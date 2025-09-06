Femeia care şi-a înjunghiat concubinul a fost arestată

10:00

Două accidente la Piatra Șoimului. Două persoane au fost rănite pe strada Cimitirului, în aceeași zi, după ce o adolescentă de 14 ani aflată pe trotinetă și un tânăr de 19 ani pe bicicletă s-au dezechilibrat și au căzut. Adolescentă pe trotinetă, rănită după ce s-a dezechilibrat „La data de 2 septembrie a.c., în jurul […] Articolul Două accidente la Piatra Șoimului în aceeași zi: strada Cimitirului a trimis două persoane la spital apare prima dată în Monitorul de Neamț.