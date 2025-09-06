Scandal degeaba făcut de Realitatea Plus. Oana Țoiu a consumat bere fără alcool la meci, anunțul Poliției Capitalei

20:00

Cel mai rapid supercomputer din Europa, Jupiter, va fi inaugurat vineri în Germania, operatorii săi sperând că va putea ajuta continentul în toate aspectele, de la cercetarea climatică până la recuperarea decalajului în cursa inteligenței artificiale. Având sediul la Centrul de Supercalcul Juelich din vestul Germaniei, acesta este primul supercomputer „exascale” din Europa – ceea […]