Mario Tudose a ieșit în față și a dat totul peste cap! Ce se întâmplă cu transferul la FCSB
Sport.ro, 6 septembrie 2025 12:50
Mario Tudose, marea țintă a lui FCSB, a vorbit despre viitorul său.
Acum 15 minute
13:00
Luis Suarez l-a scuipat pe antrenorul advers și acum a aflat câte meciuri este suspendat! # Sport.ro
Atacantul lui Inter Miami continuă să arate un comportament absolut dezagreabil.
13:00
Novak Djokovic știe ce îi lipsește pentru a-i mai învinge pe Sinner și Alcaraz.
Acum 30 minute
12:50
Mario Tudose a ieșit în față și a dat totul peste cap! Ce se întâmplă cu transferul la FCSB # Sport.ro
Mario Tudose, marea țintă a lui FCSB, a vorbit despre viitorul său.
Acum o oră
12:40
Horațiu Moldovan a fost autorul unei mari erori în amicalul România - Canada, scor 0-3.
12:30
Marian Iancu a criticat jocul prestat de echipa naționala a României și nu l-a uitat nici pe Mircea Lucescu.
12:30
Prima națională africană calificată la CM 2026! Victorie cu 5-0 + lista tuturor echipelor deja calificate la Mondial # Sport.ro
Maroc s-a distrat cu Niger, cu vedetele Ayoub El Kaabi și Ismael Saibari în prim-plan.
Acum 2 ore
12:00
Canadienii, ironici după 3-0 cu România! Ce au spus despre atmosfera de pe Arena Națională: „Teatru al huliganilor” # Sport.ro
Canada s-a impus cu 3-0 în meciul amical cu România, jucat la București.
12:00
Șumudică, șocat de un tricolor în România - Canada: "Eu n-am văzut așa ceva în viața mea!" # Sport.ro
Marius Șumudică a criticat unul dintre titularii României din eșecul contra Canadei, scor 0-3.
11:50
Mesajul FRF și al naționalei României după eșecul drastic de pe Arena Națională, 0-3 cu Canada! # Sport.ro
Selecționata lui Mircea Lucescu s-a făcut de râs în fața suporterilor români.
11:40
Decizie istorică luată de Donald Trump înaintea finalei US Open! Cum au reacționat Sinner și Alcaraz # Sport.ro
După 25 de ani, un președinte american a decis să asiste la finala US Open.
11:20
Kylian Mbappe a atins recordul de goluri marcate pentru naționala Franței al lui Thierry Henry.
Acum 4 ore
11:10
Antonio Bosec, considerat principalul vinovat pentru umilința ardelenilor din Conference League.
11:00
George Pușcaș (29 de ani), liber de contract după ce s-a despărțit de formația turcă Bodrumspor, ar fi aproape acum să semneze un nou angajament.
10:50
Echipele cu același nume din Superligă și Liga 2 se duelează într-un amical disputat la Săftica.
10:40
Mircea Lucescu a luat decizia! Cine va fi în poartă în meciul cu Cipru: „Să nu credeți asta” # Sport.ro
Mircea Lucescu a explicat ce decizie va lua pentru meciul cu Cipru, în urma gafei lui Horațiu Moldovan.
10:30
Farul Constanța continuă să facă schimbări la nivelul lotului în ultimele zile ale ferestrei de mercato.
10:30
Tony da Silva vede un ”new-entry” în play-off-ul din Superligă: ”Poate fi o surpriză. S-a întărit” # Sport.ro
Tony da Silva (44 de ani) o antrenează pe Poli Iași, în Liga 2, dar urmărește tot ce se întâmplă în Superliga României.
10:20
Horror peste Prut! Cu patru titulari din Superliga României, Moldova a fost distrusă la Chișinău de Israel în preliminarii # Sport.ro
Campanie dezastruoasă pentru reprezentativa Republicii Moldova în preliminariile Campionatului Mondial din 2026.
10:10
Liverpool a pus ochii pe un star care valorează 100 de milioane de euro.
10:10
Mihai Stoica a distrus trei tricolori după România - Canada: "Își bat joc de echipa națională!" # Sport.ro
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a avut un discurs vehement după ce România a pierdut clar amicalul cu Canada, scor 0-3.
10:00
Portarul naționalei României s-a făcut de râs în amicalul pierdut cu Canada, scor 0-3.
09:40
Florin Niță (38 de ani) nu și-a găsit încă echipă după despărțirea de Damac, însă va participa la un meci din Cehia.
Acum 6 ore
09:10
Jucătorul urecheat de Mircea Lucescu după România - Canada 0-3: "Nu respectă ceea ce i se cere!" # Sport.ro
România a suferit un eșec drastic în amicalul cu Canada, scor 0-3, la București.
09:00
Carlos Alcaraz, lecție de tenis cu Novak Djokovic la US Open! Urmează a treia mare finală Sinner - Alcaraz din 2025, decisivă pentru locul 1 ATP # Sport.ro
Spectacol total la turneul american de Mare Șlem.
09:00
Moldovan a scăpat! Cine a fost cel mai slab „tricolor” de pe teren în România - Canada 0-3 # Sport.ro
România a pierdut cu 0-3 meciul amical împotriva Canadei, iar mai mulți „tricolori” au fost de nerecunoscut.
08:50
Jesse Marsch jubilează după România - Canada: "Cea mai mare victorie în Europa din istoria fotbalului nostru" # Sport.ro
Deși a fost doar un amical, Canada a obținut o victorie istorică împotriva României, scor 3-0, la București.
08:40
Korenica și Emerllahu de la CFR Cluj, umiliți în meciul Elveția - Kosovo din preliminarii! # Sport.ro
Kosovarii nu au avut nicio șansă în fața elvețienilor.
08:30
Cum a numit starul Canadei naționala României, după ce tricolorii au fost spulberați la București # Sport.ro
România a suferit un eșec drastic în amicalul cu Canada, scor 0-3, la București.
08:30
Prunea nu l-a iertat pe Moldovan după gafa din meciul cu Canada: „Stânjenitor”! Pe cine vede în poartă cu Cipru # Sport.ro
Naționala României a fost învinsă cu 0-3 de Canada, într-un meci amical care a avut loc pe Arena Națională.
08:10
FCSB a ratat transferul tânărului fundaș central Mario Tudose (20 de ani), de la FC Argeș.
07:50
Jucătorul care nu a impresionat la Rapid ar putea ajunge la ”U” Cluj.
07:50
Uluitor! Neymar moștenește o avere imensă din partea unui fan miliardar pe care nu l-a văzut niciodată # Sport.ro
Neymar are o avere estimată la aproximativ 300 de milioane de euro, însă a dat lovitura.
07:50
Dinamo a ratat transferul unui jucător pe care l-a dorit Zeljko Kopic.
Acum 24 ore
00:10
Naționala României a suferit o înfrângere dură, 0-3 cu Canada, într-un amical disputat pe Arena Națională.
00:10
Anunțul făcut de Mircea Lucescu după accidentarea suferită de Louis Munteanu: ”A simțit o durere puternică!” # Sport.ro
România a pierdut în fața Canadei, scor 0-3, în amicalul disputat înaintea meciului cu Cipru din preliminariile pentru Cupa Mondială.
00:00
”Ne punem și noi întrebări!” Mihai Stoica nu s-a abținut după România – Canada 0-3: ”Zici că era 3-0 pentru noi!” # Sport.ro
România a pierdut în fața Canadei, scor 0-3, în amicalul disputat înaintea meciului cu Cipru din preliminariile pentru Cupa Mondială din 2026.
5 septembrie 2025
23:50
Mircea Lucescu a tras o concluzie neașteptată după 0-3 cu Canada: „Echipa noastră a făcut o partidă bună” # Sport.ro
Mircea Lucescu a vorbit despre prestația României în meciul amical cu Canada.
23:50
După 0-3 cu Canada, Răzvan Marin s-a convins și știe cum poate învinge Cipru: "Trebuie să facem asta!" # Sport.ro
Naționala României a suferit o înfrângere dureroasă, 0-3 cu Canada, într-un amical jucat pe Arena Națională.
23:50
România - Canada s-a terminat 0-3.
23:40
Nicolae Stanciu încă speră! Discurs dur după eșecul cu Canada: ”Rezultatul e unul rușinos!” # Sport.ro
România a pierdut amicalul cu Canada, scor 0-3, înaintea duelului cu Cipru din preliminariile pentru Cupa Mondială.
23:40
România a pierdut categoric meciul amical cu Canada, scor 0-3, pe Arena Națională din București.
23:30
Ionuț Chirilă a făcut praf naționala lui Lucescu: „România e o echipă cu capul plecat, care se duce ca mielul la tăiere” # Sport.ro
Naționala României a fost învinsă cu 0-3 de Canada, într-un meci amical care a avut loc pe Arena Națională.
23:30
România a pierdut categoric meciul amical cu Canada, scor 0-3, pe Arena Națională din București.
23:20
România - Canada 0-3 | ”Nada” cu Canada! ”Tricolorii” pierd la scor de neprezentare pe Arena Națională # Sport.ro
Naționala României a fost învinsă cu 0-3 de Canada, într-un meci amical care a avut loc pe Arena Națională.
23:20
Florin Prunea a numit ”tricolorul” care a lipsit din România - Canada: ”Dacă-l aveam, puteam să jucăm așa” # Sport.ro
România a pierdut categoric meciul amical cu Canada, scor 0-3, pe Arena Națională din București.
23:20
Ilie Dumitrescu a tras concluziile după eșecul României în fața Canadei: ”Acolo suferim!” # Sport.ro
România a pierdut cu 0-3 amicalul cu Canada.
23:20
Naționala României a fost învinsă categoric de Canada, scor 0-3, într-un amical disputat pe Arena Națională.
23:00
România U21 a început preliminariile pentru EURO 2027 U21 cu o remiză cu Kosovo, scor 0-0.
22:40
Ce ghinion! Accidentarea pentru care Louis Munteanu a fost înlocuit de urgență la meciul cu Canada # Sport.ro
România se duelează cu Canada într-un meci amical disputat înaintea partidei cu Cipru din preliminariile pentru Cupa Mondială.
22:30
România - Canada a început cu un scenariu șocant pentru tricolori.
