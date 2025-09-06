12:40

Rusia şi China au semnat acordul final pentru construcţia gazoductului Power of Siberia 2, care va dubla exporturile ruseşti de gaze către Beijing la aproximativ 100 de miliarde metri cubi anual, la un preţ mai mic decât cel plătit de Uniunea Europeană, evoluţie ce marchează un eşec major pentru strategia administraţiei Trump în Eurasia, potrivit analistului Andrew Korybko, citat de ZeroHedge, care afirmă cele ce urmează.