VIDEO Momentul în care un bloc turn din oraşul Gaza se prăbușește după o lovitură a armatei israeliene
HotNews.ro, 6 septembrie 2025 16:00
Armata Israelului a bombardat, sâmbătă, o clădire de aproximativ 15 etaje din sud-vestul oraşului Gaza. Imagini de la fața locului arată cum blocul se prăbușete complet, potrivit AFP, citată de News.ro. Israelul a distrus blocul…
Acum 10 minute
16:10
Pentru prima dată, un grup de peste 1.400 de catolici care fac parte din comunitatea LGBT+ și apropiații lor participă, în acest weekend, la un pelerinaj organizat oficial în cadrul Anului Jubiliar al Bisericii Catolice,…
Acum 30 minute
16:00
15:50
Șeful DSU explică cum a fost evitată o catastrofă la benzinăria din Timiș, unde un bărbat a dat foc unei pompe de benzină: „Angajații au acționat foarte bine. Au avut prezență de spirit” / Ce detaliu putea duce la tragedie # HotNews.ro
Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, a declarat sâmbătă, într-o intervenție la Digi24, că angajații benzinăriei din Făget, județul Timiș, au reușit să evite o catastrofă, după ce un bărbat a dat…
Acum o oră
15:40
Ce spune ambasadorul României în SUA despre modul în care Călin Georgescu este privit la Washington # HotNews.ro
Momentul anulării alegerilor prezidenţiale de anul trecut „a creat foarte multă confuzie” la Washington, dar subiectul a fost între timp lămurit, a declarat ambasadorul României în Statele Unite ale Americii, Andrei Muraru. Muraru a declarat,…
15:40
Minunata Casa Vernescu și poveștile ciudate care o bântuie. De ce i se spune „Hruba lui Scaraoțchi” # HotNews.ro
Aflată pe Calea Victoriei și imposibil de ratat de către trecătorii și turiștii plimbăreți din centrul Capitalei, Casa Vernescu este un simbol perfect al arhitecturii eclectice de sorginte franceză de la începutul secolului al XIX-lea. …
15:30
Mister vechi de un secol: Tabloul „The Guitar Player” al lui Vermeer expus alături de o replică # HotNews.ro
Johannes Vermeer, cu doar 37 de tablouri atribuite cu certitudine lui, rămâne unul dintre pictorii cel mai dificil de descifrat din istoria artei. Posibilitatea tentantă de a crește acest număr, chiar și cu o singură…
15:20
Clubul de fotbal CFR 1907 Cluj și jucătorul Antonio Bosec au ajuns la un acord privind încetarea colaborării, a anunțat gruparea din Gruia, sâmbătă, pe pagina sa de Facebook. Despărțirea survine la trei luni după…
Acum 2 ore
15:10
Autoritățile din Ungaria interzic încă un marș Pride, la două luni după manifestația record pe care Viktor Orban a vrut să o anuleze # HotNews.ro
Poliția ungară a interzis un marș Pride programat să se desfășoare luna viitoare într-un oraș din sudul țării, dar organizatorii au insistat că nu se vor lăsa „reduși la tăcere” și vor merge mai departe…
15:00
Conducerea celei mai mari școli din București și-a dat demisia în bloc, cu două zile înainte de începerea cursurilor. Părinții acuză „haos, abuz și intimidare” și merg în instanță # HotNews.ro
Aproximativ 230 de elevi în vârstă de 8-9 ani din 10 clase de a III-a sunt obligați să învețe provizoriu după un program stabilit de conducerea celei mai mari școli din Capitală, după ce procesul…
14:40
Miniștri prezenți la meciul României cu Canada. Explicațiile Jandarmeriei după fotografia cu Oana Țoiu cu un pahar de bere / Reacția lui Dan Tanasă # HotNews.ro
Șefa diplomației române, Oana Țoiu, și ministrul Proiectelor și Investițiilor Europene, Dragoș Pîslaru, au asistat la partida amicală dintre România și Canada, vineri seară, pe Arena Națională din București, potrivit imaginilor din mediul online. Prezența…
14:30
Disponibilizări masive la OMV Petrom. Sunt vizați peste 1.000 de angajați / Sindicaliștii spun că nu au fost înștiințați: „Am fost șocați” / Ce spune compania # HotNews.ro
OMV Petrom a transmis, în legătură cu informațiile referitoare la disponibilizările din companie, că este esențială o structură organizațională „flexibilă si agilă”. Petrom va fi cea mai afectată de disponibilizările din grupul OMV, fiind în…
Acum 4 ore
14:00
Anunțul armatei israeliene pentru palestinienii din orașul Gaza, unde ofensiva capătă amploare # HotNews.ro
Armata israeliană a declarat sâmbătă că palestinienii din orașul Gaza ar trebui să plece mai spre sud, pe măsură ce forțele sale înaintează mai adânc în cea mai mare zonă urbană din enclavă, relatează Reuters.…
13:50
FOTO Orașul surpriză unde a fost ridicat unul dintre cele mai mari proiecte turistice. Locul, un melanj între vechi și lux, atrage peste 4 milioane de vizitatori pe an # HotNews.ro
La marginea unui oraș cu puțin peste 500.000 de locuitori se ridică unul dintre cele mai ambițioase proiecte turistice din Asia Centrală. Existența sa a dus la o creștere cu 60% a numărului de turiști…
13:10
Ambasadorul Andrei Muraru: Ideea că Donald Trump nu îl acceptă pe Nicușor Dan „este nu doar o dezinformare, ci o manipulare evidentă” / Ce a spus despre vizita președintelui în SUA # HotNews.ro
Ambasadorul României la Washington, Andrei Muraru, a declarat sâmbătă la Prima TV că este „convins” că vizita lui Nicușor Dan în SUA se va concretiza și a amintit că toți președinții României postdecembriste au mers…
12:30
VIDEO Un bărbat a făcut haos în Timiș. A dat foc unei pompe de benzină, a rănit un angajat și a amenințat că sare de la balcon # HotNews.ro
Un bărbat de 34 de ani, aflat în stare de ebrietate, a scos pistolul de alimentare al unei pompe de la o benzinărie din Făget, județul Timiș, și a aprins combustibilul cu o brichetă, iar…
12:20
Primar acuzat că blochează un proiect care oferă gratuit absorbante elevelor din medii defavorizate: „Costul e infim, cât a cheltuit pe legitimațiile inutile ale consilierilor” # HotNews.ro
Proiectul vizează distribuirea gratuită a absorbantelor în trei școli din municipiul Brașov și presupune costuri în valoare de 20.000 de lei anual, potrivit consilierei locale Ilinca Ghiza, de la USR, care l-a inițiat. Aceasta îl…
12:20
Zelenski refuză invitația lui Putin la Moscova: „Să vină el la Kiev” / Răspunsul liderului de la Kremlin # HotNews.ro
„Nu pot merge la Moscova în timp ce Ucraina este atacată în fiecare zi”, a declarat, vineri, Volodimir Zelenski,pentru ABC News, după ce Vladimir Putin l-a chemat la Moscova pentru discuții privind încetarea focului. „Poate…
Acum 6 ore
12:00
SuperLiga: Când se estimează că vor juca două dintre principalele transferuri ale lui Dinamo # HotNews.ro
Atacantul Stipe Perica (30 de ani) și mijlocașul Adrian Mazilu (19 ani), două dintre cele mai importante transferuri făcute de Dinamo în acest an, nu vor juca în amicalul de sâmbătă cu CS Dinamo, potrivit…
12:00
VIDEO Prezență impresionantă pentru a-i aduce un omagiu lui Giorgio Armani. Sute de persoane așteptau deja la coadă când s-au deschis ușile. „Un om incredibil” # HotNews.ro
Mii de persoane au început să vină sâmbătă la Teatro Armani din Milano pentru a-i aduce un omagiu legendarului creator de modă italian, care s-a stins din viață joi, la vârsta de 91 de ani,…
11:40
Un alt imperiu al răului alege să înfrunte lumea liberă şi ordinea ei: Republica Populară Chineză. La decenii după memorabila formulare a lui Ronald Reagan, totalitarismul ni se arată în noul său chip, cel de…
11:40
Cum diplomația dură a lui Trump îi face pe rivalii săi să se apropie / „Îi place să-și pună aliații la colț pentru a obține concesii, dar riscă să-i trimită în brațele Chinei” # HotNews.ro
Un eveniment recent a aratătat cum încercările lui Donald Trump de a practica o diplomație dură, fără a lua în calcul și tarifele punitive impuse de SUA, au avut unele consecințe la care președintele american…
11:10
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat că mai multe județe din țară vor fi sub un cod galben de caniculă până sâmbătă seară, la ora 21. Atenționarea meteorologică intră în vigoare la ora 12…
11:00
Mihai Stoica a anunțat că Mario Tudose, fundaș central în vârstă de 20 de ani de la FC Argeș, nu va mai ajunge la FCSB. Cu câteva ore înainte, oficialul campioanei din Superliga României spusese…
10:50
Piedone anunță că își face partid, după ce a „deranjat balaurii” și a fost „pârât hienelor” / Ce a spus despre o candidatură la Primăria Capitalei # HotNews.ro
Cristian Popescu Piedone, plasat sub control judiciar într-un dosar deschis de Direcția Națională Anticorupție (DNA), a anunțat că a demsionat din Patidul Umanist Social Liberal (PUSL), fondat de Dan Voiculescu, și va înființa o nouă…
10:40
INTERVIU „Nu e doar strigător la cer, e și stupid” / Mesaj dur și o întrebare pentru premierul Bolojan, înainte de începerea școlii, care îi scoate pe profesori la proteste în stradă # HotNews.ro
„Nu poți ajuta România să se însănătoșească lovind în copiii ei”, spune, într-un interviu pentru publicul HotNews, scriitorul și profesorul Radu Vancu. El anticipează o grevă pe măsură ce efectele măsurilor se vor resimți în…
10:30
Ungaria susține că există țări europene care „cumpără țiței rusesc în secret”. „Să nu-i lăsăm pe ipocriți să ne inducă în eroare” # HotNews.ro
Ministrul ungar al afacerilor externe și comerțului exterior, Peter Szijjarto, a declarat că Budapesta achiziționează petrol din Rusia pentru că nu are „alternativă”, dar că o face „în mod deschis”, spre deosebire de alte țări…
10:20
Aparent indus în eroare de imagini din 2020, Donald Trump a amenințat că va trimite trupe în Portland. „Sunt foarte bun la chestiile astea” # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump le-a spus reporterilor că ar putea trimite trupe ale Gărzii Naționale în Portland, Oregon, aparent pentru că a fost indus în eroare cu privire la amploarea reală a unor proteste minore…
Acum 8 ore
10:00
O ghicitoare învăluită într-un mister, în interiorul unei enigme, apasă o lume întreagă. Ce răspunsuri pot da Ucraina, SUA, Rusia, Europa și unde apare China în ecuație # HotNews.ro
2025 poate fi socotit deja, cu mult timp înainte de a se încheia, anul cel mai nefast al Europei de după 1989. Războiul din Ucraina continuă, fără un orizont clar de soluționare. SUA sub Administrația…
10:00
Statul român a dat greș cu urșii. E pregătit de zimbri? / Ce s-a întâmplat în Polonia după eliberarea animalelor în sălbăticie # HotNews.ro
La peste 150 de ani de la dispariție, prin efort, visuri îndrăznețe și fonduri de la Banca Mondială și Comisia Europeană, aproape 400 de zimbri trăiesc din nou în România, scrie site-ul Snoop.ro. Dar ce…
09:50
Țara din Europa devenită magnet pentru milionarii lumii. Nume sonore printre rezidenții atrași de regimul fiscal relaxat din acest stat # HotNews.ro
În timp ce alte state înăspresc regulile pentru super-bogaţi, această țară europeană menține un regim de impozitare simplificat, potrivit CNBC, citat de News.ro. Italia continuă să aplice un impozit forfetar pe veniturile din străinătate, fixat…
09:30
FOTO Summitul G20 va avea loc la una dintre propietățile de lux a lui Trump. Cum arată locul unde liderul SUA spune că își dorește „mult” ca Putin şi Xi să ajungă # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a anunţat, vineri, că summitul G20 din 2026 va avea loc la complexul de golf şi hotelier Doral din Miami, deţinut de familia sa în statul Florida, potrivit AFP, citată de…
09:20
În jur de 100 de pompieri au intervenit pentru lichidarea unui incendiu la o clădire cu nouă etaje din cartierul White City al Londrei, potrivit Sky News. La clădirea de pe Wood Lane, unde flăcările…
09:00
Președintele Vladimir Putin i-a îndemnat vineri pe liderii industriei aerospațiale să continue eforturile de dezvoltare a motoarelor de rachetă pentru vehiculele de lansare spațială și să consolideze îndelungata reputație a Rusiei în tehnologia spațială, relatează…
08:50
Ce spune Maria Zaharova despre visul american. Oficialul rus numește „călcâiul lui Ahile” al Occidentului # HotNews.ro
Ministerul rus de Externe, Maria Zaharova, a vorbit despre abordarea Statelor Unite faţă de cultură și cum aceasta a creat o anumită imagine a „aşa-numitei vieţi americane, a visului american”. „Statele Unite ale Americii şi-au…
08:40
Dacă administratorul unei societăți cu răspundere limitată (SRL), care are și calitatea de asociat unic sau de asociat majoritar, a decedat, iar dezbaterea succesiunii după acesta nu s-a finalizat în termen de 30 de zile…
08:20
Un surfer a fost atacat mortal de un presupus „rechin mare”, sâmbătă, într-un incident rar în largul coastei din Sydney, ceea ce a dus la o serie de închideri de plaje, au declarat autoritățile australiene,…
Acum 12 ore
08:10
Președintele american Donald Trump analizează opțiuni pentru efectuarea de atacuri militare împotriva cartelurilor de droguri care operează în Venezuela, inclusiv în ceea ce privește posibile atacuri în interiorul țării, a relatat CNN vineri, citând mai…
07:40
VIDEO Continuă protestele antiguvernamentale în Serbia. Ciocniri între forțele de ordine și demonstranți la Novi Sad # HotNews.ro
Poliția sârbă a folosit gaze lacrimogene și grenade paralizante pentru a-i dispersa pe protestatarii antiguvernamentali care au ieșit vineri seară în stradă la Novi Sad, unde mii de oameni s-au adunat pentru a cere alegeri…
07:30
Mărturisire emoționantă a unei cunoscute scriitoare după apariția noului ei roman: „Mint oamenii de un an și jumătate” # HotNews.ro
Începutul toameni înseamnă sezonul literar și, de cele mai multe ori, acesta este însoțit de lansarea unei noi cărți de Amélie Nothomb. Anul acesta nu face excepție, apreciata scriitoarea belgiană revenind pe 20 august cu…
07:20
Weekend trending în București, 6-7 septembrie: street food pe Kiseleff, festival balcanic la Uranus, block party și film sub cerul liber în Herăstrău # HotNews.ro
Primul weekend din septembrie vine cu program plin pentru cei care revin în București după ultimele vacanțe de dinaintea începerii anului școlar. Târguri de design și produse locale, festivaluri de muzică și street food, concerte…
07:00
Dezvăluiri despre firma care asigura mentenanța iluminatului stradal din Vaslui, unde un copil a murit electrocutat la un spot din centrul orașului / Trimisă în judecată în 2022 pentru o altă moarte # HotNews.ro
Societatea Roideea este cea care asigură mentenanța serviciului de iluminat public din Vaslui și este anchetată în prezent de procurori în cazul copilului de un an și cinci luni electrocutat mortal la un spot din…
Acum 24 ore
00:40
Donald Trump a semnat ordinul pentru noul nume al Pentagonului. „Am obținut pace datorită faptului că suntem puternici” # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a semnat un ordin executiv pentru a introduce sintagma „Departamentul de Război” ca „denumire secundară” pentru Departamentul Apărării. Măsura îi oferă secretarului Apărării, Pete Hegseth, puterea de a folosi sintagme precum…
00:20
„Confiscarea activelor rusești ar lovi foarte tare credibilitatea monedei euro”, avertizează șeful diplomației din Belgia # HotNews.ro
Confiscarea activelor ruseşti îngheţate în Europa, dintre care cea mai mare parte se află în Belgia, ar provoca un „şoc sistemic teribil” de natură să destabilizeze euro, a avertizat vineri ministrul belgian al afacerilor externe,…
00:00
Două persoane și-au pierdut viața și trei au fost rănite, între care o tânără însărcinată, după ce o autoutilitară s-a ciocnit cu o căruță în județul Iași. Calul care tracta atelajul a murit # HotNews.ro
Două persoane au murit și alte trei, între care și o tânără însărcinată, au fost rănite, vineri seară, într-un accident rutier produs în comuna Scânteia, județul Iași, unde o autoutilitară și o căruță s-au ciocnit,…
5 septembrie 2025
23:50
În ce condiții vede Liga Arabă posibilă o „coexistență pașnică” în Orientul Mijlociu. Mesajul blocului după intensificarea ofensivei israeliene din Gaza # HotNews.ro
Liga Arabă a declarat că o coexistență pașnică în Orientul Mijlociu nu poate fi obținută fără un stat palestinian și fără a pune capăt a ceea ce a descris drept „practici ostile” ale Israelului, relatează…
23:20
Prima remaniere majoră pentru guvernul Starmer, după controversa care a dus la demisia vicepremierului. Premiera bifată la Londra # HotNews.ro
Prim-ministrul Regatului Unit, Keir Starmer, a făcut vineri o primă remaniere guvernamentală majoră după venirea la putere din iulie 2024, în contextul demisiei vicepremierului Angela Reyner, care a renunțat și la pozițiile de secretar pentru…
23:10
SuperLiga: Foști jucători de la Chelsea, propuși „obsesiv” la FCSB: „Ce motivație să aibă?” # HotNews.ro
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al clubului FCSB, a dezvăluit că Victor Moses (34 de ani) și Tiemoue Bakayoko (31 de ani), foști jucători importanți la Chelsea, i-au fost propuși campioanei en-titre a României.…
23:10
Cel mai rapid supercomputer european, inaugurat în Germania. Cancelarul Friedrich Merz: „Ne dorim să devenim o națiune AI” # HotNews.ro
Cel mai rapid supercomputer european a devenit operațional vineri, în vestul Germaniei, în prezența cancelarului german Friedrich Merz. Supercomputerul Jupiter este localizat în Centrul de Cercetare Jülich, în apropierea frontierelor cu Belgia și Țările de…
22:40
New York dă undă verde pentru vaccinarea COVID-19, sfidând limitele impuse de administrația Trump. Măsuri anunțate de mai multe state democrate # HotNews.ro
Guvernatoarea din New York, Kathy Hochul, a semnat vineri un ordin executiv prin care îi autorizează pe farmaciștii din acest stat american să administreze vaccinurile împotriva COVID-19 oricui dorește acest lucru, alăturându-se astfel liderilor statali…
22:30
„Faceți tot ce vă stă în putere”. Doi senatori americani cer Meta și Google să blocheze campaniile de dezinformare rusești înaintea alegerilor din Republica Moldova # HotNews.ro
Doi senatori americani au trimis săptămâna trecută scrisori către Meta și Alphabet (compania mamă a Google), prin care le cer să ia măsuri urgente pentru a împiedica folosirea platformelor online în campanii de dezinformare și…
