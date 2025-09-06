Meciul România - Canada, transmis aseară de Antena 1 şi AntenaPLAY, lider detaşat de audienţă
Jurnalul.ro, 6 septembrie 2025 12:50
România nu a reușit să ȋnvingă Canada, dar ȋși continuă drumul spre World Cup ȋn Cipru
• • •
Alte ştiri de Jurnalul.ro
Acum 5 minute
13:10
Eclipsa de Lună Plină are loc în Pești, pe 7 septembrie 2025, și afectează fiecare semn zodiacal în această săptămână. Influența este mai mare asupra semnelor mutabile Gemeni, Fecioară, Săgetător și Pești.
Acum 30 minute
12:50
Meciul România - Canada, transmis aseară de Antena 1 şi AntenaPLAY, lider detaşat de audienţă # Jurnalul.ro
România nu a reușit să ȋnvingă Canada, dar ȋși continuă drumul spre World Cup ȋn Cipru
Acum o oră
12:30
Mihai Fifor susține că oprirea construcției drumului Arad-Oradea este un atentat marca Bolojan la dezvoltarea Vestului # Jurnalul.ro
Oprirea construcției drumului expres Arad-Oradea, parte a coridorului strategic Via Carpathia, este un atentat marca Bolojan la dezvoltarea Vestului României, susține Mihai Fifor.
Acum 2 ore
12:10
Incendiul care a afectat sâmbătă dimineața o hală de producție peleți din Galați a fost provocat probabil de un scurtcircuit electric, susțin reprezentanții ISU Galați.
11:50
Un bărbat de 67 de ani, care mergea pe bicicletă, a fost lovit mortal, vineri seara, de o mașină pe un drum județean din Teleorman.
11:30
Românii au probleme serioase cu banii. 15% nu şi-au putut achita la timp cheltuielile în 2024 # Jurnalul.ro
Aproape 15% dintre gospodăriile din România nu au putut achita la timp, în 2024, în cel puţin o situaţie, unele cheltuieli curente importante (întreţinerea locuinţei, rate la împrumuturi, plata utilităţilor etc.), din cauza situaţiei financiare nesatisfăcătoare, conform datelor centralizate de Institutul Naţional de Statistică (INS).
Acum 4 ore
11:10
Horoscop zilnic, 7 septembrie 2025: Pe 7 septembrie 2025, eclipsa de Lună aduce în prim-plan situații și emoții pe care nu le mai putem ignora.
10:50
Peste 2.500 de soldați ucraineni se află în continuare în captivitate în Rusia, potrivit unei analize realizate de o misiune independentă de experți, scrie The Kyiv Independent.
10:30
Diana Buzoianu anunță concursuri publice pentru 27 de directori din teritoriu, la Romsilva # Jurnalul.ro
Ministra Mediului Diana Buzoianu anunță că, după discuții cu membrii conducerii Romsilva, aceștia au decis să făcă publică o selecție pentru 27 de posturi de directori din teritoriu, posturi care urmau să rămână vacante în perioada următoare.
10:10
Documentarul „TATA”, regizat de Lina Vdovîi și Radu Ciorniciuc, va avea premiera în cinematografe pe 12 septembrie # Jurnalul.ro
O poveste personală, care a emoționat publicul în festivaluri și a fost recompensată cu șapte premii, „TATA”, documentarul scris și regizat de Lina Vdovîi și Radu Ciorniciuc, va avea premiera în cinematografe în mai multe orașe din țară pe 12 septembrie 2025, distribuit de Culoar Films.
09:50
Semne timpurii care dezvăluie rapid o persoană cu un tipar de infidelitate cronică.
09:30
Știai că frunzele de lămâi au puteri vindecătoare? Proprietăți antimicrobiene, antioxidante și calmante # Jurnalul.ro
Deși fructul de lămâie este bine cunoscut pentru aportul său bogat de vitamina C, frunzele de lămâi rămân mai puțin populare, deși ascund numeroase proprietăți vindecătoare.
Acum 6 ore
09:10
Pompierii din galați intervin sâmbătă dimineața pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o hală de producție și depozitare peleți.
09:10
Aceste semne zodiacale au puterea de a atrage tot ce și-au dorit vreodată.
08:50
Mulți oameni se confruntă cu vedere încețoșată la trezire, fie în mod ocazional, fie zilnic. În majoritatea cazurilor nu este un motiv de îngrijorare, iar claritatea vederii revine rapid după câteva clipiri sau prin frecarea ușoară a ochilor. Totuși, uneori, această problemă poate indica o afecțiune mai serioasă.
08:40
Lucescu, nervos după meciul cu Canada: De unde să chem alt atacant? Dacă-mi dai unul, îl chem # Jurnalul.ro
Mircea Lucescu, selecționerul României, e nervos după ce România a fost învinsă de Canada în amicalul de pe Arena Națională.
08:40
Zece județe din vestul țării sunt sâmbătă sub avertizare Cod galben de caniculă.
08:30
Sute de oameni s-au adunat, vineri seara, în Piața Independenței din Kiev, pentru a protesta față de legile care ar pedepsi mai aspru soldații care nu ascultă de ordine.
08:30
Un studiu publicat în revista Plos One arată că persoanele care își iau telefonul la baie și petrec mai mult timp pe rețelele sociale riscă cu 46% mai mult să dezvolte hemoroizi decât cei care merg la toaletă fără dispozitive.
08:10
Astrologia spune că fiecare zodie are felul său de a se ridica din propria cenușă: mai înțeleaptă, mai puternică și mai autentică decât înainte.
07:50
Carnagiu este unul dintre acele cuvinte care, atunci când apar într-o știre sau într-o discuție publică, transmit instantaneu un sentiment de groază și dramatism.
07:30
Blestemul unui licean pentru Securitate, în 1970: „Comunist urît, să-ți moară nevasta și copiii” # Jurnalul.ro
În România comunistă, un simplu gest – să scrii o scrisoare către „Europa Liberă” – era un act de curaj. În 1970, un licean din Sighișoara a încercat să trimită postului celebru de radio câteva dedicații muzicale, dar scrisoarea i-a fost interceptată de Securitate.
Acum 8 ore
07:10
Nu vrei să îți ignori partenerul zilnic, fiind prea concentrat pe muncă. Însă nu este nimic în neregulă să te dedici carierei tale, să ai vise mărețe și să depui mult efort pentru a le atinge.
06:50
Smochinele, fructe dulci și hrănitoare, nu sunt doar un deliciu culinar, ci și un ingredient valoros în cosmetică.
06:30
Cei mai mulți dintre noi credem că putem identifica un mincinos. Credem că apar în ochii săi săgeți, are râsul nervos sau tăcerea este stânjenitoare. Dar adevărul este că și minciuna este o formă de artă, iar unii oameni au petrecut ani de zile perfecționând-o.
06:10
Sub influența Lunii în Berbec, facem mișcările financiare potrivite.
Acum 12 ore
00:50
Guvernatoarea New York-ului, Kathy Hochul, a semnat un ordin executiv care permite administrarea vaccinurilor COVID oricui dorește, marcând o nouă etapă în confruntarea între statele democrate și politicile administrației Trump.
00:40
Amazon a anunțat, vineri, că a investit 5 miliarde de euro în Franța în 2024, ceea ce ridică la peste 30 de miliarde de euro contribuția sa din 2010, a dezvăluit gigantul american al comerțului online, potrivit Le Figaro.
00:20
Președintele SUA, Donald Trump, a criticat vineri Uniunea Europeană pentru că a aplicat Google o amendă antitrust „nedreaptă” în valoare de 3,47 miliarde de dolari, amenințând cu tarife vamale de retorsiune dacă blocul nu abrogă măsura.
Acum 24 ore
00:10
Bun venit în energia lui Uranus retrograd.
5 septembrie 2025
23:50
Uniunea Europeană va trimite un grup de lucru la Washington pentru a pentru a se coordona cu Statele Unite în vederea impunerii de noi sancțiuni împotriva Rusiei, anunță Politico.
23:40
Elon Musk ar putea deveni primul trilionar din lume, printr-un pachet uriaș de acțiuni Tesla # Jurnalul.ro
Elon Musk ar putea deveni primul trilionar din lume, dacă acționarii Tesla vor aproba un nou pachet de remunerație care i-ar aduce sume fără precedent în cazul în care compania atinge anumite obiective ambițioase.
23:30
Naţionala de fotbal a României a fost învinsă fără drept de apel de echipa Canadei
23:20
Google amendată cu aproximativ trei miliarde de euro de UE pentru practici anticoncurențiale # Jurnalul.ro
Comisia Europeană a sancționat Google cu 2,95 miliarde euro pentru practici anticoncurențiale în piața tehnologiilor de publicitate online, obligând compania să propună măsuri pentru eliminarea conflictelor de interese, notează Politico.
23:10
Cercetătorii dintr-o echipă franceză au reconstituit ”arborele genealogic” al condritelor de tip L, unii dintre cei mai comuni meteoriți descoperiți pe Pământ , care ar fi legați de cel puțin trei familii de asteroizi, informează AFP.
22:50
Eclipsa de Lună Sângerie din 7 septembrie 2025 aduce schimbări karmice majore pentru patru zodii # Jurnalul.ro
Pe 7 septembrie 2025, la ora 21:09 (ora României), cerul va găzdui unul dintre cele mai intense evenimente astrologice ale anului: Eclipsa totală de Lună Sângerie. Acest fenomen rar marchează începutul unui sezon de eclipse cu puternice implicații spirituale și karmice. Patru zodii vor resimți mai profund energia transformatoare a acestui moment cosmic.
22:40
Un bărbat de 24 de ani din Suceava a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, bănuit că a răpit și ținut captivă o fată de 14 ani din Brașov.
22:40
UPDATE:A fost declarat decesul celor două victime inconștiente, un bărbat de 50 de ani și unul de 21 de ani.
22:20
Prim-ministrul Ilie Bolojan l-a numit în funcția de șef al Corpului de Control al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat, pe Crinel Nicu Grosu.
22:10
Insula Iubirii este lider absolut pe toate ecranele: peste 8 milioane de români la TV, 400 de milioane de vizualizări online și aproape 20 de milioane de ore consumate în Antena Play. Un fenomen multimedia unic în România, Insula unește milioane de telespectatori și utilizatori digitali, generează conversații zilnice și a lansat chiar și primul joc de tip gamification dintr-un format TV autohton.
22:00
Pe 6 septembrie 2025, patru semne zodiacale au parte de o energie specială: abundență și noroc. Uranus retrograd în Gemeni deschide calea către schimbări neașteptate și miracole.
21:50
„Juridic, hotărârea CJUE reprezintă un succes pentru autoritățile române, dispozitivul hotărârii reflectând poziția exprimată de România în fața instanței, atât în observațiile scrise, cât și în ședința de audiere a pledoariilor”, transmite Ministerul Justiției după decizia Curții de Justiție a UE.
21:40
Câciu: România a încheiat pe creștere primul semestru. „Reformiștii” de Oradia au spus că e dezastru # Jurnalul.ro
Fostul ministru de Finanțe Adrian Câciu susține vineri că România a încheiat pe creștere economică primul semestru al anului 2025: „Am încheiat acel ciclu care nu arată deloc rău, dar despre care de Oradia și corul de bocitoare au spus ca e dezastru”.
21:20
România continuă să atragă forță de muncă străină, atât necalificată, cât și calificată. Conform datelor recrutorilor de forță de muncă asiatică, principalele țări de proveniență ale muncitorilor veniți în România sunt Nepal, India, Sri Lanka și, într-o măsură mai mică, Turcia, scrie Gândul.
21:10
Beijingul anunţă viitoare discuţii între preşedintele chinez Xi Jinping şi liderul nord-coreean Kim Jong Un # Jurnalul.ro
China a anunţat joi viitoare discuţii între preşedintele său Xi Jinping şi liderul nord-coreean Kim Jong Un, în prezent în vizită la Beijing, informează AFP.
21:10
La Ulmi, județul Giurgiu, PUSL ascultă vocea oamenilor: cetățenii acuză comportamentul abuziv al primarului aflat la al patrulea mandat # Jurnalul.ro
Liderii Partidului Umanist Social Liberal (PUSL) au fost prezenți în comuna Ulmi, județul Giurgiu, pentru a discuta cu locuitorii nemulțumiți de activitatea administrației locale și, în special, de comportamentul primarului Petre Nicolae, aflat la al patrulea mandat consecutiv.
20:50
Pregătirile pentru anul şcolar 2025-2026, care începe pe 8 septembrie, aduc pentru şase din zece părinţi mai mult stres decât bucurie, cheltuielile cu începerea şcolii reprezentând o povară financiară pentru jumătate dintre aceştia, se arată într-un studiu al Reveal Marketing Research, dat vineri publicităţii.
20:40
Justin Bieber a lansat surprinzător, vineri dimineață, albumul „Swag II”, la mai puțin de 24 de ore după ce a anunțat proiectul. Este continuarea albumului „Swag”, apărut în iulie, tot fără avertisment prealabil, și reprezintă al optulea album din discografia cântărețului canadian.
20:10
Sistemele de supraveghere radar ale MApN au detectat, joi seara, un grup de drone aeriene la 36 mile marine Nord-Est de Sulina. Două avioane Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Germane, dislocate de la baza Mihail Kogălniceanu, au survolat zona.
19:50
Poliţia Română: Măsuri pentru siguranţa noului an şcolar; peste 8.600 de poliţişti vor fi prezenţi la deschidere # Jurnalul.ro
Peste 8.600 de poliţişti vor fi angrenaţi, luni, în activităţile de menţinere a ordinii şi liniştii publice în zona adiacentă unităţilor de învăţământ preuniversitar, în ziua deschiderii anului şcolar 2025-2026.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.