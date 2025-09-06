Accident cu opt persoane implicate, inclusiv minori, la Coşereni; a fost activat Planul Roşu

Newsweek.ro, 6 septembrie 2025 16:00

Un accident rutier în care au fost implicate patru autoturisme s-a produs, sâmbătă, în localitatea i...

Acum 10 minute
16:10
Pensii speciale, mărite cu 4.000 lei în 2 ani. Indexarea pensilor contributive cu 200 lei, anulată Newsweek.ro
Cifre incredibile: Pensiile speciale au fost mărite cu 4.000 lei în doar 2 ani. Indexarea pensiilor ...
Acum 30 minute
16:00
Acum o oră
15:40
F1: Lando Norris (Mclaren) a dominat ultimul antrenament dinaintea Marelui Premiu al Italiei Newsweek.ro
Pilotul britanic Lando Norris (McLaren) a dominat, sâmbătă, ultima sesiune de antrenamente libere di...
15:20
Serbia: 42 de persoane au fost arestate după o manifestaţie împotriva guvernului la Novi Sad Newsweek.ro
Patruzeci şi două de persoane au fost arestate în Serbia după o manifestaţie care a avut loc vineri ...
Acum 2 ore
15:00
CNAIR: Emiterea rovinietelor va fi suspendată, pentru o oră, în noaptea de duminică spre luni Newsweek.ro
Emiterea rovinietelor în punctele de distribuţie, prin intermediul portalurilor web, SMS şi a dispoz...
14:30
MotoGP: Alex Marquez va pleca din pole position în Marele Premiu al Cataloniei Newsweek.ro
Pilotul spaniol Alex Marquez (Ducati-Gresini) va pleca din pole position în Marele Premiu al Catalon...
14:20
Senatori americani cer Meta şi Google să blocheze propaganda rusă la alegerile din Republica Moldova Newsweek.ro
Doi senatori americani, Jeanne Shaheen şi Thom Tillis, au cerut companiilor Meta şi Google să ia măs...
Acum 4 ore
14:00
Zelenski îi răspunde lui Putin. Președintele ucrainean propune Kievul drept loc de întâlnire Newsweek.ro
Zelenski îi răspunde lui Putin. Președintele ucrainean propune Kievul drept loc de întâlnire. Lideru...
13:40
O elevă de 9 ani din Franța a obținut diploma de bacalaureat, în iulie Newsweek.ro
O fetiță a reușit, în luna iulie, să obțină diploma de bacalaureat la doar 9 ani, devenind cea mai t...
13:20
Doi șoferi s-au luat la întrecere, pe străzile din Dolj. Tinerii au acum dosare penale Newsweek.ro
Doi tineri din județul Dolj, implicați în organizarea unei întreceri auto pe un drum național, fac o...
13:00
Restricţiile de circulaţie impuse pe Splaiul Independenţei din București, ridicate de sâmbătă Newsweek.ro
Restricţiile de circulaţie impuse pe Splaiul Independenţei pentru realizarea lucrărilor la planşeul ...
12:40
Ambasadorul României la Washington: Relaţia României cu SUA este perfect funcţională Newsweek.ro
Relaţia dintre România şi Statele Unite ale Americii e „perfect funcţională, nu este nici blocată şi...
12:20
Surfer ucis de un rechin în Australia. Primul atac mortal al unui rechin în Sydney din 2022 Newsweek.ro
Un surfer a murit sâmbătă, după ce a fost atacat de un rechin de mari dimensiuni pe o plajă frecvent...
Acum 6 ore
12:00
Care pensii mai cresc anul acesta? Deficitul la plățile sociale a crescut cu 10.000.000.000 lei Newsweek.ro
Pensionarii se întreabă dacă mai sunt șanse ca pensiile să crească în 2025. Vestea rea este că defic...
11:40
10 județe se „sufocă” de cald. Bucureștenii îndemnați să nu iasă ziua din apartamente Newsweek.ro
Zece județe se vor afla, sâmbătă, sub o atenționare Cod galben de caniculă și maxime termice ridicat...
11:20
De ce în 84 de țări traficul rutier se face pe stânga? De când se circulă pe dreapta în România? Newsweek.ro
Traficul rutier se se desfășoară pe stânga drumului în 84 de țări de pe mapamond, deși avem tendința...
10:40
„Zilele comunei” organizate de primării cu 10.000.000 lei deficit. Angajații: 1.200.000 lei salarii Newsweek.ro
Ilie Bolojan vrea austeritate și reforma administrației locale. În acest timp, numeroase localități ...
10:20
Cum scapi de petele galbene din toaletă cu un truc simplu? Ai nevoie de ceva din congelator Newsweek.ro
Petele galbene din vasul toaletei pot da bătăi de cap, dar soluția nu se află pe raftul cu detergenț...
Acum 8 ore
10:00
Marine Le Pen, apropiată Rusiei, acuzată de delapidare, caută portița pentru a prelua șefia Franței Newsweek.ro
Deși este interzisă să candideze din cauza unei condamnări pentru delapidare, lidera de extremă drea...
09:40
CCIR preia un nou mandat ca membru în Consiliul General al Federației Mondiale a Camerelor de Comerț Newsweek.ro
Secretarul general al Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), Ovidiu Silaghi, a participat...
09:30
Incendiu violent la o hală cu peleți și uleiuri din Galați. Flăcările s-au extins pe 500 mp Newsweek.ro
Un incendiu de proporții a izbucnit sâmbătă dimineață la o hală din Șendreni, județul Galați, unde e...
09:20
Haos la început de an școlar. Elevii și părinții nu știu dacă începe școala de luni: "Mai sunați" Newsweek.ro
E mare haos la început de an școlar. Sute de părinți au primit mesaje contradictorii despre prima zi...
08:40
Biserica Ortodoxă, paravanul propagandei și dezinformării rusești în România și Moldova. Scopul? Newsweek.ro
Rusia este acuzată că folosește Biserica Ortodoxă din Moldova pentru propagandă și dezinformare, cu ...
08:20
Planul de pace în Ucraina. Mii de militari occidentali ar putea ajunge în Ucraina. Ce rol vor avea Newsweek.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că mii de soldați occidentali ar putea fi mobili...
Acum 12 ore
08:00
Soți și spioni. Un cuplu, agenți CIA, trimis să vâneze o „cârtiță” în inima inamicului SUA nr.1 Newsweek.ro
Shadow Cell este cartea scrisă de doi agenți CIA, soț și soție, care au avut de îndeplinit o misiune...
07:50
Falsa abdicare a regelui Carol al II-lea dîn 1940. Ce reacție a avut la cea a lui Mihai I, în 1947? Newsweek.ro
Falsa abdicare a regelui Carol al II-lea dîn 1940 a fost unul dintre cele mai stranii evenimente din...
07:40
Amendă de până la 1.500 de lei dacă speli mașina aici. De ce este interzis locul? Newsweek.ro
Un gest banal, făcut de mulți șoferi chiar sub geamul blocului, poate să aducă o amendă mare. Amendă...
07:30
Testul care te dă de gol: ce vezi prima dată îți arată cum funcționează mintea ta Newsweek.ro
Pare o simplă imagine, dar răspunsul tău poate spune totul despre tine. Acest test vizual rapid, baz...
07:20
Modul în care mănânci cartofii crește riscul de diabet. Fierți, copți sau prăjiți? Newsweek.ro
Un gest simplu, precum modul în care gătești cartofii, ar putea influența riscul de diabet. Fierți, ...
07:10
Horoscop 7 septembrie. Eclipsa de Lună în Pești îi face curajoși pe Tauri. Fecioarele, productive Newsweek.ro
Horoscop 7 septembrie. Eclipsa de Lună în Pești îi face curajoși pe Tauri. Fecioarele sunt productiv...
07:00
2.330.000 de pensii ar putea fi distribuite în alt mod. Ministrul Muncii: economii de 60.000.000 lei Newsweek.ro
Ministerul Muncii speră că un număr tot mai mare de pensionari vor alege să schimbe modul cum își în...
Acum 24 ore
22:20
Sute de muncitori sud-coreeni, arestaţi de agenţii de imigrare americani, la un şantier Hyundai Newsweek.ro
Sute de muncitori sud-coreeni au fost arestaţi de agenţii de imigrare americani, la un şantier Hyund...
21:40
Crinel Nicu Grosu, expert anticorupţie, numit în fruntea Corpului de control al Guvernului Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan l-a numit pe Crinel Nicu Grosu, un expert anticorupţie, în funcția de șe...
21:10
Trump, debarcare în Venezuela, tip „Golful Porcilor” din Cuba. Maduro se apără cu drone de la Putin Newsweek.ro
Războiul lui Trump, de când a schimbat numele Departamentului Apărării. Debarcă în Venezuela, să dea...
20:50
Reges Online este noul nume al băncii de date cu toate contractele de muncă din România Newsweek.ro
De la 1 octombrie 2025, Revisal devine Reges-Online, un pas spre mai multă transparenţă, siguranţă ş...
20:30
Dragoş Pîslaru: Angajaţii MIPE veneau la muncă în şlapi. Ce le-a cerut ministrul? Newsweek.ro
Ministrul Fondurilor Europene, condus de Dragoş Pîslaru, le-a transmis angajaților instituției, prin...
19:40
Bruxelles-ul va dubla finanțarea Groenlandei în noul buget al UE Newsweek.ro
Bruxelles-ul va dubla finanțarea Groenlandei, în noul buget al Uniunii Europene, în contextul în car...
19:20
Vlad Plahotniuc poate fi extrădat din Grecia, în Republica Moldova. Ce se întâmplă în continuare? Newsweek.ro
Ministerul Justiției din Grecia a acceptat extrădarea omului de afaceri fugar Vladimir Plahotniuc, i...
19:10
Trump vrea să impună monitorizarea zonei tampon dintre Ucraina și Rusia, fără trupe. Cum va proceda? Newsweek.ro
SUA vor să preia conducerea în monitorizarea zonei tampon din Ucraina, fără să implice trupe de men...
18:50
Cum vor fi acordate certificatele de handicap? Cum se vor schimba termenele de valabilitate Newsweek.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat că există un număr mare de fraude la acordarea indemnizaț...
18:30
AUR vrea referendum de demitere, pentru Nicuşor Dan. Miza e propaganda "trupe româneşti în Ucraina" Newsweek.ro
Liderul europarlamentarilor AUR și vicepreşedintele partidului, Adrian Axinia, i-a cerut președintel...
18:10
Cancerul de colon ar apărea mai des la persoanele înalte sau obeze. Cercetătorii spun motivele Newsweek.ro
Un studiu arată că Cancer de colon ar apărea mai des la persoanele înalte sau obeze. Noi cercetări s...
17:50
O româncă plătește 13.000 lei pe un loc de parcare licitat de primărie. Pe o singură lună Newsweek.ro
O româncă plătește 13.000 lei pe un loc de parcare licitat de primărie. Pe o singură lună. Unde se î...
17:40
Cea mai periculoasă fată de 12 ani. Fiica lui Kim Jong-un, în China, pregătită pentru tiranie Newsweek.ro
Fiica lui Kim Jong-un, iubitoare de Gucci, educată acasă, și-a făcut debutul internațional săptămâna...
17:30
Tesla îi va da 1.000 de miliarde de $ lui Elon Musk. Ce face pentru banii ăștia Newsweek.ro
Tesla îi va da 1.000 de miliarde de $ lui Elon Musk. Ce face pentru banii ăștia și de ce primește ba...
17:20
Focar de rabie confirmat în Satu Mare. Oamenii au ieșit la vânătoare! Newsweek.ro
Focar de rabie confirmat în Satu Mare. Oamenii au ieșit la vânătoare! Care este situația și ce spun ...
17:10
Cătălin Osiceanu: Analiza factorilor care au condus la erodarea statutului profesorului în societate Newsweek.ro
Societatea românească se confruntă cu o criză profundă: profesorii nu mai sunt respectați, spune pro...
16:50
BMW lansează iX3 cu inteligență artificială și vrea să „bată” modelele din China. Costă 68.900€ Newsweek.ro
„Noua Clasă” a salvat BMW o dată – în anii 1960, a scos compania cu sediul la München din criză. Acu...
16:30
13.000 lei pentru închirierea unui loc de parcare în Brașov. De ce este așa de scumpă? Newsweek.ro
O brașoveancă a plătit nu mai puțin de 13.000 de lei pe an pentru un loc de parcare în cartierul Ast...
16:20
Ducesa de Kent a Marii Britanii a murit la vârsta de 92 de ani. Palatul Buckingham anunță Newsweek.ro
Ducesa de Kent a Marii Britanii, soția vărului defunctei regine Elisabeta a II-a, a murit la vârsta ...
