Emiterea rovinietei și peajului prin SIEGMCR suspendată pentru o oră în noaptea de duminică spre luni!
Rador, 6 septembrie 2025 16:00
CNAIR informează utilizatorii rețelei de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi că, în intervalul 07.09.2025 (duminică) ora 23:30 – 08.09.2025 (luni) ora 00:30, emiterea rovinietelor și a peajelor în punctele de distribuție, prin intermediul portalurilor web/aplicațiilor dezvoltate pentru sistemele de operare ale telefoanelor mobile, SMS și a dispozitivelor de procesare a plăților numerar/ electronice (terminale) va fi suspendată. […]
• • •
Acum 30 minute
16:00
CNAIR informează utilizatorii rețelei de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi că, în intervalul 07.09.2025 (duminică) ora 23:30 – 08.09.2025 (luni) ora 00:30, emiterea rovinietelor și a peajelor în punctele de distribuție, prin intermediul portalurilor web/aplicațiilor dezvoltate pentru sistemele de operare ale telefoanelor mobile, SMS și a dispozitivelor de procesare a plăților numerar/ electronice (terminale) va fi suspendată. […]
Acum o oră
15:30
Mii de persoane au adus un ultim omagiu designerului de modă italian Giorgio Armani, sicriul cu trupul acestuia fiind expus public la Milano, înainte de funeraliile private ce vor avea loc luni. Designerul s-a stins din viaţă joi, la 91 de ani. Printre primii care au venit să îi aducă un omagiu s-a aflat primarul […]
15:30
Între 7 şi 12 septembrie 2025, Bulgaria şi NATO vor desfăşura unul dintre cele mai ample şi complexe exerciţii de gestionare a situaţiilor de urgenţă – BULGARIA 2025, informează Ministerul de Interne de la Sofia. Ceremonia oficială de deschidere a exerciţiului va avea loc pe 8 septembrie, pe aeroportul Erden, unde va fi amplasată tabăra […]
15:30
Preşedintele venezuelean, Nicolas Maduro, a încercat să atenueze tensiunile cu Statele Unite, după ce Washingtonul a anunţat că trimite zece avioane de luptă F-35 pentru a întări prezenţa militară americană – deja substanţială – în Caraibe. Domnul Maduro a declarat că niciuna dintre disensiunile existente între SUA şi Venezuela nu ar trebui să ducă la […]
15:30
Țările membre ale Uniunii Europene s-au angajat pe drumul autodistrugerii, rescriind zilnic istoria, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Federației Ruse, Maria Zaharova, într-un interviu acordat pentru agenția TASS în marja Forumului Economic Estic, care se desfășoară în intervalul 3-6 septembrie, la Vladivostok. „Faptul că ei (reprezentanții țărilor membre UE – […]
15:20
Noi date publicate, sâmbătă, de proiectul analitic DeepState arată că forțele ruse au înregistrat progrese teritoriale în trei zone distincte ale frontului. În regiunea Sumi, ocupanții s-au apropiat de localitatea Iunakivka, situată pe traseul strategic Summi-Iunakivka-Kursk, important pentru logistica trupelor ucrainene. În regiunea Luhansk, a fost raportată o înaintare a ruşilor în zona pădurii Serebriansk […]
Acum 4 ore
13:40
Parlamentul va dezbate și vota cele patru moțiuni de cenzură depuse de AUR împotriva Guvernului # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (6 septembrie) – „Radiojurnal” – Realizator: Nicoleta Turcu – Parlamentul va dezbate și vota duminică cele patru moțiuni de cenzură depuse de partidul AUR împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan. Acestea vizează majoritatea proiectelor legislative, pentru care executivul și-a angajat răspunderea la începutul săptămânii. Cu detalii Roman Mușat. Reporter: Prin cele patru […]
13:30
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (6 septembrie) – Realizator: Nicoleta Turcu – Noul an școlar începe peste două zile fără festivitățile obișnuite în mai multe unități de învățământ și cu proteste ale profesorilor în toată țara, iar cei care vor fi în clase să-i primească pe elevi nu se vor implica în activități, nu vor distribui manuale, […]
13:00
Orchestra Filarmonicii Banatul din Timișoara va evolua sub bagheta dirijorului Sascha Goetzel # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (6 septembrie) – Realizator: Cristian Bâcâin – Orchestra Filarmonicii Banatul din Timișoara va evolua astăzi, de la ora 13:00, sub bagheta dirijorului Sascha Goetzel la Sala Radio în cadrul Festivalului Internațional „George Enescu”, iar de la ora 19:30, Orchestra de Tineret Gustav Mahler și Orchestra Română de Tineret vor concerta pe scena […]
12:30
Scrisoare deschisă către premierul Ilie Bolojan de la Asociația producătorilor și importatorilor de automobile # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (6 septembrie) – Asociația producătorilor și importatorilor de automobile a trimis o scrisoare deschisă premierului Ilie Bolojan în care avertizează asupra riscurilor generate de proiectul de impozitare auto inclus într-unul dintre pachetele fiscale pentru care guvernul și-a angajat răspunderea în parlament. Metoda de impozitare stabilită prin această lege prezintă probleme de fond […]
12:20
RADOR RADIO ROMÂNIA (6 septembrie) – Șoferii care circulă pe drumurile naționale, drumurile expres și autostrăzile din România și nu plătesc rovinieta vor fi sancționați de luni cu amenzi de la 500 la 1.000 de lei, anunță Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Au fost majorate și amenzile pentru neplata taxei de pod, care […]
Acum 6 ore
11:00
RADOR RADIO ROMÂNIA (6 septembrie) – Se ridică restricțiile de circulație pe Splaiul Independenței din București. De la prânz, șoferii vor putea circula între Piața Națiunile Unite și Piața Unirii, după ce s-au finalizat lucrările programate în zona din fața Hanului lui Manuc, ca parte a proiectului de refacere a planșeului Unirii. Potrivit autorităților locale, […]
10:50
EVENIMENTE INTERNE – Culte, Biserică * Cluj-Napoca: Ca urmare a alegerii de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a Preacuviosului Părinte Arhimandrit Samuel Cristea ca Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului, în zilele de 6 şi 7 septembrie vor avea loc, în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, solemnităţile liturgice prilejuite de hirotonia întru […]
10:50
RADOR RADIO ROMÂNIA (6 septembrie) – Ministerul Transporturilor a emis vineri autorizația pentru modernizarea Gării de Nord, cea mai importantă stație de cale ferată din România, care este și monument istoric. Potrivit site-ului instituției, valoarea lucrărilor pentru faza 1 depășește o jumătate de miliard de lei, iar durata lucrărilor va fi de aproape patru ani. […]
Acum 8 ore
10:10
Directorul general al OMS a îndemnat Israelul să pună capăt înfometării îndreptate împotriva civililor din Gaza # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (6 septembrie) – Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a îndemnat Israelul să pună capăt înfometării îndreptate împotriva civililor din Gaza. Cel puțin 370 de persoane au murit din cauza malnutriției în Gaza de la izbucnirea războiului. Dr Tedros a declarat că acolo are loc o catastrofă care nu poate fi […]
09:00
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (6 septembrie) – Realizator: Cristian Bâcâin – Este ultimul weekend înainte de începerea școlilor, iar polițiștii rutieri se așteaptă la aglomerație pe majoritatea șoselelor țării. Alexandru Andronache de la Centrul Infotrafic: Pe principalele artere rutiere se circulă fluent, în condițiile unui carosabil uscat, cu vizibilitate bună și valori normale de trafic. Totuși, […]
09:00
Poliția Metropolitană londoneză avertizează că manifestanții susținători ai grupării ilegale „Palestine Action” vor fi reținuți # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (6 septembrie) – Poliția Metropolitană londoneză a anunțat că vor fi arestate persoanele care manifestează în sprijinul grupării ilegale „Palestine Action” în timpul demonstrațiilor așteptate a avea loc sâmbătă în Piața Parlamentului din Westminster. Sunt așteptate manifestații inclusiv în Edinburgh și Belfast. Până în prezent, peste 700 de persoane au fost arestate, […]
09:00
RADOR RADIO ROMÂNIA (6 septembrie) – Bulgaria marchează, sâmbătă, 140 de ani de la Unirea Principatului Bulgariei cu Rumelia Orientală. În urmă cu 140 de ani, bulgarii care trăiau într-un teritoriu divizat artificial au declarat lumii întregi că nu poate exista graniţă între ei. Unificarea Principatului Bulgariei cu Rumelia Orientală, despărţite anterior prin Tratatul de […]
09:00
RADOR RADIO ROMÂNIA (6 septembrie) – Guvernul a modificat, în ședința de vineri, legea Codului Silvic pentru a crea cadrul legal necesar reorganizării Regiei Naționale a Pădurilor de către Ministerul Mediului. Reorganizarea reprezintă unul dintre angajamentele asumate de România prin PNRR și va avea ca efect ajustarea cheltuielilor și eficientizarea activității prin micșorarea numărului de […]
08:50
SUA – 475 de persoane reținute în statul Georgia la un complex construit pentru compania Hyundai # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (6 septembrie) – Agenții ai Serviciul pentru Imigrări și Vamă (ICE) din SUA au reținut 475 de persoane la un complex de mari dimensiuni construit pentru producătorul de vehicule Hyundai, în statul Georgia. Departamentul pentru Securitate Internă a anunțat că operațiunea viza practici ilegale de angajare, iar majoritatea celor reținuți sunt de […]
08:50
RADOR RADIO ROMÂNIA (6 septembrie) – Toate parlamentele statelor membre G7 sunt pregătite să ofere tot sprijinul posibil pentru o încheiere justă a războiului din Ucraina. După cum relatează Ukrinform, acest lucru a fost menționat în discursul președintelui Camerei Comunelor a Parlamentului canadian, Francis Scarpaleggia, în cadrul summitului parlamentar G7, care are loc în Canada. […]
08:50
CCR va analiza pe 24 septembrie sesizarea ÎCCJ referitoare la legea privind pensiile de serviciu ale magistraților # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (6 septembrie) – Curtea Constituțională va analiza pe 24 septembrie sesizarea Înaltei Curți de Casație şi Justiție privind legea pensiilor magistraților, pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea în Parlament. În sesizarea formulată de Instanța Supremă, autorii susțin că proiectul ar încălca nu mai puțin de 37 de decizii ale CCR, precum și […]
08:50
RADOR RADIO ROMÂNIA (6 septembrie) – Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a respins propunerea dictatorului rus, Vladimir Putin, de a merge la Moscova pentru negocieri privind încheierea războiului și i-a sugerat, în schimb, să meargă la Kiev. „Poate veni la Kiev. Eu nu pot merge la Moscova, când țara mea este bombardată zilnic cu rachete, când […]
Acum 12 ore
07:40
RADOR RADIO ROMÂNIA (6 septembrie) – Programul „Străzi deschise București” aduce din nou în acest weekend pe Calea Victoriei parade, spectacole pentru copii, demonstrații de pictură și concerte. Pe de altă parte, în Parcul Kretzulescu are loc evenimentul „Weekend Sessions”, cu un program variat cu filme sub cerul liber, muzică live și ateliere creative cu […]
07:40
Donald Trump a semnat ordinul pentru redenumirea Departamentului Apărării în Departamentul de Război # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (6 septembrie) – Președintele Donald Trump a emis, vineri, un ordin executiv prin care Departamentul Apărării va fi redenumit Departamentul de Război. Aceasta este o măsură anunțată de mai mult timp, menită să proiecteze imaginea puterii militare a Americii în întreaga lume. Decizia vine în contextul în care unii dintre cei mai […]
07:40
RADOR RADIO ROMÂNIA (6 septembrie) – Ataşatul militar al României în SUA, generalul Florin Tomiuc, a făcut parte din lotul de diplomaţi militari chemaţi la sediul Departamentului Apărării de la Washington pentru a i se comunica reducerea pe viitor a cheltuielilor cu programele de apărare şi securitate pe Flancul Estic al NATO. Suma exactă urmează […]
07:40
Comunicat al Ministerului Justiţiei cu privire la decizia Curţii de Justiţie a UE referitoare la fugarii care încearcă să scape de condamnări # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (6 septembrie) – Recenta decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene cu privire la fugarii care încearcă să scape de condamnări are un impact semnificativ în materia mandatului european de arestare și reprezintă un succes pentru autoritățile române, afirmă Ministerul Justiției. Instituția amintește că hotărârea stabilește obligația instanțelor din statele comunitare […]
Acum 24 ore
00:40
Pasionații de astronomie vor putea admira duminică seară o eclipsă de lună. Va fi o eclipsă totală, care va putea fi observată cel mai bine din Asia, doar parțial și în Europa şi Africa. Nu este un fenomen obișnuit în contextul în care se va putea observa o așa-numită lună sângerie, care se produce atunci […]
5 septembrie 2025
23:40
Sindicatele din Educație au făcut apel la boicotarea ceremoniilor și a activităților specifice primei zile de școală # Rador
Realizator: Mihaela Mihai – Se anunță un început de an școlar atipic în multe dintre unitățile de învățământ din țară. Sindicatele din Educație au făcut apel la boicotarea ceremoniilor și a activităților specifice primei zile de școală. Liderul Sindicatului Liber al Salariaților din Învățământul Preuniversitar constănțean, Mitica Iosif: Nu participăm la deschiderea festivă, vom refuza […]
23:00
Peste 150 de muzee, situri arheologice și colecții de artă tradițională din țară participă mâine la o nouă ediție a Nopții Muzeelor la Sate. Evenimentul cultural este unic în Europa și își propune să evidențieze patrimoniul rural și comunitățile care îl păstrează viu. La Sanctuarul neolitic de la Parța din județul Timiș, de exemplu, vizitatorii […]
22:50
Noua ambasadoare a Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko, și-a prezentat vineri scrisorile de acreditare președintei Maia Sandu, începându-și astfel oficial mandatul, transmite IPN. Într-o postare pe pagina Telegram a Delegației UE în Republica Moldova se menționează că „acest lucru marchează un angajament reînnoit de consolidare a relațiilor UE–Republica Moldova, pe măsură ce țara […]
22:50
Ucraina este dispusă să furnizeze petrol și gaze Slovaciei, dacă acestea nu provin din Rusia (Zelenski) # Rador
Ucraina este dispusă să furnizeze petrol și gaze Slovaciei, cu excepția cazului în care acestea provin din Rusia, a spus astăzi președintele Volodimir Zelenski la întâlnirea cu premierul slovac, Robert Fico. Mesajul lui Zelenski a fost transmis după recentele atacuri ucrainene asupra conductei Drujba, care transportă petrol din Rusia către Ungaria și Slovacia, și care […]
22:40
Ministerul Muncii anunță lansarea procesului de revizuire a criteriilor de încadrare în grad de handicap # Rador
Ministerul Muncii anunță lansarea procesului de revizuire a criteriilor de încadrare în grad de handicap. Ministrul Florin Manole precizează că proiectul își propune să aducă mai mult claritate și corectitudine pentru persoanele cu dizabilități, iar fraudele și abuzurile nu mai trebui să afecteze drepturile celor vulnerabili. Un call-center dedicat criteriilor de dizabilitate va fi la […]
19:50
REUTERS: Aliații Ucrainei pregătesc un nou val de sancțiuni împotriva Rusiei, a spus premierul canadian # Rador
Aliații Ucrainei pregătesc un nou set de sancțiuni împotriva Rusiei, ca parte a unei campanii de presiune asupra președintelui Vladimir Putin pentru a pune capăt războiului împotriva Ucrainei, a declarat vineri premierul canadian Mark Carney. „Domnul Putin este cauza acestui război. El este motivul crimelor – nu va dicta termenii păcii„, a declarat el într-o […]
19:10
Medvedev a făcut declarații despre modificarea concepției militare în ceea ce privește amenajarea frontierei cu finlandezii # Rador
Rusia își va modifica concepția militară în ceea ce privește amenajarea frontierei cu Finlanda din cauza aderării acestei țări la NATO, a scris vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federaţiei Ruse, Dmitri Medvedev, pe pagina sa de pe rețeaua de socializare „VKontakte”. „În orice caz, ne vom pregăti pentru ceea ce s-a schimbat – și în […]
18:40
Cele patru moțiuni de cenzură la adresa guvernului condus de Ilie Bolojan urmează să fie dezbătute și supuse votului în plenul Parlamentului # Rador
Cele patru moțiuni de cenzură la adresa guvernului condus de Ilie Bolojan vor fi dezbătute și supuse votului în plenul Parlamentului la sfârșitul acestei săptămâni, duminică, începând cu ora 13.:00. Alianța pentru Unirea Românilor contestă cele patru din cinci proiecte, pentru care executivul și-a angajat răspunderea luni. AUR reclamă atât modalitatea de promovare a celui […]
18:20
TVR aduce în prim-plan cea mai fierbinte campanie electorală din regiune: „Republica Moldova, vot crucial” # Rador
• TVR MOLDOVA difuzează o serie de programe de informare şi dezbatere electorală pentru alegerile parlamentare • TVR 1 şi TVR INFO găzduiesc o amplă campanie destinată scrutinului din Republica Moldova Pe 28 septembrie, în Republica Moldova au loc alegeri parlamentare – un test decisiv pentru parcursul democratic şi european al ţării şi un moment […]
17:30
Ministerul Apărării Naţionale va începe un exercițiu de testare a capacității de reacție în situație de criză # Rador
Ministerul Apărării Naţionale anunţă că de luni începe un exercițiu de testare a capacității de reacție în situație de criză. Exercițiul Concordia va avea loc în nouă județe din țară, între care Alba, Constanța, Harghita sau Neamț, în colaborare cu Ministerul de Interne, SRI, SPP și STS, coordonat de Statul Major al Apărării. Exercițiul are […]
17:30
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că a avut discuții „substanţiale” cu premierul slovac, Robert Fico, în timpul vizitei de vineri a acestuia din urmă în orașul Ujhorod, din vestul Ucrainei. „Este important să avem acest dialog. Îl vom continua„, a declarat preşedintele Zelenski, citat de agenția Ukrinform./opopescu/aburtica REUTERS – 5 septembrie
16:30
STB – patru linii de transport în comun ar putea fi deviate luni între orele 10:00 și 12:00 în zona Piața Victoriei # Rador
În capitală patru linii de transport în comun ar putea fi deviate luni între orele 10:00 și 12:00, în contextul protestelor din Piața Victoriei, anunță autoritățile locale. Primăria anunță că au fost luate măsuri pentru siguranța elevilor și fluidizarea traficului rutier. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI – 5 septembrie)/ctuluc RADOR RADIO ROMÂNIA (5 septembrie)
16:20
Hamas a făcut publică o înregistrare video cu doi dintre ostaticii israelieni reţinuţi încă în Gaza # Rador
Gruparea militantă palestiniană Hamas a făcut publică o înregistrare video cu doi dintre ostaticii israelieni reţinuţi încă în Gaza. Unul este filmat cerând încetarea războiului şi eliberarea sa, deşi s-ar putea să nu vorbească din proprie voinţă. Cu toate acestea, armata israeliană i-a intensificat atacurile împotriva unor obiective din Gaza City, unde se crede că […]
Ieri
16:00
CCR va analiza pe 24 septembrie sesizarea ÎCCJ referitoare la legea privind pensiile de serviciu ale magistraților # Rador
Curtea Constituțională va analiza pe 24 septembrie sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție referitoare la legea privind pensiile de serviciu ale magistraților pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea în Parlament. Proiectul executivului prevede scăderea valorii pensiilor magistraților și creșterea treptată a vârstei de pensionare la 65 de ani. Ieri, secțiile unite ale instanței supreme […]
16:00
Dezbatere publică privind inițiativa de declarare a Pădurii Băneasa ca arie naturală protejată # Rador
Ministerul Mediului organizează în această după-amiază o dezbatere publică privind inițiativa de declarare a Pădurii Băneasa, de la marginea Capitalei, ca arie naturală protejată. Zona a generat numeroase controverse în ultimii ani din cauza intenției de a introduce în circuitul public drumuri forestiere din pădure, pentru a-i deservi pe locuitorii unui cartier construit în apropiere. […]
15:40
Armani, iubirile și familia: Sergio Galeotti, Leo Dell”Orco, moartea subită a fratelui său Sergio, nepoatele-fiice, Silvana și Roberta # Rador
August 2022, Pantelleria. În câteva minute, un incendiu cuprinde casa lui Giorgio Armani. Paznicul intră în sufrageria frumosului dammuso și îi îndeamnă pe designer și pe oaspeții săi să alerge spre mașini și să fugă repede. Toată lumea face asta, cu excepția lui, care dispare. Apoi reapare, satisfăcut. Mica dubă pleacă. Începe să-și facă griji […]
15:40
Se pare că Bjorn Borg suferă de cancer, potrivit unui articol din ziarul suedez „Expressen”. „Borg declară că are cancer în viitoarea sa autobiografie «Heartbeats», care va apărea pe 18 septembrie”, scrie „Expressen”, referindu-se la prezentarea cărții pe www.amazon.it, care menționează o nouă provocare pentru fostul jucător, „cea mai importantă și încă neterminată luptă împotriva […]
15:40
Eficacitatea unor vaccinuri a fost pusă sub semnul întrebării în ocazii anterioare de către Administrația DeSantis, care în luna martie a cerut Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor să înceteze recomandarea vaccinului împotriva COVID-19. Statul Florida a anunțat miercuri, 3 septembrie, că depune eforturi pentru a pune capăt vaccinărilor obligatorii, comparându-le cu sclavia, pe fondul […]
15:30
Giorgio Armani, un geniu disciplinat: de la prima dragoste până la copiii pe care nu i-a avut niciodată # Rador
Într-un interviu pentru „Corriere della Sera”, Giorgio Armani destăinuia că îi lipsea mult faptul că nu a avut copii, până în punctul în care o considera pe fiica unui angajat ca fiind a lui. Când a fost întrebat: „Care a fost prima ta iubire masculină?”, a înțepenit. Instinctiv, a izbucnit: „Cine v-a spus că am […]
15:20
Ducesa de Kent a Marii Britanii, soția vărului regretatei regine Elisabeta și cunoscută mai ales pentru lunga sa asociere cu turneul de tenis de la Wimbledon, a murit la vârsta de 92 de ani, a anunțat vineri Palatul Buckingham. Născută Katharine Worsley, ea s-a alăturat familiei regale când s-a căsătorit cu Prințul Edward, Ducele de […]
14:50
Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile solicită reanalizarea urgentă a mecanismului de impozitare auto # Rador
Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile a transmis o scrisoare deschisă către premierul Ilie Bolojan, în care îi atrag atenția asupra riscurilor generate de proiectul de impozitare auto, inclusiv recent în pachetul fiscal asumat de guvern. APIA avertizează că actuala formulă de impozitare nu descurajează circulația vehiculelor vechi și poluante, ignoră emisiile reale de dioxid […]
14:50
Sabia „laser” folosită de Darth Vader în ultimele două filme din seria „Războiul Stelelor” s-a vândut pentru mai mult de 3,5 milioane de dolari la o licitaţie de la Los Angeles. Se pare că acesta a fost cel mai scump obiect având legătură cu „Războiul Stelelor” care s-a vândut vreodată, în pofida faptului că era […]
