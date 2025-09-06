Zelenski îi răspunde lui Putin şi propune la rândul său Kievul ca posibil loc de întâlnire

09:20

Jocurile de noroc online ilegale au generat aproape trei sferturi din veniturile din jocuri de noroc ale Uniunii […] The post 71% din veniturile din jocurile de noroc din UE provin de pe piața neagră; Europa de Est s-a dovedit a fi cea mai vulnerabilă (Studiu al Yield Sec) appeared first on Financial Intelligence.