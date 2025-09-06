Gigi Becali detonează bomba în cazul Tudose și acuză: "Un mare mafiot! Coman a încercat să mă păcălească!"
Sport.ro, 6 septembrie 2025 17:20
Gigi Becali, patronul FCSB, a răbufnit violent sâmbătă după-amiază, după ce transferul fundașului Mario Tudose de la FC Argeș a intrat în impas.
• • •
Gigi Becali detonează bomba în cazul Tudose și acuză: "Un mare mafiot! Coman a încercat să mă păcălească!"
