Se ridică restricţiile de circulaţie de pe Splaiul Independenţei, impuse de lucrările la planşeul Unirii / Daniel Băluță: Lucrările vor continua fără o perturbare deosebită a traficului în oraş

G4Media, 6 septembrie 2025 12:50

Restricţiile de circulaţie impuse pe Splaiul Independenţei pentru realizarea lucrărilor la planşeul Unirii sunt ridicate de sâmbătă. Primarul sectorului 4 al Capitalei, Daniel Băluţă, afirmă...   G4Media.ro.

Acum 5 minute
13:10
„Este cel mai scump serviciu de dating din America”: Foști spioni despre găsirea iubirii în CIA G4Media
Memoriile unor foști agenți americani care au devenit soț și soție deschid o fereastră către lumea în mod normal închisă a vieții private a spionilor,...   G4Media.ro.
Acum 15 minute
13:00
Ambasadorul României la Washington, despre contactul de lobby încheiat în favoarea lui George Simion: Contractul este autentic şi s-ar putea să vedem acest lucru/ Obligaţia prestatorilor e să comunice toate contactele la şase luni după perfectarea lor G4Media
Ambasadorul României la Washington, Andrei Muraru, este de părere că deja faimosul contract încheiat între partidul extremist AUR şi o companie americană de lobby, în...   G4Media.ro.
Acum 30 minute
12:50
Acum o oră
12:40
Cum poți face foarte ușor frigărui de pui și legume pe aragaz, în tigaia grill. Se pot asorta cel mai ușor cu orez simplu sau cu pâine și o salată la libera inspirație G4Media
Cum sezonul grătarelor se apropie de final, putem da startul unor versiuni alternative indoor pentru a prepara din când în când câte ceva care readuce...   G4Media.ro.
12:30
Mașinăria de ură online, analiză în oglindă: Cum a fost aplicată de parlamentarul Dan Tănasă rețeta xenofobă prin care românii din Irlanda au devenit ținte ale extremiștilor – Context.ro G4Media
Mașinăria de ură online, analiză în oglindă: Rețeta prin care românii din Irlanda au devenit ținte ale extremiștilor (cazul Ballymena) e folosită în România de...   G4Media.ro.
12:20
Ambasadorul României la Washington: „Nu ştiu de unde această percepţie că relaţia dintre România şi Statele Unite este îngheţată, suspendată, blocată / Relaţia este perfect funcţională / Are toate şansele să fie mai degrabă întărită şi consolidată în anii următori” G4Media
Relaţia dintre România şi Statele Unite ale Americii „perfect funcţională, nu este nici blocată şi nici suspendată”, afirmă ambasadorul României în Statele Unite, Andrei Muraru....   G4Media.ro.
Acum 2 ore
12:10
Scenarii originale, cărți, pelicule deja existente sau cazuri reale? În ce proporție se bazează filmele americane pe diferite surse G4Media
Deși majoritatea filmelor sunt încă bazate pe scenarii originale, a existat o tendință notabilă de a se inspira din material existent în industria cinematografică, unele...   G4Media.ro.
12:00
China surprinde comunitatea internațională cu o nouă dezvăluire la parada militară de la Beijing: Type B, drona care poate lovi la viteze supersonice G4Media
China a surprins comunitatea internațională la parada militară din 3 septembrie 2025, organizată la Beijing pentru a marca 80 de ani de la încheierea celui...   G4Media.ro.
12:00
Noua coafură a prinţesei Kate suscită numeroase comentarii G4Media
Presa din întreaga lume a relatat despre noua coafură a prinţesei de Wales, care a apărut joi la Londra cu părul mai lung, de un...   G4Media.ro.
11:50
Șopârlele din Ibiza sunt „aproape pe cale de dispariție” din cauza șerpilor invazivi și a gunoiului menajer G4Media
Conservatorii din Ibiza avertizează că șopârlele verzi și albastre strălucitoare native ale insulei sunt din ce în ce mai aproape de dispariție din cauza amenințărilor...   G4Media.ro.
11:40
O dietă inteligentă pentru o minte ageră: Cum să-ți ajuți pisica să îmbătrânească frumos / Alimente care combat demența la pisici G4Media
Pe măsură ce pisica ta îmbătrânește, creierul ei trece prin transformări. Acestea pot duce la anxietate, mieunat excesiv, tulburări de somn, dezorientare și, în cazuri...   G4Media.ro.
11:40
Antrenorul echipei Paris Saint-Germain, Luis Enrique, transportat de urgență la spital pentru operație după ce a căzut după bicicletă G4Media
Antrenorul echipei Paris Saint-Germain, Luis Enrique, a căzut de pe bicicletă şi a fost transportat de urgență, vineri, la spital, având nevoie de o intervenţie...   G4Media.ro.
11:30
Un fan în vârstă de 12 ani, aclamat drept „regele spectacolului” de solistul trupei Coldplay după ce a purtat o coroană la concert G4Media
Un fan Coldplay în vârstă de 12 ani a fost aclamat drept „regele spectacolului” de către Chris Martin, liderul trupei, după ce a purtat o...   G4Media.ro.
11:20
Donald Trump va asista la finala masculină de la US Open: ”Este minunat pentru tenis”, spune Alcaraz G4Media
Numărul 2 mondial Carlos Alcaraz, calificat în finala US Open la care Donald Trump va fi prezent duminică, a declarat că venirea preşedintelui american este...   G4Media.ro.
Acum 4 ore
11:00
Armata israeliană le-a transmis locuitorilor din Gaza să se evacueze, în perspectiva unui viitor asalt terestru G4Media
Armata israeliană i-a îndemnat, sâmbătă, pe locuitorii oraşului Gaza să se evacueze într-o „zonă umanitară” declarată de Israel mai la sud de Fâşia Gaza, în...   G4Media.ro.
11:00
VIDEO Doi tineri din Craiova s-au ales cu dosare penale după ce au încercat să organizeze o cursă de maşini pe un drum național / Nu mai au voie să conducă până la finalizarea anchetei G4Media
Doi tineri din judeţul Dolj care au organizat o întrecere cu autoturismele pe un drum naţional, în judeţul Dolj, sunt cercetaţi penal şi au rămas...   G4Media.ro.
11:00
INTERVIU | Dana Burlacu Vistiernicu, blogger culinar, inițiatoarea proiectului „Plăcinte Povestite”: „Sunt reprezentative pentru identitatea gastronomică românească, dar cu atât mai mult pentru gastronomia regională. În Moldova orice sărbătoare aduce pe masă plăcinte și cozonaci” G4Media
Dana Burlacu Vistiernicu este unul dintre cei mai vechi bloggeri culinari de la noi și, probabil, cea mai cunoscută voce a gastronomiei din Moldova, în...   G4Media.ro.
10:50
VIDEO Student Erasmus în Bruxelles/ Experiența Irinei: avantajele cursurilor în limbi diferite, diversitatea specialiștilor cu care pot interacționa studenții G4Media
Irina Șerban este unul dintre miile de tineri români care au în fiecare an șansa de a studia în afara țării datorită unei burse Erasmus....   G4Media.ro.
10:50
EXCLUSIV O cosmeticiană din București specialistă în sprâncene, condamnată pentru că a efectuat ilegal 19 proceduri de mărire a buzelor și alungire a bărbiei / A recunoscut faptele și a primit 25.000 de lei amendă penală G4Media
O femeie din Voluntari a fost reținută de polițiști în martie 2024 și anchetată de procurori pentru săvârșirea infracțiunii de exercitare fără drept a unei...   G4Media.ro.
10:40
VIDEO Un călugăr din Constanța promovat la TV vorbește despre bolnavi de cancer pe care i-a ”vindecat”, dar care în realitate au murit / Cazul femeii decedate care i-a ”donat” terenurile schitului unde slujește (Dobrogea Live) G4Media
Un călugăr din Constanța, care este promovat în emisiuni televizate, vorbește despre bolnavi de cancer pe care i-a ”vindecat” prin rugăciune, dar care sunt morți...   G4Media.ro.
10:30
Lando Norris spune că circuitul de la Monza este „puțin cam îngust pentru gustul meu” G4Media
Lando Norris a declarat că  „Templul Vitezei” din Formula 1 este „puțin prea îngust pentru gustul meu”, după ce a stabilit cel mai bun timp...   G4Media.ro.
10:20
Duelul titanilor în finala US Open: Jannik Sinner vs. Carlos Alcaraz, pentru a treia oară într-o finală de Grand Slam în acest an G4Media
Jannik Sinner (locul 1 ATP) și Carlos Alcaraz (locul 2 ATP) se vor întâlni pentru a treia oară într-o finală de Mare Șlem în 2025,...   G4Media.ro.
10:00
ANALIZĂ Cum folosește conturi false și ”astroturfing” partidul-moștenitor al rețelei oligarhului fugar Plahotniuc, ca să mimeze sprijinul popular înaintea alegerilor parlamentare cruciale din Moldova – Observatorul Bulgaro-Român de Media Digitală G4Media
Partidul Democrat Modern din Moldova (PDMM), succesor al formațiunii „Pro-Moldova” și moștenitor al rețelei politice construite de oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc, folosește conturi false și...   G4Media.ro.
10:00
Premierul landului german Bavaria, sceptic în legătură cu trimiterea de trupe NATO în Ucraina G4Media
Influentul lider al landului german Bavaria, Markus Söder, a reacţionat cu scepticism la ideea desfăşurării de soldaţi NATO în Ucraina ca parte a garanţiilor de...   G4Media.ro.
09:40
VIDEO | Shaorma ca la carte… dar sănătoasă / Cum e posibil? Îți explică nutriționistul Tania Fântână: „Shaorma, pizza sau fast food-ul în general nu e dușmanul tău, ci felul în care e construită” G4Media
Îți place shaorma, dar vrei să eviți kilogramele în plus și senzația de prea plin după masă? Nutriționistul Tania Fântână explică că secretul stă în...   G4Media.ro.
09:40
„Ora cu și pentru animale” ar putea intra în școlile din toată țara din 2026. Ce spun autoritățile și specialiștii / Interviu cu cercetătoarea Mădălina Lixandru (VIDEO&FOTO) G4Media
Programul educațional unic în România, „O oră cu și pentru animale”, funcționează deja în școlile din Ilfov și așteaptă avizul Ministerului Educației pentru a fi introdus în anul 2026 și la nivel...   G4Media.ro.
09:40
Mai multe plaje închise în Sydney după ce un surfer a fost ucis de ”un rechin mare” G4Media
Un bărbat a murit după ce a fost atacat de un presupus „rechin mare” în timp ce făcea surfing în largul coastei din Sydney, au...   G4Media.ro.
09:40
Marocul s-a calificat la Cupa Mondială / Este prima echipă africană care a obţinut accesul la competiţia din 2026 G4Media
Marocul s-a calificat la Cupa Mondială din 2026 din Statele Unite, Mexic şi Canada, după victoria cu 5-0 împotriva Nigerului, vineri, la Rabat, devenind prima...   G4Media.ro.
Acum 6 ore
09:10
Premierul ales al Thailandei susține că va organiza noi alegeri în termen de patru luni G4Media
Prim-ministrul ales al Thailandei, Anutin Charnvirakul, a dat asigurări vineri că va organiza, după cum s-a angajat să facă, alegeri legislative în termen de patru...   G4Media.ro.
08:50
O elevă de 9 ani a obţinut a luat Bacalaureatul în Franța / Originară din Caraibe, fata locuiește în Dubai și va merge la două universități, de informatică şi drept G4Media
O elevă a obţinut în iulie diploma de bacalaureat la vârsta de 9 ani, devenind astfel cea mai tânără persoană care a obţinut această certificare...   G4Media.ro.
08:50
Criza vârstei de mijloc la câini și pisici: 5 semne care îți arată că animalul tău se confruntă cu asta G4Media
Ai auzit de criza vârstei de mijloc la oameni, dar știai că și animalele noastre de companie pot trece prin așa ceva? Pe măsură ce...   G4Media.ro.
08:50
Piedone anunță că își face partid, după ce a demisionat din PUSL al lui Dan Voiculescu: ”Nu candidez la Primăria Capitalei, am planuri mult mai mari” / Șeful suspendat al ANPC este sub control judiciar într-un dosar DNA G4Media
Cristian Popescu Piedone a anunțat, printr-un mesaj publicat sâmbătă dimineață pe Facebook, că își face partid, după ce a demisionat din PUSL, al fostului turnător...   G4Media.ro.
08:30
Străzi deschise în București: Parade, spectacole pentru copii, demonstraţii de pictură şi concerte, în week-end G4Media
Parade, spectacole pentru copii, demonstraţii de pictură şi concerte se regăsesc în programul „Străzi Deschise – Bucureşti, Promenadă urbană” din acest weekend, transmite Agerpres. Potrivit...   G4Media.ro.
08:20
Nicolae Stanciu, după 0-3 cu Canada: ”E ruşinos. Îmi cer scuze în faţa fanilor care au fost prezenţi pe stadion şi tuturor românilor” G4Media
Nicolae Stanciu a declarat, vineri seară, după meciul României cu echipa Canadei, scor 0-3, că rezultatul este uunul ruşinos. El le-a prezentat scuze suporterilor, transmite...   G4Media.ro.
08:20
Ministrul Eenergiei: ”Dacă nu vom lua măsuri urgente pentru a reduce preţul energiei, riscăm ca pe lângă povara suplimentară care este pusă în buzunarul oamenilor să fim şi depedenţi energetic de alte state” G4Media
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a afirmat, vineri seară, că, dacă România nu va lua măsuri urgente pentru a reduce preţul energiei, atunci riscă să devină...   G4Media.ro.
08:10
ANALIZĂ Sumă uriașă investită în infrastructura de educație din Regiunea Centru, în cele trei perioade de finanțare / Peste 290 de milioane de euro pentru județele Brașov, Sibiu, Alba, Mureș, Harghita și Covasna / Cum arată școlile reabilitate – FOTO G4Media
Cele trei perioade de programare financiară europeană (2007 – 2013, 2014 – 2020, 2021 – 2027) au adus investiții de sute de milioane de euro...   G4Media.ro.
08:10
07:50
Maria Zaharova: ”Abordarea Occidentului faţă de cultură este călcâiul lui Ahile/ Hollywoodul creează o anumită imagine a aşa-numitei vieţi americane, a visului american” G4Media
Abordarea Occidentului, care a transformat cultura într-o formă de soft power şi într-un instrument de influenţă, este călcâiul său lui Ahile, a declarat purtătoarea de...   G4Media.ro.
07:50
Trump, despre ostaticii reţinuţi în Gaza de teroriștii Hamas: ”S-ar putea ca unii să fi murit recent, din câte aud” G4Media
Preşedintele american Donald Trump a afirmat vineri că mai mulţi ostatici reţinuţi în Fâşia Gaza ar putea fi morţi, avansând mai multe cifre diferite, şi...   G4Media.ro.
07:30
VIDEO | Adopția schimbă vieți: Șefa Protecției Animalelor Ilfov, exemplu prin propria experiență de viață / Alfie, marea dragoste, salvată din gunoi: “Mi-aș dori ca toți oamenii din lumea asta să adopte, pentru că în orice casă, oricât de mică ar fi ea, e loc pentru un animal“ G4Media
Iubește animalele de când se știe. A copilărit printre ele, a simțit din primii ani de viață o conexiune specială cu necuvântătoarele și și-a dorit...   G4Media.ro.
07:30
Un raport al Departamentului de Sănătate din SUA ar urma să lege autismul de Tylenol, un analgezic banal, şi de deficitul unei vitamine în timpul sarcinii G4Media
Un raport care urmează să fie publicat de Departamentul de Sănătate din SUA ar urma să lege dezvoltarea autismului la copii de Tylenol, un analgezic...   G4Media.ro.
07:20
Summitul G20 va avea loc la complexul său de golf din Miami, anunţă Trump / Președintele SUA ”şi-ar dori foarte mult” să participe și dictatorii Vladimir Putin şi Xi Jiping G4Media
Donald Trump a anunţat vineri că summitul G20 din 2026 va avea loc la una dintre proprietăţile familiei sale din Florida: complexul de golf şi...   G4Media.ro.
Acum 8 ore
07:10
Poliţia sârbă a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa protestatarii care cer alegeri anticipate: ”Vučić, pleacă!” G4Media
Poliţia din Serbia a folosit vineri gaze lacrimogene şi grenade paralizante în campusul unei universităţi din Novi Sad pentru a dispersa protestatarii care cereau alegeri...   G4Media.ro.
Acum 24 ore
23:20
VIDEO I Salată de țelină și parmezan cu nuci și curmale, sau salată Waldorf modificată. O rețetă care îl va face și pe ultimul sceptic să iubească acestă legumă G4Media
Dulc, sărat, crocant, un mix de texturi și gusturi care se potențează și reechilibrează reciproc. O salată de țelină inspirată de clasica salată Waldorf –...   G4Media.ro.
23:20
Trump ameninţă UE cu represalii după amenda aplicată Google G4Media
„Europa a +atacat+ astăzi o altă mare companie americană importantă, Google”, a protestat vineri preşedintele SUA Donald Trump pe reţeaua sa Truth Social, ameninţând că...   G4Media.ro.
23:10
Cum se comportă câinii când simt miros de boală? Mecanismul prin care animalele depistează boala cu o precizie mai mare decât unele teste medicale G4Media
Câinii au un simț olfactiv de 10.000 până la 100.000 de ori mai sensibil decât al oamenilor, conform BBC. Această capacitate remarcabilă le permite să identifice...   G4Media.ro.
22:50
Un comando al US Navy SEAL a ucis civili nord-coreeni într-o misiune ultrasecretă eşuată în 2019 (NYT) G4Media
Un comando al US Navy SEAL (forţele speciale ale Marinei SUA) s-a infiltrat în Coreea de Nord la începutul lui 2019 într-o operaţiune de mare...   G4Media.ro.
22:40
”Un tânăr din zece a consumat droguri cel puţin o dată în viaţă. Dacă nu facem ce trebuie, vom ajunge la trei sau patru tineri din zece să fi încercat droguri” – Rareş Petru Achiriloaie, șeful unei agenții guvernamentale de combatere a consumului de droguri G4Media
Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Politici şi Coordonare în Domeniul Drogurilor şi al Adicţiilor (ANPCDDA), Rareş Petru Achiriloaie, afirmă că în România vârsta medie la care...   G4Media.ro.
22:30
Guvernul libanez aprobă planul armatei de dezarmare a Hezbollah G4Media
Guvernul Libanului a aprobat vineri un plan al armatei pentru dezarmarea Hezbollah, însă nu a stabilit un calendar pentru operaţiune, informează agenția Reuters, citată de...   G4Media.ro.
22:20
US Open: Erin Routliffe şi Gabriela Dabrowski s-au încoronat campioane la dublu feminin G4Media
Perechea formată din neozeelandeza Erin Routliffe şi canadianca Gabriela Dabrowski a câştigat vineri titlul în proba de dublu feminin la US Open, transmite News.ro. Erin...   G4Media.ro.
