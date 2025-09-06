Cele mai așteptate filme din toamna anului 2025 (analiză The Rolling Stone)

G4Media, 6 septembrie 2025 14:20

De la un film biografic cu Bruce Springsteen la noul Avatar și continuarea filmului Wicked, o listă cu cele mai așteptate filme a fost pregătită...   G4Media.ro.

Acum 10 minute
14:40
42 de protestatari anti-Vučić au fost arestați în Novi Sad, unde a avut loc tragedia soldată cu 16 morți după ce copertina gării abia reabilitată s-a prăbușit G4Media
Patruzeci şi două de persoane au fost arestate în Serbia după o manifestaţie care a avut loc vineri seara la Novi Sad pentru a cere...   G4Media.ro.
14:40
Dinamo versus Dinamo: Echipa din Superliga a învins formaţia din Liga 2, scor 2-0, în meci amical G4Media
Formaţia Dinamo a învins, sâmbătă, la Săftica, cu scorul de 2-0, echipa CS Dinamo, care evoluează în Liga 2, informează News.ro. Golurile au fost marcate...   G4Media.ro.
Acum 30 minute
14:30
FOTO BMW iX3 inaugurează era Neue Klasse: autonomie 800 km și încărcare ultra-rapidă / Produția începe la vecinii din Ungaria G4Media
BMW a prezentat oficial primul model de serie din familia Neue Klasse: noul iX3, un Sports Activity Vehicle electric care aduce schimbări majore în design, tehnologie...   G4Media.ro.
14:30
Demisie în bloc a directorilor de la cea mai mare școală din București – Hamburg 195 / Peste 230 de părinți merg în instanță și acuză haos înainte de începerea școlii G4Media
Conducerea Școlii Gimnaziale nr. 195 „Hamburg” din Sectorul 3, cea mai mare școală din Capitală, cu peste 2.000 de elevi, și-a dat demisia în bloc,...   G4Media.ro.
14:20
Ambasadorul Republicii Moldova în SUA, Vlad Kulminski, a prezentat scrisorile de acreditare preşedintelui american Donald Trump G4Media
Ambasadorul Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii, Vlad Kulminski, a prezentat vineri scrisorile de acreditare preşedintelui SUA, Donald J. Trump, în cadrul unei ceremonii...   G4Media.ro.
14:20
Acum o oră
14:10
Doi senatori americani, îngrijorați de alegerile din Republica Moldova: Cer Meta şi Google să blocheze propaganda rusă înainte de scrutinul din 28 septembrie G4Media
Doi senatori americani, Jeanne Shaheen şi Thom Tillis, au transmis scrisori oficiale către companiile Meta şi Google, solicitându-le să ia măsuri urgente pentru a bloca...   G4Media.ro.
14:10
Raid la o uzină din SUA: Peste 300 dintre cele 475 de persoane arestate pentru că lucrau ilegal sunt sud-coreeni, anunţă Seulul G4Media
Peste 300 dintre cele 475 de persoane arestate joi în SUA într-o uzină de baterii auto sunt cetăţeni sud-coreeni, a declarat sâmbătă guvernul de la...   G4Media.ro.
14:10
Armani, un imperiu al luxului moştenit – Peste 600 de magazine din întreaga lume, 9.000 de angajaţi, cifră de afaceri de 2,3 miliarde de euro G4Media
Moartea lui Giorgio Armani ridică întrebări cu privire la viitorul imperiului său – care se întinde de la haute couture la imobiliare – care a...   G4Media.ro.
13:50
Suporterii tricolori, încântați de echipamentul pentru animale: ,,Vrem și semnături de la fotbaliști!’’ (VIDEO) G4Media
Tricolorii au un nou suporter: animalele de companie! Federația Română de Fotbal a lansat, cu câteva săptămâni înainte de amicalul România – Canada, tricoul oficial pentru...   G4Media.ro.
13:50
Alex Marquez câștigă duelul cu Quartararo și obține pole position în Marele Premiu al Cataloniei G4Media
Alex Marquez (Gresini) s-a impus sâmbătă în calificările Marelui Premiu al Cataloniei pentru a obține un pole position care îi confirmă forma bună din acest...   G4Media.ro.
Acum 2 ore
13:20
Ambasadorul României la Washington, despre contactul de lobby pentru George Simion: Contractul este autentic şi s-ar putea să vedem acest lucru/ Obligaţia prestatorilor e să comunice toate contactele la şase luni după perfectarea lor G4Media
Ambasadorul României la Washington, Andrei Muraru, este de părere că deja faimosul contract încheiat între partidul extremist AUR şi o companie americană de lobby, în...   G4Media.ro.
13:10
„Este cel mai scump serviciu de dating din America”: Foști spioni despre găsirea iubirii în CIA G4Media
Memoriile unor foști agenți americani care au devenit soț și soție deschid o fereastră către lumea în mod normal închisă a vieții private a spionilor,...   G4Media.ro.
13:00
12:50
Se ridică restricţiile de circulaţie de pe Splaiul Independenţei, impuse de lucrările la planşeul Unirii / Daniel Băluță: Lucrările vor continua fără o perturbare deosebită a traficului în oraş G4Media
Restricţiile de circulaţie impuse pe Splaiul Independenţei pentru realizarea lucrărilor la planşeul Unirii sunt ridicate de sâmbătă. Primarul sectorului 4 al Capitalei, Daniel Băluţă, afirmă...   G4Media.ro.
Acum 4 ore
12:40
Cum poți face foarte ușor frigărui de pui și legume pe aragaz, în tigaia grill. Se pot asorta cel mai ușor cu orez simplu sau cu pâine și o salată la libera inspirație G4Media
Cum sezonul grătarelor se apropie de final, putem da startul unor versiuni alternative indoor pentru a prepara din când în când câte ceva care readuce...   G4Media.ro.
12:30
Mașinăria de ură online, analiză în oglindă: Cum a fost aplicată de parlamentarul Dan Tănasă rețeta xenofobă prin care românii din Irlanda au devenit ținte ale extremiștilor – Context.ro G4Media
Mașinăria de ură online, analiză în oglindă: Rețeta prin care românii din Irlanda au devenit ținte ale extremiștilor (cazul Ballymena) e folosită în România de...   G4Media.ro.
12:20
Ambasadorul României la Washington: „Nu ştiu de unde această percepţie că relaţia dintre România şi Statele Unite este îngheţată, suspendată, blocată / Relaţia este perfect funcţională / Are toate şansele să fie mai degrabă întărită şi consolidată în anii următori” G4Media
Relaţia dintre România şi Statele Unite ale Americii „perfect funcţională, nu este nici blocată şi nici suspendată”, afirmă ambasadorul României în Statele Unite, Andrei Muraru....   G4Media.ro.
12:10
Scenarii originale, cărți, pelicule deja existente sau cazuri reale? În ce proporție se bazează filmele americane pe diferite surse G4Media
Deși majoritatea filmelor sunt încă bazate pe scenarii originale, a existat o tendință notabilă de a se inspira din material existent în industria cinematografică, unele...   G4Media.ro.
12:00
China surprinde comunitatea internațională cu o nouă dezvăluire la parada militară de la Beijing: Type B, drona care poate lovi la viteze supersonice G4Media
China a surprins comunitatea internațională la parada militară din 3 septembrie 2025, organizată la Beijing pentru a marca 80 de ani de la încheierea celui...   G4Media.ro.
12:00
Noua coafură a prinţesei Kate suscită numeroase comentarii G4Media
Presa din întreaga lume a relatat despre noua coafură a prinţesei de Wales, care a apărut joi la Londra cu părul mai lung, de un...   G4Media.ro.
11:50
Șopârlele din Ibiza sunt „aproape pe cale de dispariție” din cauza șerpilor invazivi și a gunoiului menajer G4Media
Conservatorii din Ibiza avertizează că șopârlele verzi și albastre strălucitoare native ale insulei sunt din ce în ce mai aproape de dispariție din cauza amenințărilor...   G4Media.ro.
11:40
O dietă inteligentă pentru o minte ageră: Cum să-ți ajuți pisica să îmbătrânească frumos / Alimente care combat demența la pisici G4Media
Pe măsură ce pisica ta îmbătrânește, creierul ei trece prin transformări. Acestea pot duce la anxietate, mieunat excesiv, tulburări de somn, dezorientare și, în cazuri...   G4Media.ro.
11:40
Antrenorul echipei Paris Saint-Germain, Luis Enrique, transportat de urgență la spital pentru operație după ce a căzut după bicicletă G4Media
Antrenorul echipei Paris Saint-Germain, Luis Enrique, a căzut de pe bicicletă şi a fost transportat de urgență, vineri, la spital, având nevoie de o intervenţie...   G4Media.ro.
11:30
Un fan în vârstă de 12 ani, aclamat drept „regele spectacolului” de solistul trupei Coldplay după ce a purtat o coroană la concert G4Media
Un fan Coldplay în vârstă de 12 ani a fost aclamat drept „regele spectacolului” de către Chris Martin, liderul trupei, după ce a purtat o...   G4Media.ro.
11:20
Donald Trump va asista la finala masculină de la US Open: ”Este minunat pentru tenis”, spune Alcaraz G4Media
Numărul 2 mondial Carlos Alcaraz, calificat în finala US Open la care Donald Trump va fi prezent duminică, a declarat că venirea preşedintelui american este...   G4Media.ro.
11:00
Armata israeliană le-a transmis locuitorilor din Gaza să se evacueze, în perspectiva unui viitor asalt terestru G4Media
Armata israeliană i-a îndemnat, sâmbătă, pe locuitorii oraşului Gaza să se evacueze într-o „zonă umanitară” declarată de Israel mai la sud de Fâşia Gaza, în...   G4Media.ro.
11:00
VIDEO Doi tineri din Craiova s-au ales cu dosare penale după ce au încercat să organizeze o cursă de maşini pe un drum național / Nu mai au voie să conducă până la finalizarea anchetei G4Media
Doi tineri din judeţul Dolj care au organizat o întrecere cu autoturismele pe un drum naţional, în judeţul Dolj, sunt cercetaţi penal şi au rămas...   G4Media.ro.
11:00
INTERVIU | Dana Burlacu Vistiernicu, blogger culinar, inițiatoarea proiectului „Plăcinte Povestite”: „Sunt reprezentative pentru identitatea gastronomică românească, dar cu atât mai mult pentru gastronomia regională. În Moldova orice sărbătoare aduce pe masă plăcinte și cozonaci” G4Media
Dana Burlacu Vistiernicu este unul dintre cei mai vechi bloggeri culinari de la noi și, probabil, cea mai cunoscută voce a gastronomiei din Moldova, în...   G4Media.ro.
10:50
VIDEO Student Erasmus în Bruxelles/ Experiența Irinei: avantajele cursurilor în limbi diferite, diversitatea specialiștilor cu care pot interacționa studenții G4Media
Irina Șerban este unul dintre miile de tineri români care au în fiecare an șansa de a studia în afara țării datorită unei burse Erasmus....   G4Media.ro.
10:50
EXCLUSIV O cosmeticiană din București specialistă în sprâncene, condamnată pentru că a efectuat ilegal 19 proceduri de mărire a buzelor și alungire a bărbiei / A recunoscut faptele și a primit 25.000 de lei amendă penală G4Media
O femeie din Voluntari a fost reținută de polițiști în martie 2024 și anchetată de procurori pentru săvârșirea infracțiunii de exercitare fără drept a unei...   G4Media.ro.
Acum 6 ore
10:40
VIDEO Un călugăr din Constanța promovat la TV vorbește despre bolnavi de cancer pe care i-a ”vindecat”, dar care în realitate au murit / Cazul femeii decedate care i-a ”donat” terenurile schitului unde slujește (Dobrogea Live) G4Media
Un călugăr din Constanța, care este promovat în emisiuni televizate, vorbește despre bolnavi de cancer pe care i-a ”vindecat” prin rugăciune, dar care sunt morți...   G4Media.ro.
10:30
Lando Norris spune că circuitul de la Monza este „puțin cam îngust pentru gustul meu” G4Media
Lando Norris a declarat că  „Templul Vitezei” din Formula 1 este „puțin prea îngust pentru gustul meu”, după ce a stabilit cel mai bun timp...   G4Media.ro.
10:20
Duelul titanilor în finala US Open: Jannik Sinner vs. Carlos Alcaraz, pentru a treia oară într-o finală de Grand Slam în acest an G4Media
Jannik Sinner (locul 1 ATP) și Carlos Alcaraz (locul 2 ATP) se vor întâlni pentru a treia oară într-o finală de Mare Șlem în 2025,...   G4Media.ro.
10:00
ANALIZĂ Cum folosește conturi false și ”astroturfing” partidul-moștenitor al rețelei oligarhului fugar Plahotniuc, ca să mimeze sprijinul popular înaintea alegerilor parlamentare cruciale din Moldova – Observatorul Bulgaro-Român de Media Digitală G4Media
Partidul Democrat Modern din Moldova (PDMM), succesor al formațiunii „Pro-Moldova” și moștenitor al rețelei politice construite de oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc, folosește conturi false și...   G4Media.ro.
10:00
Premierul landului german Bavaria, sceptic în legătură cu trimiterea de trupe NATO în Ucraina G4Media
Influentul lider al landului german Bavaria, Markus Söder, a reacţionat cu scepticism la ideea desfăşurării de soldaţi NATO în Ucraina ca parte a garanţiilor de...   G4Media.ro.
09:40
VIDEO | Shaorma ca la carte… dar sănătoasă / Cum e posibil? Îți explică nutriționistul Tania Fântână: „Shaorma, pizza sau fast food-ul în general nu e dușmanul tău, ci felul în care e construită” G4Media
Îți place shaorma, dar vrei să eviți kilogramele în plus și senzația de prea plin după masă? Nutriționistul Tania Fântână explică că secretul stă în...   G4Media.ro.
09:40
„Ora cu și pentru animale” ar putea intra în școlile din toată țara din 2026. Ce spun autoritățile și specialiștii / Interviu cu cercetătoarea Mădălina Lixandru (VIDEO&FOTO) G4Media
Programul educațional unic în România, „O oră cu și pentru animale”, funcționează deja în școlile din Ilfov și așteaptă avizul Ministerului Educației pentru a fi introdus în anul 2026 și la nivel...   G4Media.ro.
09:40
Mai multe plaje închise în Sydney după ce un surfer a fost ucis de ”un rechin mare” G4Media
Un bărbat a murit după ce a fost atacat de un presupus „rechin mare” în timp ce făcea surfing în largul coastei din Sydney, au...   G4Media.ro.
09:40
Marocul s-a calificat la Cupa Mondială / Este prima echipă africană care a obţinut accesul la competiţia din 2026 G4Media
Marocul s-a calificat la Cupa Mondială din 2026 din Statele Unite, Mexic şi Canada, după victoria cu 5-0 împotriva Nigerului, vineri, la Rabat, devenind prima...   G4Media.ro.
09:10
Premierul ales al Thailandei susține că va organiza noi alegeri în termen de patru luni G4Media
Prim-ministrul ales al Thailandei, Anutin Charnvirakul, a dat asigurări vineri că va organiza, după cum s-a angajat să facă, alegeri legislative în termen de patru...   G4Media.ro.
08:50
O elevă de 9 ani a obţinut a luat Bacalaureatul în Franța / Originară din Caraibe, fata locuiește în Dubai și va merge la două universități, de informatică şi drept G4Media
O elevă a obţinut în iulie diploma de bacalaureat la vârsta de 9 ani, devenind astfel cea mai tânără persoană care a obţinut această certificare...   G4Media.ro.
08:50
Criza vârstei de mijloc la câini și pisici: 5 semne care îți arată că animalul tău se confruntă cu asta G4Media
Ai auzit de criza vârstei de mijloc la oameni, dar știai că și animalele noastre de companie pot trece prin așa ceva? Pe măsură ce...   G4Media.ro.
08:50
Piedone anunță că își face partid, după ce a demisionat din PUSL al lui Dan Voiculescu: ”Nu candidez la Primăria Capitalei, am planuri mult mai mari” / Șeful suspendat al ANPC este sub control judiciar într-un dosar DNA G4Media
Cristian Popescu Piedone a anunțat, printr-un mesaj publicat sâmbătă dimineață pe Facebook, că își face partid, după ce a demisionat din PUSL, al fostului turnător...   G4Media.ro.
Acum 8 ore
08:30
Străzi deschise în București: Parade, spectacole pentru copii, demonstraţii de pictură şi concerte, în week-end G4Media
Parade, spectacole pentru copii, demonstraţii de pictură şi concerte se regăsesc în programul „Străzi Deschise – Bucureşti, Promenadă urbană” din acest weekend, transmite Agerpres. Potrivit...   G4Media.ro.
08:20
Nicolae Stanciu, după 0-3 cu Canada: ”E ruşinos. Îmi cer scuze în faţa fanilor care au fost prezenţi pe stadion şi tuturor românilor” G4Media
Nicolae Stanciu a declarat, vineri seară, după meciul României cu echipa Canadei, scor 0-3, că rezultatul este uunul ruşinos. El le-a prezentat scuze suporterilor, transmite...   G4Media.ro.
08:20
Ministrul Eenergiei: ”Dacă nu vom lua măsuri urgente pentru a reduce preţul energiei, riscăm ca pe lângă povara suplimentară care este pusă în buzunarul oamenilor să fim şi depedenţi energetic de alte state” G4Media
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a afirmat, vineri seară, că, dacă România nu va lua măsuri urgente pentru a reduce preţul energiei, atunci riscă să devină...   G4Media.ro.
08:10
ANALIZĂ Sumă uriașă investită în infrastructura de educație din Regiunea Centru, în cele trei perioade de finanțare / Peste 290 de milioane de euro pentru județele Brașov, Sibiu, Alba, Mureș, Harghita și Covasna / Cum arată școlile reabilitate – FOTO G4Media
Cele trei perioade de programare financiară europeană (2007 – 2013, 2014 – 2020, 2021 – 2027) au adus investiții de sute de milioane de euro...   G4Media.ro.
08:10
07:50
Maria Zaharova: ”Abordarea Occidentului faţă de cultură este călcâiul lui Ahile/ Hollywoodul creează o anumită imagine a aşa-numitei vieţi americane, a visului american” G4Media
Abordarea Occidentului, care a transformat cultura într-o formă de soft power şi într-un instrument de influenţă, este călcâiul său lui Ahile, a declarat purtătoarea de...   G4Media.ro.
