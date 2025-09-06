Meciul România - Canada, transmis aseară de Antena 1 şi AntenaPLAY, lider detaşat de audienţă

20:50

Pregătirile pentru anul şcolar 2025-2026, care începe pe 8 septembrie, aduc pentru şase din zece părinţi mai mult stres decât bucurie, cheltuielile cu începerea şcolii reprezentând o povară financiară pentru jumătate dintre aceştia, se arată într-un studiu al Reveal Marketing Research, dat vineri publicităţii.