul lui Dumnezeu”, care a murit la 15 ani din cauza leucemiei. Carlo Acutis va deveni primul sfânt milenar al Bisericii Catolice, scrie The Guardian.
10:10
Planul concedierilor din administraţia locală. Surse: Ce alt scenariu ar mai fi luat în calcul de Coaliţie # ObservatorNews
Au bătut palma pentru concedieri. Preşedintele Nicuşor Dan şi premierul Ilie Bolojan spun că au stabilit deja planul concedierilor din administraţia locală. 10 la sută din posturile ocupate vor fi desfiinţate, aşa cum a propus şeful Guvernului. Doar că PSD respinge ideea că liderii Coaliţiei s-ar fi înţeles la Cotroceni. Social-democraţii şi-ar dori, mai degrabă, tăierea cheltuielilor cu 10% sau concedieri de până la 25%, dar acestea să fie aplicate treptat, în următorii ani.
10:10
Meciul România - Canada, transmis aseară de Antena 1 şi AntenaPLAY, lider detaşat de audienţă # ObservatorNews
Aseară, naţionala de fotbal a României nu a reușit să obţină un rezultat favorabil ȋn faţa a 30.000 de oameni ȋn tribună și a milioane de fani ai fotbalului din faţa micilor ecrane. Românii au fost alături de tricolori pe tot parcursul meciului, partida România – Canada, rezultat 0-3, impunându-se ca lider detașat de audienţă, la nivelul tuturor categoriilor de public. Tricolorii ȋși continuă drumul spre World Cup ȋn Cipru, unde trebuie să obţină cele 3 puncte.
09:50
Copilăria Narcisei, umbrită de boală. La 4 ani, fetița intră în sala de operație pentru o operaţie la inimă # ObservatorNews
În săptămâna în care alți copii vor merge la grădiniță sau la școală, unii copii vor merge la spital. Narcisa este unul dintre acești copii. Fetița de patru ani suferă de o malformație la inimă, dar are șansa să fie salvată în cadrul celei de-a patra misiuni umanitare cardio-pediatrică susținută de Fundația Mereu Aproape și de voi, generoșii care donați pentru copii asemenea Narcisei. Să nu uităm că doi euro donați prin SMS la numărul fără recurență 8848 pot face diferența între suferință și zâmbet.
Acum 4 ore
09:40
Toamna şi-a intrat în drepturi, iar asta se vede cel mai bine în forfota din pieţe. La Suceava, tarabele sunt pline ochi cu fructe şi legume, în toate culorile. Vedete în această perioadă sunt. însă, conservele. Prețurile, spun vânzătorii, au rămas la nivelul de anul trecut, chiar dacă scumpirile au lovit peste tot. Asta ca să nu rămână cu marfa pe tarabe.
09:40
Accident de groază în Scânteia. Doi bărbaţi au murit, alte 3 persoane rănite între care o tânără însărcinată # ObservatorNews
O autoutilitară şi o căruţă s-au ciocnit, vineri seară, în judeţul Iaşi, cinci persoane fiind implicate. Doi bărbaţi au murit şi trei persoane au fost rănite.
09:30
Cozi imense la Taxe şi Impozite Galaţi după ce mii de familii au fost chemate la explicaţii. "Nu merge online" # ObservatorNews
Nervi și cozi uriașe la Serviciul de Taxe și Impozite din Municipiul Galaţi, după ce mii de familii au fost notificate că nu au declarat corect numărul locuitorilor din gospodărie. Aproximativ 30.000 de persoane nu apar în evidențele fiscale ale orașului.
09:20
Condiţia lui Putin pentru a respecta un eventual acord de pace. Trump: "Europa va fi prima care va interveni" # ObservatorNews
Rusia refuză orice compromis în cazul Ucrainei. Vladimir Putin ameninţă că militarii europeni care ajung acolo vor deveni automat ţinte. Asta după ce 26 dintre ţările aliate Kievului au convenit să trimită trupe de menţinere a păcii. În exclusivitate pentru Observator, Nicuşor Dan a explicat că ţara noastră nu va participa la această iniţiativă. La Washington, Donald Trump a promis că va discuta iar cu Putin şi a decis tăierea fondurilor acordate armatelor europene de pe flancul estic al NATO.
09:00
Cea de-a 82-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film de la Veneţia se încheie sâmbătă. Sub preşedinţia juriului condus de Alexander Payne, această ediţie veneţiană a prezentat filme de François Ozon, Olivier Assayas, Guillermo del Toro, Kathryn Bigelow, Cédric Jimenez, Gus Van Sant, Park Chan-Wook, Yorgos Lanthimos, Luca Guadagnino, Jim Jarmusch şi Valérie Donzelli.
09:00
Cristian Popescu Piedone demisionează din PUSL și face partid. Anunţ despre cursa pentru Primăria Capitalei # ObservatorNews
Cristian Popescu Piedone a anunțat sâmbătă pe Facebook că demisionează din PUSL și își face partid: "Un partid al cetățenilor, pentru binele, siguranța și bunăstarea cetățenilor".
08:30
Doi tineri de 25 și 18 ani și un bărbat de 39 de ani au fost răniți după ce mașina în care se aflau a intrat într-un stâlp pe o stradă din Pitești, în noaptea de vineri spre sâmbătă.
08:30
O mamă îşi încurajează băiatul să intre în mare, deşi e arborat steagul roşu: "Lasă-l, că aşa se căleşte!" # ObservatorNews
Autorităţile au tras linie. În doar două luni, 16 oameni au murit înecaţi în staţiunile de la mare. Cu toate acestea, în continuare sunt mulți care se cred nemuritori şi ignora interdictţile. Chiar ieri, pe o plajă din Jupiter, o mamă îşi încuraja fiul minor să intre în mare, deși steagul roşu era arborat. Salvamarul îi spunea că n-are voie, femeia îl certa pe salvamar: "Lasă-l, că aşa se căleşte!".
08:30
Un şofer de 30 de ani din Neamţ a ajuns în şanţ cu camionul de floarea-soarelui. Tânărul, încarcerat # ObservatorNews
Un camion încărcat cu floarea-soarelui s-a răsturnat, aseară, în judeţul Neamţ.
08:20
Tânăr de 24 de ani arestat după ce a răpit o fată de 14 ani şi a ţinut-o captivă în locuinţa lui din Brașov # ObservatorNews
Un bărbat de 24 de ani din Suceava a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, bănuit că a răpit și ținut captivă o fată de 14 ani din Brașov.
07:50
Horoscop 7 septembrie 2025. Ziua adevărurilor în cuplu și a clarității în comunicare # ObservatorNews
Horoscop 7 septembrie 2025. Astăzi, astrele pun accent pe relații și pe modul în care gestionăm emoțiile. Semnele de foc își testează răbdarea, cele de aer au parte de dialoguri intense, iar cele de apă și pământ sunt chemate la sinceritate și echilibru în cuplu.
Acum 6 ore
07:30
Trump a semnat ordinul prin care Pentagonul devine Departamentul de Război. "Dovada că America s-a întors" # ObservatorNews
Donald Trump a semnat vineri un ordin executiv prin care redenumește Departamentul Apărării în Departamentul de Război, o referire la denumirea originală a instituției folosită între 1789 și 1947.
07:10
O elevă a luat Bacalaureatul la 9 ani şi a doborât recordul în Franţa. A început să înveţe franceza la 6 ani # ObservatorNews
O elevă a obţinut în iulie diploma de Bacalaureat la vârsta de 9 ani, devenind astfel cea mai tânără persoană care a obţinut această certificare de absolvire a studiilor şcolare liceale în Franţa, a anunţat vineri Ministerul Educaţiei Naţionale, relatează AFP.
Acum 12 ore
23:40
Lucescu şi Dennis Man, reacţii după umilinţa din meciul cu Canada: "Nu avem ce să facem, capul în pământ" # ObservatorNews
Naţionala de fotbal a României a suferit, vineri seara, o înfrângere usturătoare în amicalul cu Canada, 0-3, disputat pe teren propriu, respectiv pe Arena Naţională.
23:10
Naţionala de fotbal a României a suferit, vineri seara, o înfrângere usturătoare, 0-3, în amicalul cu Canada jucat pe Arena Naţională.
Acum 24 ore
22:20
Ministerul Justiţiei, după decizia CJUE privind fugarii: "Un succes pentru autorităţile române" # ObservatorNews
Ministerul Justiţiei apreciază că decizia Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE), care a stabilit că un stat membru trebuie să obţină acordul statului emitent al mandatului european de arestare înainte de a dispune executarea pedepsei pe teritoriul lor, în stiuaţia predării persoanelor puse sub urmărire, reprezintă un succes pentru autorităţile române. Argumentele susţinute de Guvernul României în faţa CJUE au fost pregătite încă din anul 2023 de către Ministerul Justiţiei, scrie News.ro.
22:10
Gigantul american Google, amendat cu aproape 3 miliarde de euro de Comisia Europeană pentru "practici abuzive" # ObservatorNews
Comisia Europeană a anunţat, vineri, că amendează gigantul web Google cu 2.95 miliarde de euro (3.45 de miliarde de dolari) pentru încălcarea normelor UE în materie de concurenţă, folosind abuziv tehnologiile sale publicitare ("adtech").
21:40
Un accident rutier grav s-a produs astăzi în comuna Scânteia, județul Iași, în urma impactului dintre o căruță și o autoutilitară. Cinci persoane au fost rănite, iar două dintre ele se află în stare de inconștiență și sunt resuscitate de echipajele medicale.
21:40
Incendiu într-un bloc din Târgoviște. 20 de persoane evacuate, fumul a pătruns pe scară # ObservatorNews
Un incendiu izbucnit vineri seara într-un bloc din Târgoviște și a dus la evacuarea a aproximativ 20 de persoane, după ce fumul a pătruns pe casa scării.
21:30
IGPR vrea ca unele secţii de poliţie să se închidă după ora 16:00, susţine Sindicatul Polițiștilor Europeni # ObservatorNews
Sindicatul Europol susţine că IGPR i-ar forţa pe şefii IPJ-urilor să realizeze o analiză prin intermediul cărora reducă la jumătate numărul de funcții de la nivelul dispeceratelor, precum și să închidă sediile unor poliții orășenești sau secții de poliție urbană după ora 16:00.
20:50
Povestea Cristinei Huzum, CEO al unui lanţ hotelier internaţional de cinci stele: Ambiţioasă şi recunoscătoare # ObservatorNews
Există vacanţe pentru linişte, pentru bunăstare spirituală sau pentru bunăstarea sexuală a cuplurilor. Aceste sunt noile tendinţe în hotelurile de lux, despre care Alessandra Stoicescu a vorbit în podcastul Shero cu Cristina Huzum, numită în online "doamna cu hotelul". Cristina are peste 20 de ani experienţă în industria ospitalităţii şi i-a mărutirisit Alessandrei Stoicescu cum a ajuns în vârful lumii de 5 stele chiar "de la coada vacii".
20:20
EXCLUSIV. Imagini din subteran, de la lucrările de retehnologizare de la Barajul Vidraru # ObservatorNews
Lucrări de amploare la Barajul Vidraru. Pentru prima dată în ultimii 50 de ani, lacul va fi golit, pentru ca hidrocentrala să fie modernizată. Va produce ulterior mai multă electricitate, lucru benefic mai ales într-o perioadă cu importuri şi facturi care sunt tot mai mari. Echipa Observator a filmat în subteran, chiar în încăperea unde se produce energia.
20:20
SUA și UE ar putea trimite în Ucraina trupe non-NATO, din Bangladesh sau Arabia Saudită # ObservatorNews
SUA și UE iau în considerare trimiterea de trupe non-NATO în Ucraina pentru că Rusia se opune celor occidentale. Oficialii americani și europeni discută trimiterea de trupe din țări non-NATO, precum Arabia Saudită sau Bangladesh, relatează NBC News citând surse.
20:10
Cine moşteneşte imperiul de 12 miliarde de dolari al lui Giorgio Armani. Nu a avut soţie şi copii # ObservatorNews
Giorgio Armani, designerul vizionar care a schimbat felul în care se îmbracă femeile şi bărbaţii, lasă în urmă un imperiu de 12 miliarde de dolari. N-a avut copii şi nu a fost căsătorit. Şase oameni - rude şi colegi - vor moşteni brandul de lux. Iar Armani nu înseamnă doar haine, ci un stil de viaţă. Italianul a modelat o industrie întreagă - parfumuri, design interior, hoteluri şi restaurante.
20:10
Război între Greenfield şi ONG-uri pe drumul forestier din Pădurea Băneasa. "Precedent extrem de periculos" # ObservatorNews
Locuitorii cartierului Greenfield din Sectorul 1 al Capitalei sunt în război cu ONG-urile de mediu după deschiderea unui drum prin padurea Băneasa. Asociaţiile de locatari din complexul imobiliar au închiriat drumul forestier de la Romsilva.
20:10
România - Canada, LIVE pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. S-au anunţat echipele de start # ObservatorNews
Naţionala de fotbal a României joacă, vineri seara, un meci amical împotriva selecţionatei similare a Canadei. Partida începe la ora 21.00, se joacă pe Arena Naţională, din Bucureşti, şi este transmisă în direct de Antena 1 şi în AntenaPLAY.
20:10
Putin ameninţă că trupele străine care ar putea fi trimise în Ucraina vor deveni ţintele Rusiei # ObservatorNews
Rusia refuză orice compromis în cazul Ucrainei. Vladimir Putin ameninţă că militarii europeni care ajung acolo vor deveni automat ţinte. Asta după ce, ieri, 26 dintre ţările aliate Kievului au convenit să trimită trupe de menţinere a păcii.
20:00
Cu poarta închisă. Aşa îi prinde prima zi de şcoală pe elevi şi preşcolari. Cum arată orarul copiilor nu e decis oficial nici până la această oră. Dacă preşedintele României ne-a declarat că merge la festivitate, iar ministrul Educaţiei cere şcolilor să rămână deschise, părinţii au primit şi altfel de mesaje - profesorii vor participa la protest, drept urmare elevii nu vor fi prezenţi la şcoală. Dacă primesc sau nu absenţe, rămâne de văzut.
20:00
Se fac ultimele cumpărături pentru şcoală, iar pe listă este şi uniforma. Tradiţionala cămaşă a fost înlocuită cu tricoul alb, iar sacoul are acum o alternativă mai cool - hanoracul cu emblemă sau puloverul cu nasturi. În total, o uniformă completă ajunge să coste şi 1000 de lei. La şcolile de stat ţinuta nu este impusă, însă elevii primesc recomandări de culoare şi croi.
20:00
România - Canada, LIVE pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Lucescu a anunţat echipa de start # ObservatorNews
Naţionala de fotbal a României joacă, vineri seara, un meci amical împotriva selecţionatei similare a Canadei. Partida începe la ora 21.00, se joacă pe Arena Naţională, din Bucureşti, şi este transmisă în direct de Antena 1 şi în AntenaPLAY.
19:50
România îşi poate cere înapoi fugarii de Justiţie. Statele străine nu se mai pot opune # ObservatorNews
Fugarii de lux ai României ar putea ajunge în închisorile din ţară. O decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene le scurtează brusc evadarea. Nu se vor mai putea execute pedeapse în străinătate dacă instanțele din România nu sunt de acord cu asta. Direct vizaţi sunt Mario Iorgulescu, Alina Bica, Sorin Oprescu sau Ionel Arsene. Toţi şi-au găsit refugiu în Italia și Grecia, care refuză să-i extrădeze.
19:50
Animalele de companie au primit acces la instituţiile publice din Cluj, dacă respectă anumite reguli # ObservatorNews
Cu pisica, la ghişeu, cu câinele, la taxe. Iubitorii de animale din Cluj-Napoca nu mai sunt nevoiţi să le lase la intrarea instituţiilor la care au treabă. Primăria a decis azi că dacă sunt ţinute în lesă şi au vaccinurile la zi, pot intra şi patrupedele.
19:20
Nicuşor Dan şi Bolojan s-au înţeles pe reformă, dar PSD vine cu altă variantă: reduceri, nu concedieri # ObservatorNews
Au bătut palma pentru concedieri. Preşedintele Nicuşor Dan şi premierul Ilie Bolojan spun că au stabilit deja planul concedierilor din administraţia locală. 10 la sută din posturile ocupate vor fi desfiinţate, aşa cum a propus şeful Guvernului. Doar că PSD respinge ideea că liderii Coaliţiei s-ar fi înţeles la Cotroceni. Social-democraţii şi-ar dori, mai degrabă, tăierea cheltuielilor cu 10% sau concedieri de până la 25%, dar acestea să fie aplicate treptat, în următorii ani.
19:20
Al treilea pachet de reformă fiscală va ajusta toate pensiile speciale, unde beneficiari sunt militarii, diplomaţii sau angajaţii Curţii de Conturi. Anunţul a fost făcut de Nicuşor Dan, în interviul exclusiv pentru Observator.
18:30
Condamnarea primită de Alexandru Bâlcu pentru lipirea de simboluri fasciste pe ușile unei sinagogi # ObservatorNews
Un bărbat a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare de Judecătoria Sectorului 1 din Bucureşti pentru că a lipit simboluri ale Mişcării Legionare pe uşile unei sinagogi din Capitală.
18:20
Abia întors din China, premierul Slovaciei a mers la Zelenski cu un nou discurs: "Slovacia sprijină Ucraina" # ObservatorNews
Robert Fico spunea în urmă cu câteva luni că "Volodimir Zelenski este inamicul nostru". De altfel, în ultima lună administraţia de la Bratislava a acuzat de mai multe ori Ucraina că a lovit conducta Druzhba.
18:10
Este ultimul weekend înainte de deschiderea şcolilor şi multe familii îl vor petrece, probabil, tot pe litoral, mai ales că vremea se anunţă frumoasă iar cu școala încă nu este situaţia clară.
18:10
De la ferestre, pe internet. Cum ajung imaginile din propria locuinţă pe rețelele sociale # ObservatorNews
Vecinul indiscret nu mai e doar doamna de la unu care ştie când ajungi acasă, cu cine ai stat de vorbă la lift, ce musafiri ai avut şi ce datorii ai la întreţinere. Intimitatea nu începe nici măcar după ce intri în apartament. Dacă uiţi să tragi draperiile, mai ales seara, eşti protagonsitul unui show de tip Big Brother. Mai ales în cartierele noi, unde distanţa dintre blocuri e cât două locuri de parcare. În cele mai tragice cazuri, vecinii spioni pot filma tot ce se întâmplă în apartamentele de vis-a-vis. Nu de puține ori, imaginile ajung pe internet și transformă viața privată în spectacol public. Specialiștii avertizează: violarea vieții private te poate băga la închisoare.
18:10
Octavian Berceanu demisionează din REPER şi renunţă la candidatura pentru Primăria Capitalei # ObservatorNews
Octavian Berceanu a anunţat vineri că demisionează din REPER, de la conducerea partidului şi renunţă la candidatura la Primăria Capitalei.
