Zeci de accidente în care au fost implicaţi biciclişti, înregistrate în acest an, în judeţul Suceava / În unele cazuri, aceştia intră în trafic la limita comei alcoolice

G4Media, 6 septembrie 2025 16:00

Zeci de accidente în care au fost implicaţi biciclişti au fost înregistrate în acest an, în judeţul Suceava, arată statisticile Poliţiei. În unele cazuri, bicicliştii...   G4Media.ro.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de G4Media

Acum 10 minute
16:10
Conferință pseudoștiințifică la Brașov intitulată ”COVID-19 & Convergența Bio-Digitală” / Reacții ferme din partea Colegiului Medicilor G4Media
În cursul zilei de sâmbătă, la Brașov, are loc o așa-zisă „conferință” intitulată „COVID-19 & Convergența Bio-Digitală”, prezentată drept un eveniment interdisciplinar, relatează site-ul știrileprotv.ro...   G4Media.ro.
Acum 30 minute
16:00
Zeci de accidente în care au fost implicaţi biciclişti, înregistrate în acest an, în judeţul Suceava / În unele cazuri, aceştia intră în trafic la limita comei alcoolice G4Media
Zeci de accidente în care au fost implicaţi biciclişti au fost înregistrate în acest an, în judeţul Suceava, arată statisticile Poliţiei. În unele cazuri, bicicliştii...   G4Media.ro.
Acum o oră
15:40
Cum ne-au schimbat câinii și pisicile evoluția: Ce au descoperit studenții de la Oxford G4Media
De mii de ani, câinii și pisicile ne sunt alături, dar ți-ai pus vreodată întrebarea cum ne-au influențat ei evoluția și modul de viață? La Oxford College,...   G4Media.ro.
15:40
42 de persoane au fost reţinute după o manifestaţie antiguvernamentală în Serbia / 13 polițiști au fost răniți, protestele au degenerat în violențe G4Media
Patruzeci şi două de persoane au fost reţinute în Serbia după o manifestaţie pentru alegeri anticipate, vineri seara, la Novi Sad (nord), dispersată de poliţie...   G4Media.ro.
15:40
Cercetători francezi: COVID-19 provoacă complicații vasculare pe termen lung, mai ales în cazul femeilor G4Media
COVID-19 accelerează îmbătrânirea sistemului vascular, în special în cazul femeilor, trage un semnal de alarmă publicația maghiară Qubit, care citează. „Deși COVID-19 nu a mai...   G4Media.ro.
15:40
Fifor (PSD): Oprirea construcţiei drumului expres Arad-Oradea, un atentat marca Bolojan la dezvoltarea Vestului României! / Bolojan guvernează cu o singură idee fixă: să dea afară oameni, cât mai mulţi / Scrisoare deschisă către premier G4Media
Deputatul PSD Mihai Fifor a transmis o scrisoare deschisă către premierul Bolojan, semnată de mai mulţi parlamentari de Arad, în care îi solicită să nu...   G4Media.ro.
15:30
Guvernul local din Asturias boicotează Vuelta și cere retragerea echipei Israel-Premier Tech: „Ar fi cel mai bine pentru toată lumea, inclusiv pentru competiția însăși” G4Media
Guvernul local al regiunii Asturia, prin care trece cursa în acest weekend, a anunțat boicotarea Vueltei din cauza prezenței echipei Israel-Premier Tech, potrivit cotidianului local...   G4Media.ro.
15:30
Ministrul Transporturilor: A fost lansată prima procedură de achiziţie din cadrul proiectului FAST DANUBE 2 / Proiectul va permite ca navele să circule pe Dunăre aproape tot anul, faţă de situaţia actuală de aproximativ 280 zile G4Media
Ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, anunţă că a fost lansată prima procedură de achiziţie din cadrul proiectului FAST DANUBE 2 , proiect ce va permite ca...   G4Media.ro.
15:30
Cinema sub clar de lună: Proiecții gratuite de filme, în aer liber, organizate sub egida TIFF, în București, Timișoara și Iași, în septembrie G4Media
Organizatorii Transilvania International Film  Fastival (TIFF) anunță că în septembrie au loc mai multe serii de proiecții de filme, cu acces gratuit pentru public, în...   G4Media.ro.
15:30
Accident cu opt persoane implicate, inclusiv minori, în Ialomița / A fost activat Planul Roşu de Intervenţie G4Media
Un accident rutier în care au fost implicate patru autoturisme s-a produs, sâmbătă, în localitatea ialomiţeană Coşereni, autorităţile activând Planul Roşu de Intervenţie, transmite Agerpres....   G4Media.ro.
15:30
O femeie care a transferat peste 65.000 de lei într-un aşa-numit fond de investiţii a aflat ulterior că respectivul fond nu este autorizat / Când a vrut să retragă banii, nu a mai avut pe cine contacta G4Media
O femeie din Suceava, care a transferat peste 65.000 de lei, crezând că trimite banii către un fond de investiţii, a aflat la finalul transferurilor...   G4Media.ro.
15:20
Lando Norris cel mai rapid în ultima sesiune de antrenamente la Monza. Charles Leclerc, din nou foarte aproape / Rezultat de excepție: Primul și ultimul pilot, la o diferență de mai puțin de o secundă G4Media
Lando Norris (McLaren) s-a impus în ultimul antrenament de pe „Templul Vitezei”, sâmbătă, la capătul unei sesiuni extrem de strânse în care cei 20 de...   G4Media.ro.
15:20
EXCLUSIV. Caz bizar. Trei extremiști de dreapta au atacat cu ciocanul membrii unei formații de rock alternativ pentru că erau de stânga și aveau ”idei progresiste/pacifiste”. Doi agresori și-au recunoscut fapele și au fost condamnați G4Media
Incident foarte grav petrecut în București în luna martie a acestui an: trei extremiști de dreapta au atacat cu pumnii și un ciocan membrii unei...   G4Media.ro.
Acum 2 ore
15:00
Churros – gogoșile lungi și subțiri, crocante la exterior și moi în interior/ Se servesc pudrate cu zahăr sau scufundate într-o ceașcă de ciocolată topită G4Media
Churros, poate cel mai iubit desert spaniol, este un simbol al bucătăriei iberice care a cucerit lumea întreagă prin simplitatea și savoarea sa. Crocante la...   G4Media.ro.
15:00
VIDEO Israelul a distrus un nou bloc-turn din oraşul Gaza, despre care IDF spune că era folosit de teroriștii Hamas G4Media
Israelul a distrus, sâmbătă, o clădire înaltă în sud-vestul oraşului Gaza, au declarat martori pentru AFP, după un bombardament israelian într-o zonă din care armata...   G4Media.ro.
14:40
42 de protestatari anti-Vučić au fost arestați în Novi Sad, unde a avut loc tragedia soldată cu 16 morți după ce copertina gării abia reabilitată s-a prăbușit G4Media
Patruzeci şi două de persoane au fost arestate în Serbia după o manifestaţie care a avut loc vineri seara la Novi Sad pentru a cere...   G4Media.ro.
14:40
Dinamo versus Dinamo: Echipa din Superliga a învins formaţia din Liga 2, scor 2-0, în meci amical G4Media
Formaţia Dinamo a învins, sâmbătă, la Săftica, cu scorul de 2-0, echipa CS Dinamo, care evoluează în Liga 2, informează News.ro. Golurile au fost marcate...   G4Media.ro.
14:30
FOTO BMW iX3 inaugurează era Neue Klasse: autonomie 800 km și încărcare ultra-rapidă / Produția începe la vecinii din Ungaria G4Media
BMW a prezentat oficial primul model de serie din familia Neue Klasse: noul iX3, un Sports Activity Vehicle electric care aduce schimbări majore în design, tehnologie...   G4Media.ro.
14:30
Demisie în bloc a directorilor de la cea mai mare școală din București – Hamburg 195 / Peste 230 de părinți merg în instanță și acuză haos înainte de începerea școlii G4Media
Conducerea Școlii Gimnaziale nr. 195 „Hamburg” din Sectorul 3, cea mai mare școală din Capitală, cu peste 2.000 de elevi, și-a dat demisia în bloc,...   G4Media.ro.
14:20
Ambasadorul Republicii Moldova în SUA, Vlad Kulminski, a prezentat scrisorile de acreditare preşedintelui american Donald Trump G4Media
Ambasadorul Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii, Vlad Kulminski, a prezentat vineri scrisorile de acreditare preşedintelui SUA, Donald J. Trump, în cadrul unei ceremonii...   G4Media.ro.
14:20
Cele mai așteptate filme din toamna anului 2025 (analiză The Rolling Stone) G4Media
De la un film biografic cu Bruce Springsteen la noul Avatar și continuarea filmului Wicked, o listă cu cele mai așteptate filme a fost pregătită...   G4Media.ro.
Acum 4 ore
14:10
Doi senatori americani, îngrijorați de alegerile din Republica Moldova: Cer Meta şi Google să blocheze propaganda rusă înainte de scrutinul din 28 septembrie G4Media
Doi senatori americani, Jeanne Shaheen şi Thom Tillis, au transmis scrisori oficiale către companiile Meta şi Google, solicitându-le să ia măsuri urgente pentru a bloca...   G4Media.ro.
14:10
Raid la o uzină din SUA: Peste 300 dintre cele 475 de persoane arestate pentru că lucrau ilegal sunt sud-coreeni, anunţă Seulul G4Media
Peste 300 dintre cele 475 de persoane arestate joi în SUA într-o uzină de baterii auto sunt cetăţeni sud-coreeni, a declarat sâmbătă guvernul de la...   G4Media.ro.
14:10
Armani, un imperiu al luxului moştenit – Peste 600 de magazine din întreaga lume, 9.000 de angajaţi, cifră de afaceri de 2,3 miliarde de euro G4Media
Moartea lui Giorgio Armani ridică întrebări cu privire la viitorul imperiului său – care se întinde de la haute couture la imobiliare – care a...   G4Media.ro.
13:50
Suporterii tricolori, încântați de echipamentul pentru animale: ,,Vrem și semnături de la fotbaliști!’’ (VIDEO) G4Media
Tricolorii au un nou suporter: animalele de companie! Federația Română de Fotbal a lansat, cu câteva săptămâni înainte de amicalul România – Canada, tricoul oficial pentru...   G4Media.ro.
13:50
Alex Marquez câștigă duelul cu Quartararo și obține pole position în Marele Premiu al Cataloniei G4Media
Alex Marquez (Gresini) s-a impus sâmbătă în calificările Marelui Premiu al Cataloniei pentru a obține un pole position care îi confirmă forma bună din acest...   G4Media.ro.
13:20
Ambasadorul României la Washington, despre contactul de lobby pentru George Simion: Contractul este autentic şi s-ar putea să vedem acest lucru/ Obligaţia prestatorilor e să comunice toate contactele la şase luni după perfectarea lor G4Media
Ambasadorul României la Washington, Andrei Muraru, este de părere că deja faimosul contract încheiat între partidul extremist AUR şi o companie americană de lobby, în...   G4Media.ro.
13:10
„Este cel mai scump serviciu de dating din America”: Foști spioni despre găsirea iubirii în CIA G4Media
Memoriile unor foști agenți americani care au devenit soț și soție deschid o fereastră către lumea în mod normal închisă a vieții private a spionilor,...   G4Media.ro.
13:00
Ambasadorul României la Washington, despre contactul de lobby încheiat în favoarea lui George Simion: Contractul este autentic şi s-ar putea să vedem acest lucru/ Obligaţia prestatorilor e să comunice toate contactele la şase luni după perfectarea lor G4Media
Ambasadorul României la Washington, Andrei Muraru, este de părere că deja faimosul contract încheiat între partidul extremist AUR şi o companie americană de lobby, în...   G4Media.ro.
12:50
Se ridică restricţiile de circulaţie de pe Splaiul Independenţei, impuse de lucrările la planşeul Unirii / Daniel Băluță: Lucrările vor continua fără o perturbare deosebită a traficului în oraş G4Media
Restricţiile de circulaţie impuse pe Splaiul Independenţei pentru realizarea lucrărilor la planşeul Unirii sunt ridicate de sâmbătă. Primarul sectorului 4 al Capitalei, Daniel Băluţă, afirmă...   G4Media.ro.
12:40
Cum poți face foarte ușor frigărui de pui și legume pe aragaz, în tigaia grill. Se pot asorta cel mai ușor cu orez simplu sau cu pâine și o salată la libera inspirație G4Media
Cum sezonul grătarelor se apropie de final, putem da startul unor versiuni alternative indoor pentru a prepara din când în când câte ceva care readuce...   G4Media.ro.
12:30
Mașinăria de ură online, analiză în oglindă: Cum a fost aplicată de parlamentarul Dan Tănasă rețeta xenofobă prin care românii din Irlanda au devenit ținte ale extremiștilor – Context.ro G4Media
Mașinăria de ură online, analiză în oglindă: Rețeta prin care românii din Irlanda au devenit ținte ale extremiștilor (cazul Ballymena) e folosită în România de...   G4Media.ro.
12:20
Ambasadorul României la Washington: „Nu ştiu de unde această percepţie că relaţia dintre România şi Statele Unite este îngheţată, suspendată, blocată / Relaţia este perfect funcţională / Are toate şansele să fie mai degrabă întărită şi consolidată în anii următori” G4Media
Relaţia dintre România şi Statele Unite ale Americii „perfect funcţională, nu este nici blocată şi nici suspendată”, afirmă ambasadorul României în Statele Unite, Andrei Muraru....   G4Media.ro.
Acum 6 ore
12:10
Scenarii originale, cărți, pelicule deja existente sau cazuri reale? În ce proporție se bazează filmele americane pe diferite surse G4Media
Deși majoritatea filmelor sunt încă bazate pe scenarii originale, a existat o tendință notabilă de a se inspira din material existent în industria cinematografică, unele...   G4Media.ro.
12:00
China surprinde comunitatea internațională cu o nouă dezvăluire la parada militară de la Beijing: Type B, drona care poate lovi la viteze supersonice G4Media
China a surprins comunitatea internațională la parada militară din 3 septembrie 2025, organizată la Beijing pentru a marca 80 de ani de la încheierea celui...   G4Media.ro.
12:00
Noua coafură a prinţesei Kate suscită numeroase comentarii G4Media
Presa din întreaga lume a relatat despre noua coafură a prinţesei de Wales, care a apărut joi la Londra cu părul mai lung, de un...   G4Media.ro.
11:50
Șopârlele din Ibiza sunt „aproape pe cale de dispariție” din cauza șerpilor invazivi și a gunoiului menajer G4Media
Conservatorii din Ibiza avertizează că șopârlele verzi și albastre strălucitoare native ale insulei sunt din ce în ce mai aproape de dispariție din cauza amenințărilor...   G4Media.ro.
11:40
O dietă inteligentă pentru o minte ageră: Cum să-ți ajuți pisica să îmbătrânească frumos / Alimente care combat demența la pisici G4Media
Pe măsură ce pisica ta îmbătrânește, creierul ei trece prin transformări. Acestea pot duce la anxietate, mieunat excesiv, tulburări de somn, dezorientare și, în cazuri...   G4Media.ro.
11:40
Antrenorul echipei Paris Saint-Germain, Luis Enrique, transportat de urgență la spital pentru operație după ce a căzut după bicicletă G4Media
Antrenorul echipei Paris Saint-Germain, Luis Enrique, a căzut de pe bicicletă şi a fost transportat de urgență, vineri, la spital, având nevoie de o intervenţie...   G4Media.ro.
11:30
Un fan în vârstă de 12 ani, aclamat drept „regele spectacolului” de solistul trupei Coldplay după ce a purtat o coroană la concert G4Media
Un fan Coldplay în vârstă de 12 ani a fost aclamat drept „regele spectacolului” de către Chris Martin, liderul trupei, după ce a purtat o...   G4Media.ro.
11:20
Donald Trump va asista la finala masculină de la US Open: ”Este minunat pentru tenis”, spune Alcaraz G4Media
Numărul 2 mondial Carlos Alcaraz, calificat în finala US Open la care Donald Trump va fi prezent duminică, a declarat că venirea preşedintelui american este...   G4Media.ro.
11:00
Armata israeliană le-a transmis locuitorilor din Gaza să se evacueze, în perspectiva unui viitor asalt terestru G4Media
Armata israeliană i-a îndemnat, sâmbătă, pe locuitorii oraşului Gaza să se evacueze într-o „zonă umanitară” declarată de Israel mai la sud de Fâşia Gaza, în...   G4Media.ro.
11:00
VIDEO Doi tineri din Craiova s-au ales cu dosare penale după ce au încercat să organizeze o cursă de maşini pe un drum național / Nu mai au voie să conducă până la finalizarea anchetei G4Media
Doi tineri din judeţul Dolj care au organizat o întrecere cu autoturismele pe un drum naţional, în judeţul Dolj, sunt cercetaţi penal şi au rămas...   G4Media.ro.
11:00
INTERVIU | Dana Burlacu Vistiernicu, blogger culinar, inițiatoarea proiectului „Plăcinte Povestite”: „Sunt reprezentative pentru identitatea gastronomică românească, dar cu atât mai mult pentru gastronomia regională. În Moldova orice sărbătoare aduce pe masă plăcinte și cozonaci” G4Media
Dana Burlacu Vistiernicu este unul dintre cei mai vechi bloggeri culinari de la noi și, probabil, cea mai cunoscută voce a gastronomiei din Moldova, în...   G4Media.ro.
10:50
VIDEO Student Erasmus în Bruxelles/ Experiența Irinei: avantajele cursurilor în limbi diferite, diversitatea specialiștilor cu care pot interacționa studenții G4Media
Irina Șerban este unul dintre miile de tineri români care au în fiecare an șansa de a studia în afara țării datorită unei burse Erasmus....   G4Media.ro.
10:50
EXCLUSIV O cosmeticiană din București specialistă în sprâncene, condamnată pentru că a efectuat ilegal 19 proceduri de mărire a buzelor și alungire a bărbiei / A recunoscut faptele și a primit 25.000 de lei amendă penală G4Media
O femeie din Voluntari a fost reținută de polițiști în martie 2024 și anchetată de procurori pentru săvârșirea infracțiunii de exercitare fără drept a unei...   G4Media.ro.
10:40
VIDEO Un călugăr din Constanța promovat la TV vorbește despre bolnavi de cancer pe care i-a ”vindecat”, dar care în realitate au murit / Cazul femeii decedate care i-a ”donat” terenurile schitului unde slujește (Dobrogea Live) G4Media
Un călugăr din Constanța, care este promovat în emisiuni televizate, vorbește despre bolnavi de cancer pe care i-a ”vindecat” prin rugăciune, dar care sunt morți...   G4Media.ro.
10:30
Lando Norris spune că circuitul de la Monza este „puțin cam îngust pentru gustul meu” G4Media
Lando Norris a declarat că  „Templul Vitezei” din Formula 1 este „puțin prea îngust pentru gustul meu”, după ce a stabilit cel mai bun timp...   G4Media.ro.
10:20
Duelul titanilor în finala US Open: Jannik Sinner vs. Carlos Alcaraz, pentru a treia oară într-o finală de Grand Slam în acest an G4Media
Jannik Sinner (locul 1 ATP) și Carlos Alcaraz (locul 2 ATP) se vor întâlni pentru a treia oară într-o finală de Mare Șlem în 2025,...   G4Media.ro.
Acum 8 ore
10:00
ANALIZĂ Cum folosește conturi false și ”astroturfing” partidul-moștenitor al rețelei oligarhului fugar Plahotniuc, ca să mimeze sprijinul popular înaintea alegerilor parlamentare cruciale din Moldova – Observatorul Bulgaro-Român de Media Digitală G4Media
Partidul Democrat Modern din Moldova (PDMM), succesor al formațiunii „Pro-Moldova” și moștenitor al rețelei politice construite de oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc, folosește conturi false și...   G4Media.ro.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.