Newsweek.ro, 6 septembrie 2025 11:20
• • •
Acum 5 minute
11:40
Zece județe se vor afla, sâmbătă, sub o atenționare Cod galben de caniculă și maxime termice ridicat...
Acum 30 minute
11:20
De ce în 84 de țări traficul rutier se face pe stânga? De când se circulă pe dreapta în România? # Newsweek.ro
Traficul rutier se se desfășoară pe stânga drumului în 84 de țări de pe mapamond, deși avem tendința...
Acum 2 ore
10:40
„Zilele comunei” organizate de primării cu 10.000.000 lei deficit. Angajații: 1.200.000 lei salarii # Newsweek.ro
Ilie Bolojan vrea austeritate și reforma administrației locale. În acest timp, numeroase localități ...
10:20
Cum scapi de petele galbene din toaletă cu un truc simplu? Ai nevoie de ceva din congelator # Newsweek.ro
Petele galbene din vasul toaletei pot da bătăi de cap, dar soluția nu se află pe raftul cu detergenț...
10:00
Marine Le Pen, apropiată Rusiei, acuzată de delapidare, caută portița pentru a prelua șefia Franței # Newsweek.ro
Deși este interzisă să candideze din cauza unei condamnări pentru delapidare, lidera de extremă drea...
Acum 4 ore
09:40
CCIR preia un nou mandat ca membru în Consiliul General al Federației Mondiale a Camerelor de Comerț # Newsweek.ro
Secretarul general al Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), Ovidiu Silaghi, a participat...
09:30
Incendiu violent la o hală cu peleți și uleiuri din Galați. Flăcările s-au extins pe 500 mp # Newsweek.ro
Un incendiu de proporții a izbucnit sâmbătă dimineață la o hală din Șendreni, județul Galați, unde e...
09:20
Haos la început de an școlar. Elevii și părinții nu știu dacă începe școala de luni: "Mai sunați" # Newsweek.ro
E mare haos la început de an școlar. Sute de părinți au primit mesaje contradictorii despre prima zi...
08:40
Biserica Ortodoxă, paravanul propagandei și dezinformării rusești în România și Moldova. Scopul? # Newsweek.ro
Rusia este acuzată că folosește Biserica Ortodoxă din Moldova pentru propagandă și dezinformare, cu ...
08:20
Planul de pace în Ucraina. Mii de militari occidentali ar putea ajunge în Ucraina. Ce rol vor avea # Newsweek.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că mii de soldați occidentali ar putea fi mobili...
08:00
Soți și spioni. Un cuplu, agenți CIA, trimis să vâneze o „cârtiță” în inima inamicului SUA nr.1 # Newsweek.ro
Shadow Cell este cartea scrisă de doi agenți CIA, soț și soție, care au avut de îndeplinit o misiune...
07:50
Falsa abdicare a regelui Carol al II-lea dîn 1940. Ce reacție a avut la cea a lui Mihai I, în 1947? # Newsweek.ro
Falsa abdicare a regelui Carol al II-lea dîn 1940 a fost unul dintre cele mai stranii evenimente din...
Acum 6 ore
07:40
Un gest banal, făcut de mulți șoferi chiar sub geamul blocului, poate să aducă o amendă mare. Amendă...
07:30
Pare o simplă imagine, dar răspunsul tău poate spune totul despre tine. Acest test vizual rapid, baz...
07:20
Un gest simplu, precum modul în care gătești cartofii, ar putea influența riscul de diabet. Fierți, ...
07:10
Horoscop 7 septembrie. Eclipsa de Lună în Pești îi face curajoși pe Tauri. Fecioarele, productive # Newsweek.ro
Horoscop 7 septembrie. Eclipsa de Lună în Pești îi face curajoși pe Tauri. Fecioarele sunt productiv...
07:00
2.330.000 de pensii ar putea fi distribuite în alt mod. Ministrul Muncii: economii de 60.000.000 lei # Newsweek.ro
Ministerul Muncii speră că un număr tot mai mare de pensionari vor alege să schimbe modul cum își în...
Acum 24 ore
22:20
Sute de muncitori sud-coreeni, arestaţi de agenţii de imigrare americani, la un şantier Hyundai # Newsweek.ro
Sute de muncitori sud-coreeni au fost arestaţi de agenţii de imigrare americani, la un şantier Hyund...
21:40
Crinel Nicu Grosu, expert anticorupţie, numit în fruntea Corpului de control al Guvernului # Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan l-a numit pe Crinel Nicu Grosu, un expert anticorupţie, în funcția de șe...
21:10
Trump, debarcare în Venezuela, tip „Golful Porcilor” din Cuba. Maduro se apără cu drone de la Putin # Newsweek.ro
Războiul lui Trump, de când a schimbat numele Departamentului Apărării. Debarcă în Venezuela, să dea...
20:50
Reges Online este noul nume al băncii de date cu toate contractele de muncă din România # Newsweek.ro
De la 1 octombrie 2025, Revisal devine Reges-Online, un pas spre mai multă transparenţă, siguranţă ş...
20:30
Ministrul Fondurilor Europene, condus de Dragoş Pîslaru, le-a transmis angajaților instituției, prin...
19:40
Bruxelles-ul va dubla finanțarea Groenlandei, în noul buget al Uniunii Europene, în contextul în car...
19:20
Vlad Plahotniuc poate fi extrădat din Grecia, în Republica Moldova. Ce se întâmplă în continuare? # Newsweek.ro
Ministerul Justiției din Grecia a acceptat extrădarea omului de afaceri fugar Vladimir Plahotniuc, i...
19:10
Trump vrea să impună monitorizarea zonei tampon dintre Ucraina și Rusia, fără trupe. Cum va proceda? # Newsweek.ro
SUA vor să preia conducerea în monitorizarea zonei tampon din Ucraina, fără să implice trupe de men...
18:50
Cum vor fi acordate certificatele de handicap? Cum se vor schimba termenele de valabilitate # Newsweek.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat că există un număr mare de fraude la acordarea indemnizaț...
18:30
AUR vrea referendum de demitere, pentru Nicuşor Dan. Miza e propaganda "trupe româneşti în Ucraina" # Newsweek.ro
Liderul europarlamentarilor AUR și vicepreşedintele partidului, Adrian Axinia, i-a cerut președintel...
18:10
Cancerul de colon ar apărea mai des la persoanele înalte sau obeze. Cercetătorii spun motivele # Newsweek.ro
Un studiu arată că Cancer de colon ar apărea mai des la persoanele înalte sau obeze. Noi cercetări s...
17:50
O româncă plătește 13.000 lei pe un loc de parcare licitat de primărie. Pe o singură lună # Newsweek.ro
O româncă plătește 13.000 lei pe un loc de parcare licitat de primărie. Pe o singură lună. Unde se î...
17:40
Cea mai periculoasă fată de 12 ani. Fiica lui Kim Jong-un, în China, pregătită pentru tiranie # Newsweek.ro
Fiica lui Kim Jong-un, iubitoare de Gucci, educată acasă, și-a făcut debutul internațional săptămâna...
17:30
Tesla îi va da 1.000 de miliarde de $ lui Elon Musk. Ce face pentru banii ăștia și de ce primește ba...
17:20
Focar de rabie confirmat în Satu Mare. Oamenii au ieșit la vânătoare! Care este situația și ce spun ...
17:10
Cătălin Osiceanu: Analiza factorilor care au condus la erodarea statutului profesorului în societate # Newsweek.ro
Societatea românească se confruntă cu o criză profundă: profesorii nu mai sunt respectați, spune pro...
16:50
BMW lansează iX3 cu inteligență artificială și vrea să „bată” modelele din China. Costă 68.900€ # Newsweek.ro
„Noua Clasă” a salvat BMW o dată – în anii 1960, a scos compania cu sediul la München din criză. Acu...
16:30
13.000 lei pentru închirierea unui loc de parcare în Brașov. De ce este așa de scumpă? # Newsweek.ro
O brașoveancă a plătit nu mai puțin de 13.000 de lei pe an pentru un loc de parcare în cartierul Ast...
16:20
Ducesa de Kent a Marii Britanii a murit la vârsta de 92 de ani. Palatul Buckingham anunță # Newsweek.ro
Ducesa de Kent a Marii Britanii, soția vărului defunctei regine Elisabeta a II-a, a murit la vârsta ...
16:10
Preşedintele SUA, Donald Trump, a avut, vineri, un comentariu sarcastic şi critic la adresa Rusiei ş...
15:50
Octavian Morariu, membru CIO, despre abuzurile din gimnastica ritmică: E necesară o anchetă serioasă # Newsweek.ro
Octavian Morariu, membru în Comitetul Executiv al Comitetului Internațional Olimpic, a consideră că ...
15:30
Consumatorii nu trebuie să verifice contractele producătorilor pentru a lua garanția ambalajelor SGR # Newsweek.ro
Consumatorii nu trebuie să verifice contractele producătorilor de băuturi pentru a-și putea recupera...
15:30
Sectorul unde 40% din angajați vor ieși la pensie în curând. „Vom asista la blocaje uriașe” # Newsweek.ro
O categorie de angajați vor ieși la pensie mult mai devreme. Sindicatele trag un semnal de alarmă st...
15:20
Când vor crește pensiile militare? Bolojan vrea să le adopte pe „modelul” pensiilor speciale # Newsweek.ro
Un răspuns pe care vor să îl afle mulți pensionari militari, rezerviști, din poliție Când vor crește...
14:50
Tăierea pensiei speciale la 18.000 lei, judecată în 2 săptămâni. Ce șanse sunt să se adopte? # Newsweek.ro
Tăierea pensiei speciale la 18.000 lei va fi judecată de către Curtea Constituțională a României pe ...
14:40
Armata digitală a Kremlinului din spatele lui Georgescu plătită de la Moscova. "Operațiunea Moldova" # Newsweek.ro
După ce Newsweek România a dezvăluit legătura strânsă dintre mașinăria monstruoasă de propagandă rus...
14:20
Drone detectate în zona Deltei Dunării. Avioane Eurofighter, ridicate de la Baza Mihail Kogălniceanu # Newsweek.ro
Drone aeriene au fost detectate la 36 mile marine NE de Sulina. Două aeronave de luptă Eurofighter T...
14:10
Putin va trage în orice soldat care vine să mențină pacea în Ucraina. SUA ar putea trimite avioane # Newsweek.ro
Vladimir Putin a promis că orice trupe occidentale desfășurate în Ucraina vor fi tratate ca o țintă ...
13:50
Guvernul a adoptat proiectul pentru reorganizarea Romsilva. Buzoianu: „Mai mulți oameni pe teren” # Newsweek.ro
Guvernul a adoptat proiectul pentru reorganizarea Romsilva. Ministra Mediului, Diana Buzoianu a spus...
13:40
2.350 lei de în plus pentru firmele care angajează persoane vulnerabile. Cum se dau banii? # Newsweek.ro
Firmele care angajează persoanele vulnerabile primesc suma de 2.250 de lei, potrivit unui proiect de...
13:30
Restricții de trafic vor fi instituite în București, weekendul acesta, pentru buna desfășurare a pro...
12:30
Proiect AUR: Elevii și profesorii, "forțați" de Simion să cânte imnul și să zică rugăciuni la ore # Newsweek.ro
Partidul extremist AUR reînvie spiritul comunist în școala românească. George Simion vrea ca elevii ...
12:30
Doi bărbați au băgat în spital reprezentantul unei firme de construcții. Starea victimei # Newsweek.ro
Un bărbat din judeţul Cluj, reprezentant al unei firme de construcţii, a ajuns la spital, după ce a ...
