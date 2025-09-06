Ambasadorul României în SUA: Este primul şi ultimul post în diplomaţia românească. Nu mi-am propus niciodată să devin ambasador de carieră. Mă întorc în ţară - VIDEO

13:00

Ambasadorul României în SUA Andrei Muraru, consilier prezidenţial în mandatul lui Klaus Iohannis, susţine că mai schimbă mesaje cu fostul şef al statului. Andrei Muraru este de părere că România are nevoie de expertiza lui Klaus Iohannis şi speră că ”perioada de linişte” să dureze cât mai puţin. ”Mi-ar face mare plăcere să-l văd conferenţiind pe diferite teme, discutând cu liderii politici, ajutând într-un fel sau altul cu expertiză, cu contactele pe care le-a construit”, a spus Andrei Muraru, la Prima TV. Fostul preşedinte Klaus Iohannis nu a mai apărut în spaţiul public din luna februarie, când a demisionat de la Palatul Cotroceni. Totodată, întrebat dacă schimbă mesaje şi cu fostul premier Marcel Ciolacu, ambasadorul României în SUA a răspuns: ”Am schimbat odată, dar nu mai schimb”. În 2023, Marcel Ciolacu şi Andrei Muraru au avut un conflict deschis în timpul unei vizite a premierului României în SUA.