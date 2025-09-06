Zelenski respinge invitaţia lui Putin la Moscova şi spune că este dispus la discuţii doar într-o ţară terţă
Bursa, 6 septembrie 2025 14:20
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că nu poate merge la Moscova and #8222;cât timp Ucraina este atacată în fiecare zi and #8221; şi i-a transmis liderului de la Kremlin să vină la Kiev, în replică la invitaţia lansată de Vladimir Putin pentru negocieri privind încetarea focului, relatează ABC News, care afirmă cele ce urmează.
• • •
Guvernul rus a blocat internetul mobil în mai multe regiuni şi a anunţat că aplicaţii străine precum WhatsApp şi YouTube nu vor mai funcţiona, măsura fiind justificată prin and #8222;asigurarea securităţii and #8221;, relatează Reuters, care transmite cele ce urmează.
Ambasadorul României în Statele Unite, Andrei Muraru, a declarat că teoria conform căreia preşedintele american Donald Trump nu l-ar considera legitim pe Nicuşor Dan este and #8222;nu doar o dezinformare, ci o manipulare evidentă and #8221;, amintind că liderul de la Washington l-a felicitat imediat după alegerea sa.
Guvernatoarea statului New York, Kathy Hochul, a semnat un ordin executiv prin care farmaciştii pot administra vaccinul împotriva COVID-19 oricui doreşte, sfidând limitele stabilite la nivel federal de administraţia Trump, relatează Reuters, care afirmă cele ce urmează.
Moartea lui Giorgio Armani, la doar câteva zile înainte de a sărbători 50 de ani de existenţă a casei sale de modă, deschide o nouă etapă pentru imperiul de lux construit de designer, relatează AFP, care afirmă cele ce urmează. Cu peste 600 de magazine în întreaga lume, 9.000 de angajaţi şi o cifră de afaceri de 2,3 miliarde de euro în 2024, grupul Armani a rămas până acum o raritate: independent de marile conglomerate ale industriei.
Ambasadorul României la Washington, Andrei Muraru, a declarat la Prima TV că este and #8222;rezervat optimist and #8221; în privinţa şanselor ca România să fie inclusă în programul Visa Waiver, care ar permite cetăţenilor români să călătorească în Statele Unite fără viză pentru o perioadă de până la 90 de zile.
Ungaria achiziţionează în mod deschis ţiţei rusesc deoarece nu are alternativă, în timp ce alte ţări europene cumpără pe căi indirecte acelaşi petrol, profitând de preţul mai scăzut, a declarat vineri ministrul ungar al Afacerilor Externe, Peter Szijjarto, citat de MTI, de la care informăm cele ce urmează.
Administraţia preşedintelui Donald Trump analizează posibilitatea ca guvernul federal să preia controlul asupra Memorialului şi Muzeului dedicat victimelor atacurilor din 11 septembrie 2001 din New York, transmite AP, de la care transmitem cele ce urmează.
Anutin Charnvirakul, noul prim-ministru ales al Thailandei, a declarat sâmbătă că îşi menţine angajamentul de a organiza alegeri legislative anticipate în termen de patru luni, relatează AFP, care informează cele ce urmează.
Italia a devenit una dintre destinaţiile preferate ale super-bogaţilor, datorită impozitului forfetar de 200.000 de euro pe veniturile din străinătate, măsură care contrastează cu politicile mai stricte adoptate de alte state europene, relatează CNBC, de la care transmitem cele ce urmează.
Belgia a cerut Statelor Unite să renunţe la planul de distrugere a unui stoc de contraceptive feminine, depozitat în Flandra şi destinat iniţial ţărilor africane, calificând măsura drept o and #8222;risipă and #8221;, transmite AFP, de la care relatăm cele ce urmează.
Departamentul pentru Sănătate din SUA pregăteşte un raport care ar putea asocia consumul de Tylenol (acetaminofen) în timpul sarcinii şi nivelurile scăzute de folat cu riscul de apariţie a autismului la copii, potrivit Wall Street Journal, citat de CNN, care afirmă cele ce urmează. Documentul ar urma să menţioneze şi acidul folinic (leucovorin) ca posibilă modalitate de reducere a simptomelor la unele persoane cu autism.
Biroul portughez de prevenire şi investigare a accidentelor aeriene şi feroviare (GPIAAF) a amânat pentru sâmbătă publicarea unei note cu primele constatări confirmate legate de accidentul funicularului Gloria din Lisabona, tragedie soldată miercuri cu 16 morţi şi circa 20 de răniţi, transmite AFP, de la care transmitem cele ce urmează.
O elevă de numai 9 ani a reuşit să promoveze bacalaureatul în iulie, devenind cea mai tânără persoană din Franţa care a obţinut această diplomă, a anunţat Ministerul Educaţiei Naţionale, citat de AFP, care transmite cele ce urmează.
Confiscarea activelor băncii centrale ruse blocate în Europa, dintre care 210 miliarde de euro se află în Belgia sub controlul Euroclear, ar provoca un and #8222;şoc sistemic teribil and #8221; capabil să destabilizeze moneda unică europeană, a declarat ministrul belgian de externe, Maxime Prevot, într-un interviu pentru AFP, care afirmă cele ce urmează.
Statele Unite au decis să desfăşoare zece avioane de luptă F-35 pe un aerodrom din Puerto Rico, în cadrul operaţiunilor împotriva cartelurilor de droguri din Caraibe, pe fondul tensiunilor tot mai mari cu Venezuela, relatează presa internaţională.
Comitetul pentru Control Bugetar al Parlamentului European (CONT) a votat în favoarea înfiinţării unui grup de lucru care să investigheze presupuse nereguli în utilizarea fondurilor europene de către organizaţiile societăţii civile, potrivit unei informări publicate de grupul Greens/EFA. Iniţiativa, promovată anterior în şedinţe cu uşile închise de o majoritate strânsă a conservatorilor şi extremei drepte (EPP, ECR, PfE, ESN).
Rusia şi China au semnat acordul final pentru construcţia gazoductului Power of Siberia 2, care va dubla exporturile ruseşti de gaze către Beijing la aproximativ 100 de miliarde metri cubi anual, la un preţ mai mic decât cel plătit de Uniunea Europeană, evoluţie ce marchează un eşec major pentru strategia administraţiei Trump în Eurasia, potrivit analistului Andrew Korybko, citat de ZeroHedge, care afirmă cele ce urmează.
Comunităţi indigene şi mişcări sociale din peste 20 de ţări s-au reunit în februarie 2025 la Port Edward, Africa de Sud, pentru a discuta despre practici de autonomie şi democraţie radicală, relatează Global Tapestry of Alternatives, care transmite cele ce urmează. Evenimentul a avut loc într-un context global dominat de creşterea autoritarismului şi de ascensiunea partidelor de dreapta, cu impact asupra funcţionării democraţiei liberale.
Relansarea oficială a acordului de liber schimb dintre Uniunea Europeană şi Mercosur marchează o nouă etapă politică şi comercială, dar readuce în prim-plan tensiunile dintre ambiţiile strategice, interesele industriale şi temerile agricultorilor şi ecologiştilor, relatează Le Quotidien, de la care transmitem cele ce urmează.
Primăria Cluj-Napoca analizează diminuarea bugetului alocat festivităţilor de Ziua Naţională şi Revelion, informează Actual de Cluj, care afirmă cele ce urmează. Primarul Emil Boc a prezentat două scenarii în Consiliul Local: reducerea sumei la 500.000-600.000 lei sau menţinerea bugetului la nivelul de anul trecut, de aproximativ 950.000 lei.
Uniunea Europeană este chemată să îşi demonstreze unitatea şi capacitatea de acţiune, dar tensiunile interne continuă să slăbească imaginea blocului comunitar, scrie jurnalistul Ivica Celikovic în Sloboden Pečat, publicaţie din Macedonia de Nord.
Premierul indian Narendra Modi nu va susţine discursul programat la dezbaterea generală a Adunării Generale a ONU (UNGA), la cea de-a 80-a sesiune care va începe pe 9 septembrie, informează Economic Times, de la care relatăm cele ce urmează. India va fi reprezentată de ministrul de externe Subrahmanyam Jaishankar, care figurează pe lista actualizată a vorbitorilor.
Cotaţiile internaţionale ale petrolului au înregistrat o scădere săptămânală, investitorii fiind afectaţi de raportul slab privind piaţa muncii din SUA şi de creşterea stocurilor americane, în timp ce aşteaptă reuniunea OPEC+ programată pentru acest weekend, transmite mrt.com, de la care relatăm cele ce urmează.
Pieţele americane se pregătesc pentru publicarea unor date-cheie privind inflaţia în cursul săptămânii viitoare, în timp ce acţiunile se tranzacţionează aproape de maxime istorice, relatează Reuters, de la care relatăm cele ce urmează.
Prinţul japonez Hisahito, nepotul împăratului Naruhito, a împlinit sâmbătă 19 ani, devenind primul bărbat din familia imperială care atinge vârsta majoratului în ultimii 40 de ani, transmite PA News Agency, care afirmă cele ce urmează.
Preşedintele american Donald Trump a reacţionat dur după ce Uniunea Europeană a aplicat companiei Google o amendă antitrust de 3,5 miliarde de dolari, acuzând gigantul tehnologic de abuz de poziţie dominantă pe piaţa publicităţii digitale, relatează Times of India, de la care transmitem cele ce urmează.
Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat la Forumul Economic de la Vladivostok că orice trupe occidentale trimise în Ucraina ar fi considerate and #8222;ţinte legitime pentru distrugere and #8221;, relatează The Guardian, de la care transmitem cele ce urmează.
Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri că premierul indian Narendra Modi este and #8222;un mare prim-ministru and #8221;, însă s-a arătat and #8222;foarte dezamăgit and #8221; de achiziţiile masive de petrol rusesc făcute de India, transmite Hindustan Times, de la care relatăm cele ce urmează.
Mai multe entităţi teroriste, inclusiv grupări extremiste khalistaniste, continuă să primească sprijin financiar provenit din Canada pentru activităţi legate de violenţă politică, se arată într-un raport publicat de Ministerul canadian de Finanţe, citat de agenţia ANI, de la care transmitem cele ce urmează.
Preşedintele american Donald Trump a anunţat vineri că summitul G20 din 2026 se va desfăşura la complexul and #8222;Trump National Doral Miami and #8221;, o proprietate a familiei sale din Florida, transmite AFP, care afirmă cele ce urmează.
Trump redenumeşte Pentagonul and #8222;Departamentul de Război and #8221; şi transmite un and #8222;mesaj de victorie and #8221; # Bursa
Preşedintele american Donald Trump a semnat vineri un ordin executiv prin care dispune ca Pentagonul să fie rebranduit sub denumirea de and #8222;Departamentul de Război and #8221;, susţinând că această schimbare transmite lumii un and #8222;mesaj de victorie and #8221;, relatează AFP, de la care transmitem cele ce urmează.
Premierul britanic Keir Starmer a anunţat vineri o remaniere guvernamentală, după ce viceprim-ministrul Angela Rayner şi-a dat demisia în urma unui scandal fiscal, transmite AFP, de la care relatăm cele ce urmează.
Poliţia din Serbia a intervenit vineri seara cu gaze lacrimogene şi grenade paralizante pentru a dispersa protestatarii adunaţi în campusul Universităţii de Stat din Novi Sad, transmite CNN, care afirmă cele ce urmează. Manifestanţii cer organizarea de alegeri anticipate care, în opinia lor, ar putea duce la înlăturarea preşedintelui Aleksandar Vučić şi a Partidului Progresist Sârb (SNS) de la guvernare.
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat la Forumul Economic Estic (EEF) că modul în care Occidentul a transformat cultura într-un instrument de soft power reprezintă and #8222;călcâiul lui Ahile and #8221;, transmite TASS, de la care relatăm cele ce urmează.
Poliţia Republicii Moldova a anunţat joi că, în urma descinderilor efectuate dimineaţă în mai multe localităţi, într-un dosar de corupere a alegătorilor, finanţare ilegală a partidelor şi spălare de bani, au fost reţinute două persoane pentru 72 de ore, transmite deschide.md, de la care transmitem cele ce urmează.
Sindicatul Europol a reclamat că dispecerii sunt obligaţi să plătească abonamentele de telefon ale instituţiei, ceea ce reprezintă and #8222;un semn de dispreţ faţă de muncă şi lege and #8221;.
Două drone au încălcat spaţiul aerian al Poloniei în noaptea de marţi spre miercuri, dar nu au fost doborâte întrucât nu prezentau pericol, a anunţat joi armata poloneză, potrivit Reuters, care afirmă cele ce urmează.
Nepalul a anunţat că va cere agenţiei sale de telecomunicaţii să blocheze accesul la mai multe platforme de socializare, inclusiv Facebook, YouTube, X şi LinkedIn, după ce acestea nu s-au înregistrat la autorităţi până la termenul limită de miercuri.
Comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, a declarat joi că and #8222;cel mai bun răspuns Rusiei la ingerinţele în treburile interne ale Republicii Moldova este ca forţele pro-europene să biruie and #8221;, îndemnând cetăţenii să voteze masiv la alegerile parlamentare din 28 septembrie, transmite deschide.md, de la care relatăm cele ce urmează.
Statele Unite vor elimina treptat programele de asistenţă în materie de securitate pentru armatele din ţările est-europene aflate la frontiera cu Rusia, în contextul în care Washingtonul presează aliaţii NATO să contribuie mai mult la propria apărare, scrie Financial Times, care afirmă cele ce urmează.
Germania este pregătită să îşi intensifice sprijinul pentru Ucraina prin finanţare, înarmare şi instruirea armatei, însă va decide asupra unei eventuale implicări militare directe în cadrul garanţiilor de securitate abia după ce vor fi clarificate detaliile acestor garanţii, inclusiv rolul Statelor Unite.
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat la Paris, că Donald Trump este and #8222;foarte nemulţumit and #8221; de faptul că state europene continuă să cumpere petrol din Rusia.
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că discuţiile privind desemnarea şefilor SRI şi SIE se poartă and #8221;într-un cadru restrâns, departe de presă and #8221;, subliniind că este and #8221;o temă sensibilă, în care preşedintele propune şi Parlamentul votează, nu un subiect de joc politic and #8221;.
Ministrul Finanţelor Publice, Anexandru Nazare, acuzat că este acţionar la două firme care au fost declarate inactive de ANAF, una având datorii, a transmis o reacţie în care afirmă că nu este şantajabil şi nu are nimic de ascuns.
În pachetul fiscal 3 al Guvernului Bolojan vor fi incluse măsuri care vizează şi celelalte categorii de pensii speciale, după modificările aduse sistemului de pensii ale magistraţilor prin pachetul 2, a declarat preşedintele României, Nicuşor Dan, într-un interviu pentru Antena1.
Huawei a prezentat joi a doua generaţie a smartphone-ului său trifold, Mate XTs, un model care se pliază în trei puncte şi costă între 17.999 şi 21.999 yuani (aproximativ 2.520 - 3.080 dolari), transmite CNBC, care transmite cele ce urmează.
Departamentul de Justiţie al Statelor Unite a deschis o anchetă penală pentru posibile fraude ipotecare vizând-o pe Lisa Cook, membru al Consiliului Guvernatorilor Rezervei Federale, potrivit unor documente consultate de Reuters şi unei surse familiare cu dosarul, de la care transmitem cele ce urmează.
* Istvan Sarkany: and #8221;Doriţi ca un consorţiu condus de o firmă de apartament să gestioneze resursele strategice ale României? and #8221;* and #8221;Peste 60% dintre acţionarii FP sunt persoane fizice care nu au nicio reprezentare în Comitet and #8221;, afirmă SarkanyUn grup de acţionari ai Fondului Proprietatea solicită demisia membrilor Comitetului Reprezentanţilor FP pentru modul în care au gestionat procesul de selecţie a administratorului emitentului.
