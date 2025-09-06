Scandal degeaba făcut de Realitatea Plus. Oana Țoiu a consumat bere fără alcool la meci, anunțul Poliției Capitalei
Aktual24, 6 septembrie 2025 12:50
Poliția Capitalei a anunțat, sâmbătă, că verificările polițiștilor la comercianții de pe stadion au constatat că s-a servit doar Bergenbier fără alcool și gin 0 % alcool. La amicalul România – Canada, disputat pe Arena Națională, camerele au surprins-o pe Oana Țoiu, ministra de Externe, în lojă, cu un pahar de bere în mână. Lângă […]
• • •
Alte ştiri de Aktual24
Acum 15 minute
13:00
Ambasadorul României la Washington, Andrei Muraru: „Nu ştiu de unde această percepţie că relaţia dintre România şi Statele Unite este îngheţată, suspendată, blocată” # Aktual24
Legaturile dintre România şi Statele Unite ale Americii sunt „perfect funcţionale, nici blocate şi nici suspendate”, afirmă ambasadorul României în Statele Unite, Andrei Muraru. Ambasadorul a susținut, în emisiunea Insider Politic, la Prima Tv, că există „contacte la nivel înalt” între administraţia de la Bucureşti şi cea de la Casa Albă, subliniind că nu ştie […]
Acum 30 minute
12:50
Scandal degeaba făcut de Realitatea Plus. Oana Țoiu a consumat bere fără alcool la meci, anunțul Poliției Capitalei # Aktual24
Poliția Capitalei a anunțat, sâmbătă, că verificările polițiștilor la comercianții de pe stadion au constatat că s-a servit doar Bergenbier fără alcool și gin 0 % alcool. La amicalul România – Canada, disputat pe Arena Națională, camerele au surprins-o pe Oana Țoiu, ministra de Externe, în lojă, cu un pahar de bere în mână. Lângă […]
Acum o oră
12:40
Conferință delirantă la Brașov cu medici conspiraționiști. Participanții sunt vinovați de ”înșelaciune”, acuză un profesor Boli infecțioase și Microbiologie # Aktual24
Cristian Apetrei, profesor de Boli infecțioase și Microbiologie, atrage atenția asupra unui eveniment delirant care are loc sâmbătă la Brașov. Mai mulți medici conspiraționiști s-au reunit la o pretinsă ”conferință științifică” în care perpetuează teoriile conspiraționiste legate de utilizarea vaccinurilor pentru ”controlul maselor”. Cristian Apetrei atrage atenția că medicii care susțin teme precum „Vaccinarea Covid […]
12:20
Biserica catolică încearcă să atragă tinerii. Papa Leon se pregătește să-l canonizeze pe Carlo Acutis, adolescentul poreclit „influencerul lui Dumnezeu” # Aktual24
Într-un seif transparent, sculptat în peretele din spatele altarului unei capele din nordul Romei, se află o colecție de relicve ale lui Carlo Acutis. Printre acestea se numără o așchie din patul său de lemn, un fragment dintr-un pulover și o bucată din cearșaful folosit pentru a-l acoperi după ce a murit. Șuvițe din părul […]
Acum 2 ore
12:10
INTERVIU Profesorul Ciprian Mihali: ”Ilie Bolojan este un prim-ministru pentru neliniștea tuturor. Multora le-ar conveni ca el să plece. Plecarea lui ar putea aduce la Palatul Victoria un prim-ministru docil, un prim-ministru slab” # Aktual24
Într-un context politic tot mai tensionat și unul economic din ce în ce mai fragil, reformele lansate de cabinetul condus de Ilie Bolojan stârnesc nu doar speranță, dar și opoziții acerbe – paradoxal, chiar din sânul coaliției de guvernare. Cunoscut pentru analizele sale lucide și echilibrate, profesorul universitar clujean și fostul ambasador Ciprian Mihali, a […]
11:50
Volodimir Zelenski refuză invitația lui Vladimir Putin de a veni la Moscova: „Nu pot merge în capitala acestui terorist, să vină el la Kiev” – VIDEO # Aktual24
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a respins categoric invitația lansată de Vladimir Putin de a purta discuții la Moscova, pe tema războiului și a viitorului relațiilor ruso-ucrainene. Într-un interviu recent, citat de Novinite, Zelenski a subliniat că este imposibil să participe la negocieri în capitala unei țări care, zilnic, lansează atacuri cu rachete asupra Ucrainei. „El […]
11:40
Catastrofă în Sudan: Peste o mie de oameni, dintre care 200 de copii, îngropați de vii în urma unei masive alunecări de teren # Aktual24
O tragedie de proporții istorice a lovit vestul Sudanului pe 31 august, când o alunecare de teren devastatoare a îngropat satul Tarasin, situat în Munții Marrah din regiunea Darfur. Din păcate, lipsa mijloacelor de comunicații și izolarea regiunii au făcut ca trista veste să ajungă în atenția internațională abia în urmă cu două zile. Potrivit […]
11:30
A crescut numărul pensionarilor speciali și în luna august. Cea mai mare pensie este de 25.356 lei # Aktual24
Numărul beneficiarilor de pensii de serviciu a fost, în august 2025, de 11.713 persoane, în creştere cu trei persoane, comparativ cu luna anterioară, din care 7.852 de beneficiari cu pensie din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat – BASS (contributivitate), conform datelor centralizate de Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP). Cei mai mulţi pensionari care primeau […]
11:30
Sotheby’s scoate la licitație o scrisoare lungă și plină de detalii de la Jane Austen către sora ei, Cassandra # Aktual24
Deși Jane Austen este cel mai bine cunoscută pentru modul în care satirizează capriciile iubirii romantice în romanele sale, există un alt tip de relație, la fel de complicat și semnificativ, care străbate operele ei: cea dintre frați și surori. Surorile, în special, influențează gândurile, opiniile și acțiunile multora dintre eroinele lui Austen, acționând drept […]
11:20
O companie de inteligență artificială plănuiește să reconstruiască secvențele „pierdute” din filmul „Magnifica familie Amberson” al lui Orson Welles # Aktual24
Showrunner, o platformă care se autointitulează „Netflix-ul AI”, intenționează să utilizeze inteligența artificială pentru a reconstrui 43 de minute de filmări scoase din „Magnifica familie Amberson” de Orson Welles, o dramă familială amplă care a fost mutilată de directorii studioului. Edward Saatchi, CEO al firmei Showrunner, susținută de Amazon, a confirmat planurile într-un interviu acordat […]
Acum 4 ore
11:10
Nicolás Maduro amenință: „Dacă SUA atacă Venezuela, ne vom transforma într-o republică înarmată. ” # Aktual24
Președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, a lansat un avertisment dur către Statele Unite, afirmând că orice atac militar împotriva țării sale va duce la trecerea de la „faza politică” la „o luptă armată totală”. Declarațiile au fost făcute într-un discurs televizat, pe fondul tensiunilor tot mai mari din regiunea Caraibelor, transmite ABC News. „Dacă Venezuela este […]
11:10
Sibiu: Trotinetist cu peste 70 km/h. ”Fenomenul scapă de sub control. Copiii și tinerii circulă cu viteze extrem de periculoase” # Aktual24
La doar câteva zile după accidentul grav de pe strada Socului, unde un băiat de 13 ani a ajuns în comă după ce a căzut de pe o trotinetă electrică, un nou episod șochează Sibiul. Pe 5 septembrie, în jurul orei 18:00, un sibian a filmat un tânăr care gonea cu 70 km/h pe Calea […]
10:50
Zelenski îl invită pe Putin la Kiev: ”Eu nu pot merge la Moscova când țara mea este bombardată, atacată în fiecare zi” # Aktual24
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins invitația lui Vladimir Putin de a se deplasa la Moscova pentru discuții, invitându-l în schimb pe liderul rus să vină la Kiev. „El poate veni la Kiev… Eu nu pot merge la Moscova când țara mea este bombardată, atacată în fiecare zi. Nu pot merge în capitala acestui terorist. […]
10:40
Un administrator de școală din Rusia, condamnat la 12 ani de închisoare pentru „terorism”, după ce a distribuit imagini cu atrocitățile comise de soldații ruși în Ucraina # Aktual24
Igor Iakunicev, un administrator de școală în vârstă de 36 de ani din regiunea Yamal, a fost condamnat recent la 12 ani de închisoare într-o colonie penală de regim general, pentru că a postat videoclipuri anti-război și mărturii despre crimele armatei ruse în Ucraina. Acuzațiile împotriva sa includ „diseminarea de știri false”, „justificarea terorismului” și […]
10:40
Președintele AUR, George Simion, a adresat un mesaj magistrașilor în care deplânge modul în care aceștia ar fi atacați de actualul guvern în contextul legii pensiilor de serviciu. Însă chiar Simion a avut unele dintre cele mai violente atacuri la adresa magistraților, de exemplu când a cerut să fie ”jupuiți de vii în piața publică” […]
10:30
Experiență culinară exclusivistă în Japonia: Un număr de telefon privat, ore de deschidere secrete și zero interes pentru stelele Michelin # Aktual24
Bucătarul japonez Yosuke Suga, nu este străin de stelele Michelin, muncind pentru a le câștiga și a le păstra timp de mai bine de un deceniu ca protejat al regretatului Joel Robuchon, cândva bucătarul cu cele mai multe stele Michelin din lume. Dar atunci când a venit momentul să-și deschidă propriul restaurant, Sugalabo, în 2015, […]
10:10
Putin are deja coșmaruri: Ucraina ar putea achiziționa armament militar american de 100 de miliarde de dolari, în schimbul unor tehnologii militare de ultimă oră # Aktual24
Statele Unite și Ucraina sunt implicate în negocieri pentru un acord major, estimat la aproximativ 100 de miliarde de dolari în echipamente militare. Potrivit NBC News, acest potențial acord marchează o etapă importantă în relațiile bilaterale și ar putea avea un impact semnificativ asupra dinamicii militare și strategice din regiune. Conform surselor citate, acordul ar […]
09:40
Conflict de interese flagrant la Casa Albă: Donald Trump vrea să organizeze următorul summit G20 la clubul lui de golf din Florida, deși astfel încalcă Constituția # Aktual24
Decizia președintelui american Donald Trump de a găzdui summitul G20 din 2026 la clubul său de golf din Doral, Florida, ridică din nou întrebări serioase legate de conflictul de interese și utilizarea funcției publice în scop privat. După ce, în primul său mandat, Trump a încercat să organizeze summitul G7 tot la Doral, dar a […]
09:40
O octogenară din Japonia a plătit unui escroc sentimental care s-a dat drept astronaut pe o navă spațială aproape 7.000 de dolari pentru a-l ajuta să „cumpere oxigen” # Aktual24
O octogenară japoneză a fost escrocată cu mii de dolari după ce s-a îndrăgostit online de un așa-zis astronaut care i-a cerut ajutorul pentru a evita o „criză a navei spațiale”. Femeia l-a întâlnit pe escrocul care pretindea că este astronaut în iulie, pe rețelele de socializare. După câteva schimburi de replici, escrocul i-a spus […]
09:20
Remaniere a guvernului Starmer, după demisia vicepremierului. Demisie, după ce demnitarul a recunoscut că nu a plătit suficient impozit pentru locuință # Aktual24
Prim-ministrul Marii Britanii, Keir Starmer, a făcut vineri o primă remaniere guvernamentală majoră după venirea la putere din iulie 2024, în contextul demisiei vicepremierului Angela Reyner, care a renunțat și la pozițiile de secretar pentru locuințe și vicepreședinte al Partidului Laburist, potrivit BBC și AFP. David Lammy, conform BBC, a fost numit vicepremier și secretar […]
Acum 6 ore
09:10
Tragedie pe coasta australiană: un surfer a fost ucis de un rechin în largul plajei Long Reef din Sydney # Aktual24
Un surfer a fost ucis sâmbătă dimineață în urma unui atac violent al unui rechin de mari dimensiuni, în apropiere de plaja Long Reef, situată în zona de nord a orașului Sydney. Incidentul, considerat extrem de rar în această regiune, a dus la închiderea mai multor plaje din zonă, iar autoritățile au lansat o amplă […]
09:10
Bolojan a băgat spaima în primari. În județul Iași, tot mai multe comune renunță la organizarea zilelor localității pentru a economisi banii # Aktual24
Tot mai multe comune din județul Iași renunță la organizarea zilelor localității. Deși 9 dintre cele 93 de comune și-au stabilit sărbătoarea pe 8 septembrie, doar Tomești a păstrat tradiția și a pregătit festivități ca în anii trecuți. Contextul este marcat de măsurile de austeritate pregătite de Guvernul Bolojan. Analizele prezentate de premier arată că […]
09:00
Amplă acțiune a forțelor de ordine pe două dintre arterele cunoscute ale municipiului Cluj-Napoca – Calea Dezmirului și strada Platanilor. Între orele 06.30 și 08.30, polițiștii clujeni au desfășurat o razie cu efective sporite, în încercarea de a descuraja faptele antisociale și de a spori siguranța locuitorilor. La operațiune au participat echipaje din cadrul secțiilor […]
09:00
În noiembrie vor fi lansate primele autobuze de noapte cu scaune complet rabatabile din Europa. Ele vor cicula de la Zurich la Amsterdam și la Barcelona # Aktual24
O nouă rețea de autobuze de noapte va fi lansată în Europa în noiembrie 2025, oferind pasagerilor posibilitatea de a călători peste noapte în scaune care se transformă în paturi. Potrivit companiei elvețiene Twiliner, serviciul va conecta orașe importante din Elveția, Luxemburg, Belgia, Olanda și Spania, cu scopul de a elimina „decalajul de confort din […]
08:40
Comunitatea științifică, în stare de șoc: secretarul american al Sănătății, Robert F. Kennedy, susține că autismul ar fi provocat de un banal analgezic, dar că se tratează cu vitamina B9 # Aktual24
Robert F. Kennedy Jr., actual secretar al Departamentului pentru Sănătate și Servicii Umane din SUA, a generat din nou controverse aprinse dând publicității un raport guvernamental care ar lega utilizarea Tylenol (acetaminofen) în timpul sarcinii de autism la copii. Mai mult, raportul ar urma să promoveze acidul folinic (o formă activă de vitamina B9) ca […]
08:40
Încă un partid suveranist. Piedone confirmă, înființează Partidul Piedone: ”Anunț că a venit vremea să înființăm, împreună, un partid” # Aktual24
Cristian Popescu Piedone a confirmat, sâmbătă dimineață, că urmează să își înființeze un partid. Cel mai probabil va fi un partid suveranist. ”Îmi sună telefonul, ca pe vremuri la centrala gării! Și mai toți apelanții mă întreabă aceeași chestie: Cristi, frate, boss, domnule, primare, bă, mă… candidezi la capitală? Le-am răspuns de sute de ori […]
08:40
Una dintre cele mai vechi nave de pasageri din lume, transformată în hotel de lux în Indonezia # Aktual24
Una dintre cele mai vechi nave de pasageri din lume, construită în 1914, la doar doi ani după Titanic, a fost transformată într-un hotel de lux pe insula indoneziană Bintan, după ce a fost salvată de la fier vechi. Vasul de croazieră retras din serviciu a deținut recordul pentru cel mai vechi vas de pasageri […]
08:00
Mii de manifestanți sârbi au cerut alegeri anticipate la protestele din Novi Sad. Poliția a răspuns cu gaze lacrimogene # Aktual24
Mii de manifestanți au cerut, din nou, alegeri anticipate în Serbia vineri seara, la un miting din Novi Sad (nordul țării), care a fost dispersat de poliție cu gaze lacrimogene, conform jurnalistilor AFP preluați de Agerpres. Această manifestație care a reunit oponenți ai președintelui autoritar Aleksandar Vucic face parte dintr-o serie de proteste organizate în toată țara […]
07:50
Donald Trump susține că mai mulți ostatici reținuți de Hamas în Fâșia Gaza ar putea fi deja morți # Aktual24
Președintele american Donald Trump a afirmat vineri că mai mulți ostatici reținuți în Fâșia Gaza ar putea fi morți, avansând mai multe cifre diferite, și afirmând că Statele Unite se află în „negocieri ample” cu mișcarea islamistă Hamas. „S-ar putea ca unii să fi murit recent, din câte aud. Sper că nu este adevărat, dar […]
07:30
Președintele SUA, Donald Trump, a criticat vineri Uniunea Europeană pentru că a aplicat Google o amendă antitrust „nedreaptă” în valoare de 3,47 miliarde de dolari, amenințând cu tarife vamale de retorsiune dacă blocul nu abrogă măsura. Intervenția lui Trump a venit la o zi după ce a găzduit o cină de gală la Casa Albă […]
Acum 8 ore
07:00
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan: „Avem unul dintre cele mai mari prețuri la energie din UE pentru că în ultimii ani am scos capacități de producție și nu le-am înlocuit cu nimic” # Aktual24
Bogdan Ivan a declarat, vineri, că poartă negocieri cu reprezentanții Comisiei Europene să fie prelungit cu încă cinci ani termenul până la care România trebuie să renunțe capacitățile de producție a energiei pe cărbune și să le înlocuiască cu altele, mai puțin poluante. Bogdan Ivan, ministrul Energiei (PSD), a spus la B1 TV că unul […]
Acum 24 ore
23:20
Rusia a publicat o listă a aplicațiilor locale care vor funcționa fără internet mobil. WhatsApp, Telegram și YouTube nu apar pe listă # Aktual24
Rusia a publicat, vineri, o listă cu aplicații locale, care vor continua să funcționeze pe durata închiderii internetului mobil ordonată deseori pentru a perturba atacurile ucrainene cu drone. Printre aplicațiile exceptate de la blocaj se numără servicii guvernamentale și magazine online, sistemul de plăți electronice Mir și mesageria MAX, susținută de statul rus. Întreruperile vor […]
23:20
Bolojan și-a adus un profesionist anticorupție în fruntea Corpului de Control al Prim-Ministrului. Cine este Crinel Nicu Grosu # Aktual24
Prim-ministrul Ilie Bolojan l-a numit, vineri, în funcţia de şef al Corpului de Control al Prim-Ministrului, cu rang de secretar de stat, pe Crinel Nicu Grosu. Guvernul a anunţat, vineri seară, că premierul Ilie Bolojan l-a numit în funcţia de şef al Corpului de Control al Prim-Ministrului, cu rang de secretar de stat, pe Crinel […]
23:00
Mai multe proteste sunt programate, sâmbătă, în toată Grecia, pentru a marca accidentul feroviar de la Tempe din 2023. Maria Karystianou, președinta Asociației victimelor dezastrului, a îndemnat cetățenii să „iasă în stradă, fără partide politice sau interese, doar pentru binele comun”, potrivit Kathimerini. Principalul miting este programat la ora 19:00 în Piața Syntagma din Atena, […]
22:50
Republica Moldova, acord cu TikTok înainte de alegeri. Conturile cu vizualizări dubioase vor fi închise în timp record # Aktual24
Poliția din Republica Moldova a semnat un acord de colaborare cu platforma Tiktok pentru a bloca rapid conturile suspecte care înregistrează un număr anormal de vizualizări. Acestea vor putea fi blocate în maxim trei ore și nu în trei zile cum este în prezent, a precizat șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu. Cernăuțeanu spune că Poliția […]
22:20
Președintele Donald Trump plănuiește reinterpretarea unilaterală a unui tratat de control al armelor pentru a putea vinde drone militare avansate în străinătate # Aktual24
Președintele american Donald Trump plănuiește să reinterpreteze unilateral un tratat de control al armelor, vechi de 38 de ani, pentru a vinde drone militare sofisticate de tip „Reaper” și alte drone militare avansate în străinătate, potrivit unui oficial american și a patru persoane familiarizate cu planul. Potrivit unui raport exclusiv Reuters, noua interpretare ar debloca […]
22:10
Germania: Un adolescent de 17 ani, care a înjunghiat o profesoară, împușcat în timp ce era arestat # Aktual24
O profesoară de la o școală profesională din orașul german Essen a fost înjunghiată în stomac. Agresorul a ajuns și el la spital după ce a fost împușcat în timp ce era arestat. Autoritățile au declarat că profesoara a fost supusă unei intervenții chirurgicale de urgență. Nu au fost furnizate detalii suplimentare despre starea ei, […]
21:50
Un iaht de lux în valoare de 1 milion de dolari s-a scufundat imediat după lansare la un șantier naval din Turcia # Aktual24
Un iaht de lux s-a răsturnat la doar câteva minute după ce a fost lansat la apă la un șantier naval din Turcia, forțând proprietarul și echipajul să sară în mare pentru a se salva. Incidentul a avut loc marți, la șantierul naval Med Yilmaz din Eregli, un oraș portuar la Marea Neagră din provincia […]
21:30
Google primește a treia amendă într-o săptămână: Comisia Europeană a amendat gigantul tehnologic cu aproape 3 miliarde de euro pentru încălcarea legilor concurenței # Aktual24
Comisia Europeană a amendat, vineri, Google cu 2,95 miliarde de euro pentru încălcarea regulilor concurenței prin favorizarea propriilor servicii de publicitate digitală, marcând a patra astfel de sancțiune antitrust pentru companie. Comisia Europeană a ordonat, de asemenea, gigantului tehnologic american să pună capăt acestor practici și să ia măsuri pentru a opri „conflictele de interese” […]
21:10
„Se pare că am pierdut India și Rusia în bezna cea mai adâncă a Chinei. Să aibă împreună un viitor lung și prosper”, a scris Trump într-o postare pe Truth Social pe care a ilustrat-o cu poza liderilor celor trei țări. Trump pare să fi uitat că nu a avut sau nu a câștigat niciodată […]
20:40
„Nici măcar Putin nu obiectează.” Zelenski atacă ironic poziția Ungariei cu privire la aderarea Ucrainei la UE # Aktual24
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că, într-o situație în care nici măcar liderul rus Vladimir Putin nu obiectează cu privire la aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană, poziția „prietenilor Rusiei”, în special a Ungariei, cu privire la această problemă este ciudată. Volodimir Zelenski a declarat la o întâlnire cu președintele Consiliului European, Antonio Costa, că […]
20:40
Dronele ucrainene au lovit în noaptea de 5 septembrie mai multe instalații petroliere din Rusia, inclusiv cea mai mare rafinărie Rosneft, la Riazan, precum și un depozit de țiței din Luhansk (teritoriu ucrainean ocupat), a anunțat comandantul forțelor ucrainene de drone, Robert „Madgyar” Brovdi. „Benzina în Rusia devine tot mai rară, iar gazul și petrolul […]
20:40
Timiș: Un tânăr a dat foc la o pompă de benzină, a incendiat un angajat și a amenințat că se aruncă de la etajul trei al unui bloc. A ajuns în arest # Aktual24
Un bărbat care a incendiat o pompă de alimentare a stației de carburant din orașul Făget, aruncând cu combustibil aprins asupra unui angajat care a intervenit să stingă flăcările, a urcat într-un bloc a sărit într-un balcon, amenințând că se aruncă în gol, este cercetat penal, a anunțat, vineri, Inspectoratul de Poliție Județean Timiș. Incidentul […]
20:10
Un număr de 18 persoane au murit înecate în mare și 72 au fost salvate în acest sezon estival, a informat, vineri, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dobrogea al județului Constanța. „Salvatorii au intervenit la 90 de cazuri de submersie. Datorită reacției rapide, 72 de persoane au fost salvate, însă, din nefericire, 18 vieți nu […]
20:00
Europa speră să recupereze teren în cursa inteligenței artificiale cu supercomputerul „exascale” Jupiter # Aktual24
Cel mai rapid supercomputer din Europa, Jupiter, va fi inaugurat vineri în Germania, operatorii săi sperând că va putea ajuta continentul în toate aspectele, de la cercetarea climatică până la recuperarea decalajului în cursa inteligenței artificiale. Având sediul la Centrul de Supercalcul Juelich din vestul Germaniei, acesta este primul supercomputer „exascale” din Europa – ceea […]
19:40
Partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a depus la Parlament o propunere legislativă care ar desființa, de facto, Pilonul II al sistemului de pensii. Mai precis, ar face-o voluntară, deși există deja un pilon voluntar, anume Pilonul III. Este exact aceeași „reformă” încercată de Liviu Dragnea și PSD în trecut. Dacă o asemenea lege ar […]
19:10
Năstase se înfoaie în pene: ”Am stat la aceeasi masa cu seful statului major al armatei chineze” # Aktual24
Adrian Năstase continuă să se războiască cu cei care i-au criticat prezența la Beijing, în spatele dictatorilor Vladimir Putin și Kim Jong Un. ”Un oarecare pacalici a cerut sa se retraga statutul de utilitate publica Fundatiei Europene Titulescu pe motiv ca am aparut in aceeasi poza cu Putin. Banuiesc ca pacaliciul respectiv va cere, pentru […]
18:40
Primul fost ofițer SIE care acuză ”fosți colegi” SIE că se află în spatele ascensiunii lui Călin Georgescu: ”Aveau o înclinație viscerală în a spiona Occidentul” # Aktual24
Silvian Ionescu, fost ofițer SIR cu grad înalt, își acuză foști colegi că se află în spatele ascensiunii politice a lui Călin Georgescu. El spune că aceștia au făcut astfel jocurile forțelor adversare Occidentului. ”Acum 35 de ani am plecat din SIE dorindu-mi o viață normală, suspectand că unii colegi ai mei aveau o înclinație […]
18:30
Studiu NASA: Călătoriile în spațiu ar putea accelera îmbătrânirea biologică. „Spațiul este testul suprem de stres pentru corpul uman” # Aktual24
O călătorie în spațiu ar putea accelera îmbătrânirea biologică, conform unei noi cercetări care a urmărit modificările celulelor stem umane în timpul a patru misiuni în spațiu. Studiul, susținut de agenția spațială americană NASA, a descoperit că celulele sanguine trimise în spațiu și-au pierdut o parte din capacitatea de a produce celule noi sănătoase și […]
18:30
Se pregătește un nou război: Maduro anunță mobilizarea sub arme a 8 milioane de venezueleni, se așteaptă la un atac din partea SUA # Aktual24
Președintele venezuelean Nicolás Maduro a anunțat o campanie de mobilizare la arme a peste 8 milioane de cetățeni, prezentând această inițiativă ca o reacție la nivel național împotriva presiunii crescânde din partea Statelor Unite. Apelul la arme, făcut la televiziunea de stat, vine în contextul în care președintele Donald Trump a extins operațiunile militare americane […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.