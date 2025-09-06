Primul pelerinaj LGBT+ la Vatican. Evenimentul, inclus în calendarul oficial, va avea peste 1.000 de participanți
StirileProtv.ro, 6 septembrie 2025 17:20
Peste o mie de catolici LGBT+ şi rudele lor efectuează în acest weekend un pelerinaj în cadrul „Anului Sfânt”, un „semnal important” către o mai mare diversitate în Biserica Catolică, informează AFP, preluat de news.ro.
• • •
Alte ştiri de StirileProtv.ro
Acum 5 minute
17:50
Scandal într-o stațiune de nudiști celebră din California. Proprietarul i-a forțat să se îmbrace și a ajuns la tribunal # StirileProtv.ro
O stațiune de nudiști din California și-a dat în judecată proprietarul după ce rezidenții susțin că au fost forțați să poarte haine și au fost supuși unor condiții de viață nesigure.
Acum 10 minute
17:40
Dorința Kievului recunoscută de Vladimir Putin ca o „alegere legitimă”: „Garanțiile de pace trebuie să fie și pentru Rusia” # StirileProtv.ro
Președintele rus a declarat vineri că este „practic imposibil” să se ajungă la un acord cu Kievul pe probleme-cheie și a reiterat, de asemenea, respingerea categorică de către Moscova a aderării Ucrainei la NATO.
17:40
Cum să îți speli corect părul. Ce spun medicii despre cât de des este bine să ne spălăm pe cap # StirileProtv.ro
Îngrijirea corectă a părului începe cu spălarea adecvată, iar frecvența potrivită variază. Medici și dermatologi subliniază importanța echilibrului între curățare și protejarea scalpului pentru un păr sănătos și strălucitor.
Acum 30 minute
17:20
Primul pelerinaj LGBT+ la Vatican. Evenimentul, inclus în calendarul oficial, va avea peste 1.000 de participanți # StirileProtv.ro
Peste o mie de catolici LGBT+ şi rudele lor efectuează în acest weekend un pelerinaj în cadrul „Anului Sfânt”, un „semnal important” către o mai mare diversitate în Biserica Catolică, informează AFP, preluat de news.ro.
Acum o oră
17:00
Sătenii din Sudan au recuperat peste 370 de cadavre săpând cu mâinile în pământ. Alunecarea de teren a îngropat sate întregi # StirileProtv.ro
Sătenii dintr-o zonă îndepărtată din regiunea Darfur, în vestul Sudanului, încearcă să ajungă la victimele îngropate, după o alunecare de teren devastatoare duminică.
Acum 2 ore
16:40
Telefon pregătit să împrăștie zgomote obscene la interpelarea premierului britanic din parlament, descoperit ascuns în sală # StirileProtv.ro
Publicul nu mai are acces în Camera Comunelor a parlamentului britanic după ce un telefon ascuns a fost găsit în timpul unei verificări de securitate, cu puțin timp înainte de interpelările prim-ministrului de miercuri.
16:30
Armata belgiană, gata să intervină pe străzile din Bruxelles într-o mare luptă. Situația din oraș este „catastrofală” # StirileProtv.ro
Ministrul belgian al Securității și Afacerilor Interne, Bernard Quintin, dorește să trimită soldați pe străzile Bruxelles-ului pentru a combate violența din ce în ce mai mare legată de droguri.
16:10
Opt persoane, printre care minori, au fost implicate într-un tragic accident rutier în Ialomița. A fost activat Planul Roșu # StirileProtv.ro
Un accident rutier în care au fost implicate patru autoturisme s-a produs, sâmbătă, în localitatea ialomiţeană Coşereni, autorităţile activând Planul Roşu de Intervenţie.
Acum 4 ore
15:50
Polițist înjunghiat „din greșeală” la spitalul din Lupeni. A apărat victima cu propriul trup # StirileProtv.ro
Un polițist din Lupeni a fost rănit sâmbătă în timpul unei intervenții la spitalul din localitate, după ce a încercat să oprească o bătaie între un bărbat și ginerele acestuia. Incidentul a avut loc chiar pe scările unității medicale.
15:50
Conferință pseudoștiințifică la Brașov, reacții ferme din partea Colegiului Medicilor # StirileProtv.ro
În cursul zilei de sâmbătă, la Brașov, are loc o așa-zisă „conferință” intitulată „COVID-19 & Convergența Bio-Digitală”, prezentată drept un eveniment interdisciplinar.
15:40
Israelul a distrus un nou bloc-turn din Gaza, „folosit de Hamas”. Uriașa construcție s-a prăbușit într-un nor mare de praf # StirileProtv.ro
Israelul a distrus, sâmbătă, o clădire înaltă în sud-vestul oraşului Gaza, au declarat martori pentru AFP, după un bombardament israelian într-o zonă din care armata israeliană ceruse puţin mai devreme locuitorilor să se evacueze.
15:30
Bujduveanu este convins că fuziunea dintre Termoenergetica și ELCEM este soluția problemei cu apa caldă din Capitală # StirileProtv.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunţă reluarea discuţiilor privind preluarea companiei ELCEM de către municipalitate şi fuziunea acesteia cu Termonenergetica.
15:20
Palermo, capitala Siciliei, îmbină istoria bogată cu atmosfera mediteraneană, oferind o experiență unică de călătorie. Orașul atrage prin monumente spectaculoase, gastronomie autentică și plaje însorite.
15:10
Sârbii au ieșit în stradă la Novi Sad împotriva guvernului. 42 de persoane au fost arestate, după un „atac masiv şi brutal” # StirileProtv.ro
Patruzeci şi două de persoane au fost arestate după o manifestaţie care a avut loc vineri seara la Novi Sad pentru a cere organizarea de alegeri anticipate, manifestaţie dispersată de poliţie cu gaze lacrimogene, a anunţat ministrul de interne sârb.
15:10
Incident șocant în Făget. Un individ beat a aprins pompa de benzină și a incendiat un angajat al benzinăriei # StirileProtv.ro
Un incident șocant a avut loc joi seara, 4 septembrie, într-o stație de carburant din Făget, județul Timiș. Un bărbat de 34 de ani, aflat în stare avansată de ebrietate a incendiat o pompă de combustibil și a atacat cu flacără un angajat.
15:00
Peste 500 de copii din Iași, inclusiv ucraineni, au primit ghiozdane complet echipate înainte de prima zi de școală # StirileProtv.ro
Municipalitatea ieşeană a organizat sâmbătă, prin Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi, cea de-a XVI-a ediţie a acţiunii cultural-caritabile „Copii de nota 10", dedicată copiilor din clasele 0 - VIII aflaţi în situaţii de risc de abandon şcolar.
14:50
Raritatea în lumea luxului lăsată de Giorgio Armani. Moartea lui ridică întrebări cu privire la viitorul imperiului său # StirileProtv.ro
Moartea lui Giorgio Armani ridică întrebări cu privire la viitorul imperiului său - care se întinde de la haute couture la imobiliare - care a rămas până în prezent independent, o raritate în lumea luxului.
14:10
Buletinele electronice, jalon ratat din PNRR. Din cele 5 milioane asumate inițial, Guvern speră să mai emită măcar 3,5 # StirileProtv.ro
Guvernul și-a propus ca 3,5 milioane de români să primească buletine electronice, asta deși inițial ținta era de 5 milioane. Termenul limită pentru acest proiect finanțat prin PNRR fiind luna iunie 2026.
14:10
Președintele american Donald Trump ia în considerare opțiunea de a ataca cartelurile de droguri din Venezuela, relatează CNN, citând surse familiare cu planurile administrației americane.
Acum 6 ore
13:40
Senatori americani cer Meta și Google să blocheze propaganda rusă din Republica Moldova # StirileProtv.ro
Doi senatori americani, Jeanne Shaheen şi Thom Tillis, au transmis scrisori oficiale către companiile Meta şi Google, solicitându-le să ia măsuri urgente pentru a bloca propaganda rusă din Republica Moldova, înaintea alegerilor din 28 septembrie.
13:10
Întârzieri record la CFR Călători. Un tren din Valea Jiului a „reușit” să parcurgă 80 de km în 12 ore și 17 minute # StirileProtv.ro
Întârzieri record la CFR Călători. Un tren care circula pe Valea Jiului a „reușit” să parcurgă 80 kilometri în 12 ore și 17 minute.
13:10
Dâmbovița: Șofer din Sibiu, filmat plimbându-se cu SUV-ul printr-un parc din Târgoviște # StirileProtv.ro
Un şofer sibian a fost filmat în timp ce se plimbă cu un SUV pe aleile parcului Chindiei, pe malul lacului, în municipiul Târgovişte.
13:10
Peste 11.700 de persoane au beneficiat de pensie de serviciu în luna august. Magistrații au avut cele mai mari venituri # StirileProtv.ro
Numărul beneficiarilor de pensii de serviciu a de 11.713 persoane în luna august a acestui an, cu trei persoane mai mult decât luna trecută.
13:10
Visa Waiver pentru români, între speranță și incertitudine. Muraru: „Nu ofer un termen, dar suntem ancorați” # StirileProtv.ro
Andrei Muraru, ambasadorul României în SUA, declară că este ”rezervat optimist” pe tema aderării la programul Visa Waiver.
13:00
Ambarcațiune salvată la timp în Delta Dunării: Pompierii și localnicii au împiedicat o scufundare totală # StirileProtv.ro
Intervenție contra cronometru în Delta Dunării pentru salvarea unei bărci.
12:30
Ultimele fotografii pe care le-a postat un cuplu britanic înainte de a muri în tragedia funicularului din Lisabona # StirileProtv.ro
Un cuplu britanic care a murit în tragedia de funicular în Lisabona a postat o fotografie pe Instagram, cu câteva momente înainte de tragedie.
12:20
Andrei Muraru respinge ideea unui blocaj în relațiile România-SUA: „Avem contacte la cel mai înalt nivel” # StirileProtv.ro
Relaţia dintre România şi Statele Unite ale Americii „perfect funcţională, nu este nici blocată şi nici suspendată”, afirmă ambasadorul României în Statele Unite, Andrei Muraru.
12:10
Soluția unui brutar australian pentru a folosi ingredientele „defecte”: „Tot ce facem e pentru a reduce risipa alimentară” # StirileProtv.ro
Un brutar din Australia încearcă să schimbe mentalitatea legată de risipa alimentară și modul în care gătesc cei din jurul său.
Acum 8 ore
11:40
”Mafia The Old Country” este jocul săptămânii. Un joc de aventură-acțiune care își are acțiunea în Sicilia - înainte de Mafia 1, 2 sau 3.
11:40
Cod galben de caniculă în zece județe. Temperaturile trec de 34 de grade. Zonele afectate | HARTĂ # StirileProtv.ro
Zece judeţe se află sâmbătă sub o atenţionare Cod galben de caniculă şi maxime termice ridicate, conform prognozei Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM).
11:40
Ce este Chat Control, propunerea Comisiei Europene care ridică multe semne de întrebare. Interviu cu Alin Popescu # StirileProtv.ro
Chat Control este o propunere a Comisiei Europene care ridică multe semne de întrebare.
11:40
Companie recrutare: Tranziţia bugetarilor concediaţi către mediul privat: Nu va fi lină. Trebuie să îşi calibreze aşteptările # StirileProtv.ro
Tranziţia bugetarilor concediaţi către mediul privat nu ar fi una lină, pentru că, spre deosebire de sectorul bugetar, mediul privat este adesea mai competitiv, dinamic şi mai puţin standardizat, afirmă Melania Pop de la International Work Finder (IWF).
11:20
Ungaria susține că sunt țări europene care cumpără țiței rusesc pe ascuns. „Să nu-i lăsăm pe ipocriţi să ne inducă în eroare” # StirileProtv.ro
Ministrul ungar de Externe, Péter Szijjártó, susține că țări europene cumpără țiței din Rusia pe ascuns, în timp ce Ungaria face asta în mod deschis pentru că nu are alternative.
11:10
Primul weekend de toamnă aduce în Capitală un festival cu artiști din șase țări: „Foarte frumoasă atmosfera” # StirileProtv.ro
Artiști din șase țări aduc voia bună în Capitală în primul weekend de toamnă, unde are loc un festival dedicat culturii.
11:00
Zelenski a respins invitația lui Putin: ”Poate să vină el la Kiev. Nu pot merge în capitala acestui terorist” # StirileProtv.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins vineri sugestia președintelui rus Vladimir Putin de a merge la Moscova pentru a negocia o soluție diplomatică, comentând pentru prima dată această propunere într-un interviu acordat ABC News.
10:50
Piața muncii penalizează lipsa de experiență a tinerilor. România, pe podiumul negativ al UE. „Nu prea ai opțiuni” # StirileProtv.ro
Viitorul României nu sună grozav. Țara noastră este printre ultimele din Uniunea Europeană la rata de angajare a tinerilor sub 25 de ani.
10:50
Toamna aduce arome bogate și ingrediente proaspete, perfecte pentru plăcinte savuroase. Rețetele de sezon combină fructe, legume și condimente calde, oferind gusturi autentice care fac din această perioadă a anului un adevărat răsfăț culinar.
10:40
Fifor: Oprirea drumului expres Arad–Oradea, un atentat „marca Bolojan” la dezvoltarea Vestului # StirileProtv.ro
Oprirea construirii drumului expres Arad-Oradea, parte a coridorului strategic Via Carpathia - un atentat ”marca Bolojan” la dezvoltarea Vestului României, afirmă social-democratul Mihai Fifor.
10:30
Statul promite un ghid pentru prevenirea consumului de droguri în școli. Un tânăr din 10 din România a încercat narcotice # StirileProtv.ro
Rareş Petru Achiriloaie, preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Politici şi Coordonare în Domeniul Drogurilor şi al Adicţiilor a transmis că instituția lucrează la un ghid pentru profesori în ceea ce privește consumul de stupefiante.
10:20
Incident șocant în cabina de zbor. Un pilot aflat sub influența drogurilor a încercat să oprească avionul în timpul zborului # StirileProtv.ro
Joseph Emerson, în vârstă de 46 de ani, a încercat să oprească alimentarea cu combustibil a motoarelor unui avion de pasageri Horizon Air care zbura spre San Francisco.
10:20
Horoscop săptămâna 8 - 14 septembrie 2025. Previziuni complete în dragoste, carieră și bani pentru toate zodiile # StirileProtv.ro
Horoscopul în săptămâna 8 – 14 septembrie 2025 aduce energii intense și transformatoare pentru toate zodiile. Aspectele astrale din această perioadă influențează puternic dragostea, cariera, banii și relațiile personale.
10:10
Cum se pregătesc copiii pentru prima zi de școală după vacanța de vară. Sfaturile specialiștilor # StirileProtv.ro
După trei luni de vacanță, cu joacă și distracție, elevii urmează să se întoarcă în bănci curând.
10:00
Ce se întâmplă cu adulții de vârstă mijlocie și înaintată care consumă micul dejun mai târziu - studiu # StirileProtv.ro
Rezultatele unei cercetări recente arată că un mic dejun întârziat este asociat cu un risc mai mare de probleme fizice și psihologice, dar și cu o creștere a mortalității în rândul adulților aflați la vârsta mijlocie și înaintată mai în vârstă.
Acum 12 ore
09:40
Belgia presează SUA să nu distrugă un stoc de contraceptive de aproape 10 milioane de dolari. „Ce risipă!” # StirileProtv.ro
Belgia pledează în faţa SUA pentru „evitarea risipei” pe care ar reprezenta-o distrugerea unui stoc de contraceptive pentru femei, aflat în prezent pe teritoriul său şi destinat iniţial ţărilor africane.
09:20
Peștera Polovragi s-a transformat în scenă pentru piesa „Sub Stânca Nemuririi”. Au fost aduse la viață miturile dacilor # StirileProtv.ro
Peștera Polovragi din Gorj a devenit scenă pentru mai mulți artiști, care au adus la viață legendele dacice. Locul spectacolului inedit de teatru nu a fost ales la întâmplare, fiindcă se spune că acolo trăia zeul dac Zamolxe.
09:20
Donald Trump a redenumit Pentagonul în Departamentul de Război: E un nume mai potrivit ținând cont de starea lumii # StirileProtv.ro
Preşedintele Donald Trump a semnat vineri un ordin executiv prin care redenumeşte Pentagonul drept „Departamentul de Război”, spunându-le jurnaliştilor din Biroul Oval că este un nume mai „potrivit” având în vedere starea lumii.
09:20
Piedone nu mai candidează la Primăria Capitalei și își lansează propriul partid: „Am planuri mai mari!” # StirileProtv.ro
Fostul şef al ANPC Cristian Popescu Piedone, eliberat din funcţie în luna iulie şi plasat sub control judiciar, anunţă sâmbătă că nu candidează la Primăria Capitalei şi că îşi face partid.
09:10
Trump amenință cu represalii după amenda UE pentru Google. Secțiunea 301, arma sa „secretă” în războiul comercial # StirileProtv.ro
Furios din cauza amenzii record de 2,95 miliarde de euro aplicate companiei Google de Comisia Europeană, preşedintele american Donald Trump a ameninţat, vineri, cu impunerea de taxe vamale punitive în temeiul „Secţiunii 301”, relatează AFP.
08:50
Confuzie la început de an școlar. Mii de elevi nu știu dacă vor începe sau nu cursurile luni. Profesorii anunță proteste # StirileProtv.ro
„Mai sunați dumneavoastră, pentru noi informații” – acesta a fost mesajul primit, de la profesori, de mii părinți, derutați de mesaje contradictorii despre prima zi de școală.
08:40
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.