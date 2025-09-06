Ambasadorul României în SUA: Este primul şi ultimul post în diplomaţia românească. Nu mi-am propus niciodată să devin ambasador de carieră. Mă întorc în ţară - VIDEO
News.ro, 6 septembrie 2025 12:50
Andrei Muraru, ambasadorul României în SUA, susţine că „acesta este primul şi ultimul post în diplomaţia românească”. Andrei Muraru, trimis ambasador la Washington de fostul preşedinte Klaus Iohannis, în martie 2021, anunţă că se va întoarce în ţară, apoi va anunţa dacă revine sau nu în viaţa politică. ”Nu mi-am propus niciodată să devin ambasador de carieră”, a precizat Muraru, într-un interviu, la Prima TV. Toamna aceasta, guvernul, în colaborare cu preşedintele Nicuşor Dan, pregăteşte o nou garnitură de ambasadori. Printre diplomaţii care urmează să fie schimbaţi se numără şi Andrei Muraru, susţin surse politice pentru News.ro.
• • •
