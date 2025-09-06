Femeia care şi-a înjunghiat concubinul a fost arestată
Monitorul de Neamț , 6 septembrie 2025 14:20
Femeia care şi-a înjunghiat concubinul a fost arestată preventiv. După cum Monitorul relatat, la data de 4 septembrie, în jurul orei 21:00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Săbăoani au fost sesizați, prin SNUAU 112, de către un bărbat de 56 de ani, din localitatea Cordun, cu privire la faptul că, a fost înjunghiat […] Articolul Femeia care şi-a înjunghiat concubinul a fost arestată apare prima dată în Monitorul de Neamț.
• • •
Acum 30 minute
14:20
Acum 2 ore
13:20
Un fumător neglijent a dat foc unei instalaţii de fabricare a peleţilor, vineri dupăâamiază, 5 septembrie, în comuna Boteşti. „Vineri după-amiază, la ora 16:23, prin apel la 112, pompierii au fost solicitați să intervină în comuna Botești pentru stingerea unui incendiu produs la un operator economic cu domeniu de activitate producerea peleților. La locul solicitării […] Articolul Un fumător neglijent a dat foc unei instalaţii de fabricare a peleţilor apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Acum 4 ore
12:10
Un autoturism a luat foc în curtea unei gospodării din comuna Farcaşa, vineri, 5 septembrie, din cauza unui scurtcircuit electric. „La ora 12:58 pompierii au fost solicitați să intervină în comuna Farcașa pentru stingerea unui incendiu produs la un autoturism situat în curtea unei gospodării din satul Frumosu. La locul solicitării au fost alocate forțe […] Articolul Un autoturism a luat foc în curtea unei gospodării apare prima dată în Monitorul de Neamț.
11:10
Un camion încărcat cu floarea soarelui s-a răsturnat, vineri, 5 septembrie, în comuna Gâdinţi. „La ora 18:02, prin apel la 112 a fost anunțat un accident rutier produs pe DN 15D în comuna Gâdinți, unde un camion, încărcat cu floarea soarelui, în care se afla doar conducătorul auto a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat. […] Articolul Camion încărcat cu floarea soarelui, răsturnat apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Acum 6 ore
10:10
Polițiști în Taberele din Pridvorul Satelor, activităţi preventive şi de informare # Monitorul de Neamț
Lucrătorii din cadrul Compartimentului de Analiză si Prevenirea Criminalității împreună cu cei din cadrul Biroului de Siguranță Școlară și Serviciul Rutier, susținuți de către lucrătorii de ordine publică din cadrul secțiilor de poliție rurală au participat și în această vară la activitățile desfășurate în Taberele din Pridvorul Satului, organizate de către Mitropolia Moldovei și Bucovinei […] Articolul Polițiști în Taberele din Pridvorul Satelor, activităţi preventive şi de informare apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Acum 8 ore
08:10
Președintele Consiliului Județean Neamț, Daniel-Vasilică Harpa, a verificat stadiul lucrărilor desfășurate pe mai multe sectoare de drumuri județene, acolo unde se lucrează pentru a îmbunătăți condițiile de trafic și siguranța rutieră. „Vom continua, pas cu pas, acest amplu proces de modernizare, pentru ca locuitorii județului să beneficieze de infrastructura pe care o merită. Fiecare tronson […] Articolul Preşedintele CJ, pe drumuri. În control apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Acum 24 ore
20:30
Anul şcolar ce stă să înceapă – dacă nu va fi boicotat de dascălii supăraţi pe austeritate – vine cu probleme vechi. Cum ar fi unităţi fără autorizaţie sanitară de funcţionare sau fără autorizaţie la incendiu. Cât priveşte prima parte, lipsa autorizaţiei sanitare vine ca urmare a lipsei sursei de apă potabilă, lucrări de reabilitare […] Articolul An şcolar nou – probleme vechi apare prima dată în Monitorul de Neamț.
19:30
Un jucător de la CSM Ceahlăul a fost nominalizat în echipa lunii august, în Liga 2. Este vorba despre Carl Davordzie, cel de care se leagă şi principalele speranţe de gol ale galben-negrilor. Carl Davordzie a venit în vara lui 2024 la CSM Ceahlăul Piatra Neamț după despărțirea de CFR Cluj Napoca, club de la […] Articolul Jucător de la CSM Ceahlăul în echipa lunii apare prima dată în Monitorul de Neamț.
18:30
Patru, nu una, moţiuni de cenzură au depus cei din Opoziţie în încercarea lor, mai mult de imagine, de a dărâma Guvernul Bolojan. Spunem că e mai mult un exerciţiu de imagine pentru că şansele, aritmetice, sunt nule, dat fiind că Opoziţiei i-ar mai trebui aproximativ 100 de voturi ca moţiunile să treacă. Iar cei […] Articolul Opoziţia se joacă de-a moţiunea sau Guvernul Bolojan pleacă? apare prima dată în Monitorul de Neamț.
17:40
Cum conservăm roșiile pe iarnă: trucuri din bucătărie pe care trebuie să le știi # Monitorul de Neamț
Răspundem la întrebarea pe care multe gospodine și-o pun la ănceput de septembrie: cum conservăm roșiile pe iarnă Specialiștii în gastronomie recomandă mai multe metode practice, de la conservarea clasică în borcane sterilizate, până la congelarea sau transformarea în pastă ori suc de roșii. Metode tradiționale de conservare Una dintre cele mai cunoscute metode rămâne […] Articolul Cum conservăm roșiile pe iarnă: trucuri din bucătărie pe care trebuie să le știi apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:20
Elevii Școlii Postliceale Sanitare Piatra Neamț – scrisoare deschisă pentru ministrul Educaţiei # Monitorul de Neamț
Domnule Ministru Subsemnații, elevi ai Școlii Postliceale Sanitare Piatra Neamț județul Neamț ne adresăm Excelenței Voastre cu următoarea problemă: În urma constituirii unui consorțiu la nivel municipal,instituția mai sus menționată,din care facem parte a fost absorbită de către Colegiul Tehnic de Transporturi și Colegiul Tehnic Forestier. La prima vedere ,nimic deranjant.Totuși,la o analiză atentă ies […] Articolul Elevii Școlii Postliceale Sanitare Piatra Neamț – scrisoare deschisă pentru ministrul Educaţiei apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:10
Două persoane au fost reţinute de poliţişti după un scandal monstru izbucnit pe o stradă din Piatra Neamţ, în noaptea de 4 septembrie. „În noaptea de 4 septembrie a.c., ora 23:20, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Piatra-Neamț au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că pe strada 1 Decembrie 1918, din Piatra […] Articolul Scandalagii încătuşati apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Ieri
14:40
Două adolescente de 13, respectiv 17 ani au ajuns de pe scuter la spital, joi, 4 septembrie, în Târgu Neamţ. „La data de 4 septembrie a.c., ora 23:00, Poliţia oraşului Târgu-Neamţ a fost sesizată, prin SNUAU 112, despre faptul că pe strada Eternității două fete au căzut de pe scuter, accidentându-se. În urma verificărilor efectuate […] Articolul Două adolescente au ajuns de pe scuter la spital apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:40
Un bărbat în vârstă de 56 de ani a fost înjunghiat de concubina sa, joi, 4 septembrie, pe fondul consumului de alcool. „La data de 4 septembrie a.c., în jurul orei 21:00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Săbăoani au fost sesizați, prin SNUAU 112, de către un bărbat de 56 de ani, din […] Articolul Înjunghiat de concubină apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:40
Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț desfășoară o acțiune de amploare pentru prevenirea accidentelor rutiere produse pe fondul nerespectării regimului legal de viteză, în perioada 5 – 7 septembrie 2025. „Activitățile vor avea loc pe principalele drumuri din județ și vor viza identificarea și sancționarea șoferilor care pun în pericol siguranța traficului […] Articolul Atenţie vitezomani. Poliţiştii rutieri, acţiune de amploare apare prima dată în Monitorul de Neamț.
11:10
Vineri, 5 septembrie în intervalul orar 06:00 – 10:00, polițiștii Serviciului Rutier Neamț au desfășurat o acțiune pentru depistarea conducătorilor auto care nu respectă regimul legal de viteză. „În urma verificărilor, au fost aplicate 101 sancțiuni contravenționale, dintre care 80 pentru depășirea vitezei legale. 14 abateri au dus la suspendarea dreptului de a conduce, șoferii […] Articolul Şoferi transformaţi în pietoni apare prima dată în Monitorul de Neamț.
10:10
Judeţul Neamţ este vineri, 5 septembrie sub cod galben de caniculă şi disconfort termic. „Vineri (05 septembrie) valul de căldură se va intensifica în Banat și Crișana, unde va fi caniculă și se va menține în Maramureș, vestul și nordul Transilvaniei și în jumătatea nordică a Moldovei, unde vor fi temperaturi deosebit de ridicate. Indicele […] Articolul Cod de caniculă apare prima dată în Monitorul de Neamț.
09:40
Un accident soldat cu decesul unui bărbat în vârstă de 64 de ani s-a produs joi, 4 septembrie, la Sagna. „La data de 4 septembrie a.c., în jurul orei 18:00, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Roman au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier. În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul […] Articolul Accident tragic la Sagna. Un bărbat a decedat apare prima dată în Monitorul de Neamț.
08:40
Titluri de stat Fidelis în septembrie 2025: ”Toamna se numără… următoarele investiții!” # Monitorul de Neamț
Titluri de stat Fidelis în septembrie 2025: Cea de-a opta ediție Fidelis din 2025 se va desfășura între 5-12 septembrie, a anunțat Ministerul Finanțelor într-o postare pe pagina de Facebook a instituției. Persoanele fizice rezidente și nerezidente cu vârsta peste 18 ani pot subscrie în titlurile de stat FIDELIS denominate în lei și în euro […] Articolul Titluri de stat Fidelis în septembrie 2025: ”Toamna se numără… următoarele investiții!” apare prima dată în Monitorul de Neamț.
08:20
CONSTRUIRE CENTRU ÎNGRIJIRE CORPORALĂ/BIROURI SC METALS SUPPLY CONSULTING SRL, în calitate de investitor şi proprietar al imobilului identificat cu NC 63937, anunţă publicului elaborare P.U.Z. și R.L.U. aferent pentru – CONSTRUIRE CENTRU ÎNGRIJIRE CORPORALĂ/BIROURI-pe terenul situat în intravilanul municipiului Piatra Neamt, str. Calistrat Hogas, nr. 3. Documenta de urbanism poate fi consultată la sediul Primăriei […] Articolul ANUNȚ elaborare P.U.Z. și R.L.U. apare prima dată în Monitorul de Neamț.
07:40
O eclipsă totală de Lună va putea fi admirată de pe teritoriul României în noaptea de duminică spre luni. Faza de totalitate va dura aproape o oră și jumătate, cu maximul vizibil după ora 21.00. Eclipsa se produce în noaptea de 7 spre 8 septembrie 2025, duminică spre luni, când Luna se va afla în […] Articolul Eclipsă totală de Lună. Momentul în care spectacolul atinge apogeul apare prima dată în Monitorul de Neamț.
4 septembrie 2025
20:40
O „banală”întrebare formulată pe pagina de Facebook a Monitorului de Neamţ confirmă o realitate dureroasă a zilelor noastre. În continuare există aleşi, prin vot, care se zbat într-un ilustru anonimat, asta însemnând că electoratul sau dacă vreţi simplul cetăţean habar nu are cine sunt şi dacă au făcut ceva pentru judeţul din care şi-au adunat […] Articolul Iluştri parlamentari necunoscuţi ai Neamţ-ului apare prima dată în Monitorul de Neamț.
18:40
Reprezentanţii CSM Ceahlăul Piatra Neamț anunță întărirea lotului pentru sezonul 2025-2026 cu mijlocașul camerunez Paul-Henri Moussinga. În vârstă de 27 de ani, fotbalistul a mai jucat în divizia secundă românească la CS Afumați și CSC 1599 Șelimbăr, din 2023 încoace. Junioratul l-a făcut la Paris Saint-Germain la echipele U17 și U19. A trecut apoi pe […] Articolul Mijlocaş camerunez, la CSM Ceahlăul apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:40
Din 14 noiembrie, filmul Cravata Galbenă ajunge în cinematografele din România: rol principal John Malkovich # Monitorul de Neamț
Posterul oficial al filmului „Cravata Galbenă” a fost prezentat publicului, producția urmând să ruleze în cinematografe din 14 noiembrie. Filmul Cravata Galbenă are poster oficial, iar producția regizată de Serge Ioan Celebidachi va avea premiera pe marile ecrane începând cu 14 noiembrie, în cinematografele din întreaga țară. Un proiect cinematografic de anvergură Regizat de Serge […] Articolul Din 14 noiembrie, filmul Cravata Galbenă ajunge în cinematografele din România: rol principal John Malkovich apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:40
Un bărbat în vârstă de 47 de ani a decedat, joi, 4 septembrie, după ce a căzut de la o înălţime de aproximativ 5 metri. El era în timpul serviciului, fiind angajat al unei firme de telecomunicaţii, iar poliţiştii au deschis o anchetă pentru ucidere din culpă și neluarea sau nerespectarea măsurilor de securitate în […] Articolul Bărbat mort după ce a căzut de la înălţime. Era în timpul serviciului apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:40
Care sunt alimentele care te ajută să te lași de fumat: soluții naturale împotriva nicotinei # Monitorul de Neamț
Descoperă ce alimente și plante pot reduce pofta de nicotină și pot sprijini organismul în procesul de renunțare la fumat. Alimentele care te ajută să te lași de fumat: de la lapte și legume, până la ginseng și plante medicinale, anumite alimente pot face diferența între un eșec și un succes atunci când vine vorba […] Articolul Care sunt alimentele care te ajută să te lași de fumat: soluții naturale împotriva nicotinei apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:40
O femeie a ajuns la spital rănită și cu dosar penal după un accident produs pe raza municipiului Piatra-Neamț. „La data de 3 septembrie a.c., ora 09:50, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Piatra-Neamț au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe strada Aleea Tineretului, din municipiul Piatra-Neamț a avut loc un […] Articolul Rănită și cu dosar penal, după un incident petrecut la Piatra-Neamț apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:10
Un accident rutier soldat cu trei victime, printre care şi o fetiţă de 11 ani, s-a produs joi, 4 septembrie, pe E 85, în comuna Secuieni. “La ora 12:11, prin apel la 112 a fost anunțat un accident rutier ce s-a produs pe E 85 în comuna Secuieni, unde au fost implicate două autoturisme în […] Articolul Accident cu trei victime. Printre acestea şi o fetiţă de 11 ani apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:40
Un tractorist băut conducea nestingherit prin Vânători-Neamț la 10:30 dimineața. Ce l-a dat de gol # Monitorul de Neamț
Un tractorist băut conducea nestingherit prin Vânători-Neamț până a fost oprit de polițiști pe strada Muzeul Gaman, în jurul orei 10:30 dimineața. „La data de 3 septembrie a.c., în jurul orei 10.30, în timp ce polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Târgu-Neamț se aflau în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, pe strada Muzeul Gaman, din […] Articolul Un tractorist băut conducea nestingherit prin Vânători-Neamț la 10:30 dimineața. Ce l-a dat de gol apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:10
Un incendiu de vegetație uscată la Bozieni a cuprins aproximativ 20 de hectare, forțele de intervenție fiind mobilizate pentru limitarea pagubelor. Intervenția pompierilor „La ora 15:00 pompierii au fost solicitați să intervină în comuna Bozieni pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată în satul Iucșa”, au transmis reprezentanții ISU Neamț. Forțele mobilizate la fața locului […] Articolul Incendiu de vegetație uscată la Bozieni: 20 de hectare mistuite de flăcări apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:30
Panică la Centrul de zi pentru copii cu dizabilități din satul Nisiporești: utilaj în flăcări, pompierii au intervenit de urgență # Monitorul de Neamț
Panică la Centrul de zi pentru copii cu dizabilități din satul Nisiporești, unde un incendiu a izbucnit la un utilaj aflat în curte. Pompierii au intervenit pentru a limita extinderea flăcărilor. Incendiul izbucnit în curtea centrului „La ora 15:12 pompierii au fost solicitați să intervină în comuna Botești pentru stingerea unui incendiu produs la un […] Articolul Panică la Centrul de zi pentru copii cu dizabilități din satul Nisiporești: utilaj în flăcări, pompierii au intervenit de urgență apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:10
Foc pus intenționat la o stână din Neamț, luni seară, în satul Vădurele, comuna Alexandru cel Bun, unde pompierii au intervenit pentru stingerea flăcărilor. Incendiul a cuprins o locuință din lemn „La ora 19:46 pompierii au fost solicitați să intervină în comuna Alexandru cel Bun pentru stingerea unui incendiu produs la o stână din satul […] Articolul Foc pus intenționat la o stână din Neamț. Un miel a murit în incendiu apare prima dată în Monitorul de Neamț.
11:40
O conductă de gaz defectă a provocat un incendiu, miercuri seara, într-o gospodărie din comuna Trifești, pe strada Chelărești. „La ora 19:30, pompierii au fost solicitați să intervină în comuna Trifești pentru stingerea unui incendiu produs la o țeavă de gaz dintr-o gospodărie de pe strada Chelărești”, a transmis ISU Neamț. La fața locului au […] Articolul Alertă la Trifești: incendiu provocat de o conductă de gaz defectă apare prima dată în Monitorul de Neamț.
11:00
Atenționare Cod Galben de caniculă în Neamț și alte județe din țară. Temperaturi de peste 30 de grade, la începutul toamnei # Monitorul de Neamț
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis atenționări Cod Galben de caniculă valabile în Neamț și alte județe din țară. Temperaturile vor fi deosebit de ridicate și va fi disconfort termic. Maximele vor ajunge la 32-33 sau chiar 34-36 de grade Celsius. Atenționare Cod Galben caniculă – joi, 4 septembrie, interval orar 12.00 – 21.00/ […] Articolul Atenționare Cod Galben de caniculă în Neamț și alte județe din țară. Temperaturi de peste 30 de grade, la începutul toamnei apare prima dată în Monitorul de Neamț.
10:10
Accident rutier la Izvoare: doi tineri răniți după ce mașina în care se aflau a intrat într-un cap de pod # Monitorul de Neamț
Accident rutier la Izvoare. Acesta s-a produs pe 3 septembrie, în jurul orei 07:40, când un șofer de 24 de ani a pierdut controlul volanului și a lovit un cap de pod. „La data de 3 septembrie a.c., în jurul orei 07:40, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Piatra-Neamț au fost sesizați cu privire la producerea […] Articolul Accident rutier la Izvoare: doi tineri răniți după ce mașina în care se aflau a intrat într-un cap de pod apare prima dată în Monitorul de Neamț.
08:40
ROMEO ANDRONIC – EU ȘI REGELE DAVID. Grafică psaltică la Muzeul de Artă din Roman # Monitorul de Neamț
Expoziție de grafică psaltică semnată de pictorul și restauratorul Romeo Andronic, în luna septembrie la Muzeul de Artă din Roman. Romeo Andronic – Eu și Regele David. Grafică psaltică este titlul expoziției deschise la Muzeul de Artă din Roman, care readuce în atenția publicului creația unui artist cu o impresionantă carieră în pictura murală și […] Articolul ROMEO ANDRONIC – EU ȘI REGELE DAVID. Grafică psaltică la Muzeul de Artă din Roman apare prima dată în Monitorul de Neamț.
07:10
Începutul anului şcolar, luni, 8 septembrie, ar putea fi o “loterie”, consideră mulţi dintre părinţi. Aceasta pentru că, pe de o parte, numeroşi dascăli s-au declarant nemulţumiţi de măsurile Guvernului Bolojan şi au ameninţat cu boicotul. Pe de altă parte, ministrul Educaţiei a anunţat că lasă decizia începerii sau nu a anului şcolar la mâna […] Articolul Începutul anului şcolar, o “loterie”? Ce a declarat inspectorul general apare prima dată în Monitorul de Neamț.
3 septembrie 2025
20:40
Modificarea sistemului de pensii speciale a fost primul din cele cinci proiecte din pachetul 2 de măsuri fiscale pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament. „Am văzut protestele magistraților, nu este o lege împotriva lor, ci pentru echitate și încredere în justiție”, a spus premierul Bolojan. „Va exista o perioadă tranzitorie de 10 ani, la […] Articolul Guvernare pe muchie de cuţit: primul hop, pensiile speciale apare prima dată în Monitorul de Neamț.
19:30
Lovitură pentru angajați: reduceri de posturi în administrația publică locală din județul Neamț – Consiliul Județean, printre cele mai afectate din țară # Monitorul de Neamț
Simulare guvernamentală: peste 340 de posturi ar putea dispărea în județ, dintre care 161 doar la Consiliul Județean Neamț. Reduceri de posturi în administrația publică locală din județul Neamț sunt prevăzute în simularea prezentată de Guvernul condus de Ilie Bolojan, care propune o diminuare de 40% a plafonului maxim de angajați. Planul Executivului Guvernul a […] Articolul Lovitură pentru angajați: reduceri de posturi în administrația publică locală din județul Neamț – Consiliul Județean, printre cele mai afectate din țară apare prima dată în Monitorul de Neamț.
19:10
Acțiune Blitz la Roman: șoferi scoși din trafic și amenzi de aproape 6.000 de lei # Monitorul de Neamț
Acțiune Blitz la Roman. Polițiștii Biroului Rutier Roman au desfășurat o razie fulger în dimineața zilei de 2 septembrie, pentru prevenirea accidentelor și a consumului de alcool sau droguri la volan. Verificări matinale pe șoselele din Roman „La data 2 septembrie a.c., în intervalul orar 06:00 – 08:00, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Roman au […] Articolul Acțiune Blitz la Roman: șoferi scoși din trafic și amenzi de aproape 6.000 de lei apare prima dată în Monitorul de Neamț.
18:30
Grădinița „Veronica Filip” are acoperiş nou, anunţă primarul municipiului Piatra Neamţ, Adrian Niţă. „La Grădinița „Veronica Filip”, din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 4 „Elena Cuza”, am reușit să schimbăm vechiul acoperiș care, ani de zile, a creat probleme. Astăzi, clădirea are un acoperiș nou, modern și sigur, pregătit să îi primească pe cei mici la […] Articolul Grădinița „Veronica Filip” are acoperiş nou apare prima dată în Monitorul de Neamț.
17:20
O fotografie realizată astăzi stârnește întrebarea: cine apare în ea Pe adresa redacției am primit o fotografie făcută astăzi, într-o locație aflată în apropierea Piatra- Neamțului. Întrebarea firească este: cine se află în imagine? Imagine surprinsă lângă Piatra-Neamț Astăzi, redacția a primit o fotografie făcută în apropiere de municipiul Piatra-Neamț, iar cadrele ridică deja numeroase […] Articolul O apariție neașteptată în apropiere de Piatra Neamț. Despre cine să fie vorba? apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:30
Gătitul a fost mereu o parte importantă a vieții de zi cu zi, dar felul în care pregătim mesele s-a schimbat mult în ultimele decenii. Tehnologia a intrat în bucătării și a transformat obiceiuri, economisind timp și energie. Printre aparatele care au adus o adevărată revoluție, un loc aparte îl ocupă cuptorul, un echipament care […] Articolul Cum a schimbat cuptorul electric felul în care gătim acasă apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:40
Incendiu la o casă din Oniceni, provocat de focul deschis: acoperișul și 500 mp de vegetație arse # Monitorul de Neamț
Luni, la ora 15:25, pompierii au fost solicitați prin apel la 112 pentru stingerea unui incendiu la o casă din Oniceni, satul Băneasa. „La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la SVSU Oniceni, Detașamentul de pompieri Roman și IPJ”, a transmis ISU Neamț. Acoperișul și vegetația din jur, cuprinse de […] Articolul Incendiu la o casă din Oniceni, provocat de focul deschis: acoperișul și 500 mp de vegetație arse apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:30
Poliţiştii nemţeni au făcut un gest de suflet, ducând daruri pentru copilul de şapte ani care a fost căutat şi găsit de forţele de ordine după ce se pierduse într-o pădure din apropierea locuinţei. Oamenii legii au revenit azi, 3 septembrie, la locuinţa micuţului şi i-au adus acestuia şi fratelui său hăinuțe, încălțăminte, ghiozdane, rechizite […] Articolul Gest de suflet făcut de poliţiştii nemţeni apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:40
Proiectil rămas din Al Doilea Război Mondial pe un teren din Roman, găsit de muncitori # Monitorul de Neamț
Un proiectil rămas din Al Doilea Război Mondial pe un teren din Roman a fost descoperit luni după-amiază, în timpul unor lucrări de amenajare a unui teren pe strada Moldovei. Descoperirea proiectilului Potrivit ISU Neamț, „ca urmare a unui apel la 112 din jurul orei 17:00, echipa pirotehnică a intervenit în municipiul Roman pentru asanarea […] Articolul Proiectil rămas din Al Doilea Război Mondial pe un teren din Roman, găsit de muncitori apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:30
Un șofer din Roman nu a oprit la semafor și a acroșat o ambulanță aflată în regim prioritar. Din fericire, accidentul fiind soldat doar cu pagube materiale. Accident pe bulevardul Roman Mușat „La data de 2 septembrie a.c., ora 14.30, pe bulevardul Roman Mușat, din municipiului Roman, la intersecția cu strada C.D. Gherea, a avut […] Articolul Roman: nu a oprit la semafor și a acroșat o ambulanță aflată în misiune apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:20
Un accident rutier s-a produs pe DJ 157 G, în satul Oglinzi, după ce un șofer nu a oprit la stop și a intrat în coliziune cu un alt autoturism. „La data de 2 septembrie a.c., ora 19:10, polițiștii din cadrul Poliției orașului Târgu-Neamț au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, […] Articolul Nu a oprit la STOP, iar impactul a trimis un tânăr la spital apare prima dată în Monitorul de Neamț.
11:20
Nu a văzut motocicleta! Tânăr de 25 de ani, rănit într-un accident la Târgu-Neamț # Monitorul de Neamț
Un accident rutier produs la Târgu-Neamț a avut loc după ce o șoferiță nu a văzut motocicleta și a acroșat un tânăr de 25 de ani, care a ajuns la spital. „La data de 2 septembrie a.c., ora 18:45, polițiștii din cadrul Poliției orașului Târgu-Neamț au fost sesizați, prin SNUAU 112, despre faptul că pe […] Articolul Nu a văzut motocicleta! Tânăr de 25 de ani, rănit într-un accident la Târgu-Neamț apare prima dată în Monitorul de Neamț.
10:00
Două accidente la Piatra Șoimului în aceeași zi: strada Cimitirului a trimis două persoane la spital # Monitorul de Neamț
Două accidente la Piatra Șoimului. Două persoane au fost rănite pe strada Cimitirului, în aceeași zi, după ce o adolescentă de 14 ani aflată pe trotinetă și un tânăr de 19 ani pe bicicletă s-au dezechilibrat și au căzut. Adolescentă pe trotinetă, rănită după ce s-a dezechilibrat „La data de 2 septembrie a.c., în jurul […] Articolul Două accidente la Piatra Șoimului în aceeași zi: strada Cimitirului a trimis două persoane la spital apare prima dată în Monitorul de Neamț.
